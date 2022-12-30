Сказки хочется в любом возрасте. Мы спросили у читателей «Фонтанки», куда за новогодним настроением ездят они. Перед вами — итоги народного рейтинга. Изучайте, осваивайте и не забывайте делать эффектные сторис. Тем более, что везде есть быстрый интернет МегаФона.
10 самых уютных зимних мест в Петербурге и области
А заодно проверим, сколько трафика там скачали пользователи в новогодние каникулы-2022 и из каких городов приезжали в наш регион гости. Поможет в этом аналитика МегаФона: оператор оценил объем переданных данных и изучил потоки туристов, приехавших в Северную столицу.

Кстати, с начала года компания запустила в работу и обновила порядка 2000 объектов связи в Петербурге и области, что позволило на 15% увеличить скорость передачи данных.
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«Охта Парк»
Все знают, что «Охта Парк» — это горные лыжи. Но даже если вы их еще не освоили, есть, по меньшей мере, пять причин заглянуть сюда зимой.
Линдуловская роща
Хотите ощутить себя в старой доброй киносказке? Скажем, «Морозко»? Тогда вам в Линдуловскую рощу — встречать рассвет.
Эко-парк «Вереск»
Здесь можно покататься на большом естественном катке на берегу озера, взять напрокат финские сани и ватрушки...
Новая Голландия
Новая Голландия в особых представлениях не нуждается. Наверное, каждый петербуржец заходит сюда в эти дни за новогодним волшебством.
«Игора»
Крупный горнолыжный курорт тоже оказался в списке лучших новогодних мест по версии читателей «Фонтанки».
Яблоневый сад
Парковая зона у пересечения улиц Турку и Белградской — пример локального городского пространства для отдыха.
«Остров фортов»
Главное зимнее развлечение в популярном парке Кронштадта — большая тюбинговая горка с 80-метровым спуском.
Променад на Балтийском бульваре
Новый парк на берегу Финского залива открыли совсем недавно — в декабре 2022 года.
Никольские ряды
Венецианская карусель, горячее какао с маршмеллоу, огромная горка — вот, что чаще всего можно увидеть на новогодних фотографиях из Никольских рядов.
Сестрорецк
На площади Свободы рядом с озером Разлив и видом на новую церковь Петра и Павла будет народное гуляние: танцы, музыка, веселые игры.
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Автор: Анастасия Коренькова
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