РАДИЕВЫЙ ВЕК
Как новейшие технологии Радиевого института меняют нашу жизнь
Сто лет назад основные работы по исследованию явления радиоактивности были сосредоточены в Радиевом институте (входит сегодня в научный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Его история — это история атомной отрасли России: почти все важнейшие научные открытия были сделаны именно здесь. В наше время это по-прежнему место, где рождаются новейшие технологии. Как они используются в науке, технике и медицине, расскажем в нашем материале.
Без атомной энергетики и ядерной медицины современную экономику уже не представить. В России работает более 350 предприятий и научных организаций, входящих в Госкорпорацию «Росатом». Есть единственный в мире атомный ледокольный флот. А сто лет назад в нашей стране был только Радиевый институт на Лицейской улице (ныне Рентгена) в Петрограде. Создавая его, академик Вернадский подчеркивал: атомная энергия — «самый могучий источник силы, к которому подошло человечество в своей истории». Он предлагал исследовать феномен радиоактивности комплексно — с позиции химии, физики, геохимии, минералогии. Такой универсальный подход дал впечатляющий результат: научные открытия и прорывы, которые вывели страну в мировые лидеры. Перечислим те события из жизни Радиевого института, о которых теперь пишут в учебниках.
Радиевый институт — для атомной отрасли
1921 год
Впервые получены высокоактивные препараты отечественного радия
Хлопин В.Г. с сотрудниками на Радиевом заводе.
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Это произошло в ходе экспериментов радиохимика Виталия Хлопина.
Значение
1 г радиоактивного металла в те годы стоил 1,5 млн рублей, а у Радиевого института появилась возможность без ограничений изучать феномен радиоактивности. Высокое качество препаратов, выпускавшихся Радиевым институтом уже в первые годы, было подтверждено международными сертификатами, подписанными Марией Кюри и Хансом Гейгером.
1937 год
Значение
Запущен первый в Европе циклотрон — ускоритель заряженных частиц
Трофимов Ю.Н. за работой перед циклотроном Радиевого института.
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Физик Лев Мысовский разместил установку прямо в своей квартире.
Институт смог приступить к изучению процесса деления ядер урана под действием нейтронов. Сам механизм циклотрона, кстати, стал прототипом других похожих ускорителей — таких как Большой адронный коллайдер.
1940 год
Значение
Открытие нового явления — спонтанного деления урана
Флёров Г.Н. и Петржак К.А. за работой по открытию спонтанного деления.
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Связано с именами сотрудника Радиевого института Константина Петржака и сотрудника Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Георгия Флерова.
Уран — основа атомной энергетики и атомного оружия благодаря уникальному свойству — способности ядра делиться, выделяя при этом тепло.
Значение
Пуск первого советского радиохимического завода ПО «Маяк» и получение первого оружейного плутония
Первый советский радиохимический завод ПО «Маяк».
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С задачей государственного масштаба, поставленной в 1943-м, коллектив института справился в предельно сжатые сроки.
У СССР появился ядерный материал для производства атомного оружия. Первое испытание было проведено на Семипалатинском полигоне в 1949 году.
1954 год
Значение
Начаты работы по созданию безопасных источников альфа-, бета-, гамма-, нейтронного излучения, пригодных для лабораторного и промышленного изготовления
Источники альфа-излучения.
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На основе этих источников были созданы технологии и устройства, обеспечивающие бесперебойную работу технологических линий, безопасную работу транспорта. Источники используются в метрологии и в космическом приборостроении.
Собственное производство сделало Радиевый институт лидером на рынке изотопной продукции.
1948 год
2014 год
Создание установки по переработке тритиевой воды
Макет установки по переработке тритиевой воды.
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На атомной станции «Фукусима-1» после аварии в 2011 году образовался гигантский объем жидких радиоактивных отходов. В рамках контракта специалисты Радиевого института и РОСРАО разработали технологию и создали опытную установку очистки загрязненной воды от трития.
Значение
Установка позволяет сократить количество жидких радиоактивных отходов, накопленных на проблемной японской АЭС.
1972 год
Значение
Началась переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
Работа в «горячих камерах» научно-экспериментального комплекса в Гатчине.
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В научно-экспериментальном комплексе в Гатчине завершен монтаж опытной установки, которая позволила отладить все этапы технологической цепочки переработки отработавшего ядерного топлива. В горячих камерах и защитных боксах в Гатчине за все годы было переработано более 150 кг отработавшего топлива. В промышленном масштабе технологию внедрили на ПО «Маяк» через несколько лет.
Решена проблема радиоактивных отходов, регенерации невыгоревшего ядерного топлива, позднее была создана концепция сбалансированного замкнутого ядерного топливного цикла — одного из основных направлений работы Радиевого института по сей день.
