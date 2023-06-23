Регионы привлекли

200 млрд рублей инвестиций

Одна из глобальных задач, которая стоит перед корпорацией «Туризм.РФ», — создание внутри страны курортов мирового уровня. Важно, чтобы они были доступны по цене и могли круглый год привлекать как россиян, так и гостей из других стран.



Решить эту задачу без регионов, которые являются обладателями туристических жемчужин, невозможно. Проекты, способные помочь в приросте турпотока, представили на выставке Spief Investment and Business Expo. При разработке ключевых направлений учитывали имеющиеся ресурсы, а также просчитывали окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения.

Появится ли в стране больше домов на колесах

Возможно, одним из таких нестандартных направлений станет Арктика. Путешествия на Север, а также экологический, медицинский и автомобильный туризм обсудили на одной из сессий форума «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность». Ее организовал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, а также Министерство экономического развития РФ.



Что касается автотуризма, участники дискуссий отметили: его развитие напрямую связано с обустройством скоростных дорог. Их широкое распространение позволило бы планировать путешествия с комфортом и безопасностью. А сделать такие поездки более удобными и популярными под силу автомобильным брендам.

Развитие туризма в регионах поддерживается в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Благодаря удачным презентациям и не только, на форуме регионам удалось заключить с инвесторами около 40 соглашений по развитию внутреннего туризма. По словам Дмитрия Чернышенко, общий объем вложений оценивается в 200 миллиардов рублей.



За счет привлечения этих средств в стране хотят создать современные и доступные комплексы для размещения туристов, а также запустить новые межрегиональные маршруты.

Так, на открытой площадке ПМЭФ-2023 национальной партнер форума АВТОВАЗ представил кемперы, глэмпинги и транспортные средства для экстремального туризма.

— Если сегодня мы говорим про развитие автомобильного туризма, то оно напрямую связано с транспортной инфраструктурой. Развитие инфраструктуры делового туризма повлечет за собой усовершенствование услуг ресторанов, гостиниц и всего остального.