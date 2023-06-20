Вы умеете найти ботинки по размеру утром в чужом районе; знаете, зачем нужен зонтик в хорошую погоду; способны занять место президента любой страны мира — хотя бы на фотографии. А главное — можете решить любую проблему и общаться с людьми практически круглосуточно (причем, на английском с уровнем B2)? Значит, вам прямая дорога в волонтеры Петербургского международного экономического форума.
В преддверии этого важного мероприятия «Фонтанка» побеседовала с волонтерами прошлых лет о том, как за несколько дней прокачать soft skills так, что хватит на всю жизнь, зачем учить наизусть всех лидеров стран и бизнесменов и почему волонтер ПМЭФ — это на всю жизнь.
В преддверии этого важного мероприятия «Фонтанка» побеседовала с волонтерами прошлых лет о том, как за несколько дней прокачать soft skills так, что хватит на всю жизнь, зачем учить наизусть всех лидеров стран и бизнесменов и почему волонтер ПМЭФ — это на всю жизнь.
кто на ПМЭФ знает буквально все и обо всем
Люди в фор(у)ме
«Учишься решать нерешаемое»
Никита Харичкин
Я учился на факультете международных отношений СПбГУ, а оттуда прямая дорога лежит к волонтерству на подобных мероприятиях. Тем более, что там нужны люди со знанием иностранных языков. Это приближенный к идеалу вариант практики, поэтому каждый первокурсник, второкурсник должен, на мой взгляд, принять участие в таком мероприятии: там можно прикоснуться вживую к тому, чем ты планируешь заниматься в дальнейшем.
Вот на втором курсе я туда и попал первый раз. Брали не всех: надо было пройти отбор, сдать экзамен. А перед этим — выучить много всего про сам форум, про страны-участники, про топ-менеджеров. Если б меня ночью разбудили, я мог назвать десяток президентов и фамилию-имя-отчество Набиуллиной. Оценивалось владение языком и soft skills. В разных блоках разные требования: где-то больше нужна коммуникабельность, а где-то — точность и аккуратность.
Вот на втором курсе я туда и попал первый раз. Брали не всех: надо было пройти отбор, сдать экзамен. А перед этим — выучить много всего про сам форум, про страны-участники, про топ-менеджеров. Если б меня ночью разбудили, я мог назвать десяток президентов и фамилию-имя-отчество Набиуллиной. Оценивалось владение языком и soft skills. В разных блоках разные требования: где-то больше нужна коммуникабельность, а где-то — точность и аккуратность.
Как попал в волонтеры
Самым престижным на форумах считается блок «Конгресс» — это, как говорится, «самый сок». Именно там можно посмотреть на глав государств, принять участие в главном пленарном заседании, которое проходит во второй день ПМЭФ. И туда, наверное, был самый строгий отбор. После одного-двух раз уже сам понимаешь, куда хочешь: в «Конгресс» с его жесткими порядками, в «Транспорт» — где все время экшн и что-то происходит — или в гостиничный блок, где много общения с гостями напрямую.
Непосредственно на ПМЭФ я работал два раза: в том самом «Конгрессе» и в материально-техническом обеспечении — это настоящий бэкстейдж форума.
Непосредственно на ПМЭФ я работал два раза: в том самом «Конгрессе» и в материально-техническом обеспечении — это настоящий бэкстейдж форума.
Чем занимался
Я видел всех глав европейских государств, всех наших — руководителей министерств, премьеров, вице-премьеров и т.п. Хиллари Клинтон, Ангела Меркель — за пару лет волонтерства я увидел, пожалуй, всех, кроме Обамы — это единственный, кого в моей «коллекции» не нет. Еще за эти несколько лет я собрал целую стопку одинаковых синих свитеров и синих брюк, потому что их выдавали каждый раз заново.
Люди
Будучи волонтером, учишься решать нерешаемое и понимаешь, что мало ситуаций, из которых нет выхода. Например, на мероприятиях строгий дресс-код — нельзя ходить в чем попало. И на один из форумов я попал буквально «с колес»: приехал рано-рано утром — и забыл, что я в кроссовках. В таком виде вход заказан, а работать-то надо. Вспомнил, что неподалеку на Васильевском острове живет друг — но у него тоже не было подходящей обуви. Зато ботинки были у его папы. Друг привез мне их в Ленэкспо — благо размер ноги у нас совпал, — и я целый день щеголял в обуви отца моего друга.
