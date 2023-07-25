300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала • 300 лет столице Урала •
Энергичному Екатеринбургу исполняется 300 лет, и если вы еще не были в этом чудесном городе, то стоит запланировать себе небольшое летнее путешествие хотя бы на пару дней. Уже приезжали в столицу Урала? Есть шанс открыть ее заново — все благодаря празднику. Юбилей отметят шикарно: для туристов и местных жителей организуют концерты с любимыми исполнителями страны, фестивали, выставки, экскурсии, световые шоу, спортивные соревнования.
Посмотрите новый путеводитель по Екатеринбургу, который поможет придумать план приключения. Зовите друзей, берите билеты и готовьтесь чилить на Урале. Спойлер: будет фантастически!
Посмотрите новый путеводитель по Екатеринбургу, который поможет придумать план приключения. Зовите друзей, берите билеты и готовьтесь чилить на Урале. Спойлер: будет фантастически!
В Екатеринбург за новыми впечатлениями
Подпеваем Агутину, зажигаем с Хрусталёвым и пробуем екатеринбургеры
Вечно молодой город
За 300 лет Екатеринбург превратился из небольшого завода-крепости на Исети в промышленный, научный и культурный центр Урала. Вайб города, соединяющий Европу и Азию, уже много лет привлекает здесь учиться, творить и любить и коренных екатеринбуржцев, и людей из других регионов.
С одной стороны, Екатеринбург — промышленный гигант, известный на всю страну. Именно здесь работал монетный двор, который чеканил 80% монет в Российской империи. Изделия местной гранильной фабрики украшают дворцы Москвы и Санкт-Петербурга. А самую глубокую в мире скважину на Кольском полуострове — 16 000 метров — пробурила установка того самого Уральского завода тяжелого машиностроения.
С одной стороны, Екатеринбург — промышленный гигант, известный на всю страну. Именно здесь работал монетный двор, который чеканил 80% монет в Российской империи. Изделия местной гранильной фабрики украшают дворцы Москвы и Санкт-Петербурга. А самую глубокую в мире скважину на Кольском полуострове — 16 000 метров — пробурила установка того самого Уральского завода тяжелого машиностроения.
С другой стороны, Екатеринбург — город свободы и творчества. Из свердловского рок-клуба вышли «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи» и другие популярные группы. Многие современные поп-певцы, стендап-комики и люди не публичных профессий сделали первые шаги в карьере именно в этом городе. Почему? Екатеринбург привлекает особой энергетикой и свободой.
Как не пропустить крутые события
Классический старт путешествия по Екатеринбургу — прогулка в центре по красной линии, которая включает 39 главных точек города. Путь начинается от площади 1905 года, ведет мимо Исторического сквера и заканчивает уральским Арбатом. Можно пройти маршрут самостоятельно с бесплатным аудиогидом или с экскурсоводом, если хочется послушать олдскульный живой рассказ.
Гуляя по центру, вы точно не пропустите разные юбилейные мероприятия. Театралам понравится фестиваль «Лица улиц» и День танца. Любителям музыки — концерт авторской песни «Август», выступления оперных певцов и духовых оркестров, а еще большой рок-концерт с участием известных исполнителей. В городе также запланировали спортивные гонки, события для поклонников моды и стиля, киберфанатов, людей с ограниченными возможностями, детей всех возрастов — 300-летие Екатеринбурга запомнится всем надолго. Полный список можно посмотреть на официальном сайте юбилея.
Гуляя по центру, вы точно не пропустите разные юбилейные мероприятия. Театралам понравится фестиваль «Лица улиц» и День танца. Любителям музыки — концерт авторской песни «Август», выступления оперных певцов и духовых оркестров, а еще большой рок-концерт с участием известных исполнителей. В городе также запланировали спортивные гонки, события для поклонников моды и стиля, киберфанатов, людей с ограниченными возможностями, детей всех возрастов — 300-летие Екатеринбурга запомнится всем надолго. Полный список можно посмотреть на официальном сайте юбилея.
