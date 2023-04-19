Самое примечательное в этой квартире то, что она находится на 12-м этаже башни. Так жители прозвали две 103-метровых высотки в ЖК «Лондон Парк» недалеко от метро «Проспект Просвещения». У комплекса есть интересная особенность: он находится на эксплуатируемой кровле 4-этажного торгового центра. Таким образом, фактически наш лот располагается на 16-м этаже от земли. Из окон открывается эффектный вид на северную часть Петербурга.



Любоваться панорамой города и близлежащих парков можно с просторной остекленной лоджии. Ее площадь превышает 8 квадратных метров, поэтому здесь вполне реально организовать полноценную зону отдыха, рабочий кабинет или домашний спортзал. Примечательно, что выйти на лоджию можно как из кухни, так и из комнаты.



Дом сдан несколько лет назад, поэтому однушка из нашего примера — в собственности у застройщика. Но при этом она не считается «вторичкой», поэтому будущие новоселы смогут воспользоваться субсидированной ипотекой.



Для тех, кто планирует вложить в покупку деньги от продажи своей недвижимости, есть программа «трейд ин»*. По ее условиям можно внести 5% стоимости жилья и переезжать. Остаток выплачивается через 3 месяца: обычно этого времени хватает, чтобы продать прежнее жилье. Начальная стоимость квартиры не увеличивается, рассрочка предлагается без процентов.

