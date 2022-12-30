Сказки хочется в любом возрасте. Мы спросили у читателей «Фонтанки», куда за новогодним настроением ездят они. Перед вами — итоги народного рейтинга. Изучайте, осваивайте и не забывайте делать эффектные сторис. Тем более, что везде есть быстрый интернет МегаФона.
10 самых уютных зимних мест в Петербурге и области
А заодно проверим, сколько трафика там скачали пользователи в новогодние каникулы-2022 и из каких городов приезжали в наш регион гости. Поможет в этом аналитика МегаФона: оператор оценил объем переданных данных и изучил потоки туристов, приехавших в Северную столицу.
Кстати, с начала года компания запустила в работу и обновила порядка 2000 объектов связи в Петербурге и области, что позволило на 15% увеличить скорость передачи данных.
Кстати, с начала года компания запустила в работу и обновила порядка 2000 объектов связи в Петербурге и области, что позволило на 15% увеличить скорость передачи данных.
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«Охта Парк»
Все знают, что «Охта Парк» — это горные лыжи. Но даже если вы их еще не освоили, есть, по меньшей мере, пять причин заглянуть сюда зимой.
Линдуловская роща
Хотите ощутить себя в старой доброй киносказке? Скажем, «Морозко»? Тогда вам в Линдуловскую рощу — встречать рассвет.
Эко-парк «Вереск»
Здесь можно покататься на большом естественном катке на берегу озера, взять напрокат финские сани и ватрушки...
Новая Голландия
Новая Голландия в особых представлениях не нуждается. Наверное, каждый петербуржец заходит сюда в эти дни за новогодним волшебством.
«Игора»
Крупный горнолыжный курорт тоже оказался в списке лучших новогодних мест по версии читателей «Фонтанки».
Яблоневый сад
Парковая зона у пересечения улиц Турку и Белградской — пример локального городского пространства для отдыха.
«Остров фортов»
Главное зимнее развлечение в популярном парке Кронштадта — большая тюбинговая горка с 80-метровым спуском.
Променад на Балтийском бульваре
Новый парк на берегу Финского залива открыли совсем недавно — в декабре 2022 года.
Никольские ряды
Венецианская карусель, горячее какао с маршмеллоу, огромная горка — вот, что чаще всего можно увидеть на новогодних фотографиях из Никольских рядов.
Сестрорецк
На площади Свободы рядом с озером Разлив и видом на новую церковь Петра и Павла будет народное гуляние: танцы, музыка, веселые игры.
«Охта Парк»
Фото: Дивнова Нина
Все знают, что «Охта Парк» — это горные лыжи. Но даже если вы их еще не освоили, есть, по меньшей мере, пять причин заглянуть сюда зимой. Тем более, что добраться до курорта из города можно за полчаса на машине. Утомленным событиями уходящего года знатоки советуют местные бани, сауны и горячий бассейн под открытым небом. Детям с их неуемной энергией — вперед, на аттракционы. Влюбленным парочкам — на лесной каток: ледовые дорожки проложены прямо среди заснеженных сосен. Но самое завораживающее — это сам лес, подсвеченный разноцветными огнями. Именно его чаще всего фотографируют и снимают на видео пользователи соцсетей. Полюбоваться всей картиной с высоты птичьего полета можно на 37-метровом колесе обозрения с подогреваемыми кабинками.
Линдуловская роща
Фото: Дивнова Нина
Хотите ощутить себя в старой доброй киносказке? Скажем, «Морозко»? Тогда вам в Линдуловскую рощу — встречать рассвет. В отличие от героини фильма Настеньки, вам не придется плутать и мерзнуть в зимнем лесу. Во-первых, прямо возле железнодорожной станции Рощино, куда вы приедете на утренней «Ласточке», есть пекарня: можно выпить горячего кофе с круассаном. Во-вторых, в заказнике есть хорошо оборудованная эко-тропа длиной 3,9 км. Так что гуляйте под вековыми лиственницами, дышите необыкновенно чистым воздухом и думайте только о хорошем. Самые решительные могут исполнить тайную мечту родом из детства — поваляться в снегу.
Эко-парк «Вереск»
Фото: пресс-служба эко-парка «Вереск»
Парк на берегу Большого Симагинского озера — возможно, не столь известный, как предыдущие точки. Но уже успел полюбиться семьям, которые предпочитают проводить выходные активно и постоянно в поиске новых интересных мест недалеко от Петербурга. Здесь можно покататься на большом естественном катке на берегу, взять напрокат финские сани и ватрушки, поймать ощущение полета на видовых качелях над обрывом, пройти по тропе здоровья, а потом погреть озябшие руки у костра возле озера. И, конечно же, сделать классные снимки: благодаря приглашенным художникам здесь всегда отличные фотозоны. У вас еще нет селфи на фоне огромного слова «Зима»? Теперь будет.
