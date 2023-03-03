Спектакль с Павлом Деревянко
Что подарить на 8 марта? Весеннее настроение вместе с билетами на «Идеальную пару». Это литературно-музыкальный спектакль в исполнении любимца зрителей, популярного артиста Павла Деревянко и виртуозного виолончелиста Бориса Андрианова. Легкое, ироничное и созвучное нашим дням путешествие со зрителем в мир страстей начала XX века.
Интеллигентный ироничный юмор Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи сделают ваш предпраздничный вечер ярким и щедрым на эмоции.
Спектакль, который горячо приняла московская публика, — теперь и в Петербурге.
Интеллигентный ироничный юмор Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи сделают ваш предпраздничный вечер ярким и щедрым на эмоции.
Спектакль, который горячо приняла московская публика, — теперь и в Петербурге.
Спектакль
с Павлом Деревянко
с Павлом Деревянко
Куда идём в предпраздничный вечер
Реклама, ИП Царенко Владимир Петрович, ИНН 782575944826
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ИП Царенко Владимиром Петровичем
Дизайнер: Соня Осколкина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ИП Царенко Владимиром Петровичем
Дизайнер: Соня Осколкина
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