4 вуза, которые помогут построить карьеру в IT

Факультет математики

и компьютерных наук СПбГУ

Бакалавриат «Программная инженерия»

готовит ведущих технических специалистов, квалифицированных разработчиков и архитекторов программного обеспечения, менеджеров, контролирующих качество программного обеспечения и процесс его разработки.

Бакалавриат

«Прикладная математика и информатика»

рассчитан на людей, которые хотят развивать существующие и создавать новые компьютерные технологии. Учебный план создается с учетом опыта Stanford University, EPFL, МГУ и Школы анализа данных Яндекса.

Бакалавриат «Прикладной анализ данных»

создан для подготовки аналитиков, владеющих современными методами машинного обучения, работы с большими данными и построения аналитических моделей для бизнеса. В разработке программы участвовала Лондонская школа экономики.

Онлайн-бакалавриат «Компьютерные науки и анализ данных»

— это первая полностью дистанционная программа по Computer Science от Высшей школы экономики. Бакалавриат готовит разработчиков программного обеспечения и специалистов по компьютерным наукам и анализу данных по направлениям «Промышленное программирование» и «Машинное обучение».

Бакалавриат

«Экономика и анализ данных»

— совместный проект факультета экономических наук и факультета компьютерных наук. Это позволяет студентам получать знания в двух востребованных областях. Программа готовит специалистов, которые обладают фундаментальными компетенциями в сферах экономики, математики и работы с данными.

Магистратура «Современные компьютерные науки»

реализуется совместно с Яндексом. Программа состоит из трех направлений: Data Science, теоретическая информатика и алгоритмы, инфраструктура больших данных. Внутри каждого направления магистранты строят индивидуальную образовательную траекторию — они могут выбрать более узкую специализацию или пойти по пути расширения компетенций.