Челленджи и курьезы
Я занимался волонтерством около трех лет и могу сказать, что оно максимально затягивает тех, у кого это получается. К тому же — неплохая прокачка различных качеств, «вход в профессию». Студентам часто сложно найти работу, а тут буквально после пары мероприятий получаешь и ценный стартовый опыт, и строчки в резюме о волонтерстве. Именно благодаря им я и получил свою первую «настоящую» должность — кстати, от организаторов ПМЭФ.
Ценный опыт
Я сама — из Ставрополя, поступила в Высшую Школу Экономики в Петербурге и очень хотела помогать людям, проявлять активность. Мне посоветовали пойти на курсы для волонтеров ПМЭФ. Но «первый блин» оказался «комом»: к финальному экзамену мне еще не исполнилось восемнадцати, поэтому пришлось ждать целый год, чтобы наконец-то попасть на Петербургский экономический форум. Кураторы на курсах у нас были прекрасные: с любовью, со всей душой они вкладывали в нас знания про сам форум, про Росконгресс, учили нас всему.
Как попала в волонтеры
В первый раз меня распределили в блок «Культурная программа»: красиво одели, заплели косички, у нас был значок с российским флагом — и мы носили его с гордостью. Все было очень строго: нельзя пользоваться телефонами, разговаривать — стоишь и выполняешь свои обязанности.
Самый крутой и серьезный блок — «Конгресс», где выступает президент. Туда все волонтеры мечтают попасть. В «Культурную программу» тоже все хотят, так как заодно можно еще и посмотреть что-нибудь: вроде работаешь, а вроде и концерт смотришь. Сложный блок — навигация, туда обычно меньше желающих. А там, где зонтики выдают, — на мой взгляд, уж слишком просто.
Самый крутой и серьезный блок — «Конгресс», где выступает президент. Туда все волонтеры мечтают попасть. В «Культурную программу» тоже все хотят, так как заодно можно еще и посмотреть что-нибудь: вроде работаешь, а вроде и концерт смотришь. Сложный блок — навигация, туда обычно меньше желающих. А там, где зонтики выдают, — на мой взгляд, уж слишком просто.
Где работала
Конечно, вначале было тяжело. В «Культурной программе» дресс-код: длинное платье, каблуки, стоишь как красивая картинка — ни направо, ни налево не отойти. Но я тяжесть эту ощутила, наверное, только на третий день, когда остался час до конца работы. А все остальное время у меня была такая энергия, что я была готова работать и неделю, и месяц, и, может, даже год — такой у меня был драйв, эмоциональный подъем, новые впечатления, знакомства. А главное, что ты становишься частью этого масштабного сообщества!
Впечатления
Самое запоминающееся событие — в 2013 году: в России проходил саммит «большой двадцатки», на которую приезжали лидеры стран: Меркель, Обама. Когда репетировали общее фото, меня поставили на место Владимира Владимировича, а остальные ребята стояли на местах других президентов. Я стою и думаю: а прикольно — стоять там, где будет президент. Потом мы подглядывали за тем, как делают это общее фото — и точно где стояли мы, поставили глав государств.
Из смешного вспоминается, как на одном из форумов в качестве сувениров выдавали зонтики. При этом погода была на редкость хорошая для Санкт-Петербурга, светило яркое солнце и было жарко. Все, а особенно высокопоставленные лица, недоумевали, зачем им так настойчиво дают зонтики. Волонтеры смеялись и объясняли, что это — сувенир, а погода в городе — непредсказуемая, так что лучше на всякий случай зонтик все же взять.
Из смешного вспоминается, как на одном из форумов в качестве сувениров выдавали зонтики. При этом погода была на редкость хорошая для Санкт-Петербурга, светило яркое солнце и было жарко. Все, а особенно высокопоставленные лица, недоумевали, зачем им так настойчиво дают зонтики. Волонтеры смеялись и объясняли, что это — сувенир, а погода в городе — непредсказуемая, так что лучше на всякий случай зонтик все же взять.
