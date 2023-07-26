Блистательное Царское Село
Чем знаменит Пушкин и почему там стоит жить
Даже среди знаменитых пригородов Петербурга Пушкин стоит наособицу: это поистине собрание шедевров русской архитектуры. С самого начала XVIII века это место предпочитали российские императоры и императрицы. Сам Петр I сажал здесь дубы, любовался видами и дышал чистым здоровым воздухом.
Давайте прогуляемся по самым известным достопримечательностям, еще раз вспомним их историю и посмотрим, где же здесь можно жить с достойным комфортом.
Давайте прогуляемся по самым известным достопримечательностям, еще раз вспомним их историю и посмотрим, где же здесь можно жить с достойным комфортом.
От фермы к удивительной роскоши — Екатерининский дворец
Дворец стоял на том месте, где, по легенде, Петр I часто отдыхал и пил молоко у хозяйки голландской фермы, голландки Сары. Якобы от ее имени пошло название Сарская мыза и потом Сарское (Царское) село.
При императрице Елизавете дворец приобрел знакомые нам черты, но, конечно, выглядел куда пышнее. У него даже крыша была позолоченной!
Раньше, до середины XVIII века, анфилад в России не было, а в Екатерининском дворце такая цепочка комнат впервые заняла всю длину здания — от Парадной лестницы до Дворцовой церкви.
Сейчас мы можем видеть внутри дворца не так много исторических интерьеров: их кропотливо восстанавливают после того, как дворец был практически полностью разрушен во время Великой Отечественной. Но есть там одна уникальная комната, о которой известно во всем мире.
Сейчас мы можем видеть внутри дворца не так много исторических интерьеров: их кропотливо восстанавливают после того, как дворец был практически полностью разрушен во время Великой Отечественной. Но есть там одна уникальная комната, о которой известно во всем мире.
Рассказывали: когда Елизавета показывала произведение Растрелли послам, все ахали и восторгались, кроме француза, который, казалось, что-то искал вокруг. Императрица спросила его раздосадованно, что же он потерял. И тот ответил: — Ваше величество, я ищу футляр от этой драгоценной игрушки.
Героиня детектива — Янтарная комната
Это драгоценнейшее украшение дворца было подарено еще Петру I прусским королем Фридрихом I. Некоторое время на эту диковинку можно было посмотреть в Меншиковском дворце, а затем ее разобрали, упаковали и забыли на долгие годы.
Когда Елизавета вспомнила о ней и выбрала помещение в новом дворце, оказалось, что комната великовата — остаются пустые места. Спас положение создатель дворца, архитектор Франческо Расстрелли: добавил в убранство зеркальные пилястры и мозаичные картины из агата и яшмы.
Главная интрига Янтарной комнаты связана с ее похищением во время Великой Отечественной войны. Немцы вывезли ее в Кенигсберг, и затем ее следы затерялись. Малая часть уникальных деталей была передана России, а о судьбе остальных остается только гадать.
Поэтому сейчас мы можем увидеть во Дворце результат кропотливой работы реставраторов, которые восстановили интерьер практически с нуля — из калининградского янтаря.
Главная интрига Янтарной комнаты связана с ее похищением во время Великой Отечественной войны. Немцы вывезли ее в Кенигсберг, и затем ее следы затерялись. Малая часть уникальных деталей была передана России, а о судьбе остальных остается только гадать.
Поэтому сейчас мы можем увидеть во Дворце результат кропотливой работы реставраторов, которые восстановили интерьер практически с нуля — из калининградского янтаря.
Оправа для драгоценности — Екатерининский парк
Это произведение садово-паркового искусства состоит из регулярного Старого сада и пейзажного Английского парка. Говорят, что начало парадному парку перед дворцом дал еще Петр I: своими руками разбил там несколько дубовых аллей.
В парках Пушкина очень много воды: пруды, каскады и каналы занимают примерно пятую часть их площади. Это тем удивительнее, что никакой реки или даже ручья тут изначально не было. Для питания всей водной системы пришлось прорыть Виттоловский канал и сооружать Таицкий водовод. Работы по созданию гидросистемы парков были завершены лишь к концу XVIII века.
