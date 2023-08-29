Выставка вузов и колледжей: все возможности для абитуриентов, спокойствие для родителей

Выбор учебного заведения после школы — одно из ключевых решений в жизни каждого человека. Каждый год тысячи абитуриентов сталкиваются с вопросами: куда поступить? Какой вуз или колледж предложит наилучшие условия, интересные программы и перспективы для будущего? Предстоящая выставка «Навигатор поступления» готова дать на них исчерпывающие ответы.



Учебные заведения, которые участвуют в мероприятии, представят свои программы, расскажут о возможностях для студентов, условиях обучения и проживания. Абитуриенты смогут узнать о научных и творческих кружках, спортивных секциях, стипендиях и исследовательских проектах.

