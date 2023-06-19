Детский театр показывает ребенку, где добро, а где — зло. Музыкальный — еще и учит любви к прекрасному. Сходите летом на сказочный мюзикл или семейный спектакль. Веселые мелодии, яркие костюмы, талантливые актеры и захватывающий сюжет — малыш точно не заскучает.
Вместо гаджетов
Сводите ребенка в музыкальный театр
История о невероятной любви юноши Якоба и гусыни Греты, способной разрушить коварные злые чары, в исполнении «Пермского академического "Театра-Театра"». К созданию мюзикла Борис Мильграм подошел с размахом. Вы увидите красочные костюмы, цирковые приемы и фокусы, запоминающиеся музыкальные номера и даже дрессированного живого гуся в одной из ролей. Спектакль поднимает философские вопросы и говорит об общечеловеческих ценностях на языке, понятном для всех возрастов.
Мюзикл «Карлик Нос»
(6+)
Настоящий оркестр
Невероятные костюмы
Цирковые элементы
Бродвейский размах
Где: «Балтийский дом», Александровский парк, 4
Когда: 30 июня в 19:00, 1 июля в 15:00 и 19:00
Интересные факты:
Премьера семейной музыкальной постановки по сборникам фортепианных пьес П. И. Чайковского «Детский альбом» и «Времена года». Главный герой — Мальчик-музыкант — сталкивается со сложностями: ему не поддаются клавиши рояля, мешает страх. Но вера в себя и любовь к музыке все равно создают чудо. Актеры — ученики театра-студии «Горошины», самому маленькому участнику спектакля — всего 12 лет. Режиссер Евгения Латонина оживила ноты, интервалы, метроном и скрипичный ключ и выстроила постановку так, что зрители и сами станут ее участниками и превратятся в оркестр.
Спектакль «Путешествие в страну нот»
(0+)
Дети-актеры
Элементы интерактива
Смены костюмов
Прекрасная музыка
Где: «Петербург-концерт», Екатерининское собрание, наб. канала Грибоедова, 88–90
Когда: 9 июля в 12:00 и 16:00
Интересные факты:
Посмотрите лучшие моменты спектакля
Посмотрите лучшие моменты спектакля
Реклама, АНО «Театр-студия «Горошины» ИНН 7814756670, Фонд поддержки Пермского академического Театра – Театра ИНН 5904381574
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