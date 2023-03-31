Кружевной кулич и пряничные кролики:
кондитеры Петербурга к Пасхе готовы
кондитеры Петербурга к Пасхе готовы
Совсем скоро мы будем встречать светлую Пасху. В кондитерской «Тройка» разработали коллекцию праздничных сладостей на любой вкус и кошелек.
Куличи
В линейке представлены и классические куличи с традиционным оформлением, и с современными украшениями: шоколадными гнездами и яйцами, зефиром, мастичными фигурками курочек, пасхальными пряниками в виде кроликов и забавных кроличьих ушек. Куличи от «Тройки» создаются вручную из сдобного теста с изюмом и цукатами по старинному рецепту. Поэтому они получаются такими мягкими, пористыми, легкими и очень вкусными.
Пасха
В коллекции — несколько видов пасхи с оригинальной подачей и запоминающимся вкусом. Кондитеры «Тройки» делают пасху по авторскому рецепту из творога 18% жирности с кремом из взбитых фермерских сливок, а украшают шоколадом и свежими ягодами. Это необычное фирменное лакомство уже давно обзавелось армией поклонников.
Еще «Тройка» радует новинкой — пасхальным шоколадным десертом в удобной стеклянной баночке. Это нежное лакомство на манер классической пасхи с полностью натуральным и очень привлекательным составом — только творог, фермерские взбитые сливки, сахарная пудра, шоколад и изюм.
Еще «Тройка» радует новинкой — пасхальным шоколадным десертом в удобной стеклянной баночке. Это нежное лакомство на манер классической пасхи с полностью натуральным и очень привлекательным составом — только творог, фермерские взбитые сливки, сахарная пудра, шоколад и изюм.
И кое-что необычное
Отдельного упоминания заслуживает краффин или пасхальный кружевной кулич — невероятно вкусная и красивая выпечка из слоено-дрожжевого теста с цитрусовыми нотками, маком и цукатами. За несколько лет он так полюбился петербуржцам, что спрашивать про краффин начинают задолго до Пасхи.
Ну и, конечно, торт. «Пасхальное лукошко» в виде корзинки тюльпанов с пряничным кроликом станет отличным украшением праздничного стола.
Ну и, конечно, торт. «Пасхальное лукошко» в виде корзинки тюльпанов с пряничным кроликом станет отличным украшением праздничного стола.
Как украсить праздничный стол
- Заказать куличи и пасху на сайте с доставкой на дом или самовывозом из фирменного магазина на Загородном проспекте, 27.
- Посетить кондитерскую с 11 по 16 апреля и выбрать готовые изделия из ассортимента.
«Тройка» поможет создать вкусную, уютную и тёплую атмосферу пасхального торжества.
Реклама, ООО «Ресторан «Тройка», ИНН: 7825419807, юр. адрес Загородный проспект, ДОМ 27/21, литер А НЕЖ.ПОМ. 2-Н ПОМ. №70
Фото предоставлены пресс-службой ООО «Ресторана «Тройка»
Фото предоставлены пресс-службой ООО «Ресторана «Тройка»
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