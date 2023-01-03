Юрист рассказал, как вернуть автомобиль в салон и получить обратно деньги
А вы знали, что, по закону «О защите прав потребителей», машина — товар, подлежащий возврату? Станислав Сазонов уже много лет помогает петербуржцам и жителям других городов России возвращать деньги, потраченные на некачественные автомобили. На его счету — многочисленные судебные решения, принятые в пользу клиентов.
Конечно, машина — это не джинсы, которые можно принести в магазин в течение двух недель, потому что не подошел цвет или размер. Вы имеете право вернуть автомобиль, если за 15 дней с момента покупки обнаружили в нем любой дефект. Провести возврат позже этого срока также возможно, но лишь при определенных условиях. Для этого машина должна иметь один из перечисленных ниже недостатков:
- Неустранимый — например, нужно полностью менять краску и грунтовку всего кузова
- Требующий для исправления несоразмерных расходов или затрат времени: допустим, необходимо заменить двигатель, который привезут из-за границы лишь через несколько месяцев
- Выявленный неоднократно, то есть если у машины обнаружено два и более разных несовершенств
- Появляющийся вновь после устранения
Кроме того, вы имеете право потребовать деньги назад, если продавец нарушил сроки гарантийного ремонта, затянув его более чем на 45 дней, или если в течение года вы не могли пользоваться машиной больше 30 дней, так как постоянно приходилось устранять какие-то поломки.
Во всех перечисленных случаях можно обращаться к Станиславу Сазонову — он составит претензию на возврат и инициирует судебное дело, если автосалон откажется выполнять ваши требования.
Во всех перечисленных случаях можно обращаться к Станиславу Сазонову — он составит претензию на возврат и инициирует судебное дело, если автосалон откажется выполнять ваши требования.
Что может получить покупатель,
вернувший авто продавцу?
вернувший авто продавцу?
- Уплаченные за него деньги
- Разницу между этой суммой и актуальной рыночной ценой машины
- 1% от стоимости автомобиля за каждый день ожидания, если салон отказывается его забирать
- 50% от указанных выше сумм в качестве штрафа
- Компенсацию морального вреда
По опыту Станислава Сазонова, в некоторых случаях его клиенты получали достаточно средств, чтобы приобрести взамен неудачного не один, а целых два новых автомобиля. Юрист подчеркивает: покупка в кредит и окончание гарантийного срока — не препятствие для возврата денег: в обоих случаях можно предъявить претензии и подавать иск.
Подробнее познакомиться с делами, которые выиграл Станислав Сазонов, можно на его странице в ВКонтакте. Он не раз выступал в качестве эксперта на телевидении — в передачах НТВ, РЕН ТВ, канала «Известия», а также является автором трех полезных книг: «Как вернуть автомобиль в салон, даже если он кредитный, с пробегом и не на гарантии», «Защита прав потребителей в Санкт-Петербурге» и «Спаси свой бизнес!».
Подробнее познакомиться с делами, которые выиграл Станислав Сазонов, можно на его странице в ВКонтакте. Он не раз выступал в качестве эксперта на телевидении — в передачах НТВ, РЕН ТВ, канала «Известия», а также является автором трех полезных книг: «Как вернуть автомобиль в салон, даже если он кредитный, с пробегом и не на гарантии», «Защита прав потребителей в Санкт-Петербурге» и «Спаси свой бизнес!».
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Фотографии и скриншоты предоставлены ИП Сазонова Юлия Владимировна
Фотографии и скриншоты предоставлены ИП Сазонова Юлия Владимировна
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