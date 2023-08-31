В Петербурге более 70 вузов, многие из которых — лидеры по своему профилю. Неудивительно, что учиться сюда приезжают абитуриенты со всей России. Но далеко не каждого родителя привлекает мысль о том, что ближайшие несколько лет вчерашний ребенок будет жить в общежитии. А потому остро встает квартирный вопрос. Ценник на аренду студий в ближайшем пригороде начинается от 20 000 рублей в месяц. Приблизительно столько же можно платить и по ипотеке, если грамотно выбрать кредитную программу. Поэтому выбор рациональных семей очевиден — лучше уж приобрести собственное жилье.



Для семей из Петербурга студенчество тоже своеобразный «рубикон», когда становится понятно: пора отделять повзрослевшего ребенка. У него должен быть свой путь, свои интересы и своя квартира.



