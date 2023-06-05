Станция «Успех». На Московском вокзале появились портреты предпринимателей
Пятая юбилейная выставка «Бизнес в объективе», организованная ПСБ, будет работать до 30 июня в зоне прибытия поездов «Сапсан». Над петербургским перроном разместили 20 фотографий бизнесменов из Москвы, а на Ленинградском вокзале столицы — 24 портрета их петербургских коллег.
Фотовыставка традиционно приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму. Ее герои — представители среднего и малого бизнеса, клиенты ПСБ. Все они создавали дело с нуля и теперь производят продукты питания, одежду и мебель, оказывают медицинские и логистические услуги, управляют салонами красоты и автосервисами.
Дмитрий Клоков, заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала ПСБ, подчеркивает, что важнейшая цель банка — это поддержка предпринимательства, особенно малого и среднего, поскольку именно этот сегмент является драйвером экономики. И выставка «Бизнес в объективе» стала одним из наиболее удачных проектов, рассказывающих о его роли в развитии страны.
Дмитрий Клоков, заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала ПСБ, подчеркивает, что важнейшая цель банка — это поддержка предпринимательства, особенно малого и среднего, поскольку именно этот сегмент является драйвером экономики. И выставка «Бизнес в объективе» стала одним из наиболее удачных проектов, рассказывающих о его роли в развитии страны.
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«Мы неслучайно выбрали именно такой формат, — объясняет Дмитрий Клоков. — Вокзалы связывают два деловых центра. Каждому из них присущи свои особенности ведения бизнеса, но во многом они похожи. Фотопроект наглядно знакомит с реальными историями людей, которые нашли свою нишу и достигли успеха».
«Финансовая поддержка со стороны ПСБ дает мне возможность расширять бизнес и одновременно создавать образы, которые помогают женщинам чувствовать защищенность, спокойствие и внутреннюю гармонию в каждый момент жизни», — так описывает свое партнерство с банком Светлана Сироткина, директор сети магазинов одежды Pompa и одна из героинь фотопроекта.
Ежегодная выставка — часть программы поддержки бизнеса «ПСБ для МСБ». Она дает его представителям дополнительные возможности для привлечения клиентов. За многолетнюю историю проекта было проведено свыше 200 выставок. Их участниками стали несколько сотен предпринимателей, которые живут и работают в разных регионах страны — от Владивостока до Калининграда. Среди партнеров проекта — объединение «Опора России», Общественная палата РФ, Фонд развития промышленности, бизнес-школа «Сколково» и национальная премия «Бизнес-Успех».
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Фото: пресс-служба ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014
Фото: пресс-служба ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014
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