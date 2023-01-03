Юрист рассказал, как вернуть автомобиль в салон и получить обратно деньги

Конечно, машина — это не джинсы, которые можно принести в магазин в течение двух недель, потому что не подошел цвет или размер. Вы имеете право вернуть автомобиль, если за 15 дней с момента покупки обнаружили в нем любой дефект. Провести возврат позже этого срока также возможно, но лишь при определенных условиях. Для этого машина должна иметь один из перечисленных ниже недостатков: