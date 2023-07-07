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Стальной характер
Обуховский завод создал российское сталеварение, построил первый советский авиадвигатель и сумел повернуть ангела на шпиле Петропавловской крепости. Сегодня предприятие со 160-летней историей — в составе Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — продолжает развивать отечественную науку и технику, а также является важной часть военно-промышленного комплекса страны.
Три товарища
Обуховский завод был создан 16 мая 1863 года по соглашению с Морским министерством, однако у его истоков стояло товарищество из трех частных лиц: металлурга Павла Обухова, промышленника Николая Путилова и купца Сергея Кудрявцева. Александр II выделил под новое производство часть земли бывшей Императорской Александровской мануфактуры с жилыми зданиями и строениями.
Основной задачей завода являлось производство стали для изготовления артиллерийских орудий. Государству необходимо было срочно перевооружить армию и флот, но замена устаревших бронзовых пушек на зарубежные разработки обошлась бы казне в копеечку. Требовалось импортозамещение.
Завод построили очень быстро. Уже 17 апреля 1864 года он выдал первые 294 пуда стали, а 12 мая в присутствии императора отлили болванку для восьмифутовой пушки. Запуск полноценного производства занял около года. В процессе членам товарищества пришлось взять у Морского министерства ссуду для закупки оборудования за границей, и до погашения долга работа Обуховского сталелитейного и орудийного завода (ОСЗ) находилась под контролем этого ведомства.
Из обуховской стали изготавливали не только артиллерийские орудия, но и колеса, шины и оси для железнодорожных вагонов; броню и детали паровых машин для судов; хирургические, чертежные и слесарные инструменты, а также стволы и магазинные коробки для винтовки системы Бердана. Более того, российский металл начали продавать в Англию и Германию, так как по качеству он не уступал зарубежному, но при этом был в несколько раз дешевле.
Казенный расчет
В 1886 году завод был передан в государственную казну с выкупом акций у владельцев. Это было рентабельное и отлично оснащенное предприятие, включавшее пять мастерских (тигельную, сталелитейную, молотовую, чугунно-литейную, пушечно-отделочную), а также кузницу, лабораторию, газовый завод и дровосушилку.
Даже после перехода в госсобственность завод существовал на свои средства. Поэтому мог относительно свободно инвестировать в современное оборудование, расширение мощностей, зарубежные командировки для инженеров и техников и т.д. Так, в 1905 году было основано оптико-механическое производство. Специальная мастерская выпускала прицелы, бинокли, водомеры и другие приборы. Уже на следующий год новая продукция завоевала золотую медаль на Всемирной оптической выставке во Франции.
Обуховский завод, вид с Невы, 1912 год
В 1908 году по указу Николая II за вклад в развитие Морского флота России Обуховский завод получил собственный флаг — бело-сине-красное полотнище с четырьмя якорями и буквами «О.З.». К 1913 году и своему 50-летнему юбилею ОСЗ стал одним из крупнейших орудийных и сталелитейных предприятий в России и Европе, главным конкурентом немецкой фирмы Круппа и английской Армстронга. За этот период он изготовил более 90% вооружения российского флота и более 50% армейских орудий. В том числе — легендарное орудие крейсера «Аврора».
Шестидюймовое баковое (носовое) орудие крейсера «Аврора», изготовлено в 1890-х годах
В 1914 году на заводе работали более 10 тыс. человек. Для сотрудников построили каменную церковь и жилые домики, создали училище и школу, организовали библиотеку и больницу с амбулаторией.
Октябрь уж наступил
В декабре 1917 года Обуховский завод остановился, все 12 тыс. рабочих были уволены. После 2,5 месяцев бездействия производство получило первый крупный заказ в новой реальности: изготовление 1 тыс. гусеничных тракторов американской системы «Холт» с моторами мощностью 40 и 75 лошадиных сил. Три первых агрегата были завершены в 1919 году и отправлены на фронт для перевозки крупных орудий.
Трактора завода на демонстрации 1 мая 1930 года
Трактора 75 и 40 лошадиных сил в цехе
Трактора завода на демонстрации 1 мая 1930 года
Трактора 75 и 40 лошадиных сил в цехе
В 1921 году удалось возродить сталелитейное производство, а на следующий год завод получил новое имя — «Большевик», которое носил до 1992 года. К 7 ноября 1923 года здесь собрали первый советский авиационный мотор. В 1935-м создали эмблемы «Серп и Молот» с вкраплением самоцветных камней для первых кремлевских звезд — одна из них впоследствии украсила шпиль Северного речного вокзала в Москве. В 1937 году на «Большевике» изготовили стальные каркасы для светящихся рубиновых звезд.
