Как найти жилье, которое станет комфортным домом сразу для нескольких поколений? На что обратить внимание при выборе из огромного количества вариантов? Вот несколько подсказок — их стоит прочитать не только тем, кто уже обзавелся большой семьей, но и тем, кто только думает, как бы ее создать.
В первую очередь надо понять: что важно, если в квартире живет не один человек, а хотя бы двое — и тем более, большая семья? Конечно, у каждого должно быть личное пространство плюс общее — чтобы собраться всем вместе. Кажется, логичным было бы подобрать квартиру попросторнее?
Но доводов против покупки максимально большой квартиры несколько. Во-первых, она может слишком серьезно ударить по бюджету. А во-вторых, важны не собственно метры, а грамотная их планировка. Чтобы не оставалось «лишних» углов, чтобы можно было удобно поставить мебель и сделать каждую комнату не только уютной, но и удобной.
Но доводов против покупки максимально большой квартиры несколько. Во-первых, она может слишком серьезно ударить по бюджету. А во-вторых, важны не собственно метры, а грамотная их планировка. Чтобы не оставалось «лишних» углов, чтобы можно было удобно поставить мебель и сделать каждую комнату не только уютной, но и удобной.
Площадь согласия
Так что к этой проблеме подходить хорошо бы с двух сторон: искать и метр подешевле, и планировки, идущие в ногу со временем. По первому пункту можно сразу выйти за пределы Петербурга и присмотреться к вариантам в Ленобласти, где цена «квадрата» чуть ли не в полтора раза меньше. «А как там с квартирографией?» — спросите вы. И мы ответим: «Выбор есть!»
К примеру, сейчас в Ломоносовском районе возводят ЖК «Полис Новоселье»* с весьма современными планировками, которые помогают жить дружно. Обратите внимание на двух- и трехкомнатные квартиры.
В них для родителей выделяется мастер-спальня с примыкающей гардеробной, санузлом и ванной — приватное пространство, где все под рукой и при этом в полном порядке. И можно закрыть дверь и побыть в тишине.
В соседней комнате ребенок раскидывает игрушки, как захочется, читает учебник, лежа на полу, или принимает собственных гостей — и никому не мешает. А если семье надо собраться на великий совет или перестроить жизнь по совету психолога и устраивать ежевечерние чтения вслух — на то есть просторная кухня-гостиная.
В них для родителей выделяется мастер-спальня с примыкающей гардеробной, санузлом и ванной — приватное пространство, где все под рукой и при этом в полном порядке. И можно закрыть дверь и побыть в тишине.
В соседней комнате ребенок раскидывает игрушки, как захочется, читает учебник, лежа на полу, или принимает собственных гостей — и никому не мешает. А если семье надо собраться на великий совет или перестроить жизнь по совету психолога и устраивать ежевечерние чтения вслух — на то есть просторная кухня-гостиная.
Евро-квартира с балконом, кухней-нишей и двумя санузлами. У мастер-спальни есть собственная ванная. Детская и взрослая спальни расположены в разных частях квартиры.
Пример хорошей планировки
Но жизнь семьи не заканчивается входными дверями квартиры. Когда мы молоды и не обременены детьми, то склонны недооценивать удобную парадную. А вот как только рождается ребенок, возникают проблемы со здоровьем или приезжает в гости пожилой родственник, важность такой простой вещи сразу становится очевидной. Да и обычному человеку удобнее вход в дом на уровне земли: занести вещи после приезда с дачи или после отпуска, зимой не оступаться на обледеневших ступеньках... Так что рекомендуем и на это обратить внимание в будущем доме.
Удобная парадная
Именно такой вариант выбрали создатели ЖК «Полис Новоселье». Коляски, детские велосипеды и самокаты можно хранить в специальном помещении на первом этаже. А для велосипедов в летний сезон есть еще и парковка во дворе, так что вносить их в парадную нет никакой необходимости.
