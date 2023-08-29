Как сберечь здоровье школьника: советы для родителей

1 сентября уже вот-вот наступит. Детям это принесет долгие часы сидения на уроках, тяжелые рюкзаки и домашние задания после школы, то есть большие нагрузки и риск неправильной осанки. Однако предупредить проблемы гораздо проще, чем потом их исправлять. И самое важное здесь — действовать комплексно!
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Распорядок дня. Уже в августе попробуйте настроить режим, тогда в сентябре и детям, и вам будет гораздо легче.
Рабочее место. Сделайте выполнение домашних заданий максимально комфортным. Поставьте удобный стул, большой регулируемый монитор, настольную лампу, которая дает яркий равномерный свет.
Правильный рюкзак. Спинка должна быть жесткой, а лямки — широкими и не впиваться в плечи. Следите, чтобы рюкзак не был перегружен. Можно купить два комплекта учебников и один держать в школе. Или договоритесь с соседом по парте носить книги по очереди.
Каждый год в «Галамарте» в преддверии сентября появляются новые школьные коллекции, которые отвечают всем необходимым требованиям: в 2023 году это «Милый котик» для девочек и Cool Gamer для мальчиков.
Линейки всегда создаются с учетом мнений детей и родителей, так что рюкзаки из магазина «Галамарт» можно смело пускать в дело! Спина от них уставать не будет. Другие плюсы — материал легко чистить, а на лямках есть светоотражающие элементы. Последнее актуально зимой, когда темнеет очень рано.
И вряд ли кто-то уйдет из магазина, не купив что-то из «забавной канцелярии» — она давно завоевала детские сердца. Пеналы в форме конфет, блокноты с запахом шоколада, ручки с насадками от ClipStudio, точилки в виде печенья — все это и многое другое ждет вас в ближайшем «Галамарте». Так что даже петербуржцы, которые оставляют подготовку к школе на последний момент, спокойно купят все необходимое. Цены здесь — на пять с плюсом.
Линейки всегда создаются с учетом мнений детей и родителей, так что рюкзаки из магазина «Галамарт» можно смело пускать в дело! Спина от них уставать не будет. Другие плюсы — материал легко чистить, а на лямках есть светоотражающие элементы. Последнее актуально зимой, когда темнеет очень рано.
И вряд ли кто-то уйдет из магазина, не купив что-то из «забавной канцелярии» — она давно завоевала детские сердца. Пеналы в форме конфет, блокноты с запахом шоколада, ручки с насадками от ClipStudio, точилки в виде печенья — все это и многое другое ждет вас в ближайшем «Галамарте». Так что даже петербуржцы, которые оставляют подготовку к школе на последний момент, спокойно купят все необходимое. Цены здесь — на пять с плюсом.
Реклама, ООО «ГАЛАСТОР», ИНН: 9704040359
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ООО «ГАЛАСТОР»
Дизайнер: Соня Осколкина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ООО «ГАЛАСТОР»
Дизайнер: Соня Осколкина
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