Новая Голландия
Фото: Adobe Stock
Новая Голландия в особых представлениях не нуждается. Наверное, каждый петербуржец заходит сюда в эти дни за новогодним волшебством. Модное пространство принарядилось к празднику: на Липовой аллее зажглись моравские звёзды, на понтоне сложены в пирамиду гигантские красные шары, сияет огнями главная елка в «Бутылке», а Щелкунчики несут караул в разных уголках парка. До конца каникул работает новогодний базар: можно купить милые сувениры и подарки. В декабрьском расписании — увлекательные мастер-классы для детей и лектории, а также киноклубы для взрослых. И, конечно же, каток с рождественской музыкой.
«Игора»
Фото: Марина Большакова
Крупный горнолыжный курорт тоже оказался в списке лучших новогодних мест по версии читателей «Фонтанки». Он может похвастаться 10 трассами длиной до 1200 метров и перепадом высот до 116 метров. Но это далеко не все. Также в «меню» каток и полеты на самом длинном троллее на Северо-Западе, как утверждает сайт проекта. Зимой 2022/2023 гостям курорта обещают катания на собачьей упряжке, фотосессии с хаски и новогодние представления в местном Ледовом дворце. Взрослые поклонники «Игоры» уже ждут незабываемых январских вечеров, когда после возвращения со склона можно потягивать согревающие зимние напитки и любоваться заснеженным лесом из окна коттеджа.
Яблоневый сад
Фото: Елена Виноградова
Парковая зона у пересечения улиц Турку и Белградской — пример локального городского пространства для отдыха. Жители Купчино любят эти ухоженные аллеи со скамейками, романтические мостики и красивую подсветку вечером. Зимой в Яблоневом саду аншлаг: еще бы, если есть горки! А в новогоднюю ночь здесь собираются жители всех окрестных кварталов — запускают фейерверки, слушают любимые мелодии, делятся праздничным угощением. Словом, веселятся.
«Остров фортов»
Фото: пресс-служба АНО «Остров фортов»
Главное зимнее развлечение в популярном парке Кронштадта — большая тюбинговая горка с 80-метровым спуском. В этом году она находится не на Якорной площади, а непосредственно на территории «Острова фортов». Вход на горку свободный, но имейте в виду: прокатиться ветерком разрешается только на ватрушках с пластиковым дном — если такой у вас нет, придется брать в аренду в павильоне проката рядом с аттракционом. Среди других активностей в кластере — новогодняя ярмарка, ёлочный базар и тир. А вообще главное перед поездкой сюда — почистить память в телефоне, потому что вряд ли вы уедете без множества фотографий и видеороликов. Необычные фотозоны и арт-инсталляции помогут запечатлеть яркие моменты.
Променад на Балтийском бульваре
Фото: Анастасия Коренькова
Новый парк на берегу Финского залива открыли совсем недавно — в декабре 2022 года. Пространство для прогулок оформлено в минималистичном северном стиле: основной материал архитектурных форм — дерево. Жители новых кварталов на юге Петербурга давно ждали такого места, где можно было бы насладиться близостью к морю в комфорте. На территории появились дорожки, современное освещение, беседки, панорамные качели, детский городок, скамейки и даже большие бинокли.
Никольские ряды
Фото: Марина Большакова
Венецианская карусель, горячее какао с маршмеллоу, огромная горка — вот что чаще всего можно увидеть на новогодних фотографиях, сделанных в Никольских рядах. В этом году из популярного пространства повеяло арктическим холодом: тематика сезона — полярная зима. К счастью, вечными льдами двор не сковало, однако белые медведи и айсберги все же есть. В виде арт-объектов, конечно. 6-метровую елку привезли из карельского леса. Ее праздничное убранство, по задумке дизайнеров, отсылает к природному чуду — северному сиянию.
Сестрорецк
Фото: Adobe Stock
Есть коренные петербуржцы, которые утверждают: самый красивый Новый год — конечно, в Сестрорецке. На площади Свободы рядом с озером Разлив и видом на новую церковь Петра и Павла будет народное гуляние: танцы, музыка, веселые игры. А если хочется тишины — то можно перейти Приморское шоссе и гулять вдоль озера или пойти на экотропу в Сестрорецком болоте. А еще здесь есть очаровательный Курорт с его живописным лесом и берегом Финского залива. Настоящая зимняя сказка!
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Соня Осколкина
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