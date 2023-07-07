Гражданская продукция ГОЗ включает 3D принтеры линейки «Гелиос-1», которые позволяют печатать объемные изделия из различных видов пластика. Их используют и в промышленности, и в образовательном процессе, так как эти устройства отличаются повышенным уровнем безопасности. Принтеры на 90% состоят из отечественных комплектующих и оснащены Wi-Fi.



Создание новых материалов — еще одна задача, которая стала особенно важна после расширения санкций. На предприятии разрабатывают новые сплавы, например, железоникелевый (инварный) «Невский», который способен выдерживать супернизкие температуры. Его свойства позволяют отливать сложные изделия, подходящие для эксплуатации в самых суровых условиях, в том числе в космосе. Ведется освоение новой стали SuperDuplex 25Cr, очень прочной и устойчивой к коррозии при низких температурах. Ее возможное применение — в производстве оборудования для глубоководной добычи нефти и природного газа.



Специалисты НИИ Прикладного материаловедения концерна «Алмаз-Антей» разрабатывают керамические материалы с особыми свойствами: жаропрочные, легкие, многослойные и даже подходящие для 3D печати. Институт также создает полиэфирные смолы, эпоксидные составы и второсодержащие связующие.



В концерне «Алмаз-Антей» очень внимательно подходят к решению не только производственных, но и социальных вопросов.

