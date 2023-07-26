В 1810 году в Царском Селе по указу Александра I был основан Лицей — закрытое учебное заведение для дворянских детей. Сейчас мы празднуем 19 октября — день первого приема сюда — как истинно петербургский (и не только) праздник. Этим мы обязаны тем, что в этот день здесь начал учиться Александр Сергеевич Пушкин.

Со школьных лет мы помним эпизод из биографии поэта, когда на экзамене он читал оду «Воспоминания в Царском Селе». Присутствовавший на испытаниях поэт Гавриил Романович Державин был так восхищен его выступлением, что хотел обнять юного сотоварища по музе. Но Пушкин засмущался и убежал.



Любовь к Царскому селу и память о Лицее и лицейских товарищах сохранилась у поэта до конца жизни. В этом пригороде он жил и позднее — сразу после женитьбы снял тут дачу и провел на ней несколько месяцев. Сейчас и Лицей, и дача Пушкина (дом Китаевой) — это музеи.