круглый стол
В поисках баланса:
что изобретали застройщики в 2022 году, чтобы поддержать продажи
Субсидированные ставки, ипотека за рубль, комбинация рассрочки и кредитов — в 2022 году количество вариантов покупки квартиры, казалось, стремится к бесконечности. Но только таким образом можно было поддержать продажи жилья и сделать его доступным хоть для каких-то покупателей, которые решились на приобретение в непростое время.
- Вячеслав Батаковдиректор по маркетингу компании e. Development
- Анна Марченкозаместитель директора ипотечного центра «Тренд Новостройки»
- Ольга Трошеваруководитель Консалтингового Центра «Петербургская Недвижимость»
- Яна Вирченкодиректор по продажам компании «Полис»
- Всеволод Глазуновдиректор по маркетингу LEGENDA
- Ольга Кузнецовазаместитель генерального директора агентства недвижимости «Главстрой»
- Ирина Орлянкинаруководитель отдела продаж корпорации «Мегалит»
- Кирилл Ильинисполнительный директор строительного холдинга «Сенатор»
- Татьяна Халиловаруководитель отдела продаж Glorax
- Наталия Коротаевскаядиректор по маркетингу, аналитике и рекламе Группы Аквилон
- Михаил Лиуконендиректор офиса TrendAgent Обводный
- Анжелика Альшаевагенеральный директор Агентства недвижимости «КВС»
- Александр Дердиященкокоммерческий директор ЕОН (Единое окно недвижимости)
- Алексей Белоусовгенеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб»
О колебаниях ставок, возможных и невозможных скидках, а также перспективах ипотеки на следующий год в новых условиях говорили ведущие застройщики и агентства недвижимости на круглом столе «Фонтанки».
За январь-ноябрь 2022 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области всего введено в эксплуатацию 6,7 млн кв.м. жилья, что уже соответствует 97% суммарного объема сдачи 2021 года и на 4% выше итоговых показателей 2019, рассказал Вячеслав Батаков, директор по маркетингу компании e. Development.
За январь-ноябрь 2022 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области всего введено в эксплуатацию 6,7 млн кв.м. жилья, что уже соответствует 97% суммарного объема сдачи 2021 года и на 4% выше итоговых показателей 2019, рассказал Вячеслав Батаков, директор по маркетингу компании e. Development.
— Интересно, что доля областных «квадратов» в 2022 году превысила половину общего объема ввода, составив за 11 месяцев 54%, — отметил он. — При этом не столь позитивные тенденции фиксируются в объеме строительства: по данным Дом.рф на сегодняшний день в регионе строится 11,6 млн кв.м жилья, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. ниже на 8%, а с декабрем 2019 г. — на 30%. В течение последних лет фиксируется ежегодное сокращение объемов строительства: девелоперы с осторожностью начинают новые продажи.
— Дефицита предложения пока нет, девелоперы выводят на рынок новые проекты, — отмечает заместитель директора ипотечного центра «Тренд Новостройки» Анна Марченко. — Однако нужно понимать, что рекордное количество выданных разрешений на строительство и введенного жилья — это заслуга прошлых лет. Я думаю, что ситуация в 2023 году пока безусловно тяжело прогнозируема, но будет зависеть в том числе от стратегии и предложений Центробанка.
Локальные успехи
Положение той или иной компании на рынке в 2022 году зависело от ряда факторов: масштабов застройки, финансовой устойчивости и, главное, способности быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства.
— Тяжелые месяцы — в частности, октябрь — мы прошли благодаря тому, что оперативно были разработаны и внедрены инструменты, которые позволили избежать значительного падения продаж, — говорит руководитель Консалтингового Центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Так, в октябре к сентябрю у нас было снижение около 7% по сделкам. Конечно, большим подспорьем стала траншевая ипотека.
По словам Ольги Трошевой, компании удалось в уходящем году запустить масштабные жилые комплексы в продажу и при этом сохранить цены на таком уровне, чтобы удерживать показатели на запланированном уровне.
— У нас год прошел более-менее стабильно, мы не сильно провалились относительно планов, которые ставили, — рассказывает директор по продажам компании «Полис» Яна Вирченко. — Всего за год продали процентов на 20 меньше предыдущего по штукам, но планы на каждый год разные и зависят не только от спроса, но и от объемов жилья в стадии строительства.
По словам Яны Вирченко, сейчас на рынке четко видно, как повел себя застройщик в марте: если он закрывал продажи или сильно повышал цены, то сейчас, скорее всего, вынужден давать скидки, чтобы набрать объем продаж.
— Мы тоже в марте немного повышали цены на волне увеличенного спроса, но в дальнейшем старались регулировать ценообразование таким образом, чтобы оставаться в рынке. У нас нет нужды давать большие скидки и опускаться ниже соседей, так как спрос на наши объекты остается в допустимых пределах, — отметила она.
Компания LEGENDA запустила два проекта, которые давно планировала.
— В верхнем сегменте сейчас очень тяжело идут продажи, — говорит директор по маркетингу LEGENDA Всеволод Глазунов. — В сентябре мы, продав 6 квартир в бюджетах от 30 млн рублей, заняли 20% рынка. То есть 6 сделок из 30 пришлись на нас.
По его словам, падение объемов продаж составило около 50%. Это и понятно, так как в верхнем ценовом сегменте покупатели серьезно задумались об инвестициях в недвижимость.
