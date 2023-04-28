Почему люди переезжают в другие города? Потому что не хотят сидеть на месте. Мечтают раздвинуть горизонты. Посмотреть на себя другими глазами и убедиться, что они способны на многое. Но очень важно «совпасть» с новым пространством — ведь оно меняет и вдохновляет нас. Мы нашли город, который все чаще выбирают для жизни и развития. Это Казань, получившая статус третьей столицы России.
Бросаю все — и в Казань. Почему молодые выбирают жизнь на Волге
И, конечно, человек с активной жизненной позицией, — другой и не решится на переезд — оценит современные градостроительные решения, которые принимаются в Казани. Самое крупное из них за последнее десятилетие — реновация промышленной зоны у речного порта. Здесь вырастет второй центр города.
За последние 11 лет население города выросло на 165 тысяч человек*. Такой динамики нет больше нигде в Поволжье. Еще интереснее то, что Казань в основном выбирают молодые люди до 40 лет**. Кто они?
Кто рассматривает Казань как новое место жительства?
Это журналисты, писатели, артисты, художники, специалисты PR. Творчество не любит однообразия, а в городе с 1000-летней историей его и быть не может. Здесь встречаются Восток и Запад — две могучие культуры накладывают на город неповторимый отпечаток. Белокаменный Кремль, стройные минареты мечети Кул-Шариф, «падающая» башня Сююмбике, живописные старые улочки — окружение, которое всегда приводит в восхищение. Это подтвердят 3,7 млн туристов, посетивших столицу Татарстана в 2022 году.
Вакцина против африканской чумы, инновационный метод лечения рака, 20 сверхмассивных черных дыр, новый способ рационального использования нефти, — вот далеко не полный список открытий, сделанных учеными Казани за последнее время. В городе есть база для развития науки: 44 государственных и частных вуза, главный из которых — Казанский приволжский федеральный университет.
Искать единомышленников и развивать свое дело там, где большой потенциал, — естественно для бизнеса. В столице Татарстана есть отрасли-флагманы: нефтехимия, машиностроение, здравоохранение, фармацевтика, строительство, сельское хозяйство и продовольственная сфера, туризм. Действует много государственных программ поддержки предпринимательства. Интересная деталь: в первом квартале непростого 2022 года вложения компаний и инвесторов из других регионов России в Татарстан выросли в три раза. Согласитесь, это о многом говорит. Есть еще один плюс — географическое расположение: город равноудален от Москвы и Екатеринбурга. Долететь до столицы страны и Урала можно за час с небольшим.
Среди них— программисты, дизайнеры интерфейсов, специалисты по кибербезопасности, маркетологи. В Казани мощно развивается IT-сектор. Кроме города айтишников Иннополиса, в столице Татарстана есть две площадки IT-парка, в котором сейчас состоит более 360 резидентов. Второй корпус, к слову, открылся в прошлом году благодаря реновации здания бывшей обувной фабрики «Спартак».
Если вы возьмете какой-нибудь ТОП-10 самых привлекательных для жизни городов России, то почти наверняка увидите в списке Казань. Потому что это миллионник — со всеми вытекающими отсюда плюсами (инфраструктура, уровень жизни), — но с плотностью населения гораздо меньшей, чем в Москве и Петербурге. Гостей из двух столиц он всегда поражает чистотой на улицах. Местные власти активно занимаются озеленением и благоустройством общественных пространств и, как заведенные, строят новые дороги. Эффект есть: пробок в городе значительно меньше. А если и случаются, до нужного места часто можно дойти пешком. Из преимуществ можно также назвать более мягкий, чем в Петербурге, климат и хорошую водопроводную воду, которую можно пить прямо из-под крана.
Креативный класс
Инженеры и учёные
Молодые предприниматели
Представители новых профессий
Уставшие от мегаполиса
И, конечно, человек с активной жизненной позицией, — другой и не решится на переезд — оценит современные градостроительные решения, которые принимаются в Казани. Самое крупное из них за последнее десятилетие — реновация промышленной зоны у речного порта. Здесь вырастет второй центр города.
За последние 11 лет население города выросло на 165 тысяч человек*. Такой динамики нет больше нигде в Поволжье. Еще интереснее то, что Казань в основном выбирают молодые люди до 40 лет**. Кто они?
