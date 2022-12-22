КЭП неочевидность
Документооборот, взаимодействие с государством, отчетность, онлайн-торги — все это можно сделать удобнее и доступнее с помощью сертификата квалифицированной электронной подписи (сертификата КЭП). Мы собрали и опровергли распространенные заблуждения, которые мешают руководителям и предпринимателям использовать этот инструмент.
Мифы об электронной подписи, которым не стоит верить
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Электронную подпись выдают
Тут путаница, скорее, связана с терминами — и разобраться в ней не так уж сложно. Усиленная электронная квалифицированная подпись (УКЭП) формируется каждый раз, когда подписывают электронный документ. Это цифровой аналог собственноручной подписи генерального директора компании или индивидуального предпринимателя. Чтобы его создавать, нужно получить квалифицированный сертификат электронной подписи — документ, существующий в электронном и бумажном виде. Он подтверждает связь между УКЭП и ее владельцем, а также содержит необходимую техническую информацию.
За сертификатом КЭП следует идти в ФНС
На самом деле его выдает не только Удостоверяющий центр ФНС России, но и его официальные доверенные лица. На сегодня в стране действует семь таких организаций. Одна из них — Банк ВТБ, который был наделен полномочиями еще в октябре 2021 года. Сертификат можно получить более чем в 300 его офисах в 108 городах России, в том числе в Петербурге, Москве, Новосибирске и Екатеринбурге. Клиентом быть не обязательно, но полезно: держателям счетов не приходится платить за сертифицированный USB-токен — он достается им в подарок.
Лайф-хак: открыть счет можно прямо перед получением сертификата КЭП — и получить дополнительные полезные возможности для ведения бизнеса.
Лайф-хак: открыть счет можно прямо перед получением сертификата КЭП — и получить дополнительные полезные возможности для ведения бизнеса.
Получать сертификат КЭП долго и сложно
По опыту специалистов Банка ВТБ, весь процесс обычно занимает около 20 минут. За это время будущий владелец подписи подает заявление, предоставленные им данные автоматически проверяются Удостоверяющим центром ФНС, сотрудник банка записывает сертификат на сертифицированный же USB-токен и оформляет нужные документы. Поздравляем, теперь у вас есть КЭП!
Полученный документ будет действовать 15 месяцев, после чего придется еще раз заглянуть в офис банка. Но 20 минут, пожалуй, найдутся даже у самого занятого топ-менеджера или бизнесмена.
Полученный документ будет действовать 15 месяцев, после чего придется еще раз заглянуть в офис банка. Но 20 минут, пожалуй, найдутся даже у самого занятого топ-менеджера или бизнесмена.
С сертификатом КЭП вести бизнес становится дороже
Действительно, использование КЭП требует некоторых расходов. Понадобится, в частности, купить специальную программу «КриптоПро» и оплачивать услуги оператора ЭДО. В то же время хорошо организованный электронный документооборот делает работу компаний и ИП эффективнее. Он позволяет экономить время и ресурсы, снижать расходы на курьеров и почту, при необходимости — уходить на удаленку, не откладывая оформление важных документов. Ответственный бизнес оценит экологичность ЭДО, которому не требуется бумага.
Кстати, у клиентов Банка ВТБ есть возможность сэкономить на ведении электронного документооборота. Тем, кто регистрирует здесь ИП, ООО или АО онлайн, банк предоставляет год бесплатного доступа к сервису ЭДО.*
Кстати, у клиентов Банка ВТБ есть возможность сэкономить на ведении электронного документооборота. Тем, кто регистрирует здесь ИП, ООО или АО онлайн, банк предоставляет год бесплатного доступа к сервису ЭДО.*
Использование сертификата КЭП можно делегировать
Порой руководители решают, что удобнее передать его подчиненному — например, бухгалтеру, чтобы он подписывал электронный документы от имени генерального директора или даже владельца компании. Однако поступать так не стоит . Во-первых, это противоречит Федеральному закону №63‑ФЗ. Во-вторых, таким образом создаются ненужные риски. Поскольку КЭП — аналог собственноручной подписи, с ее помощью можно, например, перевести деньги организации на другой счет или даже сменить ее собственника.
Пошаговая инструкция
Как получить электронную подпись без похода в ФНС
Дождитесь звонка от сотрудника контакт-центра:
он опишет услугу подробнее и подскажет, в какой офис удобнее подойти
Если представляете юридическое лицо, захватите паспорт и документ, подтверждающий право действовать от имени компании без доверенности.
Также нужно будет знать номера ОГРН, СНИЛС, ИНН (фирмы и ваш личный)
Если вы индивидуальный предприниматель, возьмите с собой паспорт и лист записи ЕГРИП (или свидетельство ОГРНИП).
Менеджер банка также попросит назвать номера СНИЛС и ИНН
Тем, кто планирует записать сертификат на собственный носитель, потребуется USB-токен с заводскими настройками:
JaCarta-2 ГОСТ, Рутокен ЭЦП 2.0 или Рутокен ЭЦП 3.0
Придите в отделение Банка ВТБ с необходимыми документами и сведениями,
подайте заявление на получение сертификата
Дождитесь, пока Удостоверяющий центр ФНС проверит предоставленные данные
Получите от сотрудника банка сертификат КЭП,
записанный на сертифицированный USB-токен
Напомним, что сертификат КЭП позволяет не только подписывать документы компании в цифровом виде. Его также можно использовать на сайтах государственных онлайн-сервисов и площадках, где ведутся электронные торги, в том числе связанные с госзакупками. Также КЭП применяется для подачи отчетности и деклараций через личный кабинет на сайте ФНС.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1000 выдана 8 июля 2015 года
* Более подробную информацию можно найти на сайте Банка ВТБ (юридический адрес: Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург, 191144; ИНН 7702070139)
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Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
* Более подробную информацию можно найти на сайте Банка ВТБ (юридический адрес: Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург, 191144; ИНН 7702070139)
Реклама, ПАО Банк ВТБ
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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