— Об удовлетворении первых потребностей тут речь не идет, льготная ипотека тоже не очень сильно помогает, поэтому мы наращиваем «скилы» по превращению любых активов граждан в нашу выручку, — добавил Глазунов.
«Главстрой Санкт-Петербург» продолжает возводить в городе два масштабных проекта КОТ — «Северную долину» и «Юнтолово». В 2022 году компания ввела 13 жилых домов в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе общей площадью более 180 тыс. м², закрепив за собой лидерскую позицию в рейтинге застройщиков Санкт-Петербурга по объему ввода. На завершающей стадии строительства находятся 9 домов в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе Петербурга.
— В этом году мы существенно нарастили темпы строительства социальных объектов, — подчеркивает Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора агентства недвижимости «Главстрой». — В настоящий момент компания одновременно возводит 8 современных социальных объектов: две отдельно стоящие поликлиники — для детей и взрослых, две школы и два детских сада в «Северной долине», а также школу и сад в «Юнтолово». Также в рамках создания инфраструктуры для семейного досуга и отдыха в ЖК «Юнтолово» открыт первый гринфингер с большой игровой площадкой нового формата PlayHub, а на реке Юнтоловка — новый современный гребной клуб «Причал'Ю» площадью 1500 кв. м.
Если говорить о продажах, этот год компания, как и другие девелоперы, провела в постоянном общении с банками.
— Мы значительно расширили пул банков-партнеров и увеличили скорость взаимодействия с ними. Заключали договоры о субсидировании, аккредитовывались, придумывали совместные программы — все для того, чтобы помочь клиентам купить квартиру на хороших условиях, — говорит Ольга Кузнецова.
— Нам помогло то, что портфель наших проектов максимально диверсифицирован: у нас есть и жилье, и апартаменты в разных ценовых сегментах, точечные проекты и проекты комплексной застройки, есть и новые очереди в уже известных на рынке проектах, — рассказывает Татьяна Халилова, руководитель отдела продаж Glorax. — Кроме того, этот год дал много возможностей для работы с банками и расширения линейки ипотечных программ, таким образом сейчас покупатель может рассчитывать на лучшие условия кредитования, которых прежде не было на рынке.
— Несмотря на все события, в мае «Мегалит» вывел в продажу новый проект в абсолютно новой для себя локации — в Московской области, и он успешно стартовал, — отметила представитель «Мегалит – Охта Групп», руководитель отдела продаж корпорации «Мегалит» Ирина Орлянкина. — По Петербургу падение относительно первоначальных планов, конечно, есть, но не критичное: лотов реализовано меньше, процентов на 10, но на финансовом плане это не отразилось.
По ее словам, неоднозначными по продажам были февраль-март и сентябрь. Но при этом компания сдала досрочно два дома — владельцы 2300 квартир получили ключи на год раньше.
— В первом квартале у нас выросла цена квадратного метра. — рассказала Ирина Орлянкина. — Но мы пошли на это осознанно. При снижении спроса цены понижать мы не стали, и рынок подтянулся до нас. Просто если раньше «Приморский квартал» не нуждался в маркетинговом стимулировании продаж, акциях и т.п., то в этом году мы применили все, что известно на рынке и что могло помочь покупателю купить квартиру на доступных условиях.
Если еще в прошлом году был рынок продавца, то теперь это однозначно — рынок покупателя, уверен исполнительный директор строительного холдинга «Сенатор» Кирилл Ильин.
— Но даже в этот непростой год при одинаковом объеме выведенных в продажу юнитов рост выручки в 2022 году составил к 2021 году около 23%, — рассказывает он. — Дело в том, что мы всегда уделяем особое внимание продукту и ориентируемся на запросы целевой аудитории. Например, в комплексе «Морская Ривьера» наших покупателей привлекает наличие на территории проекта подогреваемого открытого бассейна и спа-зоны.
Также мы активно реагируем на запросы покупателей, поэтому в сентябре в проекте «Панорама Невы» запустили программу кредитования по околонулевым ставкам, что позволило нам увеличить продажи на 30−40%.
— Но даже в этот непростой год при одинаковом объеме выведенных в продажу юнитов рост выручки в 2022 году составил к 2021 году около 23%, — рассказывает он. — Дело в том, что мы всегда уделяем особое внимание продукту и ориентируемся на запросы целевой аудитории. Например, в комплексе «Морская Ривьера» наших покупателей привлекает наличие на территории проекта подогреваемого открытого бассейна и спа-зоны.
Также мы активно реагируем на запросы покупателей, поэтому в сентябре в проекте «Панорама Невы» запустили программу кредитования по околонулевым ставкам, что позволило нам увеличить продажи на 30−40%.
— В 2022 году компания «КВС» ввела в эксплуатацию весь запланированный объем, — рассказала Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Он составил около 100 тысяч квадратных метров недвижимости. На 2023 год у нас более грандиозные планы — более 200 тыс. кв. м. В связи с событиями в стране и мире мы отложили старты продаж новых объектов и не так сильно пополняли предложение. Это логично с учетом того, что спрос упал примерно на 40%. В результате за 2022 год мы продали 80 тысяч кв. м.
При том, что в целом на рынке жилья роста не наблюдалось, ряду агентств недвижимости удалось добиться серьезных результатов.
