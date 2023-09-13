Пять причин купить квартиру в сентябре

Первый месяц осени — удачное время для приобретения квартиры: летние отпуска остались позади, а погода все еще достаточно комфортная для просмотров. Но это, конечно же, далеко не полный список причин решать квартирный вопрос именно в сентябре. Покупатели, которые выбирают новостройки компании Л1, могут существенно сэкономить или получить приятный бонус благодаря особым предложениям.
При покупке двухкомнатной квартиры площадью более 100 кв.м или трехкомнатной квартиры просторнее 110 кв.м в ЖК «Лондон Парк» бонусом идет машино-место в паркинге. Аналогичный подарок получают покупатели трехкомнатных квартир в ЖК «Байрон».* Тем, кто приобретает машино-место или кладовку, застройщик предлагает привлекательные условия покупки.
Парковка за метры
Парковка за метры
При покупке двухкомнатной квартиры площадью более 100 кв.м или трехкомнатной квартиры просторнее 110 кв.м в ЖК «Лондон Парк» бонусом идет машино-место в паркинге. Аналогичный подарок получают покупатели трехкомнатных квартир в ЖК «Байрон».* Тем, кто приобретает машино-место или кладовку, застройщик предлагает привлекательные условия покупки.
Всем покупателям квартир в комплексах «Лондон Парк», «Шекспир», «Поэт» и «Байрон» выдаются сертификаты на занятия в фитнес-центре с двумя бассейнами, который расположен прямо на территории квартала.*
Спорт для новоселов
Спорт для новоселов
Всем покупателям квартир в комплексах «Лондон Парк», «Шекспир», «Поэт» и «Байрон» выдаются сертификаты на занятия в фитнес-центре с двумя бассейнами, который расположен прямо на территории квартала.*
Так называется программа,* которую застройщик запустил совместно с «Первой мебельной фабрикой». По ее условиям, покупателям трехкомнатных квартир площадью до 100,5 кв. м в ЖК «Лондон Парк» или аналогичного жилья площадью до 120 кв. м в ЖК «Шекспир», а также любой «трешки» в ЖК «Поэт» в подарок предоставляется мебель на сумму до 300 тыс. рублей. Все три новостройки сданы, поэтому вселиться в новую квартиру можно сразу после заключения договора.
«Мебельный комплимент»
«Мебельный комплимент»
Так называется программа,* которую застройщик запустил совместно с «Первой мебельной фабрикой». По ее условиям, покупателям трехкомнатных квартир площадью до 100,5 кв. м в ЖК «Лондон Парк» или аналогичного жилья площадью до 120 кв. м в ЖК «Шекспир», а также любой «трешки» в ЖК «Поэт» в подарок предоставляется мебель на сумму до 300 тыс. рублей. Все три новостройки сданы, поэтому вселиться в новую квартиру можно сразу после заключения договора.
Сверх всего перечисленного выше компания Л1 предоставляет скидки на готовые квартиры в своих новостройках — от 3% до 26%.* Размер зависит от площади жилья и конкретного комплекса. Кроме того, стоит обратить внимание не только на ипотеку, но и на другие схемы покупки: у застройщика есть и рассрочка, и трейд-ин.
Скидки на готовое
Скидки на готовое
Сверх всего перечисленного выше компания Л1 предоставляет скидки на готовые квартиры в своих новостройках — от 3% до 26%.* Размер зависит от площади жилья и конкретного комплекса. Кроме того, стоит обратить внимание не только на ипотеку, но и на другие схемы покупки: у застройщика есть и рассрочка, и трейд-ин.
Это еще одна программа компании,* которая поможет сделать финансовую сторону новоселья привлекательнее. Она подойдет тем, кто ранее приобрел квартиру у Л1 и может привести в отдел продаж друга, который тоже решил обзавестись жильем в одной из новостроек застройщика. Покупатель получает бонус на банковский счет, а его друг — скидку. Размер того и другого зависит от нескольких параметров: времени, прошедшего между покупками, размера скидки по программе лояльности и стоимости выбранного жилья.
