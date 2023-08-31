Здание находится в 200 метрах от Марсова поля. Пожалуй, это один из первых каменных особняков в Петербурге — ему более 280 лет. Впрочем, исторический памятник не раз перестраивался и приобрел современный облик уже в XX веке. У него интересное прошлое: несколько десятилетий это был доходный дом, среди жителей которого можно назвать, например, композитора Николая Римского-Корсакова. На рубеже двух столетий строение было известно как служебный корпус Ново-Михайловского дворца. А сто лет назад здесь и вовсе находилось консульство Бухарской народной республики.