Кто рассматривает Казань как новое место жительства?
Казань: встреча востока и запада
Скрольте вправо, чтобы увидеть больше
Скрольте вниз, чтобы увидеть больше
*Креативный класс
Это журналисты, писатели, артисты, художники, специалисты PR. Творчество не любит однообразия, а в городе с 1000-летней историей его и быть не может. Здесь встречаются Восток и Запад — две могучие культуры накладывают на город неповторимый отпечаток. Белокаменный Кремль, стройные минареты мечети Кул-Шариф, «падающая» башня Сююмбике, живописные старые улочки — окружение, которое всегда приводит в восхищение. Это подтвердят 3,7 млн туристов, посетивших столицу Татарстана в 2022 году.
*Инженеры и учёные
Вакцина против африканской чумы, инновационный метод лечения рака, 20 сверхмассивных черных дыр, новый способ рационального использования нефти, — вот далеко не полный список открытий, сделанных учеными Казани за последнее время. В городе есть база для развития науки: 44 государственных и частных вуза, главный из которых — Казанский приволжский федеральный университет.
*Молодые предприниматели
Искать единомышленников и развивать свое дело там, где большой потенциал, — естественно для бизнеса. В столице Татарстана есть отрасли-флагманы: нефтехимия, машиностроение, здравоохранение, фармацевтика, строительство, сельское хозяйство и продовольственная сфера, туризм. Действует много государственных программ поддержки предпринимательства. Интересная деталь: в первом квартале непростого 2022 года вложения компаний и инвесторов из других регионов России в Татарстан выросли в три раза. Согласитесь, это о многом говорит. Есть еще один плюс — географическое расположение: город равноудален от Москвы и Екатеринбурга. Долететь до столицы страны и Урала можно за час с небольшим.
*Представители новых профессий
Среди них— программисты, дизайнеры интерфейсов, специалисты по кибербезопасности, маркетологи. В Казани мощно развивается IT-сектор. Кроме города айтишников Иннополиса, в столице Татарстана есть две площадки IT-парка, в котором сейчас состоит более 360 резидентов. Второй корпус, к слову, открылся в прошлом году благодаря реновации здания бывшей обувной фабрики «Спартак».
*Уставшие от мегаполиса
Если вы возьмете какой-нибудь ТОП-10 самых привлекательных для жизни городов России, то почти наверняка увидите в списке Казань. Потому что это миллионник — со всеми вытекающими отсюда плюсами (инфраструктура, уровень жизни), — но с плотностью населения гораздо меньшей, чем в Москве и Петербурге. Гостей из двух столиц он всегда поражает чистотой на улицах. Местные власти активно занимаются озеленением и благоустройством общественных пространств и, как заведенные, строят новые дороги. Эффект есть: пробок в городе значительно меньше. А если и случаются, до нужного места часто можно дойти пешком. Из преимуществ можно также назвать более мягкий, чем в Петербурге, климат и хорошую водопроводную воду, которую можно пить прямо из-под крана.
Выход к Волге: как новый проект изменит третью столицу
Проект выглядит весьма амбициозным даже для такого продвинутого региона как Татарстан. Напомним, Казань в свое время сумела сделать серьезный рывок, готовясь стать столицей Универсиады в 2013 году. На это ушло 7 лет. На сей раз задача стоит еще более масштабная: за 10 лет предстоит сформировать пространство, схожее с районами Хафен-Сити в Гамбурге, Конфлюанс в Лионе, Фьордсити в Осло.
Чтобы воплотить этот замысел в жизнь, объединились власти города и крупный бизнес. Сбер инвестирует в комплексное развитие территории порядка 500 млрд рублей, из них 18 млрд рублей уже выделено — на первый жилой квартал. Проект реновации получил название «Новая Портовая» — по улице Портовой, на которой он находится. Реализацию первого участка доверили команде ГК «СМУ-88» — застройщику из первой тройки в Татарстане.