— Если в 2021 году мы закрыли 11200 сделок по Петербургу и Ленобласти, то в этом году ожидается 12500-13000, — поделился директор офиса TrendAgent Обводный Михаил Лиуконен. — Нам в этом отношении проще: один застройщик поднял цены, другой опустил, а мы за счет этого можем выиграть. Не продается Петербург — есть Ленобласть, где появляются новые проекты. В этом есть определенная стабильность для нас и защита нашего бизнеса. Но нужно отметить, что, несмотря на все пертурбации этого года, не было банкротств, криминальных историй, снижения качества, никто не стремился кардинально снизить себестоимость. Потребитель находит продукт, который соответствует его ожиданиям.
— В этом году получил развитие тренд, заданный пандемией. Все оценили важность качественного, разумного жилья, где все продумано до мелочей, — пояснила Наталия Коротаевская, директор по маркетингу, аналитике и рекламе Группы Аквилон. — Покупатели стали уделять большое внимание эргономичности планировочных решений: в квартире каждый квадратный метр доложен быть функциональным. При работе над проектами мы учитываем этот важный фактор и анализируем будущую квартиру с точки зрения возможного количества проживающих в ней людей.
А вот на вторичном рынке ситуация обстояла гораздо сложнее.
— Начало 2022 года было очень тяжёлым для этого рынка из-за высоких ипотечных ставок, — рассказывает Александр Дердиященко, коммерческий директор ЕОН (Единое окно недвижимости). — Но с лета начала прослеживаться положительная динамика: ставки пришли к более-менее нормальному состоянию, а продавцы, то есть физические лица, стали потихоньку снижать стоимость на свои объекты. На сегодняшний день, в основном, продаются именно те объекты, на которые значительное снижена цена, — покупатель на вторичном рынке сейчас очень избирателен, внимательно относится к стоимости недвижимости: видит, что на рынок поступило большое количество предложений и понимает, что у него есть выбор.
Около нуля
Продажи жилья в этом году были бы невозможны без ипотеки: по мере того, как субсидированные ставки стремились к нулю, к нулю же стремилась и доля квартир, купленных за полную стоимость.
— С учетом того, каким непростым был год — было несколько месяцев сильного спада, который, к сожалению, от нас не зависел, — мы оперативно меняли бизнес-процессы, и нам удалось достичь плановых результатов не хуже 2021 года, — говорит Анна Марченко. — Конечно, помогли субсидированные ставки, так как сегодня клиент больше смотрит не на сам объект, а на комфортный ежемесячный платеж.
— Все очень переживали, что с 1 января свернут программу господдержки, а значит, у нас не будет возможности предлагать клиенту более низкую ставку. Это могло повлечь за собой падение продаж, — говорит Татьяна Халилова. — Теперь осталось только дождаться решения, на сколько мы сможем субсидировать ставки в следующем году, и понять, какие возможности сотрудничества будут у нас с банками, т.к. околонулевые ставки планируют запретить. В целом же сейчас действительно рынок клиента, и под него можно подобрать любую программу — есть и траншевая ипотека, и IT-ипотека, и господдержка, и семейная ипотека. Конечно, запуская господдержку, ЦБ не задумывался о таких возможностях, которые разработали застройщики совместно с банками. Но мы уверены: даже если «гайки будут закручивать», то рынок придумает что-то еще.
— Для многих покупателей ключевым фактором при покупке жилья остается низкий ипотечный платеж, — соглашается Анжелика Альшаева. — При этом сама стоимость квартиры может даже отойти на второй план: главное, чтобы человек чувствовал уверенность в том, что справится с кредитными обязательствами. Именно поэтому программы субсидирования от застройщиков с околонулевыми ставками пользуются таким высоким спросом: они позволяют максимально снизить платеж.
— У нас по статистике из всего объема продаж 90% — ипотечные сделки, и из них 95-97% — субсидированные по различным программам, — сообщила Ирина Орлянкина. — Конечно, сейчас клиент выбирает квартиру, исходя только из одного показателя — ежемесячного платежа, а на общую стоимость лота обращают внимания меньше. Благодаря различным видам субсидирования — за счет клиента или за счет застройщика — покупатель находит оптимальный способ приобретения жилья. Если бы не продлили господдержку 8%, то, наверное, умы всех застройщиков были бы направлены на разработку доступного для потребителя способа покупки квартиры.
Еще один инструмент — рассрочка, так как не всем подходит ипотека, отметила Ирина Орлянкина: «Поэтому застройщики сейчас работают над рассрочками — длительными, до пяти лет, беспроцентными, с отсрочкой платежей до сдачи дома. Плюс трейд-ин, без него сейчас никуда. Хотя это достаточно сложный инструмент для продаж, свою актуальность он не потерял».
По словам Всеволода Глазунова, субсидирование ипотеки — это, в целом, субсидирование инвестирования в недвижимость.
По словам Всеволода Глазунова, субсидирование ипотеки — это, в целом, субсидирование инвестирования в недвижимость.
— Мы, конечно, перекашиваем таким образом рынок, но понимаем: девелопмент — штука инерционная, и мы не можем взять и остановить продажи в один момент, — поясняет он. — Поэтому в итоге происходит некая балансировка. Уверен, что Центробанк продолжит внимательно следить за процессом и реагировать будет мгновенно — как мы видим по последним событиям, когда в течение нескольких недель появлялись комментарии по новым продуктам.
Тем более, что проблемы при субсидировании ставок все-таки могут возникнуть.
