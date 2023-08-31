Знание — экономия
Как вписать квартиру для студента в семейный бюджет
Раньше многие родители снимали квартиры для детей-студентов. Теперь, когда стоимость арендной платы в Петербурге сопоставима с платежом по ипотеке, покупка собственного жилья выглядит предпочтительнее.

Как выбрать оптимальный вариант, какие локации и жилые комплексы лучше всего рассмотреть, расскажем в этом тексте. И даже приведем примеры, как снизить финансовую нагрузку на семейный кошелек.

В Петербурге более 70 вузов, многие из которых — лидеры по своему профилю. Неудивительно, что учиться сюда приезжают абитуриенты со всей России. Но далеко не каждого родителя привлекает мысль о том, что ближайшие несколько лет вчерашний ребенок будет жить в общежитии. А потому остро встает квартирный вопрос. Ценник на аренду студий в ближайшем пригороде начинается от 20 000 рублей в месяц. Приблизительно столько же можно платить и по ипотеке, если грамотно выбрать кредитную программу. Поэтому выбор рациональных семей очевиден — лучше уж приобрести собственное жилье.

Для семей из Петербурга студенчество тоже своеобразный «рубикон», когда становится понятно: пора отделять повзрослевшего ребенка. У него должен быть свой путь, свои интересы и своя квартира.

Рассмотрим, каким критериям должна соответствовать студенческая квартира.
Каким должно быть первое самостоятельное жилье
Компактность
Студия или небольшая однокомнатная — самый оптимальный вариант. Как минимум, до свадьбы.
1
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Далеко не каждая семья может позволить себе крупные расходы на первоначальный взнос. Как правило, бюджет на такую покупку весьма ограничен и равен накоплениям, которые сделали супруги за несколько лет.
2
ОТДЕЛКА И МЕБЕЛЬ
Опустошив кубышку на первоначальный взнос, родители, как правило, уже не могут осилить ремонт. Да и как его делать, если, например, новоиспеченный студент будет жить в другом регионе? То же самое касается и мебели: порой проще купить вариант под ключ, с комплектом необходимой для жизни обстановки.
3
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Последний в нашем списке, но не по значимости критерий. До ближайшего метро должно быть удобно добираться. Ведь в юности так хочется быть в гуще событий — дома сидеть некогда.
4
Ситуация 2. Еще старшеклассник
Ситуация 3. На далекое будущее
Ситуация 1. Уже студент
Теперь рассмотрим три жизненные ситуации, связанные с покупкой студенческой квартиры. Для их описания мы использовали реальные расчеты (без учета стоимости меблировки), которые для нас составили специалисты «Петербургской Недвижимости». Ежедневно они помогают покупателям подобрать жилье и ипотечную программу под конкретный запрос.
Однако обращаем внимание: все цены и процентные ставки актуальны на момент публикации (либо до даты изменения застройщиком/продавцом условий продаж). У действующих предложений есть сроки действия, также специальные программы может приостановить банк.
УЖЕ СТУДЕНТ
Ура, ваш ребенок — в списке зачисленных! Юноше или девушке, которые уже с 1 сентября окажутся на студенческой скамье, нужна квартира в готовом доме. Например, уютная студия площадью 24 кв. метра в ЖК «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе. Большая комната правильной формы, балкон, душевая кабина, ниша для одежды в коридоре — вот тот минимальный набор, который поможет начать взрослую жизнь вполне комфортно. Рядом с жилым комплексом есть остановка общественного транспорта: 6 видов автобусов, троллейбус и маршрутка довезут до станций метро «Проспект Ветеранов» и «Автово». Локация особенно удобна студентам Санкт-Петербургского университета МВД, чьи корпуса располагаются на юго-западе города; Санкт-Петербургского государственного университета с факультетами в Петергофе; а также «Корабелки».
Ситуация 1
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
ЕЩЕ СТАРШЕКЛАССНИК
Допустим, вы — счастливый родитель старшеклассника, которому предстоит поступать только через 2-3 года. Почему счастливый? Потому что у вас есть время. Не только для того, чтобы нанять репетиторов, но и найти квартиру в строящемся доме. Это важно: на первичном рынке гораздо ниже процентная ставка по ипотеке, так как продолжает действовать госпрограмма. А значит, можно рассматривать варианты подороже и поближе к метро.

Например, советуем присмотреться к ЖК Pulse Premier в Невском районе. До станции метро «Проспект Большевиков» можно добраться всего за 15 минут на велосипеде или самокате. Сдать дом застройщик Setl Group планирует менее чем через год — летом 2024 года. Значит, вариант подойдет даже нынешним одиннадцатиклассникам. Кстати, вы же помните, что именно в Невском районе находится знаменитый Бонч? А еще от жилого комплекса чуть больше 2 км до Российского государственного гидрометеорологического университета. Это всего 17 минут на велике.
Ситуация 2
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
НА ДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ
Возможно, вы читаете этот материал и думаете, что пока для вас тема не очень актуальна: ваш ребенок совсем маленький. Но не спешите делать выводы. У вас особенно удачное время для покупки жилья, тем более, если еще не израсходован материнский капитал. Время летит быстро: не успеете оглянуться, как будете провожать сына или дочь на последний звонок. И здорово, если к началу взрослой жизни у него уже будет свое жилье. Ну а пока построенную квартиру можно сдавать в аренду, превратив ее в инструмент для инвестиций. Как минимум, закроете платежи по ипотеке.

А что с выбором жилья? Советуем присмотреться к ЖК Univer City в Шушарах: жилой комплекс строится рядом с будущим кампусом Санкт-Петербургского госуниверситета. Старейший вуз города планирует объединить все подразделения на одной площадке к 2028 году. В 2026-м девелопер завершит малоэтажный проект в скандинавском стиле, первые корпуса будут сданы во 2-м квартале 2025-го.

Чтобы не обременить семейный бюджет, можно использовать для покупки квартиры специальную ипотечную программу банка. Она предусматривает существенное снижение процентной ставки на период строительства. Впрочем, и после ввода дома в эксплуатацию ставка останется довольно комфортной. При этом цена квартиры не изменится.
Ситуация 3
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Какой вариант ипотеки окажется наиболее подходящим для вас, подскажут специалисты.
Где покупают квартиры для студентов в Петербурге?
Бугры
Мурино
Новое Девяткино
Ново-Сергиево
Пулковское-Волхонское
1.
2.
3.
Топ-3 направлений:
Топ-5 ЖК от Setl Group
«Солнечный город. Резиденции»
Pulse Premier
«Дворцовый фасад»
Красносельский район
Невский район
Петродворцовый район
«Панорама парк Сосновка»
«Стрижи в Невском2»
Выборгский район
Невский район
Теперь вы знаете, как инвестировать в будущее — во всех смыслах этого слова. Осталось только выбрать квартиру.
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Юридическая информация

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
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Дизайнер: Ольга Сергеева

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