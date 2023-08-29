Олимпиада — одно из главных спортивных событий мира. Олимпийская тематика вдохновляла поэтов, писателей, живописцев, архитекторов во все времена существования игр. А теперь не остались в стороне и петербургские застройщики.
Покровителями соревнований всегда были боги. Мы подумали, что могло бы привлечь богов Олимпа, если бы они оказались в Петербурге XXI века. Где бы им захотелось жить и почему?
Покровителями соревнований всегда были боги. Мы подумали, что могло бы привлечь богов Олимпа, если бы они оказались в Петербурге XXI века. Где бы им захотелось жить и почему?
За что жители Олимпа полюбили бы петербургские новостройки
Просто божественно!
ЦАРЬ БОГОВ,
ПРАВИТЕЛЬ ОЛИМПА
ПРАВИТЕЛЬ ОЛИМПА
ЧТО ОЦЕНИТ: ЛОКАЦИЮ
Боги обитали на горе Олимп, а в равнинном Петербурге возвышенностей не так уж много. Среди них можно выделить Пулковские высоты – с 75 метров над уровнем моря открывается впечатляющая панорама Северной столицы.
Именно на Пулковских высотах Группа «КВС» строит жилой комплекс «ЮгТаун» в олимпийской тематике. Он состоит из девяти малоэтажных кварталов, названных в честь государств, проводивших Олимпийские игры: «Греция», «Канада», «Австралия», «Россия», «Норвегия», «Франция», «Швеция», «Англия» и «Нидерланды».
Именно на Пулковских высотах Группа «КВС» строит жилой комплекс «ЮгТаун» в олимпийской тематике. Он состоит из девяти малоэтажных кварталов, названных в честь государств, проводивших Олимпийские игры: «Греция», «Канада», «Австралия», «Россия», «Норвегия», «Франция», «Швеция», «Англия» и «Нидерланды».
ЦАРИЦА БОГОВ, ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА СЕМЕЙНЫХ УЗ
ЧТО ОЦЕНИТ: БЛИЗОСТЬ К ЦАРСКИМ ДВОРЦАМ В ПУШКИНЕ И ПАВЛОВСКЕ
Пригороды Петербурга с их парками и дворцами – настоящий магнит, притягивающий туристов со всего мира. У жителей «ЮгТауна» будет возможность посещать исторические места чаще, чем у гостей Северной столицы и тех, кто живет в других районах города. До Пушкина и до Павловска на машине можно добраться всего за 20-25 минут. А выбрать есть из чего – в Пушкинском районе восемь парков: Екатерининский, Александровский, Павловский, Буферный, Отдельный, Мариенталь, Баболовский, а также Лицейский сад.
Императорские резиденции в Царском селе и в Павловске с их историческими интерьерами, архитектурой – настоящие произведения искусства. Пожалуй, самая известная достопримечательность Пушкина – Янтарная комната, утерянная в годы войны и восстановленная к 300-летию Петербурга. На это ушло 6 тонн янтаря и 25 лет работы мастеров.
Императорские резиденции в Царском селе и в Павловске с их историческими интерьерами, архитектурой – настоящие произведения искусства. Пожалуй, самая известная достопримечательность Пушкина – Янтарная комната, утерянная в годы войны и восстановленная к 300-летию Петербурга. На это ушло 6 тонн янтаря и 25 лет работы мастеров.
БОГИНЯ ДОМАШНЕГО ОЧАГА
ЧТО ОЦЕНИТ: МАЛОЭТАЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ, КЛАДОВЫЕ И КОЛЯСОЧНЫЕ
«ЮгТаун» — малоэтажный проект, который состоит из домов высотой всего 4-5 этажей. Благодаря низкой плотности населения и застройки здесь будет спокойно и безопасно, а жители будут хорошо знать друг друга. Позитивную атмосферу поддержит соседский центр, где они смогут заниматься спортом или любимыми хобби, работать в коворкинге. А пока родители увлечены своими делами, дети будут проводить время в специальной игровой комнате.
В кварталах «ЮгТаун» комфорт складывается из множества мелочей. Например, на цокольных этажах расположены кладовые, в которых можно хранить все, что не нужно каждый день – инструменты, зимнюю одежду, лыжи и чемоданы. Благодаря этому балкон в квартире может оставаться свободным для творчества, спорта или просто отдыха с чашкой чая. Коляски, велосипеды и самокаты можно оставить в колясочных в парадной.
Уютный очаг – безопасный очаг. Чтобы создать в «ЮгТауне» пространство для спокойной жизни, дворы закрыли от машин и посторонних. Но иногда есть необходимость подъехать на машине прямо к дому – тогда можно воспользоваться входом в парадную с улицы. Этот момент специально продуман для того, чтобы обеспечить жильцам комфортный доступ в дом.
