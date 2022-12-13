Путь посылки
Вы решили сделать другу подарок на день рождения. Выбрали, упаковали и отнесли в почтовое отделение в Великом Новгороде, заранее предвкушая, как он обрадуется, получив его у себя в Архангельске. Однако по трек-номеру видно, что ваше отправление не едет сразу к месту назначения. Вместо этого оно движется по сложному маршруту, проходя по пути через четыре сортировочных центра в разных городах. Но ведь по прямой и без остановок будет быстрее? А вот и нет, и мы решили разобраться, с чем это связано.
Почта России только в Северо-Западном федеральном округе обрабатывает 800 000 писем и 200 000 посылок каждый день, а по всей стране за год — 2,4 млрд писем и 440 млн посылок. При таких масштабах каждый отдельный конверт, бандероль или коробка будет двигаться быстрее, если работа со всем потоком централизована и автоматизирована. Поэтому подарок из Великого Новгорода не идет по своему особому пути — он присоединяется то к одной, то к другой группе посылок, едущих в нужном направлении.
Доставка посылки условно начинается за несколько месяцев до того, как ее принесут в отделение связи. Оператор заранее составляет подробный маршрут, который позволит Почте России соблюдать сроки, а клиенту не переплачивать за транспортировку. Для этого работают две ИТ-системы.
Все уже посчитали
Как Почта России предвидит будущее
Система управления транспортом (Transport Management System)
TMS
Она подбирает транспорт, который будет перевозить отправления между сортировочными центрами, отделениями и другими логистическими точками. Для этого в TMS загружают данные об объеме посылок и писем. Система сопоставляет их с тарифами и возможностями компаний-партнеров и собственного транспорта, а потом выдает оптимальный вариант. Например: во вторник в 12:00 к сортировочному центру в Великом Новгороде приедет 20-тонная машина.
Система моделирования процессов региональной логистики
МПРЛ
Она прогнозирует, сколько корреспонденции нужно будет перевезти в следующем месяце по определенному направлению. МПРЛ использует примерно 60 показателей, в том числе статистику предыдущего года и сезонный прогноз. Поэтому Почта России уже в октябре знает, сколько писем и посылок надо будет перевезти в ноябре, допустим, из Петербурга в Москву.
Маршрут и расписание движения строятся так, чтобы соблюсти три условия:
01
Письма и посылки не должны слишком долго копиться в сортировочном центре, так как нельзя нарушать сроки доставки.
03
Следует отправить столько писем и посылок, чтобы они поместились в почтовый вагон или на борт самолета, если этот транспорт будет использоваться на маршруте.
02
Нужно оптимально загрузить машину корреспонденцией — нанимать фуру ради одной коробки неэффективно и дорого.
Масштабы логистики Почты России
17 млн кв.км
Компания работает на территории площадью более 17 млн кв.км в 9 часовых поясах
С Почтой России сотрудничают 92 автокомпании
92 автокомпании
В собственном автопарке — более 16 000 автомобилей
более 16 000
Когда у вас принимают посылку или вы оформляете ее на сайте, посылке присваивается трек-номер, по которому ее можно отслеживать на сайте Почты России или в приложении. Вы также будете видеть контрольный срок — за сколько дней ее обязаны доставить. Это фиксированный показатель для корреспонденции определенного типа. Например, простое отправление должно добраться из Калининграда в Челябинск за 7 дней, экспресс-отправление (EMS) из Калининграда в Петербург — за 2 дня.
Сотрудник вводит информацию о посылке в ИТ-систему почтового отделения, откуда она попадает в Data Cloud — собственное «облако» Почты России. В это хранилище поступают данные о перемещениях посылки, которыми оно делится с приложением и порталом pochta.ru.
Сотрудник вводит информацию о посылке в ИТ-систему почтового отделения, откуда она попадает в Data Cloud — собственное «облако» Почты России. В это хранилище поступают данные о перемещениях посылки, которыми оно делится с приложением и порталом pochta.ru.
Почтовое отделение
Теперь вы в «облаке»
81 000 пользователей использовали приложение, чтобы построить маршрут до отделения связи. Популярность услуги выросла за год на 30%
265 000 человек в городе и области записались в почтовые отделения через приложение — на 42% больше, чем в 2020 году
81 000 строили маршрут
265 000 записывались
790 000 человек отслеживали отправления с помощью приложения — этот показатель вырос на 45% по сравнению с 2020 годом
790 000 отслеживали
В 2021 году в Санкт-Петербурге и Ленобласти более 2,5 млн человек воспользовались мобильным приложением Почты России
2,5 млн пользовались
Сотрудники кладут отправление на движущуюся ленту. На определенном участке система его взвешивает, сканирует штрих-код, нанесенный в почтовом отделении, и фотографирует с нескольких сторон, чтобы найти всю необходимую информацию. Затем она сравнивает полученные данные с заранее загруженным в нее списком городов и определяет, к какому выходу надо направить посылку.