— Для граждан не исключен риск не продажи собственности по цене сделки в случае форс-мажорных обстоятельств и необходимости реализации квартиры в краткосрочной перспективе — допустим, в связи с разводом и разменом собственности, переездом в другой регион, невозможностью погашения ипотечных платежей, — говорит Вячеслав Батаков. — Для банков возможны перспективы длительного погашения кредита: если на сегодняшний день ипотечные займы зачастую погашаются досрочно в среднем за 7 лет, то при субсидированной ставке и минимальной процентной нагрузке погашение ипотеки досрочно для заемщика нецелесообразно.
— Субсидии на ипотеку поддержали спрос на новостройки, но при ставке 0,01-1% по ипотеке базовую стоимость квартир значительно повысили — в этом таится огромный риск, как раз этим и был обеспокоен Центробанк, — соглашается Анна Марченко. — Если заемщик, например, из‐за потери работы или болезни не сможет обслуживать кредит в первые годы после покупки жилья, и банк будет взыскивать принудительно задолженность путем продажи на торгах. В таком случае заемщик, скорее всего, полностью потеряет первоначальный взнос, а вырученных от продажи средств может не хватить на погашение всей задолженности. Опасения Центробанка ясны и нам. Действительно, в случае, если клиент купил квартиру, то продать ее по той же стоимости будет сложно, так как изначально ее цена завышена на 20-30%.
По мнению Всеволода Глазунова, в ближайшее время нас ждет коррекция рынка, потому что последние два года он активно «грелся». Население Петербурга при этом не растет последние 4 года в отличие от объемов ввода, а это значит, что доля инвестиционных квартир достаточно большая.
— Мне кажется, что мы будем балансировать, искать новых потребителей. В нижнем сегменте поляна пустая — сейчас квартиру до 5 млн оторвут с руками, — продолжил Глазунов. — Другое дело, что строить у нас за такие деньги не очень получается, но уже в более отдаленных районах области появляются предложения. Поэтому средняя цена на рынке, может, даже будет спадать.
А вот в текущих проектах снижение вряд ли возможно — условия проектного финансирования не позволяют.
Яна Вирченко вспоминает: если в прошлом году на ипотеку приходилось 78% сделок, то в 2022 — 95%, а в последние месяцы она и вовсе достигает 97-98%. Причем все это либо льготная ипотека, либо семейная, а около 60% — с субсидированными ставками.
Яна Вирченко вспоминает: если в прошлом году на ипотеку приходилось 78% сделок, то в 2022 — 95%, а в последние месяцы она и вовсе достигает 97-98%. Причем все это либо льготная ипотека, либо семейная, а около 60% — с субсидированными ставками.
— Мы запустили программы субсидирования в мае, и к третьему кварталу средняя цена сделки выросла у нас с 4,8 млн рублей до 7,4 млн рублей, — рассказала она. — Ипотеку за 1 рубль, которая спасала рынок в сентябре-октябре, мы запустить не успели, так как долго рассматривали эту схему с точки зрения рисков.
Что касается условий на следующий год, то льготная ставка будет 8%, а минимальная субсидированная ставка — 3%, как уже анонсировали некоторые банки. И это уже неподъемно для многих покупателей, отмечает Яна Вирченко. «Для квартиры стоимостью 6,5 млн рублей платеж составит 37 тыс. рублей под 8% годовых, — объясняет она. — Тогда как в соседнем доме можно снять аналогичную квартиру за 20-25 тыс. рублей в месяц. С субсидированной ставкой 3% платеж будет 27 тысяч рублей, и это все равно выше стоимости аренды. Со ставкой 0,1% платеж был бы 18 тыс. рублей».
Плюсом девелоперы называют расширение программы семейной ипотеки. Теперь, по словам Ольги Кузнецовой, есть дополнительные условия: два ребенка до 18 лет либо один, родившийся после 2018 года.
— Формулировка «рожденные после 1 января 2018 года» всех пугала: есть достаточно семей, где много детей, но условия программы семейной ипотеки ограничивала большинство их них, — поясняет она. — Мы видим, что с 2021 года, когда детям исполнилось 3 года, доля семейной ипотеки начала расти, так как начали выходить из декрета мамы, родившие детей в 2018 году. Когда запускали эту программу, мы говорили, что ей смогут воспользоваться ограниченное количество семей. Новые дополнения, вероятно, дадут стимул для роста спроса со стороны новой целевой группы.
Девелоперы отметили, что, скорее всего, акцент на семейную ипотеку приведет к изменению квартирографии — станет меньше студий, больше квартир с несколькими спальнями. При этом площадь их будет сокращаться из-за высокой цены квадратного метра.
— На рынок всё чаще приходят семейные покупатели, у которых стоит задача увеличить жилплощадь на длительную перспективу. То есть в тренде двухкомнатные, трёхкомнатные квартиры, которые покупатели рассматривают сразу для долгой жизни, — считает Александр Дердиященко. — У интересных условий по субсидированной программе всё-таки есть такой подводный камень, как длительность кредита. В среднесрочной перспективе погашение этой ипотеки не имеет смысла — за счет изначально выплаченной банку переплаты по кредиту. Клиенты это понимают и поэтому приобретают недвижимость с низким платежом сразу на долгое время.