кв. м административных и коммерческих помещений
1,3 млн
кв. м жилья
1,5 млн
рублей инвестиций
500 млрд
срок реализации
10 лет
первый этап строительства
6 га
общественные пространства
72 га
общая территория
287 га
«Новая Портовая» в цифрах
Парадоксально, но до сих пор город «не видел» реку, на которой стоит уже 1000 лет. Волга протекает вдоль западных границ столицы Татарстана, но нигде нет благоустроенных зон — только «дикие» берега в районах частного сектора. На участках рядом с речпортом, которые находятся всего в 10 минутах от исторического центра, стоят бетонные заборы, а за ними — склады, гаражи, устаревшие производства, — словом, типичная застройка «серого» пояса.
Ранее мы упомянули несколько европейских проектов, ставших ориентирами для Казани. Все они очень разные и яркие, но объединяет их одно — выход к воде. «Новая Портовая» строится на берегу Волги, — благодаря реновации жители Казани впервые получат выход к ней. Почему впервые?
В результате редевелопмента у горожан появятся 12 км непрерывной набережной, а также инфраструктура для маломерного речного флота, включая причалы и марины. По задумке девелоперов, это сделает популярным водный транспорт — как общественный, так и личный. Так что рядом с новыми домами жители будут «парковать» не только автомобили, но и катера с яхтами.
Второй центр города
Проект на улице Портовой строится по принципам новой урбанистики — и это важно. Как призналась главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, специалистам пришлось разрабатывать схемы и рекомендации, которые не предусмотрены ни в каких документах, но крайне важны, чтобы территория развивалась сбалансированно. Речь идет о размещении средовой и акцентной архитектуры, общей концепции освещения, схеме высотных акцентов и так далее.
Вторая фишка проекта — образовательный кластер нового поколения, который будет здесь создан. Он будет современным и по форме, и по содержанию. Уже сегодня можно говорить о том, что архитектурно-пространственные решения будущих учреждений образования уникальны для страны, а подходы к образованию — самые передовые.
Красной нитью через весь проект редевелопмента проходит стремление Казани сохранить гений места. Исторически с этой территорией связаны яркие страницы в жизни столицы Татарстана. В XVIII-XIX веках тут сформировался духовно-просветительский центр татарской культуры: жили и работали многие видные деятели, оказавшие влияние на национальную идентичность республики. В XX веке это пространство превратилось в мощный промышленно-транспортный узел — казанский грузовой речпорт был одним из крупнейших в СССР.
Сегодня, потеряв актуальность, территория пошла на новый виток развития. Но стоит отметить, что Казань не перечеркивает все, что было до: и власти, и инвесторы заинтересованы сохранить в «Новой Портовой» преемственность с тем, что было раньше. Это находит отражение и в архитектурных решениях, и в желании превратить артефакты промышленной эпохи в арт-объекты.
Сегодня, потеряв актуальность, территория пошла на новый виток развития. Но стоит отметить, что Казань не перечеркивает все, что было до: и власти, и инвесторы заинтересованы сохранить в «Новой Портовой» преемственность с тем, что было раньше. Это находит отражение и в архитектурных решениях, и в желании превратить артефакты промышленной эпохи в арт-объекты.
Над концепцией редевелопмента работали около двух лет. Ведь перед архитекторами стояла задача сделать не типичный спальный район, а разнообразное пространство — и по функциональному насыщению, и по качеству среды, и по объему пространственных решений. В результате получился четкий мастер-план территории и понимание того, каким образом сделать из бесформенного, серого, недоступного для горожан пространства новый центр Казани.
Несмотря на премиальный статус нового жилья, квартал будет полностью «проницаемым», то есть доступным для всех жителей Казани и гостей. Здесь появятся музеи, галереи, арт-объекты, фермерские магазины, гастробары, кофейни, рестораны, спортивный и детский кластеры.
Квартал на берегу Волги: что там будет
Квартал на берегу Волги: что там будет
Социальная инфраструктура
Жилые дома премиум-класса
Ультрасовременная коммерция
Общественные пространства
Дипломатический квартал
Оздоровительный курорт
Медицинский центр
Системы марин
К титульному градостроительному проекту Казань планирует привлечь лучших российских архитекторов, причем разных. Идея в том, чтобы район создавался в единой стилистике, но каждый участок имел бы неповторимый облик.
Архитектурно-пространственную концепцию первого микрорайона разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Его основатели — авторы многих элитных ЖК в Москве. Наполнением коммерческих и административных помещений занималось одно из самых известных консалтинговых агентств в сфере недвижимости в России — NF Group.
