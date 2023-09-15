Новый проект «Фонтанки» и hh.ru
Карьерный вопрос
Не важно, где вы живете, сколько вам лет, какого вы пола или какой у вас знак зодиака: работа объединяет всех. И в первую очередь — соискателей и работодателей.
Как искать работу, которая приносит не только деньги, но и радость? Ответят эксперты hh.ru — в новом совместном проекте hh.ru и «Фонтанки» «Карьерный вопрос».
Почти каждый из нас искал работу (или планирует в ближайшее время). И многих из нас искала та самая компания, которой необходима помощь подходящего кандидата. Кому-то повезло: человек удачно выбрал профессию и нашёл хорошего работодателя. А кому-то не очень: задержки зарплаты, в отпуск не попадёшь, начальник странный или даже светит сокращение.
О чем проект?
Раз в две недели мы будем публиковать здесь новый материал — о том, как найти работу и где искать сотрудников. Каждая статья будет посвящена конкретной профессии: в ней будут цифры, интересные факты и максимум прикладной пользы.
Те, кто ищут работу, узнают:
Кому подходит профессия
На какую зарплату можно рассчитывать
Какие у этой профессии есть плюсы и минусы
В каких районах города стоит искать работу
Те, кто ищут сотрудников, узнают:
С помощью каких инструментов на hh.ru можно быстро и просто найти кандидата с этой профессией
Что ценят такие работники и что им необходимо
Кому проект полезен?
Тем, кто задумывается о смене профессии или хочет найти подработку
Тем, кто ищет работу в самых популярных и востребованных направлениях
Компаниям, которые находятся в поисках сотрудников, но никак не могут найти подходящих
Что будет дальше?
Проект продлится до конца 2023 года. Но если мы увидим, что он вам нравится, то обязательно продолжим публикации. Поэтому читайте советы, делитесь полезными материалами с друзьями и ставьте «лайки»!
Как сделать проект еще интереснее?
Вы можете проголосовать за профессии, о которых мы расскажем в новых материалах, или предложить свой вариант. Для этого просто пройдите короткий анонимный опрос. Те профессии, которые наберут больше голосов, попадут в проект.
Вам понравился этот материал?
Реклама: «ООО ХЭДХАНТЕР», ИНН: 7718620740
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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