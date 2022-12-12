О том, что радиоактивные препараты способны «просвечивать» человека, знали уже в 40-е годы XX века. Но по-настоящему ядерная медицина начала развиваться в 50-е. В то время атомная промышленность уже позволила получать в достаточных количествах радионуклиды разных элементов таблицы Менделеева. Радиофармпрепараты (РФЛП) на их основе давали возможность увидеть на сканере щитовидную железу, печень, почки, сердце, легкие, поджелудочную железу и другие органы. Благодаря новому виду диагностики медики смогли заметить нарушения деятельности органов намного раньше анатомических изменений.



Как это работает? Пациенту вводится специальное вещество, содержащее радионуклид. «Носитель» отвечает за то, в каком органе накопится препарат, а излучающая «метка» позволяет врачу-диагносту увидеть это скопление на изображении. Именно поэтому радиоактивные препараты применяются, например, при компьютерной томографии.



Сегодня РФЛП используют не только в диагностике, но и в лечении — прежде всего онкологических заболеваний. Попадая в опухоль, лекарство испускает излучение с коротким пробегом, которое разрушает клетки новообразования.



За последние 20 лет в клиниках Петербурга провели свыше 1 млн диагностических процедур, в которых использовались препараты Радиевого института. На его базе реализован проект современной «радиофармаптеки»: сформирована система, объединяющая всю технологическую цепочку — от облучения мишеней для наработки изотопа до производства готовых РФЛП. Всего здесь производят шесть наименований, технологии получения трех из них были разработаны именно в Северной столице — впервые в стране.



Институт сотрудничает с 18 клиниками Северо-Западного региона. В зависимости от потока пациентов они каждую неделю формируют заявки и оперативно получают произведенные специально для них препараты. Как уже упоминалось, фактически Радиевый институт работает по принципу «радиофармаптеки», обеспечивая 90- 95% потребности города. Сейчас на Северо-Западе такую гибкую модель не использует больше никто.



В планах предприятия — разработка инновационных технологий и расширение линейки диагностических и лечебных препаратов. Сейчас совместно со специалистами из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова ведутся работы по организации производства пилотной партии импортозамещающего препарата радий-223 дихлорид. Он позволит лечить сложные формы рака предстательной железы, сохраняя пациентам качество жизни. Другой важный проект — разработка препаратов на основе актиния-225, йода-131, рения-188 и 186. Эта линейка РФП откроет перед врачами новые возможности по борьбе с болезнями, которые пока считаются неизлечимыми.

