Любимые вкусы в современном формате.
Что попробовать на Фестивале Мороженого
Что попробовать на Фестивале Мороженого
Фестиваль Мороженого в Петербурге в представлении не нуждается: он проходит без малого 30 лет. Во время мероприятия его гости съедают около 35 тонн любимого холодного десерта! В этом году ожидается особый размах: праздник для гурманов продлится два дня.
Одним из основных участников праздника вновь станет старейший производитель мороженого в Петербурге «Петрохолод». Работая для горожан с 1946 года, компания бережно хранит традиции и поддерживает высокий уровень качества по ГОСТ.
«Петрохолод» приготовил много интересного для гостей Фестиваля Мороженого всех возрастов
✦ Конкурсы
✦ Розыгрыши
✦ Мастер-классы
✦ Аквагрим
✦ Подарки
✦ Розыгрыши
✦ Мастер-классы
✦ Аквагрим
✦ Подарки
Но самое главное, конечно, — это мороженое. На площадке будет представлено несколько брендов легендарного производителя. Укажем лишь три из этого списка — вы их хорошо знаете.
Историческая марка мороженого, возрождённая в 2022 году. Сохранив оригинальную рецептуру, производитель дополнил линейку современными форматами. Сливочный батончик, сахарный рожок, трубочка-лакомка или классическое эскимо — есть, из чего выбрать.
Вряд ли найдется тот, кто не пробовал это мороженое в вафельном стаканчике. Простые и натуральные, понятные с детства вкусы можно будет вновь продегустировать на Фестивале мороженого.
Мороженое по классической советской рецептуре. Представлено в ассортименте на любой вкус: пломбир, крем-брюле, пломбир фисташковый, пломбир с вишней, а также пломбир с шоколадной крошкой.
В настоящее время «Петрохолод» перенес производство на две современные высокотехнологичные площадки. Одна из них находится в Вологде, вторая — в Тутаеве Ярославской области. Оба региона славятся традициями производства молочной продукции, поэтому качество мороженого стало еще лучше благодаря использованию фермерского молока. Весь процесс приготовления автоматизирован. Готовые десерты проходят строгий лабораторный контроль. Оба производства имеют сертификат «Эко-продукт».
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