потратили россияне на интернет-шопинг лишь за 6 месяцев 2022 года. И значительную часть этих денег получили предприниматели и компании, торгующие через маркетплейсы.
триллиона рублей
2,30
Они не пройдут
Для тех, кто планирует или уже попробовал стать продавцом онлайн-платформ, мы вместе с компанией «Деловые Линии» составили полезный чек-лист. Посмотрите на этот список и проверьте, нет ли у вас таких ошибок.
5 причин, по которым маркетплейс может не принять товар поставщика
Продавец неправильно внес данные в личный кабинет
По информации «Деловых Линий», это самый «популярный» промах поставщиков — на него приходится 44% всех совершаемых ошибок. Многие не завершают оформление поставки в IT-системе маркетплейса. Соответственно, она не отображается как плановая поставка. Разумеется, доехавшему до склада товару приходится возвращаться, ведь его здесь никто не ждет.
Часто продавцы забывают заказать пропуск на машину. Хотя, казалось бы, что проще: добавить в заявку на поставку данные о машине и водителе.
Часто продавцы забывают заказать пропуск на машину. Хотя, казалось бы, что проще: добавить в заявку на поставку данные о машине и водителе.
Проблемы с маркировкой
Эти «грабли» на втором месте: 42% промахов, по наблюдениям логистического оператора, связано маркировкой, по которой маркетплейс должен опознать поступивший товар. Она может не считываться, так как ее неудачно распечатали или заклеили скотчем при упаковке. Иногда поставщик, самостоятельно готовивший товар к отправке, путает наклейки и отмечает короб штрих-кодом, который не соответствует его содержимому. И в том, и в другом случае маркетплейс поставку не примет.
Маркировки формируются в личном кабинете маркетплейса. Затем их нужно прикрепить ко всем единицам товара, а также к каждому коробу. Поставка в целом тоже маркируется. Необходимо обратить внимание на то, как соотносятся дата доставки и указанная на маркировке: для некоторых онлайн-платформ это должен быть один и тот же день.
Маркировки формируются в личном кабинете маркетплейса. Затем их нужно прикрепить ко всем единицам товара, а также к каждому коробу. Поставка в целом тоже маркируется. Необходимо обратить внимание на то, как соотносятся дата доставки и указанная на маркировке: для некоторых онлайн-платформ это должен быть один и тот же день.
Груз неверно упакован
Маркетплейс не примет товар, если он не сложен в герметичные картонные короба. Любая альтернативная тара неприемлема: нельзя, к примеру, использовать мешки или деревянные ящики. Привозить что-то вовсе без упаковки, россыпью, тоже не стоит — такой товар интернет-площадка отправит обратно. Кроме того, груз обязательно развернут, если он поступил в коробке, которая не была закрытой со всех сторон или на которой обнаружили следы повреждений.
Существуют и особые требования к конкретным категориям товаров. Например, в сумки и рюкзаки полагается помещать легкий упругий материал, чтобы они сохраняли форму, а в упаковку с одеждой — вкладывать картон.
Существуют и особые требования к конкретным категориям товаров. Например, в сумки и рюкзаки полагается помещать легкий упругий материал, чтобы они сохраняли форму, а в упаковку с одеждой — вкладывать картон.
Выбран нереалистичный срок поставки
Заполняя заявку в личном кабинете, продавец указывает день, а также временной коридор, в пределах которого его товар приедет в распределительный или сортировочный центр маркетплейса. При нарушении обозначенных сроков в приемке могут отказать, что приведет к потере времени и денег.
Специалисты транспортной компании советуют клиентам сначала рассчитать на сайте «Деловых Линий» срок доставки от их склада до маркетплейса, а затем прибавить к нему один или два дня, которые уйдут на проверку упаковки и маркировки. После этого можно заносить получившуюся дату в заявку в личном кабинете маркетплейса, а затем — оформлять на нее заказ в «Деловых Линиях».
Специалисты транспортной компании советуют клиентам сначала рассчитать на сайте «Деловых Линий» срок доставки от их склада до маркетплейса, а затем прибавить к нему один или два дня, которые уйдут на проверку упаковки и маркировки. После этого можно заносить получившуюся дату в заявку в личном кабинете маркетплейса, а затем — оформлять на нее заказ в «Деловых Линиях».
Продавец не выходит на связь
Специалисты транспортной компании подчеркивают: для успешной и своевременной доставки важно, чтобы поставщик был доступен — по телефону и электронной почте. Это позволит согласовать дату доставки, получить информацию, нужную для оперативного исправления ошибок в маркировке и упаковке поставки, и решить вопросы, которые могут возникнуть в процессе приемки товара.
Транспортная компания при этом делает все, чтобы рабочее общение было удобным и оперативным. Например, «Деловые Линии» автоматизировали систему оповещение поставщика об отклонениях при проверке груза: если обнаруживаются ошибки, клиенту поступает информация о них с вариантами исправления. Кроме того, сведения о водителе и машине заранее отправляются на электронный адрес поставщика, чтобы он смог занести ее в личный кабинет.
