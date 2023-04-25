Каникулы в стиле IT: юных петербуржцев летом приглашают в городской лагерь

Занятия рассчитаны на любой уровень подготовки: будет интересно и тем, у кого уже есть опыт работы с компьютером, и новичкам.



За 2 недели в летнем IT-лагере дети попробуют себя в разных компьютерных специальностях и создадут свои проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей академии.

