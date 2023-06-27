Чтобы обеспечить студентов актуальными знаниями и навыками, университеты создают совместные программы с ведущими IT-компаниями. Это помогает выпускникам быть конкурентоспособными на рынке труда и способствует развитию инноваций.
4 вуза, которые помогут построить карьеру в IT
Яндекс с 2007 года создает образовательные программы, помогая людям раскрыть свой потенциал и построить карьеру в IT. Компания сотрудничает со многими российскими университетами.
Ежегодно более 1500 студентов учатся на бакалаврских и магистерских программах Яндекса в вузах. Вместе с Академией Яндекса мы составили путеводитель по вузам, куда стоит идти за IT-образованием.
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Кого готовит:
Специалистов по промышленному программированию и созданию алгоритмов
Аналитиков данных (data scientists)
Разработчиков-исследователей
Аналитиков данных (data scientists)
Разработчиков-исследователей
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Участвуют эксперты Яндекса
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Бакалавриат
«Современное программирование»
«Современное программирование»
выпускает программистов, способных решать сложные прикладные задачи. Дает математическую базу, которая нужна для освоения широкого спектра IT-дисциплин.
Бакалавриат
«Науки о данных»
«Науки о данных»
совмещает фундаментальное математическое образование с изучением компьютерных наук и методов анализа данных. Полученные навыки студенты закрепляют в прикладных проектах отечественных компаний. Кроме того, есть возможность заниматься научной работой и участвовать в российских и зарубежных научных школах и конференциях.
Магистратура «Разработка программного обеспечения и науки о данных»
знакомит с современными подходами к разработке ПО и анализу данных. Программа создана для изучавших математику и программирование бакалавров, которые хотят получить фундаментальные и прикладные знания в сфере компьютерных наук. Магистранты могут построить индивидуальную образовательную траекторию — им в помощь более 100 курсов на выбор.
Чему учит:
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Преимущества:
Студенты могут выбирать курсы и проекты, которые соответствуют их интересам и карьерным планам: на третьем курсе им отводится 70% учебного времени, а на четвертом — уже 90%.
Научный руководитель факультета — филдсовский лауреат Станислав Смирнов. Математические предметы ведут ученые мирового уровня, а прикладные предметы преподают сотрудники IT-компаний.
Студенты проходят практику в Яндексе, Сбере, VK и других компаниях.
Выпускники работают в ведущих научно-исследовательских центрах и IT-компаниях.
Кого готовит:
Специалистов по анализу данных
Специалистов по Data Science
Разработчиков и архитекторов программного обеспечения
Специалистов по Data Science
Разработчиков и архитекторов программного обеспечения
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Совместно с компанией Яндекс
Чему учит:
Листай, чтобы посмотреть другие программы
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Бакалавриат «Программная инженерия»
готовит ведущих технических специалистов, квалифицированных разработчиков и архитекторов программного обеспечения, менеджеров, контролирующих качество программного обеспечения и процесс его разработки.
Бакалавриат
«Прикладная математика и информатика»
«Прикладная математика и информатика»
рассчитан на людей, которые хотят развивать существующие и создавать новые компьютерные технологии. Учебный план создается с учетом опыта Stanford University, EPFL, МГУ и Школы анализа данных Яндекса.
Бакалавриат «Прикладной анализ данных»
создан для подготовки аналитиков, владеющих современными методами машинного обучения, работы с большими данными и построения аналитических моделей для бизнеса. В разработке программы участвовала Лондонская школа экономики.
Онлайн-бакалавриат «Компьютерные науки и анализ данных»
— это первая полностью дистанционная программа по Computer Science от Высшей школы экономики. Бакалавриат готовит разработчиков программного обеспечения и специалистов по компьютерным наукам и анализу данных по направлениям «Промышленное программирование» и «Машинное обучение».
Бакалавриат
«Экономика и анализ данных»
«Экономика и анализ данных»
— совместный проект факультета экономических наук и факультета компьютерных наук. Это позволяет студентам получать знания в двух востребованных областях. Программа готовит специалистов, которые обладают фундаментальными компетенциями в сферах экономики, математики и работы с данными.
Магистратура «Современные компьютерные науки»
реализуется совместно с Яндексом. Программа состоит из трех направлений: Data Science, теоретическая информатика и алгоритмы, инфраструктура больших данных. Внутри каждого направления магистранты строят индивидуальную образовательную траекторию — они могут выбрать более узкую специализацию или пойти по пути расширения компетенций.
