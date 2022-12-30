10 самых уютных зимних мест в Петербурге и области

«Охта Парк»

Все знают, что «Охта Парк» — это горные лыжи. Но даже если вы их еще не освоили, есть, по меньшей мере, пять причин заглянуть сюда зимой.

Линдуловская роща

Хотите ощутить себя в старой доброй киносказке? Скажем, «Морозко»? Тогда вам в Линдуловскую рощу — встречать рассвет.

Эко-парк «Вереск»

Здесь можно покататься на большом естественном катке на берегу озера, взять напрокат финские сани и ватрушки...

Новая Голландия

Новая Голландия в особых представлениях не нуждается. Наверное, каждый петербуржец заходит сюда в эти дни за новогодним волшебством.

«Игора»

Крупный горнолыжный курорт тоже оказался в списке лучших новогодних мест по версии читателей «Фонтанки».

Яблоневый сад

Парковая зона у пересечения улиц Турку и Белградской — пример локального городского пространства для отдыха.

«Остров фортов»

Главное зимнее развлечение в популярном парке Кронштадта — большая тюбинговая горка с 80-метровым спуском.

Променад на Балтийском бульваре

Новый парк на берегу Финского залива открыли совсем недавно — в декабре 2022 года.

Никольские ряды

Венецианская карусель, горячее какао с маршмеллоу, огромная горка — вот, что чаще всего можно увидеть на новогодних фотографиях из Никольских рядов.

Сестрорецк