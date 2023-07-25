300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала •
Энергичному Екатеринбургу исполняется 300 лет, и если вы еще не были в этом чудесном городе, то стоит запланировать себе небольшое летнее путешествие хотя бы на пару дней. Уже приезжали в столицу Урала? Есть шанс открыть ее заново — все благодаря празднику. Юбилей отметят шикарно: для туристов и местных жителей организуют концерты с любимыми исполнителями страны, фестивали, выставки, экскурсии, световые шоу, спортивные соревнования.

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В Екатеринбург за новыми впечатлениями
Подпеваем Агутину, зажигаем с Хрусталёвым и пробуем екатеринбургеры
Вечно молодой город
За 300 лет Екатеринбург превратился из небольшого завода-крепости на Исети в промышленный, научный и культурный центр Урала. Вайб города, соединяющий Европу и Азию, уже много лет привлекает здесь учиться, творить и любить и коренных екатеринбуржцев, и людей из других регионов.

С одной стороны, Екатеринбург — промышленный гигант, известный на всю страну. Именно здесь работал монетный двор, который чеканил 80% монет в Российской империи. Изделия местной гранильной фабрики украшают дворцы Москвы и Санкт-Петербурга. А самую глубокую в мире скважину на Кольском полуострове — 16 000 метров — пробурила установка того самого Уральского завода тяжелого машиностроения.
С другой стороны, Екатеринбург — город свободы и творчества. Из свердловского рок-клуба вышли «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи» и другие популярные группы. Многие современные поп-певцы, стендап-комики и люди не публичных профессий сделали первые шаги в карьере именно в этом городе. Почему? Екатеринбург привлекает особой энергетикой и свободой.
Как не пропустить крутые события
Классический старт путешествия по Екатеринбургу — прогулка в центре по красной линии, которая включает 39 главных точек города. Путь начинается от площади 1905 года, ведет мимо Исторического сквера и заканчивает уральским Арбатом. Можно пройти маршрут самостоятельно с бесплатным аудиогидом или с экскурсоводом, если хочется послушать олдскульный живой рассказ.