Звезда Никольской башни Кремля, звезда Троицкой башни Кремля
В 1929–1937 годах завод принимал участие в строительстве Магнитогорского и Кузнецкого металлургических комбинатов, поставлял тюбинги, эскалаторы и проходческие щиты для Московского метро.
Катюша и Максим
Во время Великой Отечественной войны «Большевик» изготовил более 20 тыс. бронетанковых и фугасных снарядов, 125 тыс. мин, более 90 тыс. деталей для «Катюш» и 11 тыс. деталей для пулеметов «Максим». Кроме того, было создано 30 артиллерийских батарей на железнодорожных платформах и налажено серийное производство противотанковой пушки калибра 100 мм.
Около 6 тыс. сотрудников предприятия ушли на фронт. Из числа заводских добровольцев сформировали рабочий батальон, пять партизанских отрядов, истребительный батальон и полк народного ополчения. На производстве мужчин заменили женщины и подростки, вернулись к станкам и мартеновским печам ветераны. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Несмотря на все сложности, только за июль и август 1941 года было выплавлено столько же металла, сколько за все первое предвоенное полугодие.
Сборка орудий в цехе
Первая рота 14 отдельного рабочего батальона завода «Большевик», осень 1941 года
Сборка орудий в цехе
Первая рота 14 отдельного рабочего батальона завода «Большевик», осень 1941 года
Летом 1941 года часть рабочих и инженерно-технических специалистов с оборудованием были отправлены в Сталинград, затем на Урал и в Сибирь, где они работали на нескольких предприятиях в тылу. Всего за годы Великой Отечественной войны погибли от бомбежек и умерли от голода более 4 тысяч работников завода, пали в боях — более 5 тысяч. Семь заводчан, воевавших на фронте, были удостоенные звания «Герой Советского Союза», тысячи — награждены медалями. А 16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета и сам завод «Большевик» получил орден Красного Знамени — «за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску артиллерии для Красной армии и военно-морского флота в условиях блокады города Ленинграда».
Шаг в космос
Ущерб, который нанесли заводу война и блокада, был огромным. Ремонт цехов и восстановление производства завершились лишь к концу 1948 года. К этому времени завод освоил выпуск нефтекачалок для химической промышленности, возобновил изготовление тюбингов для Московского, а затем и Ленинградского метро. В 1957 году были автоматизированы мартеновские печи, что облегчило труд сталеваров и сделало его производительней.
«Энергия-Буран»
В 60-х и 70-х годах на «Большевике» создавались пусковые установки зенитных и крылатых ракет «Сопка», «Шторм», С-300Ф «Форт», контейнеры для межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования. Также производилось оборудование для ядерных реакторов Ленинградской, Игналинской, Курской АЭС. В конце 70-х ОКБ завода начало разработку стартовых систем ракеты-носителя «Энергия».
В 80-х предприятие продолжало выпускать сталь разных сортов, стальное и цветное литье, поковки и штамповочные изделия, валы для судов, глубинные штанговые насосы для нефтедобычи, узлы и детали для АЭС, сельскохозяйственную технику.
В 80-х предприятие продолжало выпускать сталь разных сортов, стальное и цветное литье, поковки и штамповочные изделия, валы для судов, глубинные штанговые насосы для нефтедобычи, узлы и детали для АЭС, сельскохозяйственную технику.
Также завод производил антенные системы дальней космической связи с диаметром зеркала до 70 метров, а в 1982 году изготовил наземное оборудование для космической системы «Энергия-Буран».
Обухов возвращается
В 1992 году, через 70 лет после переименования, предприятие снова стало Государственным Обуховским заводом (ГОЗ). Несмотря на трудности, которые испытывала промышленность после распада СССР, он продолжал работать, стараясь сохранить кадры и производственные мощности. В 1996 году предприятие завоевало несколько международных наград за качество: Х Юбилейную золотую Европейскую награду (Франция) и ХХI Международный приз (США). Кроме того, завод получил немецкий сертификат качества TUV.
Помимо производства традиционной машиностроительной продукции предприятие выполняло и уникальные заказы для Санкт-Петербурга. ГОЗ хромировал шары для Пулковской обсерватории, оцинковал оси Ростральных колонн и восстановил утраченную технологию изготовления подшипников поворотного устройства ангела на шпиле Петропавловской крепости.
