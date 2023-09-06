Индустриальный бум в Усть-Луге
Как инвестировать в жилье рядом с Петербургом
Усть-Луга — самый крупный портово-промышленный кластер Северо-Запада России. Его масштабы уже сегодня впечатляют. Но давайте посмотрим на него под новым углом. И тогда мы увидим не только драйвер развития западной части Ленобласти, но и привлекательную территорию для инвестиций в жилье.
Более того, Усть-Луга стала центром настоящего индустриального бума. Помимо терминалов для перевалки грузов здесь создаются крупные промышленные предприятия, логистические комплексы и компании, предлагающие услуги по техническому обслуживанию, сервисные услуги и т.д. Уникальный статус территории был закреплен созданием Особой экономической зоны. Постановление правительство РФ подписано в 2022 году.
Точка на карте
Морской торговый порт Усть-Луга в Лужской губе Финского залива начал работать в начале 2000-х. Благоприятные навигационные условия, приграничный статус, территориальная близость к странам Европейского союза, соседство с крупными деловыми и промышленными центрами Северо-Запада за 20 лет превратили этот транспортный узел в крупнейший на Балтике и второй по величине порт России. По итогам семи месяцев 2023 года лужские стивидоры перевалили 72,3 млн тонн грузов — это на 4,6% больше, чем годом ранее, и значительно больше, чем оборот морского порта Петербурга.
Таким образом, рынок труда Усть-Луги составляет не менее 10 000 человек.
Трудовой ресурс…
Теперь попробуем оценить рынок труда порта Усть-Луга. Всего здесь работают более 20 крупных предприятий. Оперируя данными открытых источников, можем сказать: почти у половины резидентов кластера штатная численность исчисляется сотнями. Среди них — «Балтийский Химический комплекс», «Ультрамар», «Европейский Северный терминал», «Ростерминалуголь», АО «Новатэк-Усть-Луга», «Усть-Луга Ойл», «Новые коммунальные технологии». Продолжается строительство Балтийского СПГ — крупнейшего в России завода по сжижению и транспортировке природного газа.
На момент публикации снять однокомнатную квартиру в Усть-Луге можно за 40 000 – 50 000 рублей в месяц и выше, ставки за двухкомнатную кажутся и вовсе неподъемными: 70 000 – 80 000 рублей. Причем речь идет о старом фонде.
… и дефицит жилья
И здесь мы подошли к одной важной задаче портово-промышленного кластера. А именно — обеспечить жильем сотрудников порта и близлежащих промышленных предприятий. На сегодняшний день можно констатировать очевидный факт: рынок недвижимости не успевает за ростом индустриальной зоны. Недалеко от порта находится поселок Усть-Луга с населением чуть более 2000 жителей. Судя по отраслевым сайтам (ЦИАН, «Авито» и т.д.), предложение по аренде квартир в нем весьма ограничено, из-за чего стоимость съемного жилья намного выше, чем в Петербурге
Специалисты, работающие на предприятиях в порту и участвующие в строительстве промышленных предприятий, вынуждены селиться в ближайших городах — Кингисеппе и Сосновом Бору. Но это около 70 км от Усть-Луги.
Квартиры в строящемся ЖК «Порт» покупают как для проживания, так и для инвестиций. Последнее можно назвать весьма дальновидным решением: новый комплекс в перспективном месте выглядит очень привлекательным объектом для вложения средств. Здесь можно реализовать оба инвестиционных сценария: перепродажа квартиры и сдача жилья в аренду.
Задачу обеспечить комфортную среду обитания для резидентов промышленной зоны взял на себя девелопер из Петербурга YOND («Йонд»). Компания первой вышла на местный рынок, чтобы построить современные жилые комплексы уровня комфорт-класса. Флагманским проектом стал ЖК «Порт»: первая очередь состоит из трех 5-этажных домов на 177 квартир. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2023 года. Следом построят еще четыре дома второй очереди. Всего на рынок будут выведены около 700 лотов.
ЖК «Порт»:
6 причин инвестировать в недвижимость в Усть-Луге
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Перспективная локация
Перспективная локация — второй по величине порт страны. Как бы ни менялась конъюнктура, существующие предприятия останутся на своих местах.
Очень высокие арендные ставки на жилье
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В отличие от, например, рынка в Петербурге и его ближайших пригородов.
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ЖК уровня комфорт-класса
Все квартиры — с чистовой отделкой.
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Потребность в жилье в разы превышает предложение
Потребность в жилье в разы превышает предложение. Даже вывод 700 квартир на рынок не обеспечит имеющуюся потребность.
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Возможность на этапе строительства включить мебель и технику в ипотеку
К моменту ввода дома у вас будет квартира, готовая к заселению или сдаче.
Объект аккредитован в самых крупных банках
Это Сбербанк, «Открытие», ПСБ, Банк ВТБ, Росбанк. Покупатели могут воспользоваться разными видами ипотеки: с господдержкой, семейной, военной, а также ипотекой для IT-специалистов.
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Важный пункт — налог на недвижимость: ставка 0,1% от кадастровой стоимости (в апартаментах — 0,5%). Наконец, квартиру можно продать без подоходного налога 13% через три года после регистрации права собственности. При продаже апартаментов придется ждать пять лет.
Опытные инвесторы, внимание!
Эта глава — для тех, у кого уже есть опыт вложения средств в недвижимость: например, в сервисные апартаменты (которые по российскому законодательству не являются жильем). Специально для них укажем на некоторые очевидные плюсы инвестиций в квартиры. Во-первых, в них можно прописаться. Во-вторых, с покупки можно получить налоговый вычет. Еще одно существенное преимущество — стоимость коммунальных услуг: она ниже, чем для нежилой недвижимости. Сюда же добавляем возможность взять ипотеку с господдержкой и использовать материнский капитал и субсидии в качестве первоначального взноса.
В жизни за городом есть и такая привилегия, как близость к природе. Рядом с новыми домами — лес с экотропой, река Луга с возможностью сходить на рыбалку. Для любителей автопутешествий доступны поездки в Калининград на пароме.
Несколько слов об инфраструктуре
В поселке Усть-Луга есть школа, два детских сада, поликлиника. В ближайшее время там построят спорткомплекс с бассейном. Очевидно, что развитие территории создаст предпосылки для более динамичного строительства объектов социальной сферы.
Вторая очередь ЖК «Порт»
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ЖК «Порт». Застройщик ООО «СЗ ЙОНД.ШУШАРЫ». Проектная декларация на сайте
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «СЗ Йонд.Шушары», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
ЖК «Порт». Застройщик ООО «СЗ ЙОНД.ШУШАРЫ». Проектная декларация на сайте
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «СЗ Йонд.Шушары», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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