Лето, гриль и баня: как перезагрузить рабочие будни
Лето — самое время изменить меню и добавить в него больше блюд, приготовленных на огне. Но как быть тем, у кого нет дачи и мангала? Или просто не пришло настроение готовить самостоятельно, а отдохнуть с толком и вкусно поесть хочется?
Предлагаем выехать за город и посетить ресторан загородного клуба Б.О.Р. 812: там все лето действует новое гриль-меню. Можно заказать еду и на летней террасе с видом на залитую солнцем поляну посреди соснового бора, и в зале ресторана. А пока выбранные блюда готовят, за процессом можно наблюдать через панорамные окна или с веранды.

Бренд-шеф Сергей Постников и шеф-повар Сергей Филиппов предлагают сезонные блюда с чертами гастрономической культуры Камчатки: каре ягненка с печеными овощами, дорадо с лаймом и соусом из трав, шашлыки из свиной шеи, куриного бедра или сочных аргентинских креветок.

Не только горячее: прекрасно дополнят гриль-меню холодные супы классическая окрошка и холодный борщ с брискетом.
А еще Б.О.Р. 812 — это банный комплекс
Летом бани помогут лучше переносить жару, расслабят тело и согреют душу. В любое время года они дарят преображение и вдохновляют исследовать новое – гулять вдоль залива, дышать свежим воздухом, наслаждаться видами и звуками соснового леса. И, разумеется, пробуждают аппетит и интерес к новым блюдам. Если так насыщенно провести выходные, то и трудовые будни будут ощущаться по-новому: жизнь покажется ярче и красочнее.
Если вы хотите забронировать столик в ресторане на территории клуба Б.О.Р. 812, то можно позвонить по телефону +7(921)6 812 812 или написать по адресу restaurant@sunbor.ru
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Фото предоставлены пресс-службой ООО «СОЛНЕЧНОЕ»

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