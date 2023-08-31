Знание — экономия
Как вписать квартиру для студента в семейный бюджет
Раньше многие родители снимали квартиры для детей-студентов. Теперь, когда стоимость арендной платы в Петербурге сопоставима с платежом по ипотеке, покупка собственного жилья выглядит предпочтительнее.
Как выбрать оптимальный вариант, какие локации и жилые комплексы лучше всего рассмотреть, расскажем в этом тексте. И даже приведем примеры, как снизить финансовую нагрузку на семейный кошелек.
Как выбрать оптимальный вариант, какие локации и жилые комплексы лучше всего рассмотреть, расскажем в этом тексте. И даже приведем примеры, как снизить финансовую нагрузку на семейный кошелек.
В Петербурге более 70 вузов, многие из которых — лидеры по своему профилю. Неудивительно, что учиться сюда приезжают абитуриенты со всей России. Но далеко не каждого родителя привлекает мысль о том, что ближайшие несколько лет вчерашний ребенок будет жить в общежитии. А потому остро встает квартирный вопрос. Ценник на аренду студий в ближайшем пригороде начинается от 20 000 рублей в месяц. Приблизительно столько же можно платить и по ипотеке, если грамотно выбрать кредитную программу. Поэтому выбор рациональных семей очевиден — лучше уж приобрести собственное жилье.
Для семей из Петербурга студенчество тоже своеобразный «рубикон», когда становится понятно: пора отделять повзрослевшего ребенка. У него должен быть свой путь, свои интересы и своя квартира.
Для семей из Петербурга студенчество тоже своеобразный «рубикон», когда становится понятно: пора отделять повзрослевшего ребенка. У него должен быть свой путь, свои интересы и своя квартира.
Рассмотрим, каким критериям должна соответствовать студенческая квартира.
Каким должно быть первое самостоятельное жилье
Компактность
Студия или небольшая однокомнатная — самый оптимальный вариант. Как минимум, до свадьбы.
1
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Далеко не каждая семья может позволить себе крупные расходы на первоначальный взнос. Как правило, бюджет на такую покупку весьма ограничен и равен накоплениям, которые сделали супруги за несколько лет.
2
ОТДЕЛКА И МЕБЕЛЬ
Опустошив кубышку на первоначальный взнос, родители, как правило, уже не могут осилить ремонт. Да и как его делать, если, например, новоиспеченный студент будет жить в другом регионе? То же самое касается и мебели: порой проще купить вариант под ключ, с комплектом необходимой для жизни обстановки.
3
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Последний в нашем списке, но не по значимости критерий. До ближайшего метро должно быть удобно добираться. Ведь в юности так хочется быть в гуще событий — дома сидеть некогда.
4
Теперь рассмотрим три жизненные ситуации, связанные с покупкой студенческой квартиры. Для их описания мы использовали реальные расчеты (без учета стоимости меблировки), которые для нас составили специалисты «Петербургской Недвижимости». Ежедневно они помогают покупателям подобрать жилье и ипотечную программу под конкретный запрос.
Однако обращаем внимание: все цены и процентные ставки актуальны на момент публикации (либо до даты изменения застройщиком/продавцом условий продаж). У действующих предложений есть сроки действия, также специальные программы может приостановить банк.
УЖЕ СТУДЕНТ
Ура, ваш ребенок — в списке зачисленных! Юноше или девушке, которые уже с 1 сентября окажутся на студенческой скамье, нужна квартира в готовом доме. Например, уютная студия площадью 24 кв. метра в ЖК «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе. Большая комната правильной формы, балкон, душевая кабина, ниша для одежды в коридоре — вот тот минимальный набор, который поможет начать взрослую жизнь вполне комфортно. Рядом с жилым комплексом есть остановка общественного транспорта: 6 видов автобусов, троллейбус и маршрутка довезут до станций метро «Проспект Ветеранов» и «Автово». Локация особенно удобна студентам Санкт-Петербургского университета МВД, чьи корпуса располагаются на юго-западе города; Санкт-Петербургского государственного университета с факультетами в Петергофе; а также «Корабелки».
Ситуация 1
Студия в ЖК «Солнечный город. Резиденции»
Расчёт действителен на момент публикации*. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров «Петербургской Недвижимости»
- Срок сдачи — дом сдан
- Площадь — 24,23 кв. метра
- Стоимость — 4,5 млн рублей
- Тип ипотеки — стандартная программа «Строящаяся недвижимость»
- Первоначальный взнос — 2 млн рублей
- Сумма кредита — 2,5 млн рублей
- Банк — ПАО Банк Санкт-Петербург
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка на весь срок — от 11,99%*
- Ежемесячный платеж на весь срок — 25 696 рублей
Студия в ЖК PulsePremier
Расчёт действителен на момент публикации**. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров «Петербургской Недвижимости».
