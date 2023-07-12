Петербург летом — это не только музеи и парки днем, набережные и мосты по ночам и прекрасные рассветы поутру, но и театральные представления по вечерам.
«Санктъ-Петербургъ Опера» приглашает зрителей на открытие 37-го театрального сезона. С 4 августа самые яркие оперы и концертные программы — на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии на Итальянской ул., 13.
«Санктъ-Петербургъ Опера» приглашает зрителей на открытие 37-го театрального сезона. С 4 августа самые яркие оперы и концертные программы — на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии на Итальянской ул., 13.
Август и опера: петербургский театр открывает сезон
Оперы и концерты в исполнении ведущих солистов театра, лауреатов международных конкурсов.
Реклама, СПБ ГБУК «КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА», ИНН 7812049482
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Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены СПБ ГБУК «КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
Дизайнер: Соня Осколкина
erid=Kra23WbnQ
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены СПБ ГБУК «КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
Дизайнер: Соня Осколкина
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