«Бонусы за дружбу»
«Бонусы за дружбу»
Это еще одна программа компании,* которая поможет сделать финансовую сторону новоселья привлекательнее. Она подойдет тем, кто ранее приобрел квартиру у Л1 и может привести в отдел продаж друга, который тоже решил обзавестись жильем в одной из новостроек застройщика. Покупатель получает бонус на банковский счет, а его друг — скидку. Размер того и другого зависит от нескольких параметров: времени, прошедшего между покупками, размера скидки по программе лояльности и стоимости выбранного жилья.
Напомним, что жилые комплексы «Лондон Парк», «Шекспир» и «Поэт» расположены в одной из наиболее развитых частей Выборгского района — в квартале, ограниченном проспектом Просвещения, Поэтическим бульваром и улицами Кустодиева и Руднева.
В пешей доступности от новостроек есть все необходимое: школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, магазины, спортивные клубы. Плюс инфраструктура на территории квартала. Кроме упомянутого фитнес-клуба с двумя бассейнами здесь работают магазины, кафе, офисы различных компаний. В ближайшем будущем — открытие собственного ТРК под корпусами ЖК «Лондон Парк».
Вокруг квартала много зелени: парки Сосновка и Муринский, скверы Конашевича и Ивана Фомина. Неподалеку — всего 20 минут пешком — станция метро «Проспект Просвещения», а до «Гражданского проспекта» можно доехать за 10 минут на общественном транспорте. Автомобилисты доберутся до центра Петербурга примерно 20 минут, въезд на КАД — всего в 5 минутах.
Реклама, ООО «Строительная Компания Л1» *Юридическая информация
ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», дом сдан в эксплуатацию. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Мария Семёнова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Строительная Компания Л1», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», дом сдан в эксплуатацию. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Лондон Парк» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Мария Семёнова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Строительная Компания Л1», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Юридическая информация
Акция «Машино-место в подарок» проводится для покупателей, заключивших договор на покупку квартиры с 1 по 30 сентября 2023 года. Организатор акции: ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения можно получить у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (812) 305 33 55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов 8 (800) 505 05 35. Имеются ограничения.
Акция «Сертификат в фитнес-клуб подарок» проводится для покупателей, заключивших договор на покупку квартиры с 1 по 30 сентября 2023 года. Организатор акции: ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Участники акции получают сертификат в фитнес-клуб FITNESS24 по адресу ул. Кустодиева, д.7, к.2. Сертификат дает право годового посещения клуба. Сведения об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения можно получить у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (812) 305 33 55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов 8 (800) 505 05 35.
Предложение «Мебельный комплимент» действительно с 1 сентября по 30 сентября 2023 года. Об организаторе, правилах проведения, стоимости, размере скидок и сроках можно узнать на сайте Л1 или по телефону 8 (812) 305 33 55
Скидки на готовые квартиры предоставляются ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения о размере и условии предоставления скидок можно получить у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (812) 305 33 55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов 8 (800) 505 05 35.
Акция «Бонусы за дружбу» проводится для участников Программы лояльности клиентов «Бонусы за дружбу». Организатор Программы: ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения доступны на сайте. Имеются ограничения.
Акция «Сертификат в фитнес-клуб подарок» проводится для покупателей, заключивших договор на покупку квартиры с 1 по 30 сентября 2023 года. Организатор акции: ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Участники акции получают сертификат в фитнес-клуб FITNESS24 по адресу ул. Кустодиева, д.7, к.2. Сертификат дает право годового посещения клуба. Сведения об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения можно получить у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (812) 305 33 55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов 8 (800) 505 05 35.
Предложение «Мебельный комплимент» действительно с 1 сентября по 30 сентября 2023 года. Об организаторе, правилах проведения, стоимости, размере скидок и сроках можно узнать на сайте Л1 или по телефону 8 (812) 305 33 55
Скидки на готовые квартиры предоставляются ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения о размере и условии предоставления скидок можно получить у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (812) 305 33 55 или по бесплатному телефону для звонков из регионов 8 (800) 505 05 35.
Акция «Бонусы за дружбу» проводится для участников Программы лояльности клиентов «Бонусы за дружбу». Организатор Программы: ООО «Л1 Строительная Компания № 1» (ОГРН 1027804853559 адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Орджоникидзе дом 52 литер А, помещение 92-Н, офис 4). Сведения об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения доступны на сайте. Имеются ограничения.
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 1691