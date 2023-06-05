Станция «Успех». На Московском вокзале появились портреты предпринимателей

Фотовыставка традиционно приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму. Ее герои — представители среднего и малого бизнеса, клиенты ПСБ. Все они создавали дело с нуля и теперь производят продукты питания, одежду и мебель, оказывают медицинские и логистические услуги, управляют салонами красоты и автосервисами.



Дмитрий Клоков, заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала ПСБ, подчеркивает, что важнейшая цель банка — это поддержка предпринимательства, особенно малого и среднего, поскольку именно этот сегмент является драйвером экономики. И выставка «Бизнес в объективе» стала одним из наиболее удачных проектов, рассказывающих о его роли в развитии страны.