- Срок сдачи — 2 квартал 2024 года
- Площадь — 21,45 кв. метра
- Стоимость — 5,75 млн рублей
- Тип ипотеки — ипотека с господдержкой для всех
- Первоначальный взнос — 1,25 млн рублей
- Сумма кредита — 4,5 млн рублей
- Банк — Банк ВТБ (ПАО)
- Срок кредита — 30 лет
- Процентная ставка на весь срок — 6,1%
- ** Ежемесячный платеж на весь срок — 27 270 рублей
ЕЩЕ СТАРШЕКЛАССНИК
Допустим, вы — счастливый родитель старшеклассника, которому предстоит поступать только через 2-3 года. Почему счастливый? Потому что у вас есть время. Не только для того, чтобы нанять репетиторов, но и найти квартиру в строящемся доме. Это важно: на первичном рынке гораздо ниже процентная ставка по ипотеке, так как продолжает действовать госпрограмма. А значит, можно рассматривать варианты подороже и поближе к метро.
Например, советуем присмотреться к ЖК Pulse Premier в Невском районе. До станции метро «Проспект Большевиков» можно добраться всего за 15 минут на велосипеде или самокате. Сдать дом застройщик Setl Group планирует менее чем через год — летом 2024 года. Значит, вариант подойдет даже нынешним одиннадцатиклассникам. Кстати, вы же помните, что именно в Невском районе находится знаменитый Бонч? А еще от жилого комплекса чуть больше 2 км до Российского государственного гидрометеорологического университета. Это всего 17 минут на велике.
Например, советуем присмотреться к ЖК Pulse Premier в Невском районе. До станции метро «Проспект Большевиков» можно добраться всего за 15 минут на велосипеде или самокате. Сдать дом застройщик Setl Group планирует менее чем через год — летом 2024 года. Значит, вариант подойдет даже нынешним одиннадцатиклассникам. Кстати, вы же помните, что именно в Невском районе находится знаменитый Бонч? А еще от жилого комплекса чуть больше 2 км до Российского государственного гидрометеорологического университета. Это всего 17 минут на велике.
Ситуация 2
НА ДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ
Возможно, вы читаете этот материал и думаете, что пока для вас тема не очень актуальна: ваш ребенок совсем маленький. Но не спешите делать выводы. У вас особенно удачное время для покупки жилья, тем более, если еще не израсходован материнский капитал. Время летит быстро: не успеете оглянуться, как будете провожать сына или дочь на последний звонок. И здорово, если к началу взрослой жизни у него уже будет свое жилье. Ну а пока построенную квартиру можно сдавать в аренду, превратив ее в инструмент для инвестиций. Как минимум, закроете платежи по ипотеке.
А что с выбором жилья? Советуем присмотреться к ЖК Univer City в Шушарах: жилой комплекс строится рядом с будущим кампусом Санкт-Петербургского госуниверситета. Старейший вуз города планирует объединить все подразделения на одной площадке к 2028 году. В 2026-м девелопер завершит малоэтажный проект в скандинавском стиле, первые корпуса будут сданы во 2-м квартале 2025-го.
Чтобы не обременить семейный бюджет, можно использовать для покупки квартиры специальную ипотечную программу банка. Она предусматривает существенное снижение процентной ставки на период строительства. Впрочем, и после ввода дома в эксплуатацию ставка останется довольно комфортной. При этом цена квартиры не изменится.
А что с выбором жилья? Советуем присмотреться к ЖК Univer City в Шушарах: жилой комплекс строится рядом с будущим кампусом Санкт-Петербургского госуниверситета. Старейший вуз города планирует объединить все подразделения на одной площадке к 2028 году. В 2026-м девелопер завершит малоэтажный проект в скандинавском стиле, первые корпуса будут сданы во 2-м квартале 2025-го.
Чтобы не обременить семейный бюджет, можно использовать для покупки квартиры специальную ипотечную программу банка. Она предусматривает существенное снижение процентной ставки на период строительства. Впрочем, и после ввода дома в эксплуатацию ставка останется довольно комфортной. При этом цена квартиры не изменится.
Ситуация 3
Какой вариант ипотеки окажется наиболее подходящим для вас, подскажут специалисты.
Студия в ЖК Univer City
Расчёт действителен на момент публикации***. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров «Петербургской Недвижимости».
- Срок сдачи — 2 квартал 2025 года
- Площадь — 22 кв. м Стоимость — 4,3 млн рублей
-
Типы ипотеки — «Правильная ипотека» от Совкомбанка в рамках семейной ипотеки
Необходимое условие (один из трех вариантов):
- Есть два или более несовершеннолетних ребенка;
- Есть ребенок, рожденный в период с 01.01.2018 по 31.12.2023 гг.;
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Есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.
