У Почты России есть беспилотники, доставляющие посылки получателям. В этом году три автоматических почтальона появились в Мурино — в отделениях связи на проспекте Авиаторов Балтики и на Охтинской аллее. Вызвать их можно через приложение. Если пользователь находится в зоне покрытия, то при выборе доставки до дома он увидит в интерфейсе опцию с роботом.



Беспилотник работает в радиусе 2 км вокруг отделения. Максимальные габариты отправления — до 42х49х29 см, вес — до 15 кг. Сотрудники отделения загружают в него посылку, после чего робот едет по указанному адресу. Адресат получает уведомление и может отследить в приложении время, оставшееся до прибытия «почтальона», посмотреть его положение на карте. Затем приходит еще одно уведомление — о прибытии беспилотника — и SMS с кодом, который нужно ввести в приложении. Тогда робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать.



Рободоставку впервые протестировали в Москве и обнаружили, что она не только вызывает закономерное любопытство, но и действительно востребована. Возможно, в будущем получение посылки от беспилотника станет для клиентом Почты России обычным делом.

