Как искать работу, которая приносит не только деньги, но и радость? Ответят эксперты hh.ru — в новом совместном проекте hh.ru и «Фонтанки» «Карьерный вопрос».

Почти каждый из нас искал работу (или планирует в ближайшее время). И многих из нас искала та самая компания, которой необходима помощь подходящего кандидата. Кому-то повезло: человек удачно выбрал профессию и нашёл хорошего работодателя. А кому-то не очень: задержки зарплаты, в отпуск не попадёшь, начальник странный или даже светит сокращение.