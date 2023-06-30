От конструктивизма до бизнес-класса:
такое разное ПОЛЮСТРОВО
Полюстрово — уникальное по-своему место. На небольшом пространстве можно проследить все развитие ленинградской архитектуры. Убедимся в этом во время небольшой фотопрогулки. Заодно посмотрим, что и как строят здесь сегодня.
Два столетия назад в историческом районе на правом берегу Невы был первый петербургский курорт и дачи — благодаря открытым источникам железистых вод. Однако уже в начале двадцатого века Полюстрово стало городской окраиной: здесь возводили предприятия и, соответственно, дома для работников.
После революции жилье здесь стало лучше и доступнее. Предки современных ЖК назывались жилмассивы. Один из них, Кондратьевский, теперь — объект культурного наследия. Это яркий пример стиля конструктивизм, возникшего после революции и больших перемен в обществе.
новая эстетика быта
Конструктивизм:
Удивляют планировки квартир: в них не было ванных и выделены очень маленькие кухни. Предполагалось, что рабочие будут мыться в общих банях и питаться в столовых. Сейчас такие условия мало кого устроят, а тогда они казались прогрессом по сравнению с тем, как жили рабочие до революции.
ДОРОГО И КРАСИВО
Сталинский неоклассицизм:
Площадь Калинина задумывалась как «сердце» нового района. Здесь в 1933 году началось строительство Дворца кино — высокотехнологичного по тем временам, то есть звукового кинотеатра. В это время как раз вышел первый советский фильм с «говорящими» героями — «Путёвка в жизнь».
Здание кинотеатра было спланировано и построено в духе новой эпохи сталинского неоклассицизма. Он предполагает возведение монументальных сооружений со строгим геометрическим членением фасадов, колоннами, барельефами, воспевающими преимущества социализма, высокими окнами и парадным оформлением входных групп — полная противоположность подчеркнуто лаконичному и геометрически простому конструктивизму.
Здание кинотеатра было спланировано и построено в духе новой эпохи сталинского неоклассицизма. Он предполагает возведение монументальных сооружений со строгим геометрическим членением фасадов, колоннами, барельефами, воспевающими преимущества социализма, высокими окнами и парадным оформлением входных групп — полная противоположность подчеркнуто лаконичному и геометрически простому конструктивизму.
Дворец кино был украшен многочисленными барельефами на тему советского кино того времени. А его фасад был задуман в виде киноэкрана. Будете гулять вокруг здания — вооружитесь биноклем и попробуйте отгадать, какой барельеф к какой картине относится.
Архитекторы сразу планировали Дворец кино как доминанту новой площади. Однако до войны завершить ее архитектурное оформление не получилось, и два дома, обрамляющие площадь по бокам от кинотеатра, были построены в конце сороковых — начале пятидесятых. Их симметричные корпуса сходной планировки украшены барельефами с изображением голубей, держащих гирлянды из колосьев, и колоннадами на верхних этажах.
А на горизонте уже была эпоха дешевого массового строительства.
Архитекторы сразу планировали Дворец кино как доминанту новой площади. Однако до войны завершить ее архитектурное оформление не получилось, и два дома, обрамляющие площадь по бокам от кинотеатра, были построены в конце сороковых — начале пятидесятых. Их симметричные корпуса сходной планировки украшены барельефами с изображением голубей, держащих гирлянды из колосьев, и колоннадами на верхних этажах.
А на горизонте уже была эпоха дешевого массового строительства.
Хрущевки:
экономичная массовость
Если пойти по улице Васенко к Любашинскому саду, мы очень быстро попадем в царство хрущевок. Здесь можно воочию увидеть, как первые кирпичные серии пятиэтажек плавно сменяются более поздними домами из железобетонных блоков. Но есть в них общее: предельная простота фасадов (только в ранних сериях видны клиновидные эркеры), невысокие потолки, компактные квартиры с маленькими кухнями, зачастую совмещенными санузлами и проходными комнатами.
Даже сейчас у этих районов есть несомненные плюсы: малоэтажная застройка, зеленые тихие дворы… Да и небольшие квартиры снова вернулись в моду. Теперь важно, не какого они размера, а насколько грамотно с точки зрения эргономики спроектированы и обставлены. Говорят, у хрущевок, особенно ранних серий, с этим все хорошо: кухни, например, специально промеряли так, чтобы у хозяйки не было лишних движений и до всего было удобно доставать.
Жилищное строительство в 60-х — начале 70-х сохраняло принципы массовости, но перешло к большему количеству этажей и появлению «точек»: высоких домов с одним-двумя подъездами. Такие появились среди пятиэтажных домов, делая застройку микрорайонов более разнообразной.
Брежневские «точки»:
выше и разнообразнее
Одновременно архитекторы смогли проявлять некоторую индивидуальность в проектах: если не отдельных домов, то их комплексов. Пример такой застройки мы можем найти на углу Пискаревского и Среднеохтинского проспектов, рядом с садом «Нева». Застройка этого квартала должна была создавать впечатление парадного въезда в район с набережной Невы. В ясную погоду она создает именно такое впечатление за счет ритмичного чередования высоких и низких домов.