Вы замечали иногда, что выходить только во двор не всегда удобно? Бывает, наоборот, нужно попасть сразу на улицу — к общественному транспорту или к магазинам. Да и погрузить и выгрузить вещи удобнее всегда со внешней стороны дома. Но хочется и детей отпускать во двор без особого присмотра и не волноваться за них слишком сильно. Так что еще одна черточка удобного и продуманного дома — сквозной выход из каждой парадной.
Очень удобно, если снаружи видно, что происходит, в парадной: перед тем, как входить, можно проверить, что вас ждет внутри. А еще большая площадь остекления — как в «Полис Новоселье» — делает входные группы светлыми.
Многие современные новостройки могут похвастаться продуманным благоустройством. И при выборе квартиры особенно пристальное внимание стоит уделить двору и территории в целом. Нравятся ли вам детские площадки? Какими видами спорта можно позаниматься во дворе? Есть ли где устроить утреннюю пробежку?
В «Полис Новоселье» каждый дом расположен так, что у него есть отдельный закрытый двор с детскими и спортивными площадками. Здесь можно найти не только обычные горки, качели и песочницы, но и более сложные комплексы для лазания c балансирами. Опять-таки поиграть во дворах можно не только в футбол, баскетбол или волейбол, но и в более экзотические стритбол и панна-футбол. А поскольку нет ни одного двора одинакового, то жители будут ходить друг к другу в гости для совместного времяпровождения.
Отдельно, чтобы шум не мешал, запланированы зоны для тихого отдыха с шезлонгами и для удаленной работы — с розетками и удобными скамьями. Такие же есть и в просторной пешеходной зоне между корпусами. А еще — мощеные дорожки для прогулок, беговая — со специальным покрытием, площадки для активных игр, столы для пинг-понга.
На всей территории посадят взрослые хвойные и лиственные деревья, кустарники, многолетние цветущие и травянистые растения. И газоны здесь планируют делать разными: и мавританскими, и обычными стрижеными.
В «Полис Новоселье» каждый дом расположен так, что у него есть отдельный закрытый двор с детскими и спортивными площадками. Здесь можно найти не только обычные горки, качели и песочницы, но и более сложные комплексы для лазания c балансирами. Опять-таки поиграть во дворах можно не только в футбол, баскетбол или волейбол, но и в более экзотические стритбол и панна-футбол. А поскольку нет ни одного двора одинакового, то жители будут ходить друг к другу в гости для совместного времяпровождения.
Отдельно, чтобы шум не мешал, запланированы зоны для тихого отдыха с шезлонгами и для удаленной работы — с розетками и удобными скамьями. Такие же есть и в просторной пешеходной зоне между корпусами. А еще — мощеные дорожки для прогулок, беговая — со специальным покрытием, площадки для активных игр, столы для пинг-понга.
На всей территории посадят взрослые хвойные и лиственные деревья, кустарники, многолетние цветущие и травянистые растения. И газоны здесь планируют делать разными: и мавританскими, и обычными стрижеными.
Гулять? Так гулять!
Всякую квартиру надо планировать немного «на вырост». Это касается и окружения, в котором стоит жилой комплекс. К моменту, когда ребенок пойдет в школу, будет ли она рядом? Удобно ли расположен детский сад и есть ли поблизости поликлиника? А как с магазинами? Глазом моргнуть не успеете, как вместо погремушек надо будет в девять вечера покупать костюм зайчика, тетрадь с полями три сантиметра, контурные карты или «Войну и мир», которую надо прочитать к утру и принести на урок.
Школа? Рядом! Детсад — рукой подать
Так что присмотритесь к району, где строится будущий дом. Конечно, найти место, где есть все для комфортной жизни, можно не только в городе, но и в области. К примеру, там, где строится ЖК «Полис Новоселье», работают несколько магазинов, кафе и рестораны, две школы и пара детсадов (еще один возведут к завершению строительства комплекса). Здесь принимают пациентов амбулатория, диагностический центр и стоматологическая клиника. К концу 2023 года планируется ввести в эксплуатацию поликлинику с детским и взрослым отделениями, стоматологией и женской консультацией.
