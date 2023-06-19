Премьера семейной музыкальной постановки по сборникам фортепианных пьес П. И. Чайковского «Детский альбом» и «Времена года». Главный герой — Мальчик-музыкант — сталкивается со сложностями: ему не поддаются клавиши рояля, мешает страх. Но вера в себя и любовь к музыке все равно создают чудо. Актеры — ученики театра-студии «Горошины», самому маленькому участнику спектакля — всего 12 лет. Режиссер Евгения Латонина оживила ноты, интервалы, метроном и скрипичный ключ и выстроила постановку так, что зрители и сами станут ее участниками и превратятся в оркестр.



