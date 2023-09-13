Пять причин купить квартиру в сентябре

Это еще одна программа компании,* которая поможет сделать финансовую сторону новоселья привлекательнее. Она подойдет тем, кто ранее приобрел квартиру у Л1 и может привести в отдел продаж друга, который тоже решил обзавестись жильем в одной из новостроек застройщика. Покупатель получает бонус на банковский счет, а его друг — скидку. Размер того и другого зависит от нескольких параметров: времени, прошедшего между покупками, размера скидки по программе лояльности и стоимости выбранного жилья.

