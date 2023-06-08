С музами на форум: о мерах поддержки российского экспорта расскажут на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум — одно из крупнейших международных мероприятий в России. Здесь РЭЦ также организует стенд под брендом «Сделано в России». Если будете на форуме, то не пройдете мимо него — и не только потому что он расположен в Пассаже «Экспофорума», соединяющем все павильоны площадки.