петербургское освоение ленинградского наследия
Полюстрово уже давно не окраина. Здесь много парков, садов, сложившаяся инфраструктура. Улучшается транспортная доступность, в перспективе здесь появится метро и, возможно, быстрое сообщение городской железной дорогой. С конца 2000-х на участках бывшего «серого пояса» этого района ведется строительство новых жилых комплексов, создатели которых стараются взять все лучшее у советской архитектурной школы.
Характерный пример — жилой комплекс бизнес-класса «Б15», который холдинг «КВС» возводит на проспекте Маршала Блюхера. Проект состоит из 5 корпусов разной высоты (10, 15 и 17 этажей), соединенных двухэтажной галереей. Решая облик комплекса в лаконичном и энергичном стиле, свойственном нынешнему десятилетию, архитекторы использовали систему навесных вентилируемых фасадов с облицовкой керамогранитными плитами.
«Б15»:
Главное о проекте
- 1065квартир
- 86%семейного жилья
- 628машиномест в паркинге
- 130видов ипотечных программ
Расположение. Совсем близко от «Б15» разбит парк Академика Сахарова. В радиусе километра — Кондратьевский и Любашинский сады, чуть дальше — Пионерский и Полюстровский парки.
Инфраструктура.
В двухуровневый подземный паркинг можно будет спуститься на лифте прямо из парадной. Также на нижнем уровне расположатся кладовые помещения, а на первом этаже — колясочные.
В двухуровневый подземный паркинг можно будет спуститься на лифте прямо из парадной. Также на нижнем уровне расположатся кладовые помещения, а на первом этаже — колясочные.
Окружение. Галерея, соединяющая корпуса, будет отдана под коммерческие помещения: магазины, салоны красоты, спортивные студии, пекарни и кофейни. На первом этаже откроют собственный детский сад на 120 малышей, а всего в нескольких минутах ходьбы от квартала возведут школу на 550 учеников.
Квартирография. В корпусах запланированы квартиры разных планировок: от студий, которых будет немного, до трехкомнатных. Часть из них будет продаваться с чистовой отделкой в светло-бежевых тонах, а часть — с предчистовой (white box). В квартирографии и классические планировки, и лоты с кухнями-гостиными по евростандарту. Пока в продаже еще есть варианты с отличными видовыми характеристиками — их можно найти, включив в поиске специальный фильтр.
Интерьер парадных. Теплые бежево-песочные тона с добавлением золотых акцентов будут создавать солнечное настроение даже в пасмурную погоду. А большие встроенные зеркала расширят пространство и наполнят его светом. В холле спроектирована лаундж-зона с просторным диваном для отдыха. В доме будут лифты немецкого бренда Steimberg с дизайнерским оформлением кабин, поддерживающим общую стилистику проекта.
Транспортная доступность. До исторического центра города можно добраться на машине всего за 15 минут. В 20 минутах ходьбы — метро «Лесная», а в нескольких минутах от «Б15» планируется строительство станции «Арсенальная».
Закрытый двор.
Благоустроенная территория, современные системы видеонаблюдения и контроля доступа сделают комплекс безопасным и уютным. Кстати, проект ландшафтного дизайна разработан одной из ведущих компаний Петербурга в этой сфере. Авторы разделили зоны отдыха по возрастам: пространство для взрослых включает в себя крытую перголу со шкафом для хранения и обмена книг, скамьи и стол для игры в шахматы.
Благоустроенная территория, современные системы видеонаблюдения и контроля доступа сделают комплекс безопасным и уютным. Кстати, проект ландшафтного дизайна разработан одной из ведущих компаний Петербурга в этой сфере. Авторы разделили зоны отдыха по возрастам: пространство для взрослых включает в себя крытую перголу со шкафом для хранения и обмена книг, скамьи и стол для игры в шахматы.
Для маленьких жителей будет предусмотрена игровая территория, выполненная в общей природной стилистике ландшафта. Для наполнения детских площадок использовалось оборудование в стиле «Эко», которое прекрасно сочетается с неброскими оттенками фасадов. Эта зона будет разделена на две части: одна — для безопасных игр малышей, вторая — для разных активностей подростков. Центром притяжения для детворы станет деревянный «Самолет» необычной формы на круглой площадке двора.
Меблировка. Для тех, кто хочет отметить новоселье сразу после получения ключей, застройщик предлагает варианты с полной меблировкой. В квартире хозяева найдут не только необходимую мебель и технику, но и текстиль и даже предметы интерьера. Дизайн не будет «как под копирку»: можно выбрать свой стиль, цветовую гамму и дополнить базовую комплектацию различными деталями.
Важная деталь: девелопер работает напрямую с производителем, поэтому цена комплексной меблировки для клиентов «КВС» существенно ниже, чем в рознице. Стоимость комплектов фиксируется в момент подписания договора: она не изменится к сдаче дома. Опцию можно подключить в любой момент, пока идет строительство.
Реклама, ООО «СЗ «КВС-Кондратьевский», ИНН 7802683121
ЖК «Б15», застройщик ООО «СЗ КВС-Кондратьевский». Проектная декларация на сайте Наш дом.рф
Автор: Алёна Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: wikipedia.org, Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Рендеры предоставлены ООО «КВС. Агентство Недвижимости»
Дизайнер: Ольга Сергеева
ЖК «Б15», застройщик ООО «СЗ КВС-Кондратьевский». Проектная декларация на сайте Наш дом.рф
Автор: Алёна Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: wikipedia.org, Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Рендеры предоставлены ООО «КВС. Агентство Недвижимости»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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