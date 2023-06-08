Петербургский международный экономический форум — широко известная площадка. Здесь можно и себя показать, и на других посмотреть, и найти новых партнеров — в том числе для экспорта. Но чтобы выйти на зарубежные рынки, особенно в современных условиях, нужен уверенный проводник. Именно таким является Группа Российского экспортного центра (РЭЦ).
С музами на форум: о мерах поддержки российского экспорта расскажут на ПМЭФ
Отечественным экспортерам поддержка государства была особенно важна в прошлом году: многим компаниям пришлось искать новых партнеров, переориентироваться на иные рынки — например, в страны ЕАЭС, государства Азии, Африки и Латинской Америки.
Рассчитывать на поддержку для развития экспорта может любая отечественная компания. Вне зависимости от размера и опыта она может получить:
Помощь в поиске партнера, консультации и другую нефинансовую поддержку
Кредитно-гарантийную и страховую поддержку
Помощь в участии в выставках
Финансовую поддержку от правительства
Образовательные программы
На Петербургском международном экономическом форуме РЭЦ представлен под брендом «Сделано в России». На стенде можно будет наглядно увидеть, почему внешнеэкономическая деятельность России никогда не останавливается, даже в условиях санкционного давления. А вести компании на внешние рынки будут пять прекрасных муз экспорта.
РЭЦ в цифрах и фактах
Но сначала давайте разберемся, что представляет собой Российский экспортный центр
вырос объем продаж российской агропродукции в шоу-румах РЭЦ
В 10 раз
компаний прошли обучение в Школе экспорта РЭЦ
6000
экспортеров участвовали в международных выставках и бизнес-миссиях
816
объем поддержанного Группой РЭЦ несырьевого неэнергетического экспорта
$12,6 млрд
компаниям МСП помогли региональные Центры поддержки экспорта
25 000
наименований продукции разместили экспортеры в шоу-румах в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ.
1200
объем предоставленного финансирования
₽365 млрд
компаний поддержал РЭЦ — это на 5% больше, чем в 2021-м
19 000
представительств за границей: Азербайджан, Вьетнам, Индия, Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Армения, Иран.
12
представительств в регионах России
16
Финансовая поддержка:
— Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)
— РОСЭКСИМБАНК
— Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)
— РОСЭКСИМБАНК
Нефинансовая поддержка:
— Российский экспортный центр
— АНО «Школа экспорта»
— Российский экспортный центр
— АНО «Школа экспорта»
Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ РФ):
Бренд «Сделано в России» уже хорошо знаком российским предпринимателям. А его символ — птичка — стала своеобразным талисманом для них. За 5 лет под этим брендом было организовано более 250 экспозиций российских товаров в 35 странах мира. Продукцию представили более 3500 экспортеров.
Сделано в России // Made in Russia
Повысить лояльность и вызвать интерес у зарубежных покупателей к продуктам, произведенным в России
Дать зарубежным покупателям больше информации о российских товарах
Повысить узнаваемость и доверие к бренду за границей
Найти новых покупателей за рубежом
В новых условиях РЭЦ расширяет программу «Сделано в России», чтобы помочь бизнесу:
И сейчас Российский экспортный центр продолжает организовывать бизнес-миссии и участие российских производителей в выставках за рубежом. Это помогает познакомить потенциальных партнеров со своей продукцией, договориться о расширении поставок и продвинуть товары на целевых рынках — и все это под «зонтиком» Made in Russia.
Петербургский международный экономический форум — одно из крупнейших международных мероприятий в России. Здесь РЭЦ также организует стенд под брендом «Сделано в России». Если будете на форуме, то не пройдете мимо него — и не только потому что он расположен в Пассаже «Экспофорума», соединяющем все павильоны площадки.
ПРО.Движение на ПМЭФ
Главным мотивом экспозиции станет ПРО.Движение — ведь несмотря на внешние и внутренние трудности бизнес не останавливается.
Символ непрерывного движения на стенде — конвейер, на котором будут постоянно перемешаться монохромные 3D-модели продукции российских компаний из разных отраслей. Затем те же модели появятся на экране, где окрасятся в разные цвета. С помощью цифровых технологий демонстрируется, как поддержка РЭЦ (кредитование, аналитика, участие в выставках и другие сервисы) поможет им получить дополнительные преимущества, чтобы отправиться на экспорт.
Также на стенде разместят витрины с интересными и актуальными разработками российских компаний. На большом экране и тач-панелях будет доступна информация о деятельности РЭЦ, каталог компаний и цифровая платформа «Мой экспорт» для предпринимателей.
Все дни форума будет работать телестудия прямого эфира. Трансляцию оттуда можно будет смотреть в официальных сообществах РЭЦ, а новости отправятся в различные медиа-ресурсы.
Каждый день представители органов федеральной и региональной власти, эксперты институтов развития и успешные предприниматели будут делиться опытом и рассказывать о перспективах развития внешнеэкономической деятельности, особенностях импорта и экспорта в современных условиях, о том, на какую поддержку может рассчитывать бизнес и как выстраивать логистические цепочки для продукции.
Также на стенде разместят витрины с интересными и актуальными разработками российских компаний. На большом экране и тач-панелях будет доступна информация о деятельности РЭЦ, каталог компаний и цифровая платформа «Мой экспорт» для предпринимателей.
Все дни форума будет работать телестудия прямого эфира. Трансляцию оттуда можно будет смотреть в официальных сообществах РЭЦ, а новости отправятся в различные медиа-ресурсы.
Каждый день представители органов федеральной и региональной власти, эксперты институтов развития и успешные предприниматели будут делиться опытом и рассказывать о перспективах развития внешнеэкономической деятельности, особенностях импорта и экспорта в современных условиях, о том, на какую поддержку может рассчитывать бизнес и как выстраивать логистические цепочки для продукции.
В древнегреческой мифологии музы — покровительницы наук и искусств. У российского экспорта теперь есть свои музы-покровительницы, которые под брендом Made in Russia будут вдохновлять компании расширять горизонты, выходить на новые рынки и представлять продукцию широкому кругу покупателей. В их образах органично сочетается история страны и наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса.
Музы экспорта
Каждая муза является амбассадором своего бизнес-направления:
Нефтехимическая отрасль
Машиностроение
Агропромышленный комплекс
Медицина
IT-направление
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Каждая муза является амбассадором своего бизнес-направления:
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Каждая муза является амбассадором своего бизнес-направления:
скролльте страницу, чтобы увидеть больше
IT-направление
Медицина
Агропромышленный комплекс
Машиностроение
Нефтехимическая отрасль
Женские образы в стилизованных русских костюмах передают уникальность каждого из направлений экспорта. А для гостей форума — это еще один повод зайти на стенд РЭЦ. Ведь, как и положено богиням, музы экспорта нечасто появляются на людях и участвуют только в самых важных мероприятиях — таких как Петербургский международный экономический форум или Международный экспортный форум «Сделано в России».
Стенд «Сделано в России» станет частью обширной программы Петербургского международного экономического форума. А уже осенью, 19–20 октября 2023 года, в Москве пройдет Международный экспортный форум «Сделано в России», полностью посвященный вопросам экспорта отечественной продукции. Зарегистрироваться на него можно будет на стенде Российского экспортного центра на ПМЭФ.
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Автор: Мария Лебедева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Российский экспортный центр»
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Лебедева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Российский экспортный центр»
Дизайнер: Соня Осколкина
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