- Первоначальный взнос — материнский капитал 586 тыс. рублей и 100 тыс. рублей собственных накоплений семьи.
- Сумма кредита — 3,6 млн рублей Банк — ПАО «Совкомбанк»
- Срок кредита —30 лет
- Процентная ставка до 31 марта 2025 года — 0,3% Срок выплаты сниженной ставки — до 31 марта 2025 года Основная процентная ставка — 5,99%***
- Ежемесячный платеж до 31.03.2025 года —10 499 рублей
- Ежемесячный платеж далее до конца срока — 20 966 рублей
Где покупают квартиры для студентов в Петербурге?
Бугры
Мурино
Новое Девяткино
Мурино
Новое Девяткино
Ново-Сергиево
Пулковское-Волхонское
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Топ-3 направлений:
Топ-5 ЖК от Setl Group
«Солнечный город. Резиденции»
Pulse Premier
«Дворцовый фасад»
Красносельский район
Невский район
Петродворцовый район
«Панорама парк Сосновка»
«Стрижи в Невском2»
Выборгский район
Невский район
Теперь вы знаете, как инвестировать в будущее — во всех смыслах этого слова. Осталось только выбрать квартиру.
Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»,
Юридическая информация
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий и иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Юридическая информация
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий и иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Юридическая информация
ЖК «Солнечный город. Резиденции». Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ ИНВЕСТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК PulsePremier. Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ ОКТЯБРЬСКАЯ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Жилой комплекс Univer City. Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ ПРОЕКТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Дворцовый фасад». Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Панорама парк Сосновка». Застройщик ООО «СЗ СОЗИДАНИЕ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Стрижи в Невском 2». Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ СИТИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
* Условия действия предложения. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (после оформления права собственности, тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), услуги нотариуса. Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 1 до 30 лет. Размер кредита от 500 тыс. руб. до 30 млн. руб. Минимальный размер первоначального взноса – 15,01%. Кредит предоставляется ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (генеральная лицензия Банка России № 436 от 31 декабря 2014 года). Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Подробнее о кредите на сайте https://www.bspb.ru/.
** Условия действия предложения. Ставка 6,1% годовых действует с даты заключения кредитного договора при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки, с учетом комплексного страхования. Предложение распространяется на объект ЖК Pulse Premier от застройщика Setl Group. Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юр. лица. Сумма кредита от 1 млн. руб. до 12 млн руб. Первоначальный взнос – от 15%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе при оформлении после 01.01.2023. Условия действительны с 22.08.2023 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.
***Условия действия предложения. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (после оформления права собственности), услуги нотариуса, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Ставка в размере 0,3% применяется в случае присоединения заемщика с его согласия к акции «Правильная ипотека». Условия акции - на сайте sovcombank.ru. Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. руб. до 12 млн. руб. (10 млн. руб. для заявок с несовершеннолетними залогодателями). Минимальный размер первоначального взноса - 20%. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России №963 от 05.12.2014). Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам.
ЖК PulsePremier. Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ ОКТЯБРЬСКАЯ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Жилой комплекс Univer City. Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ ПРОЕКТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Дворцовый фасад». Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Панорама парк Сосновка». Застройщик ООО «СЗ СОЗИДАНИЕ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Стрижи в Невском 2». Застройщик ООО «СЗ СЭТЛ СИТИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
* Условия действия предложения. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (после оформления права собственности, тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), услуги нотариуса. Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 1 до 30 лет. Размер кредита от 500 тыс. руб. до 30 млн. руб. Минимальный размер первоначального взноса – 15,01%. Кредит предоставляется ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (генеральная лицензия Банка России № 436 от 31 декабря 2014 года). Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Подробнее о кредите на сайте https://www.bspb.ru/.
** Условия действия предложения. Ставка 6,1% годовых действует с даты заключения кредитного договора при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки, с учетом комплексного страхования. Предложение распространяется на объект ЖК Pulse Premier от застройщика Setl Group. Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юр. лица. Сумма кредита от 1 млн. руб. до 12 млн руб. Первоначальный взнос – от 15%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе при оформлении после 01.01.2023. Условия действительны с 22.08.2023 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.
***Условия действия предложения. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (после оформления права собственности), услуги нотариуса, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Ставка в размере 0,3% применяется в случае присоединения заемщика с его согласия к акции «Правильная ипотека». Условия акции - на сайте sovcombank.ru. Валюта кредита - рубли РФ. Срок кредита от 3 до 30 лет. Размер кредита от 300 тыс. руб. до 12 млн. руб. (10 млн. руб. для заявок с несовершеннолетними залогодателями). Минимальный размер первоначального взноса - 20%. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России №963 от 05.12.2014). Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам.
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