— Общая неопределенность, царящая сегодня в мире, и снижение доходов населения оказывают влияние на то, что покупатели выбирают для покупки жилье, в котором смогут жить достаточное количество лет, — подтверждает Наталия Коротаевская. — Поэтому для них крайне важны комфортная площадь и грамотная планировка. Эргономичность в этом вопросе играет главную роль.
При этом ипотека не сыграла такой роли для продаж апартаментов, так как каких-то преференций для этого типа недвижимости в ипотечных программах не было, отмечает Кирилл Ильин:
— В комплексе премиум-класса «Морская Ривьера», который находится в уникальной локации на первой береговой линии, нет субсидирования со стороны государства, но это не мешает нашим клиентам приобретать юниты с использованием ипотеки, а также индивидуальных рассрочек. Также есть у нас ЖК комфорт-класса на Октябрьской набережной — и там, конечно, показатели по ипотеке сопоставимы с тем, которые мы наблюдаем на рынке: в этом проекте у нас ипотечных сделок более 90% и около 80% из них — субсидируемые ставки.
— В комплексе премиум-класса «Морская Ривьера», который находится в уникальной локации на первой береговой линии, нет субсидирования со стороны государства, но это не мешает нашим клиентам приобретать юниты с использованием ипотеки, а также индивидуальных рассрочек. Также есть у нас ЖК комфорт-класса на Октябрьской набережной — и там, конечно, показатели по ипотеке сопоставимы с тем, которые мы наблюдаем на рынке: в этом проекте у нас ипотечных сделок более 90% и около 80% из них — субсидируемые ставки.
По словам Ольги Трошевой, рекордная доля в 93% по рынку держится уже на протяжении нескольких месяцев.
— До октября, пока не было траншевой ипотеки, на госпрограмму приходилось 75% ипотечных сделок, семейная стабилизировалась на уровне 18-20%, ну и полпроцента — IT, — рассказала она. — Были даже сделки по классическим ставкам — их около 6-7%.
По ее словам, все это работало до сентября, а затем пришлось изобретать что-то новое — это и была траншевая ипотека или «ипотека за 1 рубль».
— До октября, пока не было траншевой ипотеки, на госпрограмму приходилось 75% ипотечных сделок, семейная стабилизировалась на уровне 18-20%, ну и полпроцента — IT, — рассказала она. — Были даже сделки по классическим ставкам — их около 6-7%.
По ее словам, все это работало до сентября, а затем пришлось изобретать что-то новое — это и была траншевая ипотека или «ипотека за 1 рубль».
— Важна была оперативность — мы обсудили и запустили со Сбербанком программу буквально в один день, — подчеркнула она. — Конечно, ограничили этот объем, сделали больше первый взнос, но все равно в наших сделках она заняла около 38%, сместив субсидированную. Естественно, в ноябре все уравнялось, и сейчас мы работаем до конца года с наиболее низкими возможными ставками.
По ее словам, сейчас разница между платежом по субсидированной ставке и просто по ипотеке с господдержкой составляет 45%, а если говорить о реальных ставках, то разница идет уже в 2-3 раза. «Понятно, что теряется смысл досрочно гасить, но все равно переплата будет меньше, чем по обычной», — уточнила она.
— Безусловно, за счет льготной ипотеки, за счет различных программ, которые реализуются с поддержкой федерального бюджета, были обеспечены, во-первых, стабильность темпов строительства, а во-вторых, практически полное отсутствие новых недостроев и банкротств крупных компаний. Если бы не предпринятые меры, безусловно, ситуация могла бы быть более тяжелой, — подчеркнул генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.
Оставаться в рынке
Все манипуляции с ценой при субсидировании ставок привели к тому, что сейчас порой сложно в принципе оценить, сколько стоит та или иная квартира. Потому что при ипотеке на 30 лет важны, в конечном итоге, сумма, которую надо ежемесячно платить, и первоначальный платеж.
Тем не менее, если посмотреть на чистую цену предложения, а не на стоимость сделки, то снижения цен не наблюдается, минусы если и есть, то небольшие. По словам Ольги Трошевой, средняя цена квадратного метра в городе составляет 220 тыс. рублей, в Ленобласти — 140 тыс. рублей. Поэтому наблюдается очередная волна перетока спроса в пригородную зону.
Тем не менее, если посмотреть на чистую цену предложения, а не на стоимость сделки, то снижения цен не наблюдается, минусы если и есть, то небольшие. По словам Ольги Трошевой, средняя цена квадратного метра в городе составляет 220 тыс. рублей, в Ленобласти — 140 тыс. рублей. Поэтому наблюдается очередная волна перетока спроса в пригородную зону.
— Те продажи, о которых я говорил, стали возможны благодаря областным проектам, как новым, так и ранее выведенным, — согласился Михаил Лиуконен.
Он отметил: сейчас даже застройщики не всегда понимают, что происходит с их продуктом на рынке — когда есть 10 банков, у каждого по 10 программ, где-то 10% первоначальный взнос, где-то 15%, удорожание может быть и 5%, и 17%. «Количество программ у каждого застройщика колоссальное. Заходишь на сайт, видишь стоимость квадратного метра при 100% оплате, а потом оказывается, что у тебя удорожание на эту ставку 30%, а у соседа — 20%, и если отдельно не посчитать каждую конкретную квартиру, то не поймешь, — рассказывает Михаил Лиуконен. — Значимость агента растет. Лет 5 назад он был нужен, потому что покупатель не мог добраться до всей информации, не знал, где ее взять. Сейчас информации слишком много, и покупатель потенциально ищет человека, которому можно довериться. Поэтому сейчас на агентов приходится 60-80% продаж у застройщиков».
