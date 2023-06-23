Нулевой НДС для гостиниц
и путешествия в Арктику
и путешествия в Арктику
Как будет развиваться туризм в России
К 2023 году правительство России планирует увеличить внутренний туристический поток до 140 миллионов человек. Если учесть, что в 2022 году гостиницы страны приняли 73 миллиона туристов, рост почти в два раза — задача более чем амбициозная. Какие меры поддержки уже разработали, чтобы ее выполнить, будут ли развивать автомобильный туризм и смогут ли россияне в ближайшем будущем путешествовать по Арктике? Об этом и многом другом говорили на разных площадках Петербургского международного экономического форума — 2023.
На какие льготы может
рассчитывать турбизнес
рассчитывать турбизнес
Сегодня вклад туризма в ВВП составляет 4%, но, по мнению экспертов, отрасль способна на большее. Ускорить развитие инфраструктуры в регионах и запустить стимулирующие программы правительство планирует уже в ближайшее время. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2023 заявил президент Владимир Путин.
Среди первоочередных мер поддержки вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал: льготные кредиты, гранты на обустройство пляжей и создание кемпингов, нулевой НДС для всех гостиниц и программы кешбэка.
Помимо этого, помощником турбизнеса выступает корпорация «Туризм.РФ», которая занимается привлечением инвесторов в отрасль.
На сегодня в ее портфеле 53 проекта.
Среди первоочередных мер поддержки вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал: льготные кредиты, гранты на обустройство пляжей и создание кемпингов, нулевой НДС для всех гостиниц и программы кешбэка.
Помимо этого, помощником турбизнеса выступает корпорация «Туризм.РФ», которая занимается привлечением инвесторов в отрасль.
На сегодня в ее портфеле 53 проекта.
ПМЭФ 2023
Регионы привлекли
200 млрд рублей инвестиций
200 млрд рублей инвестиций
Одна из глобальных задач, которая стоит перед корпорацией «Туризм.РФ», — создание внутри страны курортов мирового уровня. Важно, чтобы они были доступны по цене и могли круглый год привлекать как россиян, так и гостей из других стран.
Решить эту задачу без регионов, которые являются обладателями туристических жемчужин, невозможно. Проекты, способные помочь в приросте турпотока, представили на выставке Spief Investment and Business Expo. При разработке ключевых направлений учитывали имеющиеся ресурсы, а также просчитывали окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения.
Решить эту задачу без регионов, которые являются обладателями туристических жемчужин, невозможно. Проекты, способные помочь в приросте турпотока, представили на выставке Spief Investment and Business Expo. При разработке ключевых направлений учитывали имеющиеся ресурсы, а также просчитывали окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения.
Появится ли в стране больше домов на колесах
Возможно, одним из таких нестандартных направлений станет Арктика. Путешествия на Север, а также экологический, медицинский и автомобильный туризм обсудили на одной из сессий форума «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность». Ее организовал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, а также Министерство экономического развития РФ.
Что касается автотуризма, участники дискуссий отметили: его развитие напрямую связано с обустройством скоростных дорог. Их широкое распространение позволило бы планировать путешествия с комфортом и безопасностью. А сделать такие поездки более удобными и популярными под силу автомобильным брендам.
Что касается автотуризма, участники дискуссий отметили: его развитие напрямую связано с обустройством скоростных дорог. Их широкое распространение позволило бы планировать путешествия с комфортом и безопасностью. А сделать такие поездки более удобными и популярными под силу автомобильным брендам.
Развитие туризма в регионах поддерживается в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Благодаря удачным презентациям и не только, на форуме регионам удалось заключить с инвесторами около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма. По словам Дмитрия Чернышенко, общий объем вложений оценивается в 200 миллиардов рублей.
За счет привлечения этих средств в стране хотят создать современные и доступные комплексы для размещения туристов, а также запустить новые межрегиональные маршруты.
За счет привлечения этих средств в стране хотят создать современные и доступные комплексы для размещения туристов, а также запустить новые межрегиональные маршруты.
Так, на открытой площадке ПМЭФ-2023 национальной партнер форума АВТОВАЗ представил кемперы, глэмпинги и транспортные средства для экстремального туризма.
— Если сегодня мы говорим про развитие автомобильного туризма, то оно напрямую связано с транспортной инфраструктурой. Развитие инфраструктуры делового туризма повлечет за собой усовершенствование услуг ресторанов, гостиниц и всего остального.
Александр Стуглев, председатель правления, директор Фонда «Росконгресс»
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