Эксперт назвал пять причин проверить электрику на предприятии

Без аудита электросетей не обойтись ни одному виду бизнеса. Почему — рассказывает руководитель компании ПроСети Александр Беляков. Спойлер: на кону не только ваша безопасность, но и бюджет — несвоевременная проверка грозит штрафом от Ростехнадзора и пожарного надзора.