Чему учит:
Преимущества:
Факультет сотрудничает более чем со 100 ведущими компаниями, что позволяет получать опыт создания реальных IT-проектов во время практики.
Студенты самостоятельно выбирают до трети профильных курсов. Это помогает им освоить узкие специальности и получить знания в смежных областях.
Призеры и победители Всероссийской олимпиады по информатике, математике и физике получают стипендию при поддержке Яндекса в течение первого года обучения. Кроме того, на факультете действует стипендиальная программа имени Ильи Сегаловича.
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Университет ИТМО
Кого готовит:
Разработчиков и руководителей технических команд, способных проектировать сложные программные системы
Онлайн-магистратура
«Программное обеспечение высоконагруженных систем»
«Программное обеспечение высоконагруженных систем»
готовит ведущих технических специалистов, квалифицированных разработчиков и архитекторов программного обеспечения, менеджеров, контролирующих качество программного обеспечения и процесс его разработки.
Чему учит:
Преимущества:
Руководитель программы — директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.
По оценке организаторов, выпускники программы через пару лет смогут претендовать на позиции старших разработчиков и лидов технических команд.
Совместно с компанией Яндекс
Специалистов по Data Science и анализу данных
Разработчиков распределенных систем
Разработчиков распределенных систем
Кого готовит:
Участвуют эксперты Яндекса
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Физтех-школа
прикладной математики
и информатики
МФТИ
прикладной математики
и информатики
МФТИ
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Бакалавриат кафедры анализа данных
позволяет студентам познакомиться с современными методами хранения, обработки и анализа данных и получить опыт работы над реальными задачами в разных приложениях — от диалоговых систем до компьютерного зрения. На кафедре преподают разработчики Яндекса, которые делятся со студентами практическим опытом.
Магистратура
«Анализ данных»
«Анализ данных»
объединяет курсы МФТИ и Школы анализа данных Яндекса, а также научно-исследовательскую работу и участие в научных семинарах. Здесь преподают машинное обучение, теорию и практику нейросетей, методы сбора, хранения и разметки данных и прикладные аспекты применения искусственного интеллекта.
Магистратура
«Инфраструктура больших данных»
«Инфраструктура больших данных»
готовит разработчиков распределенных систем. Студенты глубоко освоят алгоритмы и структуры данных, научатся эффективно программировать на С++ и Go, получат представление об устройстве компьютерных сетей.
Чему учит:
Преимущества:
Факультет математики
и компьютерных наук СПбГУ
и компьютерных наук СПбГУ
Бакалавры и магистранты строят индивидуальную траекторию обучения, выбирая спецкурсы в дополнение к основным предметам. В качестве выпускных работ им дают реальные IT-проекты.
Во время обучения можно пройти стажировку в Лаборатории МФТИ-Яндекс. Основные направления исследований — машинное обучение, компьютерное зрение, информационный поиск, рекомендательные системы, обработка естественного языка и машинный перевод.
Во время обучения можно пройти стажировку в Лаборатории МФТИ-Яндекс. Основные направления исследований — машинное обучение, компьютерное зрение, информационный поиск, рекомендательные системы, обработка естественного языка и машинный перевод.
Высшая школа
программной инженерии МФТИ
программной инженерии МФТИ
Чему учит:
Преимущества:
Кого готовит:
Разработчиков и руководителей технических команд, способных проектировать сложные программные системы
Бакалавриат по одному
из четырех направлений — frontend, backend, full stack и архитектура ПО
из четырех направлений — frontend, backend, full stack и архитектура ПО
— рассчитан на четыре года. За это время студенты осваивают Python и Javascript, учатся разрабатывать компьютерные игры, управлять IT-проектами и получают другие знания, необходимые для карьеры в индустрии.
Большая часть учебного времени посвящена разработке проектов, в рамках которых студенты решают реальные задачи. В процессе их поддерживают менторы из Яндекса и МФТИ: они помогают разобраться в сложных темах и дают обратную связь.
Партнеры этого IT-факультета МФТИ — компания Яндекс и благотворительный фонд «Система».
Участвуют эксперты Яндекса
Реклама, ООО «Яндекс»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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