Гуляя по центру, вы точно не пропустите разные юбилейные мероприятия. Театралам понравится фестиваль «Лица улиц» и День танца. Любителям музыки — концерт авторской песни «Август», выступления оперных певцов и духовых оркестров, а еще большой рок-концерт с участием известных исполнителей. В городе также запланировали спортивные гонки, события для поклонников моды и стиля, киберфанатов, людей с ограниченными возможностями, детей всех возрастов — 300-летие Екатеринбурга запомнится всем надолго. Полный список можно посмотреть на официальном сайте юбилея.
Исторический сквер
12/08
Хедлайнеры:
Леонид Агутин и группа «Рефлекс»
день строителя
13/08
Гала-концерт оперы
15/08
Особый день: инклюзия
16/08
Хедлайнеры:
балет Аллы Духовой «Тодес»
день танца
17/08
Хедлайнеры:
группа «Бандерос»,
Дмитрий Хрусталев
Финал шоу «Мисс Екатеринбург»
18/08
Хедлайнеры:
Тутта Ларсен с дочкой
День детского творчества
19/08
Хедлайнеры:
бард Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и
Хор Турецкого
Гала-шоу
Парк Маяковского
12/08
«Лица улиц»
17/08
Хедлайнеры:
пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр
открытие Летнего театра
19/08
Хедлайнеры:
«Агата Кристи»,
Вячеслав Бутусов,
группа «ТОП»
(Евгений Горенбург),
группа «Урфин Джюс» (Александр Пантыкин),
Настя Полева, группа «Чайф»
Фестиваль «Парк-Рок»
крк «уралец»
19/08
Хедлайнеры:
Niletto, Клава Кока
концерт
Площадь 1905 года
12/08
Фестиваль песни «Август»
15/08
саксофонист Игорь Михайлович Бутман
Дворец молодежи
18/08
кибер-экстрим-фест
Хедлайнер:
Звонкий (Андрей Лысков)
Октябрьская площадь
19/08
фестиваль «Аэропорт возможностей»
Хедлайнер:
Milana Star
Топ мест, чтобы влюбиться в архитектуру
Екатеринбург знает, чем покорить туриста. Например, можно просто гулять и восхищаться образцами конструктивизма.
Гостиница «Исеть»
Дом физкультуры «Динамо»
Дом связи
Дом-коммуна
Белая башня
Если предпочитаете другие стили, отправляйтесь к Дому Севастьянова, построенному в стиле эклектики. Снимки на его фоне получаются потрясно и собирают сотни лайков в соцсетях: проведите эксперимент сами. Для фотосессий также идеально подходит конструктивистский горсовет. В середине прошлого века зданию добавили элементы сталинского ампира: украсили богатым декором, установили башню со шпилем, звездой и часами, а также фигуры, символизирующие занятия жителей. В честь юбилея на фасаде вечером будут показывать яркое 3D-шоу.
Дом Севастьянова
пр. Ленина, 35
высоцкий
ул. Малышева, 51
Штаб-квартира РМК
проезд Горнистов, 14
— Дом Севастьянова — это топ! Когда идешь по центру, а потом издалека видишь нарядный особняк — сердце замирает. Из современной архитектуры рекомендую небоскреб «Высоцкий», там 54 этажа. Можно подняться на смотровую площадку и заглянуть в музей известного артиста. Я в Екатеринбург привозила родителей, водила их туда, они тоже были в восторге. Ещё классные фотографии получаются на фоне башни Русской медной компании. Крутое футуристичное здание, рекомендую снимки на фоне заката, — рассказала жительница Новосибирска Ксения.
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Музеи, ради которых приезжают со всей страны
По Екатеринбургу здорово не только гулять, но и просвещаться. Поход в музеи для уральцев совсем не кринж, а классное событие.
Музейные мастхэвы:
Центр «Эрмитаж-Урал»
Сюда во время Великой отечественной войны эвакуировали около 1,2 миллиона экспонатов из Санкт-Петербурга, которые городу удалось сохранить. Картины и скульптуры передали обратно в Северную столицу, но в благодарность государственный «Эрмитаж» передал Екатеринбургу часть музейных ценностей.
ул. Вайнера, 11
Музей истории и археологии Урала
Здесь хранится старейшая на Земле деревянная скульптура — шигирский идол. Ее возраст более 11 тысяч лет. Для справки: пирамиды Древнего Египта сильно младше.
просп. Ленина, 69/10
Музей истории города
«Советую побывать здесь хотя бы раз: после него чувствуешь, что Екатеринбург стал еще ближе к тебе. При музее открыт креативный кластер Л52 для тех, кто предпочитает оригинальные выставки, обожает образовательные мастер-классы и интересуется ребрендингом городов», — поделилась жительница Перми Татьяна.
ул. Карла Либкнехта, 26
Уральцы много внимания уделяют современному искусству, и постепенно для жителей оно становится все более понятным и интересным. К юбилею в городе снова пройдет международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA и фестиваль паблик-арта ЧӦ, который много работает над тем, чтобы подчеркнуть уральскую идентичность. Художники создадут особенные арт-объекты — подарок к празднику. Таким образом, Екатеринбург превратится в музей под открытым небом.
— Музеи уважаю, но много по ним не хожу. Зато мне нравятся креативные пространства в Екатеринбурге, можно туда приходить и просто разглядывать необычные вещи. Знаю классную локацию «Домна», там можно посмотреть интересную одежду. В «Ельцин-центре» тоже легко потеряться среди магазинчиков на пару часов, но зато там точно найдете классные сувениры для близких, — вспомнил житель Челябинска Юрий.
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Мастхэвы легендарной кухни
Голодным в Екатеринбурге никто не останется. Здесь огромное количество кафе и ресторанов, которые готовят блюда местной кухни и других стран, а также по-уральски хайпуют на кулинарных экспериментах.
— Обожаю Екатеринбург за гастрономические приключения. Куда ни зайду, везде вкусно: и в небольших кафе, где подают только завтраки, и в шикарном ресторане, где всегда приятно завершить вечер. Ну а ради уральских пельменей я готов буквально на все! — сообщил сибиряк Максим.
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Без каких блюд не понять Екатеринбург:
пельмени с любыми начинками
Уральские посикунчики
Суп из лесных грибов
Заливная щука
Картофельный пирог с маслятами
Бургер с эмблемой юбилея города
Черемуховый торт Наины Ельциной
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как добраться и где остановиться
Доехать из Ижевска в Екатеринбург можно на поезде за 10 часов, стоимость — около 4000 рублей туда-обратно. Другой вариант — добраться на автомобиле за 9 часов. А чтобы не искать долго место для проживания, посмотрите на сайте большой список проверенных хостелов, гостиниц и пятизвездочных отелей.
— Я приезжаю в Екатеринбург просто отдохнуть, пожить какой-то расслабленной жизнью. Люблю выбирать разные гостиницы, и не могу сказать, что где-то лучше, где-то хуже, — везде по-своему прекрасно. На несколько дней отель становится моим домом — даже жалко уезжать. Поэтому как только понимаю, что устала на работе или просто не придумала, куда поехать в отпуск, беру билеты и отправляюсь на Урал, — рассказала жительница Казани Александра.
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Екатеринбург
современный мегаполис для тех, кто готов открывать новое. Молодые россияне называют его «город-краш», потому что влюбиться в уральскую столицу легко с первого взгляда. Здесь чувствуешь себя по-настоящему раскрепощенным и счастливым. Не верите? Пора брать билеты прямо сейчас и убедиться в этом самостоятельно.

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