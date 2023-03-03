Что подарить на 8 марта? Весеннее настроение вместе с билетами на «Идеальную пару». Это литературно-музыкальный спектакль в исполнении любимца зрителей, популярного артиста Павла Деревянко и виртуозного виолончелиста Бориса Андрианова. Легкое, ироничное и созвучное нашим дням путешествие со зрителем в мир страстей начала XX века.



Интеллигентный ироничный юмор Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи сделают ваш предпраздничный вечер ярким и щедрым на эмоции.



Спектакль, который горячо приняла московская публика, — теперь и в Петербурге.