1986 год
Значение
Участие Радиевого института в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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Сотрудники института проводили комплексный мониторинг радиоактивного загрязнения в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС.
Результаты работы позволили оперативно решать вопросы по эффективной дезактивации зданий, территорий, военной и строительной техники, автотранспорта, малых рек.
1990 год
Значение
Начало поставок диагностических радиофармпрепаратов в клиники Петербурга
Радиофармпрепарат Радиевого института.
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Первые из них содержали изотопы йода и технеция, применялись для диагностики онкологических заболеваний.
Клиники Северо-Западного региона получили надежный источник снабжения этими важнейшими фармацевтическими средствами.
2005 год
Значение
Созданы первые установки анализа радиоактивных благородных газов в атмосфере
Установка АРИКС.
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Комплексы АРИКС различных модификаций, созданные в институте, обеспечивают измерение минимальных концентраций радиоактивных аргона, ксенона и криптона в атмосфере.
Возможность отследить несанкционированные ядерные испытания и взрывы в любой точке земного шара.
Сегодня Радиевый институт им. В.Г. Хлопина входит в научный дивизион Госкорпорации Росатом. Познакомиться с достижениями старейшего отраслевого научно-исследовательского института Вы можете в видеосюжете ниже.
Для энергетики
С развитием атомной энергетики в стране и мире возникает огромное количество отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Государства по-разному справляются с задачей его утилизации. Россия выбрала путь переработки, не перекладывая решение проблемы на будущие поколения.
Этот метод позволяет выполнить три важнейшие задачи:
Этот метод позволяет выполнить три важнейшие задачи:
прекращение сбросов радиационных отходов в окружающую среду
повторное использование ценных продуктов переработки
отказ от дорогостоящего захоронения высокоактивных отходов в подземных хранилищах
Но чтобы перерабатывать отработавшее ядерное топливо безопасно, нужны заводы нового поколения. По экономическим и экологическим показателям они должны превосходить существующие в мире предприятия подобного рода. Радиевый институт сыграл ключевую роль в проекте по созданию опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) — прототипа крупномасштабного завода третьего поколения, где будут перерабатывать отходы атомных станций. Его создают на Горно-химическом комбинате в Железногорске. Для того, чтобы спроектировать новое предприятие, ученые провели огромную экспериментальную работу. Они улучшили классический технологический процесс переработки ОЯТ, упростив некоторые этапы и замкнув водооборот. Технологию опробовали в горячих камерах научно-экспериментального комплекса в Гатчине.
Предполагается, что до 2030 года на ОДЦ в Железногорске переработают более половины накопленного отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000, находящегося в федеральной собственности.
Предполагается, что до 2030 года на ОДЦ в Железногорске переработают более половины накопленного отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000, находящегося в федеральной собственности.
Что делать с жидкими радиоактивными отходами?
Перерабатывать методом остекловывания для последующего захоронения
Ученые и инженеры Радиевого института создали экспериментальную установку индукционной плавки в холодном тигле. Варка стекла в такой печи происходит при температуре около 1200 градусов. При этом подвод энергии бесконтактный — за счет действия высокочастотного электромагнитного поля. Процесс переработки происходит в одну стадию, а сама емкость, тигель, охлаждается водой. Это обеспечивает повышенный срок службы и прочность этого оборудования. Предполагается, что одна установка сможет производить до 90 тонн стекла в год. Переработанные таким образом отходы будут абсолютно безопасны для окружающей среды.
Но еще лучше делать из топлива… новое топливо. В 2016 году федеральные СМИ облетела новость: ученые Росатома начали испытания инновационного РЕМИКС-топлива для АЭС. За этим технологическим прорывом стоял 15- летний труд петербургского института, который продвигает концепцию сбалансированного замкнутого ядерного топливного цикла. РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture — «регенерированная смесь») получают из неразделенной смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива. В выделенную смесь добавляют небольшое количество обогащенного урана. Таким образом, повторно используется не только плутоний, содержащийся в облученном топливе, но и невыгоревший уран-235. Эта технология при масштабном производственном использовании позволит в будущем снизить потребление природного урана в атомной энергетике почти на 25%. Внедрение нового топлива на российских атомных электростанциях может начаться в 2030-е годы.
Использовать в качестве элемента для изготовления нового топлива
Радиевый институт активно участвует в международных исследовательских программах. Например, в течение двух лет вместе с другими ведущими институтами страны ученые создавали математическую модель старения застывшего расплава ядерного топлива, образовавшегося после аварии на «Фукусиме». Данные, полученные с ее помощью, позволяют безопасно ликвидировать последствия катастрофы. Сложность проделанной работы — беспрецедентная в мировой практике. Ученые изготовили образцы кориума (лавообразного материала), оставшегося после аварии, «состарили» их и смогли спрогнозировать, как поведет себя этот материал через 10 лет, 20, 50…
Все вышеперечисленные работы института направлены на повышение эффективности и обеспечения безопасности в области использования атомной энергии.
