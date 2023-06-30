Расположение. Совсем близко от «Б15» разбит парк Академика Сахарова. В радиусе километра — Кондратьевский и Любашинский сады, чуть дальше — Пионерский и Полюстровский парки.

Инфраструктура.

В двухуровневый подземный паркинг можно будет спуститься на лифте прямо из парадной. Также на нижнем уровне расположатся кладовые помещения, а на первом этаже — колясочные.

Окружение. Галерея, соединяющая корпуса, будет отдана под коммерческие помещения: магазины, салоны красоты, спортивные студии, пекарни и кофейни. На первом этаже откроют собственный детский сад на 120 малышей, а всего в нескольких минутах ходьбы от квартала возведут школу на 550 учеников.

Квартирография. В корпусах запланированы квартиры разных планировок: от студий, которых будет немного, до трехкомнатных. Часть из них будет продаваться с чистовой отделкой в светло-бежевых тонах, а часть — с предчистовой (white box). В квартирографии и классические планировки, и лоты с кухнями-гостиными по евростандарту. Пока в продаже еще есть варианты с отличными видовыми характеристиками — их можно найти, включив в поиске специальный фильтр.

Интерьер парадных. Теплые бежево-песочные тона с добавлением золотых акцентов будут создавать солнечное настроение даже в пасмурную погоду. А большие встроенные зеркала расширят пространство и наполнят его светом. В холле спроектирована лаундж-зона с просторным диваном для отдыха. В доме будут лифты немецкого бренда Steimberg с дизайнерским оформлением кабин, поддерживающим общую стилистику проекта.