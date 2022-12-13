Эти «грабли» на втором месте: 42% промахов, по наблюдениям логистического оператора, связано маркировкой, по которой маркетплейс должен опознать поступивший товар. Она может не считываться, так как ее неудачно распечатали или заклеили скотчем при упаковке. Иногда поставщик, самостоятельно готовивший товар к отправке, путает наклейки и отмечает короб штрих-кодом, который не соответствует его содержимому. И в том, и в другом случае маркетплейс поставку не примет.



Маркировки формируются в личном кабинете маркетплейса. Затем их нужно прикрепить ко всем единицам товара, а также к каждому коробу. Поставка в целом тоже маркируется. Необходимо обратить внимание на то, как соотносятся дата доставки и указанная на маркировке: для некоторых онлайн-платформ это должен быть один и тот же день.