Исторический сквер
12/08
Хедлайнеры:
Леонид Агутин и группа «Рефлекс»
Леонид Агутин и группа «Рефлекс»
день строителя
13/08
Гала-концерт оперы
15/08
Особый день: инклюзия
16/08
Хедлайнеры:
балет Аллы Духовой «Тодес»
балет Аллы Духовой «Тодес»
день танца
17/08
Хедлайнеры:
группа «Бандерос»,
Дмитрий Хрусталев
группа «Бандерос»,
Дмитрий Хрусталев
Финал шоу «Мисс Екатеринбург»
18/08
Хедлайнеры:
Тутта Ларсен с дочкой
Тутта Ларсен с дочкой
День детского творчества
19/08
Хедлайнеры:
бард Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и
Хор Турецкого
бард Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и
Хор Турецкого
Гала-шоу
Парк Маяковского
12/08
«Лица улиц»
17/08
Хедлайнеры:
пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр
пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр
открытие Летнего театра
19/08
Хедлайнеры:
«Агата Кристи»,
Вячеслав Бутусов,
группа «ТОП»
(Евгений Горенбург),
группа «Урфин Джюс» (Александр Пантыкин),
Настя Полева, группа «Чайф»
«Агата Кристи»,
Вячеслав Бутусов,
группа «ТОП»
(Евгений Горенбург),
группа «Урфин Джюс» (Александр Пантыкин),
Настя Полева, группа «Чайф»
Фестиваль «Парк-Рок»
крк «уралец»
19/08
Хедлайнеры:
Niletto, Клава Кока
Niletto, Клава Кока
концерт
Площадь 1905 года
12/08
Фестиваль песни «Август»
15/08
саксофонист Игорь Михайлович Бутман
Дворец молодежи
18/08
кибер-экстрим-фест
Хедлайнер:
Звонкий (Андрей Лысков)
Звонкий (Андрей Лысков)
Октябрьская площадь
19/08
фестиваль «Аэропорт возможностей»
Хедлайнер:
Milana Star
Milana Star
Топ мест, чтобы влюбиться в архитектуру
Екатеринбург знает, чем покорить туриста. Например, можно просто гулять и восхищаться образцами конструктивизма.
Гостиница «Исеть»
Дом физкультуры «Динамо»
Дом связи
Дом-коммуна
Белая башня
Если предпочитаете другие стили, отправляйтесь к Дому Севастьянова, построенному в стиле эклектики. Снимки на его фоне получаются потрясно и собирают сотни лайков в соцсетях: проведите эксперимент сами. Для фотосессий также идеально подходит конструктивистский горсовет. В середине прошлого века зданию добавили элементы сталинского ампира: украсили богатым декором, установили башню со шпилем, звездой и часами, а также фигуры, символизирующие занятия жителей. В честь юбилея на фасаде вечером будут показывать яркое 3D-шоу.
Дом Севастьянова
пр. Ленина, 35
высоцкий
ул. Малышева, 51
Штаб-квартира РМК
проезд Горнистов, 14
— Дом Севастьянова — это топ! Когда идешь по центру, а потом издалека видишь нарядный особняк — сердце замирает. Из современной архитектуры рекомендую небоскреб «Высоцкий», там 54 этажа. Можно подняться на смотровую площадку и заглянуть в музей известного артиста. Я в Екатеринбург привозила родителей, водила их туда, они тоже были в восторге. Ещё классные фотографии получаются на фоне башни Русской медной компании. Крутое футуристичное здание, рекомендую снимки на фоне заката, — рассказала жительница Новосибирска Ксения.
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Музеи, ради которых приезжают со всей страны
По Екатеринбургу здорово не только гулять, но и просвещаться. Поход в музеи для уральцев совсем не кринж, а классное событие.
