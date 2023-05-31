Многие современные новостройки могут похвастаться продуманным благоустройством. И при выборе квартиры особенно пристальное внимание стоит уделить двору и территории в целом. Нравятся ли вам детские площадки? Какими видами спорта можно позаниматься во дворе? Есть ли где устроить утреннюю пробежку?



В «Полис Новоселье» каждый дом расположен так, что у него есть отдельный закрытый двор с детскими и спортивными площадками. Здесь можно найти не только обычные горки, качели и песочницы, но и более сложные комплексы для лазания c балансирами. Опять-таки поиграть во дворах можно не только в футбол, баскетбол или волейбол, но и в более экзотические стритбол и панна-футбол. А поскольку нет ни одного двора одинакового, то жители будут ходить друг к другу в гости для совместного времяпровождения.



Отдельно, чтобы шум не мешал, запланированы зоны для тихого отдыха с шезлонгами и для удаленной работы — с розетками и удобными скамьями. Такие же есть и в просторной пешеходной зоне между корпусами. А еще — мощеные дорожки для прогулок, беговая — со специальным покрытием, площадки для активных игр, столы для пинг-понга.



На всей территории посадят взрослые хвойные и лиственные деревья, кустарники, многолетние цветущие и травянистые растения. И газоны здесь планируют делать разными: и мавританскими, и обычными стрижеными.