Челленджи и курьезы
Поскольку я училась на специальности «менеджмент», то мне было интересно посмотреть на успешных бизнесменов, послушать их, понять, благодаря чему они добились своего положения, как в принципе устроен этот мир. Поэтому мне очень хотелось взглянуть на Михаила Прохорова, мне очень импонировал Дерипаска. Еще меня всегда интересовала Валентина Матвиенко — было любопытно послушать ее речь.
Чаще всего с нами — девочками 18-19 лет — пытались общаться делегаты из азиатских стран: Китая, Сингапура и др. Они были очень дружелюбными и все время хотели сделать с нами селфи.
Чаще всего с нами — девочками 18-19 лет — пытались общаться делегаты из азиатских стран: Китая, Сингапура и др. Они были очень дружелюбными и все время хотели сделать с нами селфи.
Люди
Среди волонтеров всегда была дружелюбная, семейная атмосфера: все помогали друг другу, могли подменить, если надо или кто-то сильно устал. Всегда было интересно знакомиться с волонтерами из других городов. Например, я подружилась с девочками, которые приезжали из Калининграда на G20, мы до сих пор общаемся.
Комьюнити
Во-первых, нас приучили к самодисциплине: никто не халявил, все учились, чтобы сдать экзамены, и на площадке тоже все было четко и дисциплинированно. Во-вторых, это раскрытие коммуникативных навыков: нам объясняли, как правильно разговаривать, что и кому говорить, как отвечать и правильно вести диалог. И мы тут же могли отработать все эти знания на практике. Например, я параллельно работала в «Навигации»: показывала гостям, куда пройти, объясняла, что и где происходит.
Потом мне все это помогло и в политической карьере: сейчас я заместитель председателя комитета по науке молодежного парламента Ставропольского края, а также помощник депутата при Думе Ставропольского края, а также вхожу в расширенный экспертный совет молодежного парламента при Государственной Думе РФ по цифровизации. Форум — это школа жизни. Но важно, что люди там относятся друг к другу как семья, всегда поддерживают. Прошло уже более 10 лет, до сих пор у меня эти чувства сохранились и — надеюсь — они взаимны.
Потом мне все это помогло и в политической карьере: сейчас я заместитель председателя комитета по науке молодежного парламента Ставропольского края, а также помощник депутата при Думе Ставропольского края, а также вхожу в расширенный экспертный совет молодежного парламента при Государственной Думе РФ по цифровизации. Форум — это школа жизни. Но важно, что люди там относятся друг к другу как семья, всегда поддерживают. Прошло уже более 10 лет, до сих пор у меня эти чувства сохранились и — надеюсь — они взаимны.
Ценный опыт
«Ты становишься частью этого сообщества»
Екатерина Алехина
Алена Макшанчикова
«Атмосфера ПМЭФ потом распространяется на всю жизнь»
Как попала в волонтеры
Стать волонтером я решила по совету родителей, когда училась на первых курсах Высшей школы экономики. Они видели, как ПМЭФ вовлекает студентов, дает возможность освоить новый формат проектной работы, познакомиться с большим количеством интересных людей, узнать много и концентрированно в одном месте. Мой первый опыт волонтерства — саммиты SportAccord и G20. Но главной целью, мечтой в волонтерском треке был именно Петербургский международный экономический форум, я на него стремилась — и попала.
Мне всегда были интересны и экономика, и менеджмент, и культура, но задачи встретиться с конкретными известными представителями бизнеса или власти в рамках форума я себе не ставила. В первый год я работала на форуме в транспортной дирекции, а все последующие была в команде аккредитации, работала в центральном аккредитационном пункте «Шайба» в Ленэкспо. Он был ближе всего к зоне деловой программы на Васильевском острове. Благодаря этому мне удалось пообщаться с огромным количеством делегатов, поприветствовать их лично, ответить на организационные вопросы. Это были и представители модного бизнеса, дизайнеры, и финансисты, и представители разных министерств и университетов. Интересно было понаблюдать, как человек выглядит, как общается с волонтерами, с водителями, которые их привозят, как они справляются с экстренными ситуациями, готовы ли они ждать или, если не готовы, — насколько вежливы и дипломатичны. И главный вывод, который я сделала, — все люди разные, но каждому в какой-то момент необходима помощь, поддержка и экспертиза окружающих. И важно найти человеческий подход и предложить помощь, если знаешь, как решить вопрос своевременно и эффективно.
