Важный пункт — налог на недвижимость: ставка 0,1% от кадастровой стоимости (в апартаментах — 0,5%). Наконец, квартиру можно продать без подоходного налога 13% через три года после регистрации права собственности. При продаже апартаментов придется ждать пять лет.

Эта глава — для тех, у кого уже есть опыт вложения средств в недвижимость: например, в сервисные апартаменты (которые по российскому законодательству не являются жильем). Специально для них укажем на некоторые очевидные плюсы инвестиций в квартиры. Во-первых, в них можно прописаться. Во-вторых, с покупки можно получить налоговый вычет. Еще одно существенное преимущество — стоимость коммунальных услуг: она ниже, чем для нежилой недвижимости. Сюда же добавляем возможность взять ипотеку с господдержкой и использовать материнский капитал и субсидии в качестве первоначального взноса.