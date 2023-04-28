Бросаю все — и в Казань. Почему молодые выбирают жизнь на Волге

И, конечно, человек с активной жизненной позицией, — другой и не решится на переезд — оценит современные градостроительные решения, которые принимаются в Казани. Самое крупное из них за последнее десятилетие — реновация промышленной зоны у речного порта. Здесь вырастет второй центр города.

За последние 11 лет население города выросло на 165 тысяч человек*. Такой динамики нет больше нигде в Поволжье. Еще интереснее то, что Казань в основном выбирают молодые люди до 40 лет**. Кто они?

Кто рассматривает Казань как новое место жительства?

Это журналисты, писатели, артисты, художники, специалисты PR. Творчество не любит однообразия, а в городе с 1000-летней историей его и быть не может. Здесь встречаются Восток и Запад — две могучие культуры накладывают на город неповторимый отпечаток. Белокаменный Кремль, стройные минареты мечети Кул-Шариф, «падающая» башня Сююмбике, живописные старые улочки — окружение, которое всегда приводит в восхищение. Это подтвердят 3,7 млн туристов, посетивших столицу Татарстана в 2022 году.

Вакцина против африканской чумы, инновационный метод лечения рака, 20 сверхмассивных черных дыр, новый способ рационального использования нефти, — вот далеко не полный список открытий, сделанных учеными Казани за последнее время. В городе есть база для развития науки: 44 государственных и частных вуза, главный из которых — Казанский приволжский федеральный университет.

Искать единомышленников и развивать свое дело там, где большой потенциал, — естественно для бизнеса. В столице Татарстана есть отрасли-флагманы: нефтехимия, машиностроение, здравоохранение, фармацевтика, строительство, сельское хозяйство и продовольственная сфера, туризм. Действует много государственных программ поддержки предпринимательства. Интересная деталь: в первом квартале непростого 2022 года вложения компаний и инвесторов из других регионов России в Татарстан выросли в три раза. Согласитесь, это о многом говорит. Есть еще один плюс — географическое расположение: город равноудален от Москвы и Екатеринбурга. Долететь до столицы страны и Урала можно за час с небольшим.

Среди них— программисты, дизайнеры интерфейсов, специалисты по кибербезопасности, маркетологи. В Казани мощно развивается IT-сектор. Кроме города айтишников Иннополиса, в столице Татарстана есть две площадки IT-парка, в котором сейчас состоит более 360 резидентов. Второй корпус, к слову, открылся в прошлом году благодаря реновации здания бывшей обувной фабрики «Спартак».

Если вы возьмете какой-нибудь ТОП-10 самых привлекательных для жизни городов России, то почти наверняка увидите в списке Казань. Потому что это миллионник — со всеми вытекающими отсюда плюсами (инфраструктура, уровень жизни), — но с плотностью населения гораздо меньшей, чем в Москве и Петербурге. Гостей из двух столиц он всегда поражает чистотой на улицах. Местные власти активно занимаются озеленением и благоустройством общественных пространств и, как заведенные, строят новые дороги. Эффект есть: пробок в городе значительно меньше. А если и случаются, до нужного места часто можно дойти пешком. Из преимуществ можно также назвать более мягкий, чем в Петербурге, климат и хорошую водопроводную воду, которую можно пить прямо из-под крана.

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