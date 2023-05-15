Завтракать по-русски. В России соберут рецепты с региональными вкусами

«Помню, как бабуля Екатерина Николаевна готовила в русской печи такую кашу с нежными румяными пенками и баловала меня ею по утрам, — вспоминает Вадим Бордюг. — Это было по-особому вкусно и запомнилось мне на всю жизнь. Сегодня повторить в точности этот рецепт довольно непросто из-за длительного процесса приготовления в русской печи, но, к счастью, можно использовать уже готовое топленое молоко. Для моего блюда удачно подошло то, что производит „ЭкоНива“. Мне хочется, чтобы рецепт гурьевской каши передавался следующим поколениям, а блюдо так же ассоциировалось с родными людьми, их заботой и теплотой. А кого-то, возможно, даже вдохновило бы на выбор профессии, как когда-то и меня».

