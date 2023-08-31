Модные деловые центры в историческом антураже
Даже во времена турбулентности спрос на качественные деловые центры высок. Однако меняются тренды: в топе — концептуальные помещения с дизайнерским оформлением. Как выглядит современный петербургский офис, показываем на примере БЦ «Сенатор». Компания вывела на рынок сразу четыре объекта в знаковых локациях.
Что за фасадом
Бизнес-центр находится в «золотом треугольнике» Петербурга: его фасады выходят на Дворцовую набережную, Суворовскую площадь и Марсово поле. Поэтому дополнительным «бонусом» резиденты получат открыточный вид на город: Петропавловскую крепость, Спас на Крови, Мраморный дворец, Троицкий мост. С собственных балконов они смогут наблюдать навигацию на Неве и праздничные мероприятия в акватории.
Здание с историей: строилось как служебный корпус Мраморного дворца, помнит жившую здесь Анну Ахматову — и у него даже есть своя страница в «Википедии». В 2023 году объект культурного наследия превратился в деловое пространство. Этому предшествовала кропотливая работа по восстановлению памятника, результатом которой стало одно из лучших предложений офисных помещений на рынке.
Внутри «Сенатор» на Миллионной, 5 — совершенный в техническом плане объект. Здесь создана современная инфраструктура, соответствующая премиальному статусу центра. Есть система контроля и управления доступа — СКУД. Она обеспечивает безопасность на объекте: посторонний человек не попадет в здание.
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Внутри «Сенатор» на Миллионной, 5 — совершенный в техническом плане объект. Здесь создана современная инфраструктура, соответствующая премиальному статусу центра. Есть система контроля и управления доступа — СКУД. Она обеспечивает безопасность на объекте: посторонний человек не попадет в здание.
Здание находится в 200 метрах от Марсова поля. Пожалуй, это один из первых каменных особняков в Петербурге — ему более 280 лет. Впрочем, исторический памятник не раз перестраивался и приобрел современный облик уже в XX веке. У него интересное прошлое: несколько десятилетий это был доходный дом, среди жителей которого можно назвать, например, композитора Николая Римского-Корсакова. На рубеже двух столетий строение было известно как служебный корпус Ново-Михайловского дворца. А сто лет назад здесь и вовсе находилось консульство Бухарской народной республики.
В XXI веке зданию суждено стать средоточием деловой жизни. Современные офисные сотрудники, несомненно, оценят пешую доступность станций метро «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Адмиралтейская». Дворцовая площадь, Эрмитаж, Летний сад, Марсово поле, Невский проспект — все это в десяти минутах ходьбы.
БЦ на Миллионной, 6 сохранил исторический антураж: чего только стоит роскошный зал с колоннами и «готическими» сводами. Примечательно, что весьма привлекательными для арендаторов оказались бывшие помещения конюшен. Благодаря современным архитекторам они превратились в необычные офисы с большими окнами на две стороны. Такие лоты были вакантными очень недолго.
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Инженерные решения в старинных стенах, конечно, использованы самые передовые: системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, пожарная и охранная сигнализация.
В здании —два уютных внутренних двора-атриума, приватное пространство для отдыха. Предполагаем, что именно оно станет любимым местом резидентов «Сенатора».
В здании —два уютных внутренних двора-атриума, приватное пространство для отдыха. Предполагаем, что именно оно станет любимым местом резидентов «Сенатора».
В здании —два уютных внутренних двора-атриума, приватное пространство для отдыха. Предполагаем, что именно оно станет любимым местом резидентов «Сенатора».
Бизнес-центр «Сенатор» на Петроградской стороне находится в реконструированном здании на территории, принадлежавшей заводу «Ленполиграфмаш». Сегодня это развивающийся деловой квартал с городским технопарком, конференц-залом, множеством точек общепита, филиалом музея им. Пушкина. Здесь также есть несколько образовательных и даже развлекательных учреждений. Фасад центра выходит на проспект Медиков — одну из ключевых транспортных артерий Петроградской стороны. В пешей доступности — станция метро «Петроградская» и остановки городского общественного транспорта.
После масштабных работ бывшая заводская постройка превратилась в качественный бизнес-центр класса А, оснащенный высокотехнологичной инженерией.
Высота потолков в офисах — 6 метров с огромными окнами в пол. На шестом этаже — большая терраса с видом на эклектические дома Петроградской стороны. На третьем этаже тоже есть терраса, но поменьше.
Высота потолков в офисах — 6 метров с огромными окнами в пол. На шестом этаже — большая терраса с видом на эклектические дома Петроградской стороны. На третьем этаже тоже есть терраса, но поменьше.
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Входная группа и фасад украшены большими плазменными большими панелями, на которых транслируются умиротворяющие пейзажи. Глядя на стремительный водопад в горах, можно и забыть, что находишься в сердце делового центра.
На данный момент арендаторам доступны лоты площадью от 172 квадратных метров.
На данный момент арендаторам доступны лоты площадью от 172 квадратных метров.
Еще одно интересное здание, выведенное «Сенатором» на рынок, расположено в Василеостровском районе. Оно построено в 1979 году в стиле постмодернизм. Среди авторов проекта — Сергей Евдокимов, создавший такие образцы ленинградской архитектуры второй половины XX века, как «Ленэкспо» и гостиница «Прибалтийская».
В советское время на улице Одоевского, 24 находился филиал Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской Академии Наук, затем объект перешел к холдингу «Росгеология», у которого и был приобретен.
Корпус площадью 13 тыс. кв. м. состоит из 10 этажей. После реконструкции он соответствует требованиям качественного современного бизнес-центра со всей необходимой инфраструктурой.
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Васильевский остров — место на карте Петербурга, где есть потребность в деловых кварталах высокого уровня. Открытие БЦ «Сенатор» на улице Одоевского — уверенный шаг в этом направлении. Он очень удачно расположен: до станции метро «Приморская» — всего 900 м, в 3 км от здания — заезд на ЗСД.
Компаниям предлагают как офисы со свободной планировкой, так и традиционные кабинеты. Украшение проекта — двухэтажный зал в формате open space, удобный для стрит-ретейла.
Компаниям предлагают как офисы со свободной планировкой, так и традиционные кабинеты. Украшение проекта — двухэтажный зал в формате open space, удобный для стрит-ретейла.
Управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин
«Безусловно, локация для сети бизнес-центров «Сенатор» — один из самых важных критериев. Мы выбираем центр, Петроградскую сторону и Васильевский остров для строительства или запуска новых проектов. Важно, чтобы в пешей доступности было метро — и не менее значимо, что будет окружать бизнес-центр. Так, например, у БЦ на Миллионной улице, 5 будут лучшие виды, которые только можно представить в Петербурге: Нева с прогулочными корабликами, Петропавловская крепость в закатном свете, Марсово поле в сирени. Мы заботимся не только о качественном, стильном и статусном наполнении здания, но и о том, чтобы из окна было приятно посмотреть. Нам важно, чтобы арендаторов окружал комфорт и внутри, и снаружи».
От первого лица
Деловые центры «Сенатор» — это объекты высокого класса. Однако они сдаются в аренду без посреднического участия, что исключает переплаты. Представители бизнеса могут арендовать как офисные блоки, так и отдельные помещения или этажи.
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «ФХК «Империя»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «ФХК «Империя»
Дизайнер: Ольга Сергеева
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