— Я приезжаю в Екатеринбург просто отдохнуть, пожить какой-то расслабленной жизнью. Люблю выбирать разные гостиницы, и не могу сказать, что где-то лучше, где-то хуже, — везде по-своему прекрасно. На несколько дней отель становится моим домом — даже жалко уезжать. Поэтому как только понимаю, что устала на работе или просто не придумала, куда поехать в отпуск, беру билеты и отправляюсь на Урал, — рассказала жительница Казани Александра.