Он отметил: сейчас даже застройщики не всегда понимают, что происходит с их продуктом на рынке — когда есть 10 банков, у каждого по 10 программ, где-то 10% первоначальный взнос, где-то 15%, удорожание может быть и 5%, и 17%. «Количество программ у каждого застройщика колоссальное. Заходишь на сайт, видишь стоимость квадратного метра при 100% оплате, а потом оказывается, что у тебя удорожание на эту ставку 30%, а у соседа — 20%, и если отдельно не посчитать каждую конкретную квартиру, то не поймешь, — рассказывает Михаил Лиуконен. — Значимость агента растет. Лет 5 назад он был нужен, потому что покупатель не мог добраться до всей информации, не знал, где ее взять. Сейчас информации слишком много, и покупатель потенциально ищет человека, которому можно довериться. Поэтому сейчас на агентов приходится 60-80% продаж у застройщиков».



При этом не все компании по-прежнему работают с агентствами, некоторые создают агентства сами — на базе своих отделов продаж.