На всей территории комплекса – на площадках, в паркингах, лифтах и парадных – установлены камеры видеонаблюдения. Постоянное патрулирование территории будет осуществлять компания «КВС.Безопасность».
В «ЮгТауне» позаботились даже о комфорте четвероногих жителей. Для выгула и дрессировки есть специальная площадка. В парадных обустроили удобные лапомойки, где питомцы смогут принимать освежающий душ после прогулок.
В кварталах «ЮгТаун» комфорт складывается из множества мелочей. Например, на цокольных этажах расположены кладовые, в которых можно хранить все, что не нужно каждый день – инструменты, зимнюю одежду, лыжи и чемоданы. Благодаря этому балкон в квартире может оставаться свободным для творчества, спорта или просто отдыха с чашкой чая. Коляски, велосипеды и самокаты можно оставить в колясочных в парадной.
Уютный очаг – безопасный очаг. Чтобы создать в «ЮгТауне» пространство для спокойной жизни, дворы закрыли от машин и посторонних. Но иногда есть необходимость подъехать на машине прямо к дому – тогда можно воспользоваться входом в парадную с улицы. Этот момент специально продуман для того, чтобы обеспечить жильцам комфортный доступ в дом.
На всей территории комплекса – на площадках, в паркингах, лифтах и парадных – установлены камеры видеонаблюдения. Постоянное патрулирование территории будет осуществлять компания «КВС.Безопасность».
В «ЮгТауне» позаботились даже о комфорте четвероногих жителей. Для выгула и дрессировки есть специальная площадка. В парадных обустроили удобные лапомойки, где питомцы смогут принимать освежающий душ после прогулок.
БОГ АТЛЕТОВ
ЧТО ОЦЕНИТ: СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ПАРКЕ
Посреди квартала «Греция» будет собственный парк отдыха «Олимпийские надежды». Он займет 4200 квадратных метров и будет оформлен в соответствии с общей греческой тематикой. Здесь будут павильон в античном стиле, амфитеатр с многоярусными скамейками, уличные качели, украшенные фрагментами колонн в древнегреческом стиле.
Важная часть парка – площадки для активного отдыха, где жители «ЮгТауна» смогут заниматься спортом и устраивать товарищеские матчи с родными и друзьями. Здесь есть поля для футбола, волейбола, баскетбола, а также зоны воркаут с тренажерами. По периметру парка проложат дорожки, идеально подходящие для утренних и вечерних пробежек, – чем не место для жизни самого быстрого бога. А в квартале «Австралия» будет еще и собственный спортивный кластер «Территория здоровья». Более подробная информация о нем есть на сайте.
Для детей в парке построят две игровые зоны. Одну – для малышей, вторую – для детей постарше, с современными и развивающими игровыми комплексами.
Важная часть парка – площадки для активного отдыха, где жители «ЮгТауна» смогут заниматься спортом и устраивать товарищеские матчи с родными и друзьями. Здесь есть поля для футбола, волейбола, баскетбола, а также зоны воркаут с тренажерами. По периметру парка проложат дорожки, идеально подходящие для утренних и вечерних пробежек, – чем не место для жизни самого быстрого бога. А в квартале «Австралия» будет еще и собственный спортивный кластер «Территория здоровья». Более подробная информация о нем есть на сайте.
Для детей в парке построят две игровые зоны. Одну – для малышей, вторую – для детей постарше, с современными и развивающими игровыми комплексами.
БОГИНЯ ПЛОДОРОДИЯ И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ЧТО ОЦЕНИТ: ОБИЛИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Зелень окружает жителей сразу же при выходе из парадной во двор — разнообразные лиственные и хвойные деревья, кустарники сделают территорию уютной. В каждом дворе — овальная площадь со скамейками и небольшая уютная аллея. Здесь можно в тишине и покое посидеть, почитать книгу или просто подумать о вечном в тени деревьев. Кстати, древние греки даже учились на ходу, прогуливаясь, — для этого аллея тоже подойдет.
Самая большая зеленая территория будет в парке «Олимпийские надежды» — пешеходный бульвар, украшенный аллеями из туй. Он приведет к большой площади, где можно отмечать праздники, проводить массовые гуляния и встречаться всем кварталом. Парк обустроят непосредственно к окончанию строительства домов. И новоселы смогут отдыхать и гулять на свежем воздухе с первого дня жизни в квартале.
