Получать сертификат КЭП долго и сложно

По опыту специалистов Банка ВТБ, весь процесс обычно занимает около 20 минут. За это время будущий владелец подписи подает заявление, предоставленные им данные автоматически проверяются Удостоверяющим центром ФНС, сотрудник банка записывает сертификат на сертифицированный же USB-токен и оформляет нужные документы. Поздравляем, теперь у вас есть КЭП!



Полученный документ будет действовать 15 месяцев, после чего придется еще раз заглянуть в офис банка. Но 20 минут, пожалуй, найдутся даже у самого занятого топ-менеджера или бизнесмена.