При этом не все компании по-прежнему работают с агентствами, некоторые создают агентства сами — на базе своих отделов продаж.
При этом не все компании по-прежнему работают с агентствами, некоторые создают агентства сами — на базе своих отделов продаж.
— В отличие от компании-застройщика, агентства могут оказывать дополнительные услуги. Например, у нас есть программа трейд-ин — мы выкупаем квартиры у жителей своих же объектов, «Северной долины» и «Юнтолово». Это два огромных проекта с большой историей — доля повторных покупок у нас доходит до 40%. Самая распространенная ситуация по трейд-ин — клиенты приобрели квартиру небольшого метража, но хотят расшириться. Мы покупаем у них квартиру и помогаем с подбором новой, — поясняет Ольга Кузнецова. — Кстати, с объектами других девелоперов мы пока не работаем, равно как и со сторонними агентами — у нас сильная команда продавцов и собственный аналитический центр.
При этом периодически в СМИ и телеграм-каналах появляется информация, что цены на недвижимость вот-вот начнут падать или уже снижаются, а застройщики дают огромные скидки. Большинство застройщиков говорят, что она, по меньшей мере, странная.
— Динамика цен на квартиры в новостройках Санкт-Петербурга показывает рост более чем на 20%, — комментирует Анна Марченко. — Если в январе 2022 стоимость квадратного метра составляла 182 тысячи рублей, то в конце года — уже около 223 тысяч рублей за квадратный метр. На колебания цен повлияли рекордная ключевая ставка (20%), субсидии на ипотеку, резкий рост цен на строительные материалы осенью. И, конечно, поведение покупателей: в середине года люди пытались «пристроить» накопления и купить недвижимость с выгодной ставкой по ипотеке, а осенью, наоборот, случилось замирание на рынке и падение спроса.
— За 2022 год стоимость жилья выросла примерно на 20-25%, — комментирует Анжелика Альшаева. — При этом себестоимость строительства увеличилась еще больше: как минимум на 30%. В следующем году цены должны стабилизироваться, предпосылок к дальнейшему росту сейчас нет. При этом средняя стоимость квадратного метра в Петербурге и области может даже снизиться за счет появления новых объектов бюджетного сегмента.
— Оснований для падения цен нет — льготная ипотека продлена с минимальным повышением процентной ставки, расширены условия по семейной госпрограмме, — говорит Вячеслав Батаков. — Определенную турбулентность в краткосрочной перспективе может привнести блокирование большинством банков по рекомендации ЦБ субсидированных ставок на уровне менее 3% — с учетом уже обозначенных ограничений ведущими финансовыми игроками такой расклад не исключен.
— В этом году мы очень аккуратно подходили к вопросу, связанному со скидками, потому что предоставляем товар соответствующего качества, который полностью оправдывает цену, которую мы на него устанавливаем, — говорит Кирилл Ильин. — Что касается скидок, то, как правило, застройщики строят с применением эскроу-счетов, а это значит, что за финансовой стабильностью проекта следит еще и банк, и все изменения доходной части согласовываются с этим институтом. А он, как правило, довольно неохотно идет на изменения в финансовой модели. Также банки постоянно увеличивают контроль за фин. моделью проекта: если раньше он был на уровне «как у вас дела», то теперь банк каждый месяц внимательно анализирует отчет, а в оценке новых проектов «стрессуют» модели гораздо сильнее — и по себестоимости, и по ценам. Но есть и обратная сторона этого контроля — высокая финансовая прочность новых проектов, которые мы выводим на рынок.
— Мы оказались в непривычной ситуации, когда нельзя говорить напрямую об эластичности рынка или о том, как должны отреагировать цены на то ли иное событие, — говорит Ольга Трошева. — Иногда цена квартиры может быть выше, а условия кредитования — выгоднее. Хотя некоторые эксперты и говорят о каких-то колоссальных скидках, мы видим снижение либо у изначально переоцененных объектов, либо у тех, кто не выполнил планы к концу года и стремится их наверстать.
По ее словам, ожидать уменьшения цены можно было бы в новых комплексных проектах в Ленобласти, что увеличивает разрыв со спальными районами города и стимулирует спрос на эти проекты на старте продаж.
При этом Всеволод Глазунов отмечает, что отдаленные объекты будут пользоваться спросом, если петербургская агломерация останется экономическим центром страны. «Но если страна переориентируется на восток, то Владивосток может стать новым Петербургом, а мы останемся музеем», — подчеркнул он.
По ее словам, ожидать уменьшения цены можно было бы в новых комплексных проектах в Ленобласти, что увеличивает разрыв со спальными районами города и стимулирует спрос на эти проекты на старте продаж.
При этом Всеволод Глазунов отмечает, что отдаленные объекты будут пользоваться спросом, если петербургская агломерация останется экономическим центром страны. «Но если страна переориентируется на восток, то Владивосток может стать новым Петербургом, а мы останемся музеем», — подчеркнул он.
— Снижение цен на существующие проекты может разрушить продажи, которые ты сделал год или два назад, — отметил Михаил Лиуконен. — Если ты вдруг снижаешь цену скрыто, то клиент захочет расторгнуть старый ДДУ и заключить сделку дешевле. Особенно велика такая вероятность при рассрочке.