При Елизавете здесь появились павильоны «Эрмитаж» и «Грот» работы Растрелли. Также архитектор создал Катальную гору.
Прекраснейший пейзажный парк был разбит при Екатерине, и украшен такими шедеврами малой архитектуры, как комплекс Адмиралтейства, павильон «Холодная баня» с Агатовыми комнатами, Камеронова галерея и другие. Много здесь и памятников во славу русского оружия: Чесменская колонна, Кагульский обелиск, Турецкий каскад в честь побед в русско-турецкой войне и ворота «Любезным моим сослуживцам», посвященные победе над Наполеоном.
Прекраснейший пейзажный парк был разбит при Екатерине, и украшен такими шедеврами малой архитектуры, как комплекс Адмиралтейства, павильон «Холодная баня» с Агатовыми комнатами, Камеронова галерея и другие. Много здесь и памятников во славу русского оружия: Чесменская колонна, Кагульский обелиск, Турецкий каскад в честь побед в русско-турецкой войне и ворота «Любезным моим сослуживцам», посвященные победе над Наполеоном.
Павильон «Эрмитаж»
Павильон «Грот»
Варфоломей Растрелли
От Зверинца до руины: Александровский парк
Родоначальник этого парка — Зверинец к западу от Екатерининского дворца. При первой российской императрице это был просто отгороженный участок леса, куда загоняли зверей для царской охоты.
При Елизавете тут соорудили плотину, при этом образовался большой пруд неправильной формы. Зверинец огородили каменными стенами и построили павильон Монбижу (моя драгоценность): он был настолько пышным, резным и золоченым, что вполне оправдывал название.
Когда в последней четверти века в Россию пришла мода на все китайское, здесь создали целую деревню в таком стиле: Китайский театр (сгорел осенью 1941 года), мостики, Большой и Малый капризы.
Когда в последней четверти века в Россию пришла мода на все китайское, здесь создали целую деревню в таком стиле: Китайский театр (сгорел осенью 1941 года), мостики, Большой и Малый капризы.
После возведения дворца местность окончательно превратилась в пейзажный парк — но по-прежнему с зоологическим уклоном. Вместо Зверинца тут построили небольшую ферму для крупного рогатого скота, павильоны для лам и для слонов, здание Пенсионерных конюшен для лошадей, «состоящих на пенсионе». А Монбижу перестроили для хранения коллекций оружия и назвали Арсеналом. Еще парк украсили искусственной руиной Шапель.
К бракосочетанию будущего императора Александра I тут построили классический Александровский дворец. Но победитель Наполеона, хоть и очень любил Царское село, все-таки предпочитал жить в Екатерининском. Зато Александровский очень полюбил его младший брат Николай I. И Николай II настолько ценил место своего рождения, что переселился сюда навсегда. Отсюда его увезли в ссылку.
Монбижу
Александра I
Сердце русской поэзии — Лицей
В 1810 году в Царском Селе по указу Александра I был основан Лицей — закрытое учебное заведение для дворянских детей. Сейчас мы празднуем 19 октября — день первого приема сюда — как истинно петербургский (и не только) праздник. Этим мы обязаны тем, что в этот день здесь начал учиться Александр Сергеевич Пушкин.
Со школьных лет мы помним эпизод из биографии поэта, когда на экзамене он читал оду «Воспоминания в Царском Селе». Присутствовавший на испытаниях поэт Гавриил Романович Державин был так восхищен его выступлением, что хотел обнять юного сотоварища по музе. Но Пушкин засмущался и убежал.
Любовь к Царскому селу и память о Лицее и лицейских товарищах сохранилась у поэта до конца жизни. В этом пригороде он жил и позднее — сразу после женитьбы снял тут дачу и провел на ней несколько месяцев. Сейчас и Лицей, и дача Пушкина (дом Китаевой) — это музеи.
Любовь к Царскому селу и память о Лицее и лицейских товарищах сохранилась у поэта до конца жизни. В этом пригороде он жил и позднее — сразу после женитьбы снял тут дачу и провел на ней несколько месяцев. Сейчас и Лицей, и дача Пушкина (дом Китаевой) — это музеи.
