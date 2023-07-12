Август и опера: петербургский театр открывает сезон

Петербург летом — это не только музеи и парки днем, набережные и мосты по ночам и прекрасные рассветы поутру, но и театральные представления по вечерам.



«Санктъ-Петербургъ Опера» приглашает зрителей на открытие 37-го театрального сезона. С 4 августа самые яркие оперы и концертные программы — на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии на Итальянской ул., 13.

