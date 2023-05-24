Эксперт назвал пять причин проверить электрику на предприятии
Без аудита электросетей не обойтись ни одному виду бизнеса. Почему — рассказывает руководитель компании ПроСети Александр Беляков. Спойлер: на кону не только ваша безопасность, но и бюджет — несвоевременная проверка грозит штрафом от Ростехнадзора и пожарного надзора.
Вам пора пригласить к себе специалистов-электриков, если
В электроустановку — щиты и кабельные линии — вносились изменения, менялись аппараты защиты и управления, добавлялись новые. При замене и установке нового оборудования необходимо проводить инструментальную проверку и оформлять технический отчёт.
Вы думаете о безопасности сотрудников и работоспособности предприятия. Пожалуй, это самое главное. Но не единственное.
Электросети в здании изношены. Со временем изоляция на проводниках подвергается воздействию среды, в которой они эксплуатируются. Это может привести к короткому замыканию или утечке тока.
Подошёл интервальный срок проверки электроустановки.
Госорганы предписали провести проверку и предоставить технический отчёт.
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«А ещё собственники стали чаще проводить внеочередной аудит электросетей при продаже бизнеса — для подтверждения высокого уровня надёжности и работоспособности предприятия»
Когда обследуют электросети?
Каждые 3 года
Отели
Многоквартирные жилые дома
Каждый год
АЗС
Производственные объекты
Магазины
Общепит
Школы и детсады
Поликлиники и больницы
Во время проверки специалисты проводят испытания изоляции проводов и кабелей, проверяют металлосвязь, заземляющее устройство и молниезащиту, автоматические выключатели и УЗО, средства индивидуальной защиты и т. д. Они дают объективную оценку состояния электросетей, выявляют незаконные и небезопасные подключения. Все это отражено в оформленном техническом отчёте.
Важно помнить: проверка электросетей может проводиться только аккредитованной организацией. Например, у электролаборатории ПроСети есть разрешение Ростехнадзора, а все ее специалисты — с профильным образованием и опытом работы от 7 лет и более. Компания активно участвует в госзаказах, получая благодарственные письма от различных структур. Привлекают экспертов и представители бизнеса — их отзывы можно увидеть здесь.
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