Самая большая зеленая территория будет в парке «Олимпийские надежды» — пешеходный бульвар, украшенный аллеями из туй. Он приведет к большой площади, где можно отмечать праздники, проводить массовые гуляния и встречаться всем кварталом. Парк обустроят непосредственно к окончанию строительства домов. И новоселы смогут отдыхать и гулять на свежем воздухе с первого дня жизни в квартале.
БОГИНЯ МУДРОСТИ
ЧТО ОЦЕНИТ: ТРИ НОВЫЕ ШКОЛЫ И СЕМЬ ДЕТСКИХ САДОВ
Для детей в «ЮгТауне» построят семь детских садов и три школы. Первая школа и один из детских садов будут расположены в самом центре квартала «Греция». Возводить их будут параллельно с жилыми домами, чтобы в комплексе было сразу удобно жить с детьми. Еще один садик построят на территории квартала «Австралия».
Расположение на границе двух районов позволит жителям «ЮгТауна» пользоваться уже сложившейся инфраструктурой – около 10 школ и 10 детских садов будут доступны для жителей «ЮгТауна». Например, в Московском районе – это Гимназия №526, занявшая в 2020 году 6-ое место по результатам ЕГЭ, или Физико-математический лицей №366, знаменитый победителями олимпиад. В Пушкинском районе стоит обратить внимание на 410 лицей, а также на 511 школу, входящие в первую тридцатку городского рейтинга по результатам ЕГЭ.
В локации также есть много возможностей для развития талантов. В Пушкинском районе это, прежде всего, Царскосельская гимназия искусств имени Анны Ахматовой, Детская художественная школа имени И.П. Саутова. Большой выбор в районном подростковом центре «Пушкинец» – более 80 кружков.
В спортивных школах дети могут заниматься легкой и тяжелой атлетикой, художественной и спортивной гимнастикой, бадминтоном и другими видами спорта.
Расположение на границе двух районов позволит жителям «ЮгТауна» пользоваться уже сложившейся инфраструктурой – около 10 школ и 10 детских садов будут доступны для жителей «ЮгТауна». Например, в Московском районе – это Гимназия №526, занявшая в 2020 году 6-ое место по результатам ЕГЭ, или Физико-математический лицей №366, знаменитый победителями олимпиад. В Пушкинском районе стоит обратить внимание на 410 лицей, а также на 511 школу, входящие в первую тридцатку городского рейтинга по результатам ЕГЭ.
В локации также есть много возможностей для развития талантов. В Пушкинском районе это, прежде всего, Царскосельская гимназия искусств имени Анны Ахматовой, Детская художественная школа имени И.П. Саутова. Большой выбор в районном подростковом центре «Пушкинец» – более 80 кружков.
В спортивных школах дети могут заниматься легкой и тяжелой атлетикой, художественной и спортивной гимнастикой, бадминтоном и другими видами спорта.
Пулковские высоты — локация, которая сейчас активно развивается.
Здесь формируется современный малоэтажный район в европейском стиле.
Здесь формируется современный малоэтажный район в европейском стиле.
«КВС» планирует ввести в эксплуатацию первый этап квартала «Греция», первой очереди «ЮгТауна», в конце 2023 года.Тогда петербуржцы на практике оценят все преимущества проекта. Зато квартиру можно выбрать прямо сейчас. Цены и планировки представлены на сайте.
Близость к городской черте
Разнообразная коммерческая инфраструктура вдоль Пулковского шоссе
Близость парков и дворцов Пушкина и Павловска
Удобная автомобильная доступность разных частей города (рядом выезды на КАД, ЗСД, Московский проспект)
Рядом развиваются другие крупные мало- и среднеэтажные жилые проекты, которые вместе с «ЮгТауном» сформируют новый жилой район с однородной социальной средой»
Из стратегических преимуществ места можно отметить:
«КВС» планирует ввести в эксплуатацию первый этап квартала «Греция», первой очереди «ЮгТауна», в конце 2023 года. Тогда петербуржцы на практике оценят все преимущества проекта. Зато квартиру можно выбрать прямо сейчас. Цены и планировки представлены на сайте.
Реклама, ООО «СЗ «КВС-Московский»
*ЖК Югтаун, кварталы «Греция» и «Австралия» — застройщик ООО «СЗ «КВС-Московский», проектная декларация на сайте наш.дом.рф здесь и здесь
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: stock.adobe.com, freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова
Верстка: Заира Гамисония
*ЖК Югтаун, кварталы «Греция» и «Австралия» — застройщик ООО «СЗ «КВС-Московский», проектная декларация на сайте наш.дом.рф здесь и здесь
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: stock.adobe.com, freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова
Верстка: Заира Гамисония
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