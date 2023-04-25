Каникулы в стиле IT: юных петербуржцев летом приглашают в городской лагерь
Если ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами или мечтает стать дизайнером или программистом, дайте ему шанс окунуться в мир IT-технологий в летнем IT-лагере от Компьютерной Академии ТОП.
Если ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами или мечтает стать дизайнером или программистом, дайте ему шанс окунуться в мир IT-технологий в летнем IT-лагере от Компьютерной Академии ТОП.
Здесь ребенок будет учиться создавать собственные игры, разрабатывать сайты, снимать фильмы. И всё это без скучных уроков — его ждет полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями.
Преподаватели Компьютерной Академии ТОП для летних компьютерных каникул разработали увлекательный курс для детей от 8 до 14 лет. Занятия будут проходить в формате захватывающих мастер-классов под руководством опытных наставников Академии — специалистов-практиков из IT-индустрии.
Занятия рассчитаны на любой уровень подготовки: будет интересно и тем, у кого уже есть опыт работы с компьютером, и новичкам.
За 2 недели в летнем IT-лагере дети попробуют себя в разных компьютерных специальностях и создадут свои проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей академии.
За 2 недели в летнем IT-лагере дети попробуют себя в разных компьютерных специальностях и создадут свои проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей академии.
В программе:
Программирование и создание компьютерных игр
Разработка сайтов
Game-дизайн
Робототехника
3D-моделирование
Фото-видео-лаборатория
Школа блогера
Анимация и мультипликация
Экскурсии в IT-компании
Занятия в лагере проходят ежедневно, с понедельника по пятницу. Первая смена стартует уже 5 июня.
Спешите занять места в группе! Количество мест в сменах строго ограничено.
До конца апреля действует скидка на раннее бронирование.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте компании или по телефону +7 (812) 602-66-96.
Спешите занять места в группе! Количество мест в сменах строго ограничено.
До конца апреля действует скидка на раннее бронирование.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте компании или по телефону +7 (812) 602-66-96.
Занятия в лагере проходят ежедневно, с понедельника по пятницу. Первая смена стартует уже 5 июня.
Спешите занять места в группе! Количество мест в сменах строго ограничено.
До конца апреля действует скидка на раннее бронирование.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте компании или по телефону +7 (812) 602-66-96.
Спешите занять места в группе! Количество мест в сменах строго ограничено.
До конца апреля действует скидка на раннее бронирование.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте компании или по телефону +7 (812) 602-66-96.
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