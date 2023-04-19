Жилье со своим характером
Необычные однокомнатные в Петербурге
Однокомнатная квартира — самое востребованное жилье в России. Причем этот формат только кажется простым и предсказуемым. В Петербурге можно найти необычные лоты в продаже — они удивят даже взыскательного покупателя. Мы собрали для вас несколько примеров.
Жизнь в башне
Расчёт действителен на момент публикации. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Площадь: 40 кв. м
Этаж: 12
Сдача: дом сдан
Отделка: предчистовая
Цена: 8 096 000 рублей
Первый взнос: от 440 000 рублей
Этаж: 12
Сдача: дом сдан
Отделка: предчистовая
Цена: 8 096 000 рублей
Первый взнос: от 440 000 рублей
1-комнатная в ЖК «Лондон Парк»
Самое примечательное в этой квартире то, что она находится на 12-м этаже башни. Так жители прозвали две 103-метровых высотки в ЖК «Лондон Парк» недалеко от метро «Проспект Просвещения». У комплекса есть интересная особенность: он находится на эксплуатируемой кровле 4-этажного торгового центра. Таким образом, фактически наш лот располагается на 16-м этаже от земли. Из окон открывается эффектный вид на северную часть Петербурга.
Любоваться панорамой города и близлежащих парков можно с просторной остекленной лоджии. Ее площадь превышает 8 квадратных метров, поэтому здесь вполне реально организовать полноценную зону отдыха, рабочий кабинет или домашний спортзал. Примечательно, что выйти на лоджию можно как из кухни, так и из комнаты.
Дом сдан несколько лет назад, поэтому однушка из нашего примера — в собственности у застройщика. Но при этом она не считается «вторичкой», поэтому будущие новоселы смогут воспользоваться субсидированной ипотекой.
Для тех, кто планирует вложить в покупку деньги от продажи своей недвижимости, есть программа «трейд ин»*. По ее условиям можно внести 5% стоимости жилья и переезжать. Остаток выплачивается через 3 месяца: обычно этого времени хватает, чтобы продать прежнее жилье. Начальная стоимость квартиры не увеличивается, рассрочка предлагается без процентов.
Любоваться панорамой города и близлежащих парков можно с просторной остекленной лоджии. Ее площадь превышает 8 квадратных метров, поэтому здесь вполне реально организовать полноценную зону отдыха, рабочий кабинет или домашний спортзал. Примечательно, что выйти на лоджию можно как из кухни, так и из комнаты.
Дом сдан несколько лет назад, поэтому однушка из нашего примера — в собственности у застройщика. Но при этом она не считается «вторичкой», поэтому будущие новоселы смогут воспользоваться субсидированной ипотекой.
Для тех, кто планирует вложить в покупку деньги от продажи своей недвижимости, есть программа «трейд ин»*. По ее условиям можно внести 5% стоимости жилья и переезжать. Остаток выплачивается через 3 месяца: обычно этого времени хватает, чтобы продать прежнее жилье. Начальная стоимость квартиры не увеличивается, рассрочка предлагается без процентов.
Панорамный взгляд на мир
Расчёт действителен на момент публикации. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Площадь: 40 кв. м
Этаж: 12
Сдача: 2023 год
Отделка: предчистовая
Цена: 8 096 000 рублей
Первый взнос: от 440 000 рублей
Этаж: 12
Сдача: 2023 год
Отделка: предчистовая
Цена: 8 096 000 рублей
Первый взнос: от 440 000 рублей
1-комнатная в ЖК «Байрон»
Этот пример мы выделили из-за панорамного остекления: в комнате будет много солнца, которого так не хватает в Петербурге. Кроме того, окна кухни и комнаты выходят на разные стороны света. Это также способствует хорошей естественной освещенности квартиры. А еще в квартирах- «распашонках» обычно лучше микроклимат: с утра солнце нагревает одно помещение, вечером — другое.
Квартира находится в 5-этажном корпусе ЖК «Байрон». Здесь тоже есть маленькая архитектурная «хитрость»: первые два этажа будут отданы под коммерческие помещения. Вход в парадную будет как раз с кровли торгового центра, поэтому жилая часть выглядит как малоэтажная.
В этом случае также возможна покупка по программе «трейд ин"* с первоначальным взносом 5% без удорожания лота и процентов по рассрочке.
Квартира находится в 5-этажном корпусе ЖК «Байрон». Здесь тоже есть маленькая архитектурная «хитрость»: первые два этажа будут отданы под коммерческие помещения. Вход в парадную будет как раз с кровли торгового центра, поэтому жилая часть выглядит как малоэтажная.
В этом случае также возможна покупка по программе «трейд ин"* с первоначальным взносом 5% без удорожания лота и процентов по рассрочке.
Безграничное пространство
Расчёт действителен на момент публикации. Итоговую стоимость уточняйте у менеджеров.
Площадь: 31,5 кв. м
Этаж: 22
Сдача: 2023 г.
Отделка: полная
Цена: 6 800 000рублей
Первый взнос: от 370 000 рублей
Этаж: 22
Сдача: 2023 г.
Отделка: полная
Цена: 6 800 000рублей
Первый взнос: от 370 000 рублей
1-комнатная в ЖК «Байрон»
Интересный лот с фактически свободной планировкой. В помещении два окна, поэтому его можно либо разделить на полноценную кухню и комнату, либо оставить просторной студией.
Квартира находится на 22-м этаже, и из ее окна и с лоджии открывается вид на парковые зоны по соседству с жилым комплексом.
Немаловажное достоинство жилья — бюджетная цена, а значит, относительно небольшой первоначальный взнос.
Здесь также действует программа «трейд ин»* по условиям, описанным выше.
Квартира находится на 22-м этаже, и из ее окна и с лоджии открывается вид на парковые зоны по соседству с жилым комплексом.
Немаловажное достоинство жилья — бюджетная цена, а значит, относительно небольшой первоначальный взнос.
Здесь также действует программа «трейд ин»* по условиям, описанным выше.
Реклама, ООО «Л1 Строительная Компания №1»
ЖК «Байрон», застройщик — ООО «ЛП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
*Программу трейд-ин представляет Компания «Л1». Первоначальный взнос — от 5%. Срок на реализацию квартиры покупателя по договору — до 3 месяцев. По программе трейд-ин сроком на 3 месяца компания «Л1» предоставляет скидки: 8% как при 100% оплате. Подробнее уточняйте по телефону 305-33-55 или в офисах застройщика.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий и иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
ЖК «Байрон», застройщик — ООО «ЛП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
*Программу трейд-ин представляет Компания «Л1». Первоначальный взнос — от 5%. Срок на реализацию квартиры покупателя по договору — до 3 месяцев. По программе трейд-ин сроком на 3 месяца компания «Л1» предоставляет скидки: 8% как при 100% оплате. Подробнее уточняйте по телефону 305-33-55 или в офисах застройщика.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий и иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 961