В коллекции — несколько видов пасхи с оригинальной подачей и запоминающимся вкусом. Кондитеры «Тройки» делают пасху по авторскому рецепту из творога 18% жирности с кремом из взбитых фермерских сливок, а украшают шоколадом и свежими ягодами. Это необычное фирменное лакомство уже давно обзавелось армией поклонников.



Еще «Тройка» радует новинкой — пасхальным шоколадным десертом в удобной стеклянной баночке. Это нежное лакомство на манер классической пасхи с полностью натуральным и очень привлекательным составом — только творог, фермерские взбитые сливки, сахарная пудра, шоколад и изюм.

