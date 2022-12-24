Почему не стоит обниматься с незнакомками, даже если они каменные
История в комиксах
Какой город — такие и комиксы. «Фонтанка» представляет свою первую графическую историю, созданную известным автором Ольгой Лаврентьевой.
Среди ветеранов уголовного розыска до сих пор ходит страшилка о том, как за случайное фото со статуей молодой и перспективный парень получил реальный срок. «Фонтанка» выяснила, что все началось июльской ночью 1975 года в Летнем саду с невинной шалости, продолжилось «показательным» судом, а завершилось — по закону кармы. В том июле нашему герою Саше Иванову исполнился 21 год, он недавно закончил летное училище на штурмана в Риге и вернулся в Ленинград, чтобы стать пилотом.
В ночь с 17 на 18 июля 1975 года Саша гулял с одноклассниками по Ленинграду и познакомился с Никой и Зинкой…
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