Квартал будет выходить на благоустроенную набережную Волги и соседствовать с зеленым бульваром, насыщенным игровыми площадками и зонами отдыха. На территории появится несколько уровней общественных пространств, в том числе площадь для мероприятий.
Архитектурно-пространственную концепцию первого микрорайона разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Его основатели — авторы многих элитных ЖК в Москве. Наполнением коммерческих и административных помещений занималось одно из самых известных консалтинговых агентств в сфере недвижимости в России — NF Group.
Квартал будет выходить на благоустроенную набережную Волги и соседствовать с зеленым бульваром, насыщенным игровыми площадками и зонами отдыха. На территории появится несколько уровней общественных пространств, в том числе площадь для мероприятий.
Рядом с новым комплексом находится Старо-Татарская слобода: уголок, где сохранился комплекс исторических татарских зданий. В добротных каменных домах жили зажиточные промышленники, духовенство, купцы. Среди обитателей квартала была и местная интеллигенция — поэты, общественные деятели. В начале XX столетия в слободе даже появилась первая труппа татарского национального театра.
Недалеко расположен и главный некрополь республики. Здесь можно изучать историю Татарстана: на кладбище упокоились самые крупные деятели науки и культуры — в том числе поэт Габдулла Тукай, мыслитель Фатих Амирхан, философ Шигабутдин Марджани и т.д.
Недалеко расположен и главный некрополь республики. Здесь можно изучать историю Татарстана: на кладбище упокоились самые крупные деятели науки и культуры — в том числе поэт Габдулла Тукай, мыслитель Фатих Амирхан, философ Шигабутдин Марджани и т.д.
Дома с видом на реку
Первые сваи на месте будущего квартала забили в сентябре 2022 года. Статус проекта подчеркнуло участие в этом событии первых лиц: президента Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина. К сегодняшнему дню завершено погружение 2500 свай и устройство монолитного фундамента.
Жилой комплекс получил название «Яналиф». Оно возникло в результате слияния двух слов: «яңа» — новый, «алифба» — азбука. Необычно не только наименование, но и силуэт домов: их пирамидальная форма вдохновлена башней Сююмбике в Казанском Кремле. А цветовые решения авторы почерпнули из национальной вышивки XIX века. Вот такое архитектурное осмысление местных традиций. Оно уже претендует на то, чтобы стать новой достопримечательностью.
Впрочем, за эффектным видом корпусов кроется и вполне прагматичный замысел: это позволяет обеспечить еще больше естественного света в квартирах и во дворах, снизить ветровые нагрузки и добавляет приятный бонус — чем выше этаж «трапеции», тем меньше соседей над головами у жителей. Кроме того, такая форма позволила создать террасы с видом на Волгу.
Проект уже отмечен профессиональным сообществом: в декабре 2022 года он получил Гран-при в номинации «Лучший жилой комплекс» Казани на архитектурно-строительном форуме «Казаныш», а в апреле 2023 года стал финалистом премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».
Проект уже отмечен профессиональным сообществом: в декабре 2022 года он получил Гран-при в номинации «Лучший жилой комплекс» Казани на архитектурно-строительном форуме «Казаныш», а в апреле 2023 года стал финалистом премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».
сдача первых домов
2025 год
этажей
10-21
квартир
1113
общая площадь домов
196 тысяч кв. м.
домов
20
ЖК «Яналиф»: главное о проекте
В премиальном жилом квартале будут созданы все условия для комфортной и безопасной жизни. Раскроем некоторые детали:
Квартиры. Свободные планировки от 30 до 124 «квадратов» и высотой потолков от 3,4 м.
Подземный паркинг. Мультиформатное пространство с автоматическим контролем доступа по ble/rfid-меткам и станциями для зарядки электромобилей.
Детский кластер. Престижные образовательные учреждения и многофункциональный детский центр. Детские сады и школы, построенные по принципам новой архитектуры, удивят всех.
Дизайнерские холлы. Потолки до 5,6 м, стеклянная входная группа, многофункциональные помещения для работы, детский игровой комплекс с няней, зона ресепшен с консьерж-сервисом и колясочная с отдельным входом, уборная и помещение для мытья лап животным.