Здесь корреспонденция собирается в комплекты, каждый из которых едет в определенном направлении. Для этого используется специальный промышленный робот — сортмашина. Их в центре несколько: для писем, мелких пакетов и обычных посылок. Последние сортируются с помощью конвейеров. В автоматизированном центре в Петербурге сортмашина способна обработать за час более 8 000 посылок.
Сортировочный центр
Посылка ищет попутчиков
Когда та подъезжает к нужному месту, машина сталкивает ее с конвейера в ячейку хранения. Здесь ее уже ждут попутчики, с которыми она поедет в следующий сортировочный центр или прямиком в отделение связи.
Если сортмашина не смогла считать штрих-код, посылка покидает конвейер через специальный выход. Там сотрудники вручную разбираются, в чем дело, определяют индекс и относят отправление в нужный выход.
Если сортмашина не смогла считать штрих-код, посылка покидает конвейер через специальный выход. Там сотрудники вручную разбираются, в чем дело, определяют индекс и относят отправление в нужный выход.
Сортировочный центр Почты России в Петербурге
80 выходов
У петербургской сортмашины для посылок — 80 выходов
24/7
Обработка почты останавливается только вечером 31 декабря и утром 1 января
12 часов
Отправления не задерживаются в сортировочном центре больше, чем на 12 часов
200 000 посылок
Через центр каждый день проходит более 200 000 посылок
500 000 писем
Ежедневно здесь обрабатывают до 500 000 писем
Сортировочный центр Почты России в Петербурге
80 выходов
У петербургской сортмашины для посылок — 80 выходов
24/7
Обработка почты останавливается только вечером 31 декабря и утром 1 января
12 часов
Отправления не задерживаются в сортировочном центре больше, чем на 12 часов
200 000 посылок
Через центр каждый день проходит более 200 000 посылок
500 000 писем
Ежедневно здесь обрабатывают до 500 000 писем
Здесь отслеживают отклонения от контрольных сроков доставки, используя информацию из Data Cloud, отчетов, писем и звонков. Все проблемы отображаются на электронной карте. Если сотрудник видит, что, к примеру, какой-то комплект отправлений не выехал вовремя из сортировочного центра, он будет уточнять, в чем дело. Возможно, машина не смогла прибыть за ним к запланированному времени — тогда нужно заказывать другую.
Чтобы следить за движением транспорта, Почта России собирает данные из информационных систем, от диспетчеров и из системы ГЛОНАСС. Когда водитель в пути, в логистическую систему передается геопозиция автомобиля, которая сопоставляется с планом. Любые отклонения и несоответствия контрольным срокам сразу становятся видны.
Чтобы следить за движением транспорта, Почта России собирает данные из информационных систем, от диспетчеров и из системы ГЛОНАСС. Когда водитель в пути, в логистическую систему передается геопозиция автомобиля, которая сопоставляется с планом. Любые отклонения и несоответствия контрольным срокам сразу становятся видны.
Ситуационный центр
Почему не едем?
Надо сказать, что, разбираясь в логистике Почты России, мы недаром так часто используем термины из мира диджитал: современные технологии действительно занимают важное место в ее работе.
Пройдя несколько сортировок и этапов транспортировки, посылка попадает в отделение связи, а затем — к получателю. Информация о ней, которая на протяжении всего маршрута передавалась в «облако» оператора, становится частью его больших данных и основой будущего планирования.
Почта России
Физические посылки, цифровые технологии
У Почты России есть много цифровых сервисов: электронная доверенность, оформление посылки онлайн, вызов курьера, бонусы за отправку и т.д.
Одна из стратегических задач оператора — перевод автопарка на метан. Машины, работающие на этом топливе, выделяют почти в три раза меньше углекислого газа, чем бензиновые авто, и на 90% меньше азота по сравнению с дизельным транспортом. Кроме того, в выхлопах отсутствуют сажа и соединения серы.
Почта России уже использует порядка 400 автомобилей на газомоторном топливе, в том числе 190 метановых КАМАЗов, из которых 20 работают в Северо-Западном регионе. Они отправляются из Петербурга в Москву, а также в Казань, Псков и Великий Новгород. Только за этот год экологичный транспорт доставил около 30 000 тонн корреспонденции и проехал более 1,8 млн км .
