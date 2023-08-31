Модные деловые центры в историческом антураже
Даже во времена турбулентности спрос на качественные деловые центры высок. Однако меняются тренды: в топе концептуальные помещения с дизайнерским оформлением. Как выглядит современный петербургский офис, показываем на примере БЦ «Сенатор». Компания вывела на рынок сразу четыре объекта в знаковых локациях.
ул. Миллионная, 5
ул. Миллионная, 6
пр. Медиков, 7
ул. Одоевского, 24
Что за фасадом
ул. Миллионная, 5
Этажей:
4
Свободных офисов:
более 30
Открытая парковка:
47 мест
Бизнес-центр находится в «золотом треугольнике» Петербурга: его фасады выходят на Дворцовую набережную, Суворовскую площадь и Марсово поле. Поэтому дополнительным «бонусом» резиденты получат открыточный вид на город: Петропавловскую крепость, Спас на Крови, Мраморный дворец, Троицкий мост. С собственных балконов они смогут наблюдать навигацию на Неве и праздничные мероприятия в акватории.
Здание с историей: строилось как служебный корпус Мраморного дворца, помнит жившую здесь Анну Ахматову — и у него даже есть своя страница в «Википедии». В 2023 году объект культурного наследия превратился в деловое пространство. Этому предшествовала кропотливая работа по восстановлению памятника, результатом которой стало одно из лучших предложений офисных помещений на рынке.
Внутри «Сенатор» на Миллионной, 5 — совершенный в техническом плане объект. Здесь создана современная инфраструктура, соответствующая премиальному статусу центра. Есть система контроля и управления доступа — СКУД. Она обеспечивает безопасность на объекте: посторонний человек не попадет в здание.
Скрольте вниз, чтобы увидеть больше
Листайте вправо, чтобы увидеть больше
Внутри «Сенатор» на Миллионной, 5 — совершенный в техническом плане объект. Здесь создана современная инфраструктура, соответствующая премиальному статусу центра. Есть система контроля и управления доступа — СКУД. Она обеспечивает безопасность на объекте: посторонний человек не попадет в здание.
Внутри «Сенатор» на Миллионной, 5 — совершенный в техническом плане объект. Здесь создана современная инфраструктура, соответствующая премиальному статусу центра. Есть система контроля и управления доступа — СКУД.
ул. Миллионная, 6
Этажей:
5
Свободных офисов:
32
Открытая парковка:
74 места
Здание находится в 200 метрах от Марсова поля. Пожалуй, это один из первых каменных особняков в Петербурге — ему более 280 лет. Впрочем, исторический памятник не раз перестраивался и приобрел современный облик уже в XX веке. У него интересное прошлое: несколько десятилетий это был доходный дом, среди жителей которого можно назвать, например, композитора Николая Римского-Корсакова. На рубеже двух столетий строение было известно как служебный корпус Ново-Михайловского дворца. А сто лет назад здесь и вовсе находилось консульство Бухарской народной республики.

В XXI веке зданию суждено стать средоточием деловой жизни. Современные офисные сотрудники, несомненно, оценят пешую доступность станций метро «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Адмиралтейская». Дворцовая площадь, Эрмитаж, Летний сад, Марсово поле, Невский проспект — все это в десяти минутах ходьбы.
БЦ на Миллионной, 6 сохранил исторический антураж: чего только стоит роскошный зал с колоннами и «готическими» сводами. Примечательно, что весьма привлекательными для арендаторов оказались бывшие помещения конюшен. Благодаря современным архитекторам они превратились в необычные офисы с большими окнами на две стороны. Такие лоты были вакантными очень недолго.
Скрольте вниз, чтобы увидеть больше
Листайте вправо, чтобы увидеть больше
Инженерные решения в старинных стенах, конечно, использованы самые передовые: системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, пожарная и охранная сигнализация.

В здании —два уютных внутренних двора-атриума, приватное пространство для отдыха. Предполагаем, что именно оно станет любимым местом резидентов «Сенатора».

