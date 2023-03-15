Во время процедуры с роговицей пациента взаимодействует специальное одноразовое приспособление в форме конуса, которое прижимается к глазу и за счет вакуума как бы присасывается к нему. Его вогнутая контактная поверхность не оказывает излишнего давления, делая процедуру и физически, и психологически более комфортной.



Благодаря тому, что поверхность роговицы не затрагивается, после процедуры снижен риск развития синдрома сухого глаза — состояния, которое обычно сопровождается такими неприятными ощущениями, как жжение, резь, дискомфорт при ярком свете.

