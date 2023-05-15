Завтракать по-русски. В России соберут рецепты с региональными вкусами
Как выглядит идеальный «Русский завтрак»? Ответ на этот вопрос подскажут участники нового культурно-гастрономического проекта. На основе натуральных молочных продуктов они создадут авторские рецепты, по которым смогут готовить в любой российской семье.
Инициатором идеи выступил лидер по производству молока в России — компания «ЭкоНива»*. Для создания концепции проекта организаторы пригласили Екатерину Шаповалову, автора-методиста и руководителя Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России». Также партнером проекта стала федеральная мультиформатная сеть «Лента», где пройдут кулинарные мастер-классы.
Участниками «Русского завтрака» станут 20 героев: шеф-повара, рестораторы и отельеры из двух десятков городов. Каждый из них разработает по четыре рецепта для завтраков с использованием молочной продукции «ЭкоНива»:
блюдо из творога
каша
блюдо из яиц и сыра
молочный десерт
Результатом проекта станут 80 рецептов, отражающих кулинарные особенности и традиции разных регионов:
- Центральной России;
- Арктики;
- Сибири;
- Урала;
- Приволжья;
- Северного Кавказа;
- Юга России.
Петербург в проекте будет представлять Вадим Бордюг — основатель пироговых «Линдфорс».
«Наверное, все знают известную пословицу «Щи да каша — пища наша», — говорит ресторатор. — Очень краткое, но точное определение русской кухни. На первый взгляд кажется, что это довольно просто. Но сколько разнообразных вариантов одного и того же блюда можно приготовить, обладая смелым подходом и качественными ингредиентами, а также знаниями о русском гастрономическом ландшафте».
В проекте «Русский завтрак» петербуржец приготовит гурьевскую кашу в авторской интерпретации: для него этот вкус ассоциируется с детством.
«Помню, как бабуля Екатерина Николаевна готовила в русской печи такую кашу с нежными румяными пенками и баловала меня ею по утрам, — вспоминает Вадим Бордюг. — Это было по-особому вкусно и запомнилось мне на всю жизнь. Сегодня повторить в точности этот рецепт довольно непросто из-за длительного процесса приготовления в русской печи, но, к счастью, можно использовать уже готовое топленое молоко. Для моего блюда удачно подошло то, что производит „ЭкоНива“. Мне хочется, чтобы рецепт гурьевской каши передавался следующим поколениям, а блюдо так же ассоциировалось с родными людьми, их заботой и теплотой. А кого-то, возможно, даже вдохновило бы на выбор профессии, как когда-то и меня».
«Поскольку производства «ЭкоНивы» расположены во многих регионах страны, мы знаем, как богат и интересен каждый из них: природой, культурой и, конечно, гастрономией»,
— говорит бренд-директор направления HoReCa компании «ЭкоНива-Продукты питания» Екатерина Дюрр.
По ее словам, от города к городу традиционное блюдо может поменяться — через особую форму его подачи, приготовление или добавление местных ягод и фруктов, трав, злаков, орехов.
«Но неизменным во всех регионах без исключения остаются молочные продукты, используемые в качестве базовых ингредиентов для завтраков, — продолжает представитель бренда. — Поэтому для нас, как лидера отрасли*, важно, чтобы молочная продукция высокого качества была доступна любому жителю нашей страны. Через интерпретацию уже известных блюд и рецептов проект «Русский завтрак» как экскурсовод проведет нас по гастрономическим особенностям регионов и расскажет, как по-новому у себя дома приготовить любимый завтрак».
Все рецепты и интересные факты о героях проекта, а также расписание мастер-классов будут представлены на сайте «Русский завтрак».
Реклама, ООО «ТД ЭкоНива Молочные продукты», ИНН: 3614009018
* Рейтинг Национального союза производителей молока «Топ-30 крупнейших производителей молока России 2021».
* Рейтинг Национального союза производителей молока «Топ-30 крупнейших производителей молока России 2021».
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