Почта России уже использует порядка 400 автомобилей на газомоторном топливе, в том числе 190 метановых КАМАЗов, из которых 20 работают в Северо-Западном регионе. Они отправляются из Петербурга в Москву, а также в Казань, Псков и Великий Новгород. Только за этот год экологичный транспорт доставил около 30 000 тонн корреспонденции и проехал более 1,8 млн км .
ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
Зачем почта «давит на газ»
Почта России регулярно тестирует инновационную технику, которая делает ее работу эффективнее, услуги — удобнее. Давайте посмотрим, что опробовал оператор в этом году.
Логистический футуризм
Карго-велосипеды и роботы-почтальоны
Роботизированные стеллажи
Сами передвигаются по складу, подвозя сотруднику нужный товар. Задача — ускорить и удешевить сбор заказов, сделанных в онлайн-магазинах и на маркетплейсах.
Роботы-сортировщики
Помогают человеку быстрее обрабатывать письма и посылки для курьерской доставки по городу. Благодаря им число отправлений, отсортированных за минуту, вырастает с 2–3 до 15–18.
Карго-велосипед Konyok
Электротранспорт для почтальонов. Задача — снизить физическую нагрузку, помочь охватить больше адресов за смену, ускорить доставку посылок и писем до двери.
Электрогрузовик Drive Electro
Перевозит до 4 тонн, запас хода — 250 км при полной загрузке. Задача — доставлять отправления из сортировочного центра в отделения в больших городах без шума и выхлопных газов.
Роботизированные стеллажи
Сами передвигаются по складу, подвозя сотруднику нужный товар. Задача — ускорить и удешевить сбор заказов, сделанных в онлайн-магазинах и на маркетплейсах.
Роботы-сортировщики
Помогают человеку быстрее обрабатывать письма и посылки для курьерской доставки по городу. Благодаря им число отправлений, отсортированных за минуту, вырастает с 2–3 до 15–18.
Карго-велосипед Konyok
Электротранспорт для почтальонов. Задача — снизить физическую нагрузку, помочь охватить больше адресов за смену, ускорить доставку посылок и писем до двери.
Электрогрузовик Drive Electro
Перевозит до 4 тонн, запас хода — 250 км при полной загрузке. Задача — доставлять отправления из сортировочного центра в отделения в больших городах без шума и выхлопных газов.
У Почты России есть беспилотники, доставляющие посылки получателям. В этом году три автоматических почтальона появились в Мурино — в отделениях связи на проспекте Авиаторов Балтики и на Охтинской аллее. Вызвать их можно через приложение. Если пользователь находится в зоне покрытия, то при выборе доставки до дома он увидит в интерфейсе опцию с роботом.
Беспилотник работает в радиусе 2 км вокруг отделения. Максимальные габариты отправления — до 42х49х29 см, вес — до 15 кг. Сотрудники отделения загружают в него посылку, после чего робот едет по указанному адресу. Адресат получает уведомление и может отследить в приложении время, оставшееся до прибытия «почтальона», посмотреть его положение на карте. Затем приходит еще одно уведомление — о прибытии беспилотника — и SMS с кодом, который нужно ввести в приложении. Тогда робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать.
Рободоставку впервые протестировали в Москве и обнаружили, что она не только вызывает закономерное любопытство, но и действительно востребована. Возможно, в будущем получение посылки от беспилотника станет для клиентом Почты России обычным делом.
Беспилотник работает в радиусе 2 км вокруг отделения. Максимальные габариты отправления — до 42х49х29 см, вес — до 15 кг. Сотрудники отделения загружают в него посылку, после чего робот едет по указанному адресу. Адресат получает уведомление и может отследить в приложении время, оставшееся до прибытия «почтальона», посмотреть его положение на карте. Затем приходит еще одно уведомление — о прибытии беспилотника — и SMS с кодом, который нужно ввести в приложении. Тогда робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать.
Рободоставку впервые протестировали в Москве и обнаружили, что она не только вызывает закономерное любопытство, но и действительно востребована. Возможно, в будущем получение посылки от беспилотника станет для клиентом Почты России обычным делом.
Реклама, АО «Почта России»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф / оператор видео: Михаил Огнев
Фотографии и видео также предоставлены АО «Почта России»
Другие источники иллюстраций: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотограф / оператор видео: Михаил Огнев
Фотографии и видео также предоставлены АО «Почта России»
Другие источники иллюстраций: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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