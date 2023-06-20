Алена Макшанчикова

«Атмосфера ПМЭФ потом распространяется на всю жизнь»

Как попала в волонтеры

Стать волонтером я решила по совету родителей, когда училась на первых курсах Высшей школы экономики. Они видели, как ПМЭФ вовлекает студентов, дает возможность освоить новый формат проектной работы, познакомиться с большим количеством интересных людей, узнать много и концентрированно в одном месте. Мой первый опыт волонтерства — саммиты SportAccord и G20. Но главной целью, мечтой в волонтерском треке был именно Петербургский международный экономический форум, я на него стремилась — и попала.

Мне всегда были интересны и экономика, и менеджмент, и культура, но задачи встретиться с конкретными известными представителями бизнеса или власти в рамках форума я себе не ставила. В первый год я работала на форуме в транспортной дирекции, а все последующие была в команде аккредитации, работала в центральном аккредитационном пункте «Шайба» в Ленэкспо. Он был ближе всего к зоне деловой программы на Васильевском острове. Благодаря этому мне удалось пообщаться с огромным количеством делегатов, поприветствовать их лично, ответить на организационные вопросы. Это были и представители модного бизнеса, дизайнеры, и финансисты, и представители разных министерств и университетов. Интересно было понаблюдать, как человек выглядит, как общается с волонтерами, с водителями, которые их привозят, как они справляются с экстренными ситуациями, готовы ли они ждать или, если не готовы, — насколько вежливы и дипломатичны. И главный вывод, который я сделала, — все люди разные, но каждому в какой-то момент необходима помощь, поддержка и экспертиза окружающих. И важно найти человеческий подход и предложить помощь, если знаешь, как решить вопрос своевременно и эффективно.



И потом, спустя много лет, когда я приезжала в на ПМЭФ в Экспофорум как представитель работодателя, смотрела на событие с другой стороны, то с максимальным вниманием, уважением и лучами поддержки волонтерам приходила на площадку. Ведь если однажды удалось погрузиться в эту культуру, то забыть атмосферу и ценность каждого участника события уже не сможешь.

Люди

Самые первые и яркие впечатления — еще до начала форума, на этапе обучения персонала. И хотя с тех пор прошло более 10 лет, я до сих пор помню эмоции от лекций ведущих экспертов: как нас учили тайм-менеджменту, этике деловой коммуникации, какие рекомендации давали по деловому английскому. И тогда я — отличница по натуре — поняла, что и для собственного кругозора, и для сдачи дальнейших экзаменов я уже получила много ценной информации и рекомендаций, которые точно пригодятся как на форуме, так и в жизни.



Я была рада и встретить ребят, с которыми занималась музыкой, танцами, училась в гимназии и университете, — и была счастлива, что нас объединили новые смыслы, новый социальный и культурный опыт, большое общее дело.



Следующее сильное впечатление — это организационная четкость, высочайший стандарт работы волонтеров, но при этом очень человечный подход со стороны тимлидов и других руководителей. У нас всегда была возможность выстроить график так, чтобы это и решало задачи форума, и не отвлекало от главной задачи любого студента — учебы. Несмотря на масштабы события, представители команды всегда давали возможность попробовать новое, выполнить более сложные задачи, если видели, что волонтер готов и стремится проявить себя.

Впечатления

Я состою во многих сообществах разных направлений: научных, профессиональных маркетинговых и образовательных, вожатских, творческих. И мне кажется, что волонтерское сообщество — а особенно сообщество волонтеров ПМЭФ — сильное, надежное и проверенное годами, а также эмоциональное, яркое и активное. Каждый из нас прошел сильнейшую школу, мы вместе преодолели специфические ситуации и решили множество нестандартных или рутинных, но важнейших задач, ощутили взаимовыручку, поставили яркие эмоциональные точки после завершения форума. И спустя столько лет мы друг на друга подписаны во ВКонтакте, следим за профессиональными и личными новостями друг друга, общаемся. Самых надежных и успешных ребят, которые хорошо себя зарекомендовали, команда Росконгресса потом часто приглашала работать и на других событиях — так я попала на Олимпиаду в Сочи. Так что можно сказать, что атмосфера и ценность, полученная и переданная ПМЭФ волонтерами, распространяется на всю жизнь.

Комьюнити

Больше всего моему сердцу близок блок аккредитации, а там вся работа — сплошной челлендж. То необходимо за короткое время подготовить бейджи для большой делегации, то проверить бейдж спикера — все ли готово для прохождения в необходимые локации деловой программы — и правильно предоставить. Поэтому мы работали очень слаженно, распределяли нагрузку, придумывали техники повышения операционной эффективности: например, это мог быть и конвейер с разделением разных этапов работы на несколько человек.



Из забавного: в один из последних годов, когда мы уже заканчивали университет и понимали, что в предстоящий год близким составом волонтерами не станем, придумали до и после наших смен снять памятный видеоролик, согласовали его с организаторами. К участию пригласили даже охрану и работников парковки. Так, по сценарию, мне нужно было идти с видеокамерой, а охраннику — в шутку уточнить, где мой бейдж и запросить разрешение на съемку. Но пока мы готовились, произошла смена охраны. Я иду, снимаю — охранник уточняет. Всерьез, поскольку он не в курсе наших съемок. Но, в конце концов, все сложилось удачно: мы сняли видео, которое сохранилось на долгие годы и возвращает нас к активным дням ПМЭФ в статусе волонтеров.

Челленджи и курьезы

Работа волонтеров зачастую складывается из стрессовых ситуаций, но это стрессы обучающие, которые закаляют характер, развивают личные и профессиональные навыки, позволяют посмотреть на других, показать себя и пройти школу жизни в таком интенсивном формате. Очень важно и полезно получить этот опыт в начале карьерного пути из взаимодействия с разными людьми.



То, чему я научилась на ПМЭФ, до сих пор применяю в работе и знаю именно благодаря полученному на форуме опыту, , ак выстроена работа конгрессной службы, как сформирована деловая программа, какие ожидания есть у гостей и как их оправдать. Работа в команде ПМЭФ позволил воспринимать событие более цельно и видеть полную организационную картину. Сейчас я работаю в команде VK, руковожу направлением специальных проектов продвижения сервиса Сферум. И все интеграции в конгрессные и фестивальные события, выступления наших спикеров в деловой программе, инструктажи временного персонала и волонтеров для наших локаций удается делать точно и на высоком уровне благодаря опыту работы на Петербургском международном экономическом форуме. Поэтому такой формат волонтерства надо воспринимать, в первую очередь, как вклад в самих себя, а ПМЭФ – как потрясающее яркое событие города и страны, стать частью которого – большая честь и ценный уникальный опыт.