Адептам активного образа жизни доступны фитнес-клубы, бассейн, спортивный комплекс с ледовым катком, теннисный корт. Прошлой осенью тут появился четырехэтажный физкультурно-оздоровительный центр, в котором предусмотрены два бассейна, тренажерный зал, спа-кабинет, сауна, хамам и солярий.
Адептам активного образа жизни доступны фитнес-клубы, бассейн, спортивный комплекс с ледовым катком, теннисный корт. Прошлой осенью тут появился четырехэтажный физкультурно-оздоровительный центр, в котором предусмотрены два бассейна, тренажерный зал, спа-кабинет, сауна, хамам и солярий.
Все покупатели обязательно проверяют, есть ли у жилого комплекса удобный выход «в большой мир». Нет ли заторов на границе микрорайона? Не придется ли каждый раз стоять сначала «на работу», а потом «с работы»? Можно ли доехать до дома на общественном транспорте?
«Полис Новоселье», например, расположен всего в 5 минутах от выезда на КАД, а добраться от него до ЗСД можно будет за четверть часа. Столько же времени займет дорога до ближайшей станции метро «Проспект Ветеранов».
Но почему только работа (школа или детский сад)? Театралы, постоянные посетители музеев и завсегдатаи ресторанов через 45 минут смогут оказаться в центре Петербурга. А если посмотреть в другую сторону и наметить место для дневной прогулки подальше от дома, то рядом весь Петродворцовый район, только успевай выбирать очередной музей или парк: от Ораниенбаума и Петергофа до красот зеленой Стрельны. Можно просто выехать на берег Финского залива, чтобы подышать свежим воздухом безо всякой культурной программы, или вовсе не садиться за руль, а за 20 минут дойти до Шунгеровского лесопарка.
«Полис Новоселье», например, расположен всего в 5 минутах от выезда на КАД, а добраться от него до ЗСД можно будет за четверть часа. Столько же времени займет дорога до ближайшей станции метро «Проспект Ветеранов».
Но почему только работа (школа или детский сад)? Театралы, постоянные посетители музеев и завсегдатаи ресторанов через 45 минут смогут оказаться в центре Петербурга. А если посмотреть в другую сторону и наметить место для дневной прогулки подальше от дома, то рядом весь Петродворцовый район, только успевай выбирать очередной музей или парк: от Ораниенбаума и Петергофа до красот зеленой Стрельны. Можно просто выехать на берег Финского залива, чтобы подышать свежим воздухом безо всякой культурной программы, или вовсе не садиться за руль, а за 20 минут дойти до Шунгеровского лесопарка.
Везде у нас дорога
Интересные факты о Новоселье
Датой основания населенного пункта считается 1856 год. В дореволюционных документах он значился как деревня Стрелинская Подстава, расположенная «по почтовому тракту». Здесь было всего 4 двора и проживало 8 мужчин (женский пол тогда не учитывали). Название Новоселье закрепилось к началу ХХ века.
По его территории протекает река Кикенка. По одной версии, она была названа в честь вельможи петровских времен — Александра Кикина, первого начальника Петербургского адмиралтейства и хозяина известных Кикиных палат. По другой — гидроним происходит от финского слова kukkinto, что значит «соцветие».
Шунгеровский лесопарк, отделенный от Новоселья КАДом, с 2021 года — часть одноименного заказника. Здесь обитает 18 видов млекопитающих и более 70 видов птиц, растет свыше 600 видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу России и Санкт-Петербурга.
Сегодня Новоселье входит в состав Аннинского городского поселения, муниципального образование в восточной части Ломоносовского района Ленобласти. По данным на 2021 год, здесь проживает более 7600 человек.
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*ЖК «Полис Новоселье» — застройщик ООО «СЗ ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Авторы: Мария Семенова, Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены ООО «АН Полис»
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
*ЖК «Полис Новоселье» — застройщик ООО «СЗ ПОЛИС НОВОСЕЛЬЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Авторы: Мария Семенова, Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены ООО «АН Полис»
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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