И потом, спустя много лет, когда я приезжала в на ПМЭФ в Экспофорум как представитель работодателя, смотрела на событие с другой стороны, то с максимальным вниманием, уважением и лучами поддержки волонтерам приходила на площадку. Ведь если однажды удалось погрузиться в эту культуру, то забыть атмосферу и ценность каждого участника события уже не сможешь.
И потом, спустя много лет, когда я приезжала в на ПМЭФ в Экспофорум как представитель работодателя, смотрела на событие с другой стороны, то с максимальным вниманием, уважением и лучами поддержки волонтерам приходила на площадку. Ведь если однажды удалось погрузиться в эту культуру, то забыть атмосферу и ценность каждого участника события уже не сможешь.
Люди
Самые первые и яркие впечатления — еще до начала форума, на этапе обучения персонала. И хотя с тех пор прошло более 10 лет, я до сих пор помню эмоции от лекций ведущих экспертов: как нас учили тайм-менеджменту, этике деловой коммуникации, какие рекомендации давали по деловому английскому. И тогда я — отличница по натуре — поняла, что и для собственного кругозора, и для сдачи дальнейших экзаменов я уже получила много ценной информации и рекомендаций, которые точно пригодятся как на форуме, так и в жизни.
Я была рада и встретить ребят, с которыми занималась музыкой, танцами, училась в гимназии и университете, — и была счастлива, что нас объединили новые смыслы, новый социальный и культурный опыт, большое общее дело.
Следующее сильное впечатление — это организационная четкость, высочайший стандарт работы волонтеров, но при этом очень человечный подход со стороны тимлидов и других руководителей. У нас всегда была возможность выстроить график так, чтобы это и решало задачи форума, и не отвлекало от главной задачи любого студента — учебы. Несмотря на масштабы события, представители команды всегда давали возможность попробовать новое, выполнить более сложные задачи, если видели, что волонтер готов и стремится проявить себя.
Я была рада и встретить ребят, с которыми занималась музыкой, танцами, училась в гимназии и университете, — и была счастлива, что нас объединили новые смыслы, новый социальный и культурный опыт, большое общее дело.
Следующее сильное впечатление — это организационная четкость, высочайший стандарт работы волонтеров, но при этом очень человечный подход со стороны тимлидов и других руководителей. У нас всегда была возможность выстроить график так, чтобы это и решало задачи форума, и не отвлекало от главной задачи любого студента — учебы. Несмотря на масштабы события, представители команды всегда давали возможность попробовать новое, выполнить более сложные задачи, если видели, что волонтер готов и стремится проявить себя.
Впечатления
Я состою во многих сообществах разных направлений: научных, профессиональных маркетинговых и образовательных, вожатских, творческих. И мне кажется, что волонтерское сообщество — а особенно сообщество волонтеров ПМЭФ — сильное, надежное и проверенное годами, а также эмоциональное, яркое и активное. Каждый из нас прошел сильнейшую школу, мы вместе преодолели специфические ситуации и решили множество нестандартных или рутинных, но важнейших задач, ощутили взаимовыручку, поставили яркие эмоциональные точки после завершения форума. И спустя столько лет мы друг на друга подписаны во ВКонтакте, следим за профессиональными и личными новостями друг друга, общаемся. Самых надежных и успешных ребят, которые хорошо себя зарекомендовали, команда Росконгресса потом часто приглашала работать и на других событиях — так я попала на Олимпиаду в Сочи. Так что можно сказать, что атмосфера и ценность, полученная и переданная ПМЭФ волонтерами, распространяется на всю жизнь.
Комьюнити
Больше всего моему сердцу близок блок аккредитации, а там вся работа — сплошной челлендж. То необходимо за короткое время подготовить бейджи для большой делегации, то проверить бейдж спикера — все ли готово для прохождения в необходимые локации деловой программы — и правильно предоставить. Поэтому мы работали очень слаженно, распределяли нагрузку, придумывали техники повышения операционной эффективности: например, это мог быть и конвейер с разделением разных этапов работы на несколько человек.