В 2002 году завод был включен в Концерн ПВО «Алмаз — Антей», а в 2003 году ФГУП «Государственный Обуховский завод» преобразовали в ОАО «ГОЗ Обуховский завод». В 2004 году Указом Президента РФ завод был внесен в список 100 наиболее важных стратегических предприятий страны. В 2008 году на базе ГОЗ был создан уникальный оборонно-промышленный технопарк, объединивший семь ведущих петербургских предприятий концерна «Алмаз-Антей».
В мае 2023 года Обуховский завод отметил важную дату — 160-летний юбилей. Предприятие всегда было и до сих пор остается одним из ведущих производств российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в рамках диверсификации и импортозамещения завод активно участвует в крупных гражданских проектах. Так, его специалисты спроектировали и изготовили восемь гидравлических цилиндров для разводной части Биржевого моста, которыми во время реконструкции заменили германские аналоги. В 2024 году ГОЗ начнет поставки оборудования для строительства фиолетовой и коричневой веток петербургского метро: тоннелепроходческих комплексов и укладчиков тюбингов. В то же время на рынок должны выйти отечественные декантирующие центрифуги — важный элемент системы городского водоснабжения.
Обуховский завод, вид с Невы
В апреле 2023 года под управление ГОЗ перешло автомобильное производство в Шушарах, где планируют выпускать, например, тяжелый грузовик БАЗ-S36A11, разработанный в инжиниринговом центре АО «Обуховский завод». Он должен заменить ушедшую из России иностранную технику. К 2026–2027 годам в Шушарах собираются наладить производство электромобилей. По оценкам руководства, завод сможет выпускать 55–60 тыс. таких машин в год.
Гражданская продукция ГОЗ включает 3D принтеры линейки «Гелиос-1», которые позволяют печатать объемные изделия из различных видов пластика. Их используют и в промышленности, и в образовательном процессе, так как эти устройства отличаются повышенным уровнем безопасности. Принтеры на 90% состоят из отечественных комплектующих и оснащены Wi-Fi.
Создание новых материалов — еще одна задача, которая стала особенно важна после расширения санкций. На предприятии разрабатывают новые сплавы, например, железоникелевый (инварный) «Невский», который способен выдерживать супернизкие температуры. Его свойства позволяют отливать сложные изделия, подходящие для эксплуатации в самых суровых условиях, в том числе в космосе. Ведется освоение новой стали SuperDuplex 25Cr, очень прочной и устойчивой к коррозии при низких температурах. Ее возможное применение — в производстве оборудования для глубоководной добычи нефти и природного газа.
Специалисты НИИ Прикладного материаловедения концерна «Алмаз-Антей» разрабатывают керамические материалы с особыми свойствами: жаропрочные, легкие, многослойные и даже подходящие для 3D печати. Институт также создает полиэфирные смолы, эпоксидные составы и второсодержащие связующие.
В концерне «Алмаз-Антей» очень внимательно подходят к решению не только производственных, но и социальных вопросов.
Создание новых материалов — еще одна задача, которая стала особенно важна после расширения санкций. На предприятии разрабатывают новые сплавы, например, железоникелевый (инварный) «Невский», который способен выдерживать супернизкие температуры. Его свойства позволяют отливать сложные изделия, подходящие для эксплуатации в самых суровых условиях, в том числе в космосе. Ведется освоение новой стали SuperDuplex 25Cr, очень прочной и устойчивой к коррозии при низких температурах. Ее возможное применение — в производстве оборудования для глубоководной добычи нефти и природного газа.
Специалисты НИИ Прикладного материаловедения концерна «Алмаз-Антей» разрабатывают керамические материалы с особыми свойствами: жаропрочные, легкие, многослойные и даже подходящие для 3D печати. Институт также создает полиэфирные смолы, эпоксидные составы и второсодержащие связующие.
В концерне «Алмаз-Антей» очень внимательно подходят к решению не только производственных, но и социальных вопросов.
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«Мы всегда помним, что главное для завода — это люди, которые на нем работают. Поэтому забота о тех, кто производит столь важную и нужную для военно-промышленного комплекса продукцию, для нас — приоритетная задача, — подчеркивает Михаил Львович Подвязников, генеральный директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей». — У Обуховского завода колоссальные планы. Я уверен, вместе мы обязательно эти планы выполним! Это касается и новых корпусов, и военной техники, и гражданского машиностроения».
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Автор: Мария Семенова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Координатор проекта: Елена Рожнова
Фото предоставлены пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»
Верстка: Ольга Голубева
Автор: Мария Семенова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Координатор проекта: Елена Рожнова
Фото предоставлены пресс-службой концерна «Алмаз-Антей»
Верстка: Ольга Голубева
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