По словам Яны Вирченко, чем позднее выходит проект в продажу, тем сложнее подстраиваться под условия рынка, труднее получить подходящие условия по проектному финансированию: «По новым проектам банки ужесточают условия финансирования, что не позволяет застройщикам быстро подстраиваться под новые стимулирующие программы. С проектами, которые в продаже уже давно, все проще — там еще остаются многие возможности».
По словам Яны Вирченко, чем позднее выходит проект в продажу, тем сложнее подстраиваться под условия рынка, труднее получить подходящие условия по проектному финансированию: «По новым проектам банки ужесточают условия финансирования, что не позволяет застройщикам быстро подстраиваться под новые стимулирующие программы. С проектами, которые в продаже уже давно, все проще — там еще остаются многие возможности».
С оптимизмом
У девелоперов на новый год не прогнозы, а планы, т.к. работать без них строительной компании невозможно.
— В этом году мы планировали вывести в продажу два объекта в Курортном и Выборгском районах, но отложили вывод с декабря на февраль-март 2023 года, — рассказал Кирилл Ильин. — На участке в Выборгском районе мы намереваемся возвести современный жилой комплекс общей площадью застройки порядка 17 тыс. кв. м. Проектом предусмотрен широкий ассортимент планировочных решений с учетом запросов современного жителя мегаполиса. Также планируется развитая жилая инфраструктура с зонами для отдыха, игр и спорта.
Проект в Курортном районе находится в пяти минутах от знаменитого пляжа «Солнечный». Его площадь застройки ориентировочно составит 48 тыс. кв. метров. На территории разместятся СПА-центр, ресторан, крытый бассейн и современный медицинский центр. Здесь предусмотрена закрытая территория для резидентов с ландшафтным дизайном и зонами отдыха, а также уникальные планировочные решения с персональными террасами и живописными видами. У проекта будет все для того, чтобы стать центром притяжения.
Проект в Курортном районе находится в пяти минутах от знаменитого пляжа «Солнечный». Его площадь застройки ориентировочно составит 48 тыс. кв. метров. На территории разместятся СПА-центр, ресторан, крытый бассейн и современный медицинский центр. Здесь предусмотрена закрытая территория для резидентов с ландшафтным дизайном и зонами отдыха, а также уникальные планировочные решения с персональными террасами и живописными видами. У проекта будет все для того, чтобы стать центром притяжения.
— «Мегалит» рассчитывает завершить в срок проект в Московской области, который вывели в мае, — говорит Ирина Орлянкина. — Также планируем продолжить досрочную сдачу при вводе последних корпусов «Приморского квартала». Развиваем земельный банк, в планах — аккуратно подходить к ценообразованию и к формированию продукта. Покупателю сегодня особенно важно, за что он платит деньги.
— Мы находимся в выгодной позиции, — считает Михаил Лиуконен. — Сейчас стройка приобрела еще большую важность: не дай бог что произойдет со строительной компанией, она может утащить с собой и банк. И мы надеемся и верим, что государство не даст этому случиться и будет поддерживать отрасль и дальше. Планируем еще больше инвестировать в развитие регионов. У нас в горячей фазе открытие Казани и Екатеринбурга. Мы собираемся активно инвестировать в IT — это основной драйвер нашей компании. Ну и будем тестировать международное направление: Дубай для нас и новый вызов, и диверсификация.
— Недавно мы приобрели два участка в Пушкинском и Московском районах. В следующем году выведем проекты в продажу. Также у нас запланированы новые старты по текущим объектам. Каких-то глобальных изменений в предпочтениях покупателей на рынке в 2023 году ожидать не стоит — для отрасли это очень небольшой период, — говорит Наталия Коротаевская. — Возможно, наметится некий новый вектор, не более. А в целом остается надеяться на улучшение геополитической и экономической обстановки, которые повлекут за собой и стабилизацию рынка недвижимости.
— Недавно мы приобрели два участка в Пушкинском и Московском районах. В следующем году выведем проекты в продажу. Также у нас запланированы новые старты по текущим объектам. Каких-то глобальных изменений в предпочтениях покупателей на рынке в 2023 году ожидать не стоит — для отрасли это очень небольшой период, — говорит Наталия Коротаевская. — Возможно, наметится некий новый вектор, не более. А в целом остается надеяться на улучшение геополитической и экономической обстановки, которые повлекут за собой и стабилизацию рынка недвижимости.
— Планы не изменились, мы продолжаем строить дома и социальные объекты в «Северной долине» и «Юнтолово». Более того, в уходящем году мы получили большое проектное финансирование под строящиеся и перспективные объекты. — отметила Ольга Кузнецова. — В плане продаж — держим руку на пульсе событий, смотрим на программы, банки, клиентов. Реагировать быстро на меняющиеся условия мы уже научились.
— Мы ожидаем стабильности, потому что этот год нас изрядно покачал на качелях, — комментирует Анна Марченко. — Задача агентства недвижимости заключается в том, чтобы в любой ситуации найти ту выгодную связку программ, которые смогут решить задачи нашего клиента. Но сегодня мы еще не понимаем, какой тренд будет базовым. Кстати, и спрос именно поэтому падает. Все ждут стабилизации. Самое главное — строительная отрасль продолжает работать, а значит, у нас не будет дефицита и продажи возобновятся, когда кризис пройдет.