Из забавного: в один из последних годов, когда мы уже заканчивали университет и понимали, что в предстоящий год близким составом волонтерами не станем, придумали до и после наших смен снять памятный видеоролик, согласовали его с организаторами. К участию пригласили даже охрану и работников парковки. Так, по сценарию, мне нужно было идти с видеокамерой, а охраннику — в шутку уточнить, где мой бейдж и запросить разрешение на съемку. Но пока мы готовились, произошла смена охраны. Я иду, снимаю — охранник уточняет. Всерьез, поскольку он не в курсе наших съемок. Но, в конце концов, все сложилось удачно: мы сняли видео, которое сохранилось на долгие годы и возвращает нас к активным дням ПМЭФ в статусе волонтеров.
Из забавного: в один из последних годов, когда мы уже заканчивали университет и понимали, что в предстоящий год близким составом волонтерами не станем, придумали до и после наших смен снять памятный видеоролик, согласовали его с организаторами. К участию пригласили даже охрану и работников парковки. Так, по сценарию, мне нужно было идти с видеокамерой, а охраннику — в шутку уточнить, где мой бейдж и запросить разрешение на съемку. Но пока мы готовились, произошла смена охраны. Я иду, снимаю — охранник уточняет. Всерьез, поскольку он не в курсе наших съемок. Но, в конце концов, все сложилось удачно: мы сняли видео, которое сохранилось на долгие годы и возвращает нас к активным дням ПМЭФ в статусе волонтеров.
Челленджи и курьезы
Работа волонтеров зачастую складывается из стрессовых ситуаций, но это стрессы обучающие, которые закаляют характер, развивают личные и профессиональные навыки, позволяют посмотреть на других, показать себя и пройти школу жизни в таком интенсивном формате. Очень важно и полезно получить этот опыт в начале карьерного пути из взаимодействия с разными людьми.
То, чему я научилась на ПМЭФ, до сих пор применяю в работе и знаю именно благодаря полученному на форуме опыту, , ак выстроена работа конгрессной службы, как сформирована деловая программа, какие ожидания есть у гостей и как их оправдать. Работа в команде ПМЭФ позволил воспринимать событие более цельно и видеть полную организационную картину. Сейчас я работаю в команде VK, руковожу направлением специальных проектов продвижения сервиса Сферум. И все интеграции в конгрессные и фестивальные события, выступления наших спикеров в деловой программе, инструктажи временного персонала и волонтеров для наших локаций удается делать точно и на высоком уровне благодаря опыту работы на Петербургском международном экономическом форуме. Поэтому такой формат волонтерства надо воспринимать, в первую очередь, как вклад в самих себя, а ПМЭФ – как потрясающее яркое событие города и страны, стать частью которого – большая честь и ценный уникальный опыт.
То, чему я научилась на ПМЭФ, до сих пор применяю в работе и знаю именно благодаря полученному на форуме опыту, , ак выстроена работа конгрессной службы, как сформирована деловая программа, какие ожидания есть у гостей и как их оправдать. Работа в команде ПМЭФ позволил воспринимать событие более цельно и видеть полную организационную картину. Сейчас я работаю в команде VK, руковожу направлением специальных проектов продвижения сервиса Сферум. И все интеграции в конгрессные и фестивальные события, выступления наших спикеров в деловой программе, инструктажи временного персонала и волонтеров для наших локаций удается делать точно и на высоком уровне благодаря опыту работы на Петербургском международном экономическом форуме. Поэтому такой формат волонтерства надо воспринимать, в первую очередь, как вклад в самих себя, а ПМЭФ – как потрясающее яркое событие города и страны, стать частью которого – большая честь и ценный уникальный опыт.
Ценный опыт
В этом году более 800 человек снова помогали участникам и гостям находить нужные павильоны, садиться на правильный автобус, рассказывали о том, где поесть и какие мероприятия можно посетить как на главной площадке — в Экспофоруме, так и в отелях, пунктах аккредитации, на Московском вокзале и в аэропорту «Пулково». Возможно, это станет шагом к серьезной карьере, и спустя несколько лет вы встретите их на ПМЭФ уже совсем в другом качестве!
Реклама, Фонд «Росконгресс»
Автор: Мария Лебедева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Фонд «Росконгресс»
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Лебедева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены Фонд «Росконгресс»
Дизайнер: Соня Осколкина
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