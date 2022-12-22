КЭП неочевидность
Документооборот, взаимодействие с государством, отчетность, онлайн-торги — все это можно сделать удобнее и доступнее с помощью сертификата квалифицированной электронной подписи (сертификата КЭП). Мы собрали и опровергли распространенные заблуждения, которые мешают руководителям и предпринимателям использовать этот инструмент.

Мифы об электронной подписи, которым не стоит верить
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Электронную подпись выдают
Тут путаница, скорее, связана с терминами — и разобраться в ней не так уж сложно. Усиленная электронная квалифицированная подпись (УКЭП) формируется каждый раз, когда подписывают электронный документ. Это цифровой аналог собственноручной подписи генерального директора компании или индивидуального предпринимателя. Чтобы его создавать, нужно получить квалифицированный сертификат электронной подписи — документ, существующий в электронном и бумажном виде. Он подтверждает связь между УКЭП и ее владельцем, а также содержит необходимую техническую информацию.
Пошаговая инструкция
Как получить электронную подпись без похода в ФНС
Оставьте заявку на выпуск сертификата КЭП
на сайте Банка ВТБ
Дождитесь звонка от сотрудника контакт-центра:
он опишет услугу подробнее и подскажет, в какой офис удобнее подойти
Если представляете юридическое лицо, захватите паспорт и документ, подтверждающий право действовать от имени компании без доверенности.
Также нужно будет знать номера ОГРН, СНИЛС, ИНН (фирмы и ваш личный)
Если вы индивидуальный предприниматель, возьмите с собой паспорт и лист записи ЕГРИП (или свидетельство ОГРНИП).
Менеджер банка также попросит назвать номера СНИЛС и ИНН
Тем, кто планирует записать сертификат на собственный носитель, потребуется USB-токен с заводскими настройками:
JaCarta-2 ГОСТ, Рутокен ЭЦП 2.0 или Рутокен ЭЦП 3.0
Придите в отделение Банка ВТБ с необходимыми документами и сведениями,
подайте заявление на получение сертификата
Дождитесь, пока Удостоверяющий центр ФНС проверит предоставленные данные
Получите от сотрудника банка сертификат КЭП,
записанный на сертифицированный USB-токен
Напомним, что сертификат КЭП позволяет не только подписывать документы компании в цифровом виде. Его также можно использовать на сайтах государственных онлайн-сервисов и площадках, где ведутся электронные торги, в том числе связанные с госзакупками. Также КЭП применяется для подачи отчетности и деклараций через личный кабинет на сайте ФНС.
Получить электронную подпись
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1000 выдана 8 июля 2015 года

* Более подробную информацию можно найти на сайте Банка ВТБ (юридический адрес: Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург, 191144; ИНН 7702070139)

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Автор: Мария Семенова
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