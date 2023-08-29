Выставка вузов и колледжей: все возможности для абитуриентов, спокойствие для родителей
В Петербурге 9-10 сентября пройдет одна из крупнейших в стране выставок для будущих абитуриентов — «Навигатор поступления». Встречи с вузами, экспертные лекции, мастер-классы и особые семинары для родителей и школьников — вот что ожидает участников этого значимого мероприятия.
Выбор учебного заведения после школы — одно из ключевых решений в жизни каждого человека. Каждый год тысячи абитуриентов сталкиваются с вопросами: куда поступить? Какой вуз или колледж предложит наилучшие условия, интересные программы и перспективы для будущего? Предстоящая выставка «Навигатор поступления» готова дать на них исчерпывающие ответы.
Учебные заведения, которые участвуют в мероприятии, представят свои программы, расскажут о возможностях для студентов, условиях обучения и проживания. Абитуриенты смогут узнать о научных и творческих кружках, спортивных секциях, стипендиях и исследовательских проектах.
Учебные заведения, которые участвуют в мероприятии, представят свои программы, расскажут о возможностях для студентов, условиях обучения и проживания. Абитуриенты смогут узнать о научных и творческих кружках, спортивных секциях, стипендиях и исследовательских проектах.
Особое внимание здесь уделят лекциям экспертов в области образования. Они поведают секреты успешной сдачи ЕГЭ, поделятся опытом выбора профессии, а также дадут советы по подготовке к поступлению. И родителям будущих студентов будет интересно: для них организуют специальные семинары и расскажут, как помочь ребенку сделать правильный выбор.
Будущие студенты смогут выяснить все и о стипендиях, обменных программах, возможностях дистанционного обучения. Ведь современный мир предоставляет множество вариантов обучения — и «Навигатор поступления» поможет разобраться во всех нюансах.
Будущие студенты смогут выяснить все и о стипендиях, обменных программах, возможностях дистанционного обучения. Ведь современный мир предоставляет множество вариантов обучения — и «Навигатор поступления» поможет разобраться во всех нюансах.
Вход на выставку бесплатный, однако для участия требуется предварительная регистрация. Это необходимо, чтобы каждый посетитель мог комфортно провести время на мероприятии, познакомиться с представителями вузов и посетить интересующие его лекции и мастер-классы. Время работы — 9 и 10 сентября с 10:00 до 19:00. Место проведения: Park Inn «Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, 14.
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