В Пушкине — жить!
Мы назвали далеко не все достопримечательности блистательного Царского села. А узнать их все, гулять по небольшому, но необыкновенно уютному городу вдали от основных туристических маршрутов, наслаждаться спокойствием здешней жизни можно, если приезжать сюда часто. Или просто остаться здесь жить.
Давайте же выберем квартиру. Тем более, что в пешей доступности от Екатерининского парка, дворца, Лицея и всех наиболее известных достопримечательностей Пушкина скоро будет возведен малоэтажный квартал бизнес-класса «Дубровский».
Гений места
Создатели этого уютного комплекса чтят дух Пушкина и ценят близость его памятных мест. Поэтому так много гармонии и отсылок к поэзии и музыке в архитектурных и ландшафтных решениях зданий и прилегающей территории. Последняя состоит из 10 дворов, каждый из которых посвящен литературной теме.
Дворы связаны между собой променадом, в котором расположатся тематические арт-объекты. Символом парка станет большая скульптурная композиция «Перо», отсылающая ко временам творчества А. С. Пушкина. От променада будут расходиться аллеи с зонами для игр в шахматы, пространствами для занятий йогой и work out, а также велосипедной и беговой дорожками.
Наследие классицизма
Близкие по духу к классицизму фасады пятиэтажных зданий украшают французские балконы: эти прозрачные конструкции не только добавляют элегантности внешнему виду дома, но и визуально делают помещение объёмным, наполняют его светом.
На последних этажах высота потолков будет 3 метра: это отличное решение для тех, кто любит простор: при добавлении по высоте возникает ощущение свободного пространства и дополнительной площади. В таких квартирах гораздо шире и выбор освещения: если вы всегда хотели торжественные люстры или большие светильники — присмотритесь именно к таким вариантам.
Здесь можно найти квартиры практически на любой вкус: в том числе и необычные — например, с окном в ванной комнате. Это изюминка интерьера, которая станет дополнительным источником дневного света, позволит расслабиться и улучшить эмоциональное состояние. А еще в ванной с окном можно посадить влаголюбимые растения и принимать ванну почти в саду!
Для тех, кому непременно нужна своя собственная зона отдыха, место для релакса и чтения на свежем воздухе, персональный сад или площадка для йоги — в «Дубровском» есть и жилье с террасами на первых этажах.
Для тех, кому непременно нужна своя собственная зона отдыха, место для релакса и чтения на свежем воздухе, персональный сад или площадка для йоги — в «Дубровском» есть и жилье с террасами на первых этажах.
Выбираем отделку
Часть квартир будет передана с чистовой отделкой в универсальной бежево-белой цветовой гамме, которая визуально увеличит помещение и будет сочетаться с любой мебелью и текстилем. Другая же — с предчистовой отделкой white box. Подготовленное белое помещение позволит без особых хлопот и грязных работ выбрать и осуществить любую дизайнерскую идею.
Что вокруг?
На территории квартала будет расположен собственный детский сад на 330 малышей и школа, рассчитанная на 825 мест. Также в проекте предусмотрен муниципальный медицинский центр. На первых этажах зданий вдоль парка предусмотрена галерея коммерческих помещений с необычными высокими потолками — по 4 метра.
Неторопливые философские или шумные семейные прогулки обеспечены: ведь рядом не только парки Пушкина, но и знаменитый Павловский парк, где зимой так приятно кататься на лыжах и санках.
А до Петербурга рукой подать: на электричке, автобусе или собственном автомобиле.
А до Петербурга рукой подать: на электричке, автобусе или собственном автомобиле.
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Квартал бизнес-класса Дубровский, застройщик ООО СЗ КВС-ПУШКИН, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, Wikipedia.org, Ольга Сергеева
Дизайнер: Соня Осколкина
Квартал бизнес-класса Дубровский, застройщик ООО СЗ КВС-ПУШКИН, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock, Wikipedia.org, Ольга Сергеева
Дизайнер: Соня Осколкина
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