Транспортная компания при этом делает все, чтобы рабочее общение было удобным и оперативным. Например, «Деловые Линии» автоматизировали систему оповещение поставщика об отклонениях при проверке груза: если обнаруживаются ошибки, клиенту поступает информация о них с вариантами исправления. Кроме того, сведения о водителе и машине заранее отправляются на электронный адрес поставщика, чтобы он смог занести ее в личный кабинет.
Кому нужен логистический партнер?
Товар удобно доставлять собственным транспортом, если он помещается в машину, а склады продавца и маркетплейса расположены недалеко друг от друга. Наемная машина с водителем — вариант для экономных и рисковых, который позволяет сократить расходы, но зачастую не дает гарантий по срокам и сохранности груза. Когда нужна более надежная схема, выбирают специализированную логистическую компанию. Но и в этом случае есть много факторов. Их стоит учесть, так как продавцу потребуется партнер с «особым набором навыков».
Разнообразные логистические решения: экспресс-доставка, перевозка от одной коробки до фуры
Возможность дополнительной проверки упаковки и маркировки груза
Наличие службы поддержки для поставщиков маркетплейсов, предпочтительно — круглосуточной
Также важно, чтобы транспортная компания поддерживала различные схемы сотрудничества продавцов с онлайн-платформами. Их всего три. Если осуществляется «фулфилмент* силами маркетплейса» (FBO), тот хранит товар на своем складе, собирает и доставляет заказы. «Фулфилмент силами продавца» (FBS) означает, что все, кроме отправки заказа покупателю, находится в зоне ответственности поставщика. И, наконец, в рамках «доставки силами продавца» (RealFBS, DBS) маркетплейс выступает в качестве интернет-витрины, а остальную работу делает поставщик.
Отметим, что в случае с FBO и FBS транспортная компания доставляет грузы до складов маркетплейсов, а при RealFBS и DBS — до конечных покупателей.
Отметим, что в случае с FBO и FBS транспортная компания доставляет грузы до складов маркетплейсов, а при RealFBS и DBS — до конечных покупателей.
Опыт работы с маркетплейсами, желательно — наличие регулярных рейсов на их склады
Широкая география и высокая скорость перевозок
Страхование сохранности грузов и сроков доставки
Принимают на терминале отправки. Тут же производится оплата. Кроме того, груз могут забрать от адреса клиента
Как «Деловые Линии» помогают продавцам?
С поставщиками маркетплейсов в компании работают специально выделенные сотрудники: сервисная группа в контакт-центре, менеджеры, операторы склада, обученные водители. У этого направления есть и свой автопарк, соответствующий требованиям электронных торговых площадок. Доставку грузов в маркетплейсы «Деловые Линии» осуществляют по тщательно отработанному алгоритму.
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Ожидают приемки и связываются с поставщиком, если возникают вопросы
Доставляют груз в маркетплейс в запланированный день и указанное время
В день, предшествующий доставке, после 19:00 высылают данные водителя и автомобиля для оформления пропуска
В течение суток после прибытия груза на терминал согласовывают дату доставки с клиентом
Проверяют маркировку и упаковку. Если нужно что-то заменить, связываются с продавцом и помогают исправить
Доставляют на ближайший к маркетплейсу терминал транспортной компании
Как «Деловые Линии» помогают продавцам?
С поставщиками маркетплейсов в компании работают специально выделенные сотрудники: сервисная группа в контакт-центре, менеджеры, операторы склада, обученные водители. У этого направления есть и свой автопарк, соответствующий требованиям электронных торговых площадок. Доставку грузов в маркетплейсы «Деловые Линии» осуществляют по тщательно отработанному алгоритму.
скрольте, чтобы увидеть больше
Ожидают приемки и связываются с поставщиком, если возникают вопросы
Доставляют груз в маркетплейс в запланированный день и указанное время
В день, предшествующий доставке, после 19:00 высылают данные водителя и автомобиля для оформления пропуска
В течение суток после прибытия груза на терминал согласовывают дату доставки с клиентом
Проверяют маркировку и упаковку. Если нужно что-то заменить, связываются с продавцом и помогают исправить
Доставляют на ближайший к маркетплейсу терминал транспортной компании
Принимают на терминале отправки. Тут же производится оплата. Кроме того, груз могут забрать от адреса клиента
Кроме того, логистическая компания может забрать товар прямо со склада поставщика — в этом случае не придется везти его на терминал. Популярна и экспресс-доставка: многие электронные площадки ограничивают доступное время приемки, поэтому продавцу важно попасть в выделенный слот.
«Деловые Линии» продолжают совершенствовать логистику для торговых онлайн-площадок, ведь спрос на нее непрерывно растет. С января по сентябрь 2022 года число накладных с заказами на доставку в маркетплейсы увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Опыт «Деловых Линий» показывает: помощь транспортного партнера по-настоящему полезна для поставщиков.
* комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки.
Реклама, ГК «Деловые Линии»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ГК «Деловые Линии»
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ГК «Деловые Линии»
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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