Современная инженерия. Централизованные вентиляционные системы с фильтрацией и кондиционированием воздуха, многоуровневые системы очистки воды, бесшовный скоростной Wi-Fi, круглосуточное видеонаблюдение, контроль доступа в лобби по ble/rfid-меткам, QR-коду, FaceID или электронному пропуску.
Окружение. Общественная площадь для мероприятий и прогулочный бульвар, идущий к набережной. Магазины фермерских продуктов, торговые ряды с барной посадкой, поп-ап пространства, киноклуб, гастробары, видовые рестораны, винотека, бутики с одеждой и аксессуарами.
Спортивный кластер. Комплекс с разноформатными пространствами: бассейн, пилатес и йога, безмятежный спа.
Приватные дворы. Комфортное пространство для спорта и отдыха, для детей и взрослых.
В премиальном жилом квартале будут созданы все условия для комфортной и безопасной жизни. Раскроем некоторые детали:
Квартиры. Свободные планировки от 30 до 124 «квадратов» и высотой потолков от 3,4 м.
Подземный паркинг. Мультиформатное пространство с автоматическим контролем доступа по ble/rfid-меткам и станциями для зарядки электромобилей.
Детский кластер. Престижные образовательные учреждения и многофункциональный детский центр. Детские сады и школы, построенные по принципам новой архитектуры, удивят всех.
Дизайнерские холлы. Потолки до 5,6 м, стеклянная входная группа, многофункциональные помещения для работы, детский игровой комплекс с няней, зона ресепшен с консьерж-сервисом и колясочная с отдельным входом, уборная и помещение для мытья лап животным.
Современная инженерия. Централизованные вентиляционные системы с фильтрацией и кондиционированием воздуха, многоуровневые системы очистки воды, бесшовный скоростной Wi-Fi, круглосуточное видеонаблюдение, контроль доступа в лобби по ble/rfid-меткам, QR-коду, FaceID или электронному пропуску.
Окружение. Общественная площадь для мероприятий и прогулочный бульвар, идущий к набережной. Магазины фермерских продуктов, торговые ряды с барной посадкой, поп-ап пространства, киноклуб, гастробары, видовые рестораны, винотека, бутики с одеждой и аксессуарами.
Спортивный кластер. Комплекс с разноформатными пространствами: бассейн, пилатес и йога, безмятежный спа.
Приватные дворы. Комфортное пространство для спорта и отдыха, для детей и взрослых.
«Архитекторы, работая над проектом, заложили в него идею «активного низа и приватного верха». Мы стараемся предусмотреть в «Яналиф» очень разные сценарии, найти решение и ответ для всевозможных жизненных ситуаций. Это место станет дружелюбным для всех возрастов и для любого образа жизни. Мы не хотим, чтобы человеку приходилось выбирать компромиссные решения, поэтому проектируем и строим так, чтобы любой мог назвать «Яналиф» своим домом.
Такой подход продиктован создателями мастер-плана всей территории. «Новая Портовая» — это единое, связное и органичное пространство, оно должно стать лучшим в России с точки зрения жизни, ведения бизнеса и туризма. Это следующий этап развития нашего города».
Такой подход продиктован создателями мастер-плана всей территории. «Новая Портовая» — это единое, связное и органичное пространство, оно должно стать лучшим в России с точки зрения жизни, ведения бизнеса и туризма. Это следующий этап развития нашего города».
Генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев:
Одним словом, территория и «Новой Портовой» в Казани, и ЖК «Яналиф» выглядит весьма перспективной для переезда из других регионов — в том числе Москвы и Петербурга. Здесь можно вести бизнес, разместить штаб-квартиру компании, инвестировать и, конечно же, жить.
…Вам еще нужны аргументы для переезда?
…Вам еще нужны аргументы для переезда?
Реклама, ООО «ДИВИЭМ ГРУПП»
*По данным Всероссийской переписи населения.
** Подробнее читайте здесь.
ЖК «Яналиф» — застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ88», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДИВИЭМ ГРУПП»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
*По данным Всероссийской переписи населения.
** Подробнее читайте здесь.
ЖК «Яналиф» — застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ88», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДИВИЭМ ГРУПП»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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