Как сберечь здоровье школьника: советы для родителей

Каждый год в «Галамарте» в преддверии сентября появляются новые школьные коллекции, которые отвечают всем необходимым требованиям: в 2023 году это «Милый котик» для девочек и Cool Gamer для мальчиков.



Линейки всегда создаются с учетом мнений детей и родителей, так что рюкзаки из магазина «Галамарт» можно смело пускать в дело! Спина от них уставать не будет. Другие плюсы — материал легко чистить, а на лямках есть светоотражающие элементы. Последнее актуально зимой, когда темнеет очень рано.



И вряд ли кто-то уйдет из магазина, не купив что-то из «забавной канцелярии» — она давно завоевала детские сердца. Пеналы в форме конфет, блокноты с запахом шоколада, ручки с насадками от ClipStudio, точилки в виде печенья — все это и многое другое ждет вас в ближайшем «Галамарте». Так что даже петербуржцы, которые оставляют подготовку к школе на последний момент, спокойно купят все необходимое. Цены здесь — на пять с плюсом.