По ее словам, льготной ипотеке, скорее всего, в том или ином виде разрешат существовать в 2023 году, чтобы избежать дальнейшего стресса для рынка жилья. Другое дело, что возможно перераспределение объемов с одних программ на другие.
— Опыт предыдущих периодов показал, что выйти из привычного режима работы строительной отрасли будет тяжело. Поэтому можно предположить, что выход будет мягким — например, могут закрыть программу «Льготная ипотека», но не во всех регионах, — подчеркнула Марченко. — Сейчас нет оснований делать вывод, что на рынке жилья «все очень плохо». Есть, конечно, риск серьезного затоваривания, спрос падает, но не в тех масштабах, которые могли бы привести к катастрофе.
— Планируем продолжать реализацию начатых проектов согласно утвержденному графику, чтобы сдать их вовремя. Собираемся не останавливать региональную экспансию, например, предполагаем выход на рынок Нижнего Новгорода с масштабным проектом. Будем дальше развивать онлайн-сделки — сегодня на их долю уже приходится 97%, надо довести этот показатель до 99%, — подчеркнула Татьяна Халилова. — Когда стали уходить зарубежные компании — производители строительных материалов и оборудования, многие спрашивали, что будет дальше. Мы эффективно справляемся с этой задачей, ищем новых партнеров, выстраиваем новые логистические цепочки. Для нас принципиально важно выполнить все, что обещали и соблюсти заявленные характеристики проектов.
— Мы запустим еще один объект в начале следующего года, поборемся за долю — у нас там весело, — рассказал Всеволод Глазунов. — И в Москве следующей осенью запускаем большой проект — это долгожданный для нас выход.
— Мы планируем в следующем году ввести в эксплуатацию один проект по плану, а также сейчас строим с опережением еще 2, — рассказала Яна Вирченко. — Намереваемся запустить следующие очереди объекта в Лавриках, а также рассматриваем строительство ЖК в новой для нас локации. Надеемся, что новостных поводов будет не так много и они будут более позитивными. Пусть ипотека будет немного стабильнее, так проще подстраиваться под рынок ипредлагать клиентам актуальные решения. Семейную ипотеку расширили, что определенно сыграет в плюс, а остальные программы немного ограничили, но все же сохранили. Будем смотреть и следить за тенденциями на рынке новостроек в 2023 году и подстраиваться под новые реалии.
— Если никаких сильных потрясений не будет, то спрос на жилье, вероятно, восстановится и превысит показатели 2022 года, — прогнозирует Анжелика Альшаева. — Компания «КВС» планирует в 2023 году два грандиозных старта: это объекты в Пушкине и на улице Блюхера объемом 100 и 60 тыс. кв. метров соответственно.
— Три кита рынка недвижимости сегодня — это застройщик, банк, брокер, — подчеркнула Ольга Трошева. — И от слаженности их работы, оперативного реагирования во многом зависит успех. Конечно, в планах удерживать свою позицию — у нас колоссальные объемы стройки. Мы сделали много стартов в этом году и собираемся повышать объемы реализации и продолжать строительство.
— При продлении льготной ипотеки президент Российской Федерации явно дал понять, что курс выбран на постепенный уход от этого механизма: ставку повысили, но продлили её на полтора года, — считает Александр Дердиященко. — Вероятно, в течение этих полутора лет ожидается стабилизация экономики страны и её возвращение к базовому уровню инфляции 4-5%. Это означает, что ключевая ставка должна опуститься до 5%, а средняя ставка по ипотеке — до 8-9%. Это необходимо для нормализации работы вторичного рынка.
В связи с этим, по его словам, следующие два года будут своего рода плато по выходу из субсидированных программ.
— Застройщики продолжат использовать субсидированные ставки, пока им это окончательно не запретят, — комментирует Дердиященко. — Но уже сегодня понятно, что ставки не станут прежними — они будут на уровне 3-4%, и всё равно оставаться выгодными для конечного покупателя. Как ни крути, с субсидированными ставками новостройки всё равно будут перетягивать одеяло на себя. А рынок вторичной недвижимости, возможно, продолжит некую коррекцию к стоимости, которая при нынешней ставке по ипотеке даст рыночный платёж, который будет комфортным для клиентов.
— Объективно предсказать ситуацию на рынке первичной недвижимости и кумулятивный эффект от развития ряда факторов невозможно — мы находимся в периоде, не сопоставимом с другими этапами развития рынка в современной России, — считает Вячеслав Батаков. — Из тенденций, с большей вероятностью продолжающихся в следующем году, отметим острую зависимость рынка от ипотечных программ с господдержкой и размера ключевой ставки; «сжимание» квартирографии; сокращение объемов нового строительства и приоритет комфорт-класса и наиболее доступных проектов в объеме нового предложения; креативность субсидированных ипотечных программ — помимо траншевой ипотеки могут быть изобретены и другие интересные и выгодные для заемщика решения.
Текст: Мария Мокейчева
Корректор: Елена Виноградова
Куратор: Ольга Карпусь
Фото: Михаил Огнев, Adobe Stock
Верстка: Ольга Сергеева, Соня Осколкина
Корректор: Елена Виноградова
Куратор: Ольга Карпусь
Фото: Михаил Огнев, Adobe Stock
Верстка: Ольга Сергеева, Соня Осколкина
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