Среди ветеранов уголовного розыска до сих пор ходит страшилка о том, как за случайное фото со статуей молодой и перспективный парень получил реальный срок. «Фонтанка» выяснила, что все началось июльской ночью 1975 года в Летнем саду с невинной шалости, продолжилось «показательным» судом, а завершилось — по закону кармы. В том июле нашему герою Саше Иванову исполнился 21 год, он недавно закончил летное училище на штурмана в Риге и вернулся в Ленинград, чтобы стать пилотом.