В здании —два уютных внутренних двора-атриума, приватное пространство для отдыха. Предполагаем, что именно оно станет любимым местом резидентов «Сенатора».
В здании —два уютных внутренних двора-атриума, приватное пространство для отдыха. Предполагаем, что именно оно станет любимым местом резидентов «Сенатора».
пр. Медиков, 7
Этажей:
6
Свободных офисов:
15
Крытый паркинг:
76 мест
Бизнес-центр «Сенатор» на Петроградской стороне находится в реконструированном здании на территории, принадлежавшей заводу «Ленполиграфмаш». Сегодня это развивающийся деловой квартал с городским технопарком, конференц-залом, множеством точек общепита, филиалом музея им. Пушкина. Здесь также есть несколько образовательных и даже развлекательных учреждений. Фасад центра выходит на проспект Медиков — одну из ключевых транспортных артерий Петроградской стороны. В пешей доступности — станция метро «Петроградская» и остановки городского общественного транспорта.
После масштабных работ бывшая заводская постройка превратилась в качественный бизнес-центр класса А, оснащенный высокотехнологичной инженерией.
Высота потолков в офисах — 6 метров с огромными окнами в пол. На шестом этаже — большая терраса с видом на эклектические дома Петроградской стороны. На третьем этаже тоже есть терраса, но поменьше.
Высота потолков в офисах — 6 метров с огромными окнами в пол. На шестом этаже — большая терраса с видом на эклектические дома Петроградской стороны. На третьем этаже тоже есть терраса, но поменьше.
Скрольте вниз, чтобы увидеть больше
Листайте вправо, чтобы увидеть больше
Входная группа и фасад украшены большими плазменными большими панелями, на которых транслируются умиротворяющие пейзажи. Глядя на стремительный водопад в горах, можно и забыть, что находишься в сердце делового центра.

На данный момент арендаторам доступны лоты площадью от 172 квадратных метров.
ул. Одоевского, 24
Этажей:
10
Свободных офисов:
8
Открытая парковка:
46 мест
Еще одно интересное здание, выведенное «Сенатором» на рынок, расположено в Василеостровском районе. Оно построено в 1979 году в стиле постмодернизм. Среди авторов проекта — Сергей Евдокимов, создавший такие образцы ленинградской архитектуры второй половины XX века, как «Ленэкспо» и гостиница «Прибалтийская».
В советское время на улице Одоевского, 24 находился филиал Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской Академии Наук, затем объект перешел к холдингу «Росгеология», у которого и был приобретен.
Корпус площадью 13 тыс. кв. м. состоит из 10 этажей. После реконструкции он соответствует требованиям качественного современного бизнес-центра со всей необходимой инфраструктурой.
Скрольте вниз, чтобы увидеть больше
Листайте вправо, чтобы увидеть больше
Васильевский остров — место на карте Петербурга, где есть потребность в деловых кварталах высокого уровня. Открытие БЦ «Сенатор» на улице Одоевского — уверенный шаг в этом направлении. Он очень удачно расположен: до станции метро «Приморская» — всего 900 м, в 3 км от здания — заезд на ЗСД.

Компаниям предлагают как офисы со свободной планировкой, так и традиционные кабинеты. Украшение проекта — двухэтажный зал в формате open space, удобный для стрит-ретейла.
Управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин
«Безусловно, локация для сети бизнес-центров «Сенатор» — один из самых важных критериев. Мы выбираем центр, Петроградскую сторону и Васильевский остров для строительства или запуска новых проектов. Важно, чтобы в пешей доступности было метро — и не менее значимо, что будет окружать бизнес-центр. Так, например, у БЦ на Миллионной улице, 5 будут лучшие виды, которые только можно представить в Петербурге: Нева с прогулочными корабликами, Петропавловская крепость в закатном свете, Марсово поле в сирени. Мы заботимся не только о качественном, стильном и статусном наполнении здания, но и о том, чтобы из окна было приятно посмотреть. Нам важно, чтобы арендаторов окружал комфорт и внутри, и снаружи».
От первого лица
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Деловые центры «Сенатор» — это объекты высокого класса. Однако они сдаются в аренду без посреднического участия, что исключает переплаты. Представители бизнеса могут арендовать как офисные блоки, так и отдельные помещения или этажи.
Реклама, АО «ФХК «Империя», ИНН: 7825466620

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «ФХК «Империя»
Дизайнер: Ольга Сергеева

Спецпроекты «Фонтанки.ру»


Просмотров: 1048