Музейные мастхэвы:
Центр «Эрмитаж-Урал»
Сюда во время Великой отечественной войны эвакуировали около 1,2 миллиона экспонатов из Санкт-Петербурга, которые городу удалось сохранить. Картины и скульптуры передали обратно в Северную столицу, но в благодарность государственный «Эрмитаж» передал Екатеринбургу часть музейных ценностей.
ул. Вайнера, 11
Музей истории и археологии Урала
Здесь хранится старейшая на Земле деревянная скульптура — шигирский идол. Ее возраст более 11 тысяч лет. Для справки: пирамиды Древнего Египта сильно младше.
просп. Ленина, 69/10
Музей истории города
«Советую побывать здесь хотя бы раз: после него чувствуешь, что Екатеринбург стал еще ближе к тебе. При музее открыт креативный кластер Л52 для тех, кто предпочитает оригинальные выставки, обожает образовательные мастер-классы и интересуется ребрендингом городов», — поделилась жительница Перми Татьяна.
ул. Карла Либкнехта, 26
Уральцы много внимания уделяют современному искусству, и постепенно для жителей оно становится все более понятным и интересным. К юбилею в городе снова пройдет международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA и фестиваль паблик-арта ЧӦ, который много работает над тем, чтобы подчеркнуть уральскую идентичность. Художники создадут особенные арт-объекты — подарок к празднику. Таким образом, Екатеринбург превратится в музей под открытым небом.
— Музеи уважаю, но много по ним не хожу. Зато мне нравятся креативные пространства в Екатеринбурге, можно туда приходить и просто разглядывать необычные вещи. Знаю классную локацию «Домна», там можно посмотреть интересную одежду. В «Ельцин-центре» тоже легко потеряться среди магазинчиков на пару часов, но зато там точно найдете классные сувениры для близких, — вспомнил житель Челябинска Юрий.
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Мастхэвы легендарной кухни
Голодным в Екатеринбурге никто не останется. Здесь огромное количество кафе и ресторанов, которые готовят блюда местной кухни и других стран, а также по-уральски хайпуют на кулинарных экспериментах.
— Обожаю Екатеринбург за гастрономические приключения. Куда ни зайду, везде вкусно: и в небольших кафе, где подают только завтраки, и в шикарном ресторане, где всегда приятно завершить вечер. Ну а ради уральских пельменей я готов буквально на все! — сообщил сибиряк Максим.
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Без каких блюд не понять Екатеринбург:
пельмени с любыми начинками
Уральские посикунчики
Суп из лесных грибов
Заливная щука
Картофельный пирог с маслятами
Бургер с эмблемой юбилея города
Черемуховый торт Наины Ельциной
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как добраться и где остановиться
Доехать из Ижевска в Екатеринбург можно на поезде за 10 часов, стоимость — около 4000 рублей туда-обратно. Другой вариант — добраться на автомобиле за 9 часов. А чтобы не искать долго место для проживания, посмотрите на сайте большой список проверенных хостелов, гостиниц и пятизвездочных отелей.
— Я приезжаю в Екатеринбург просто отдохнуть, пожить какой-то расслабленной жизнью. Люблю выбирать разные гостиницы, и не могу сказать, что где-то лучше, где-то хуже, — везде по-своему прекрасно. На несколько дней отель становится моим домом — даже жалко уезжать. Поэтому как только понимаю, что устала на работе или просто не придумала, куда поехать в отпуск, беру билеты и отправляюсь на Урал, — рассказала жительница Казани Александра.
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Екатеринбург —
современный мегаполис для тех, кто готов открывать новое. Молодые россияне называют его «город-краш», потому что влюбиться в уральскую столицу легко с первого взгляда. Здесь чувствуешь себя по-настоящему раскрепощенным и счастливым. Не верите? Пора брать билеты прямо сейчас и убедиться в этом самостоятельно.
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