Все вышеперечисленные работы института направлены на повышение эффективности и обеспечения безопасности в области использования атомной энергии.
Для медицины
О том, что радиоактивные препараты способны «просвечивать» человека, знали уже в 40-е годы XX века. Но по-настоящему ядерная медицина начала развиваться в 50-е. В то время атомная промышленность уже позволила получать в достаточных количествах радионуклиды разных элементов таблицы Менделеева. Радиофармпрепараты (РФЛП) на их основе давали возможность увидеть на сканере щитовидную железу, печень, почки, сердце, легкие, поджелудочную железу и другие органы. Благодаря новому виду диагностики медики смогли заметить нарушения деятельности органов намного раньше анатомических изменений.
Как это работает? Пациенту вводится специальное вещество, содержащее радионуклид. «Носитель» отвечает за то, в каком органе накопится препарат, а излучающая «метка» позволяет врачу-диагносту увидеть это скопление на изображении. Именно поэтому радиоактивные препараты применяются, например, при компьютерной томографии.
Сегодня РФЛП используют не только в диагностике, но и в лечении — прежде всего онкологических заболеваний. Попадая в опухоль, лекарство испускает излучение с коротким пробегом, которое разрушает клетки новообразования.
За последние 20 лет в клиниках Петербурга провели свыше 1 млн диагностических процедур, в которых использовались препараты Радиевого института. На его базе реализован проект современной «радиофармаптеки»: сформирована система, объединяющая всю технологическую цепочку — от облучения мишеней для наработки изотопа до производства готовых РФЛП. Всего здесь производят шесть наименований, технологии получения трех из них были разработаны именно в Северной столице — впервые в стране.
Институт сотрудничает с 18 клиниками Северо-Западного региона. В зависимости от потока пациентов они каждую неделю формируют заявки и оперативно получают произведенные специально для них препараты. Как уже упоминалось, фактически Радиевый институт работает по принципу «радиофармаптеки», обеспечивая 90- 95% потребности города. Сейчас на Северо-Западе такую гибкую модель не использует больше никто.
В планах предприятия — разработка инновационных технологий и расширение линейки диагностических и лечебных препаратов. Сейчас совместно со специалистами из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова ведутся работы по организации производства пилотной партии импортозамещающего препарата радий-223 дихлорид. Он позволит лечить сложные формы рака предстательной железы, сохраняя пациентам качество жизни. Другой важный проект — разработка препаратов на основе актиния-225, йода-131, рения-188 и 186. Эта линейка РФП откроет перед врачами новые возможности по борьбе с болезнями, которые пока считаются неизлечимыми.
Как это работает? Пациенту вводится специальное вещество, содержащее радионуклид. «Носитель» отвечает за то, в каком органе накопится препарат, а излучающая «метка» позволяет врачу-диагносту увидеть это скопление на изображении. Именно поэтому радиоактивные препараты применяются, например, при компьютерной томографии.
Сегодня РФЛП используют не только в диагностике, но и в лечении — прежде всего онкологических заболеваний. Попадая в опухоль, лекарство испускает излучение с коротким пробегом, которое разрушает клетки новообразования.
За последние 20 лет в клиниках Петербурга провели свыше 1 млн диагностических процедур, в которых использовались препараты Радиевого института. На его базе реализован проект современной «радиофармаптеки»: сформирована система, объединяющая всю технологическую цепочку — от облучения мишеней для наработки изотопа до производства готовых РФЛП. Всего здесь производят шесть наименований, технологии получения трех из них были разработаны именно в Северной столице — впервые в стране.
Институт сотрудничает с 18 клиниками Северо-Западного региона. В зависимости от потока пациентов они каждую неделю формируют заявки и оперативно получают произведенные специально для них препараты. Как уже упоминалось, фактически Радиевый институт работает по принципу «радиофармаптеки», обеспечивая 90- 95% потребности города. Сейчас на Северо-Западе такую гибкую модель не использует больше никто.
В планах предприятия — разработка инновационных технологий и расширение линейки диагностических и лечебных препаратов. Сейчас совместно со специалистами из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова ведутся работы по организации производства пилотной партии импортозамещающего препарата радий-223 дихлорид. Он позволит лечить сложные формы рака предстательной железы, сохраняя пациентам качество жизни. Другой важный проект — разработка препаратов на основе актиния-225, йода-131, рения-188 и 186. Эта линейка РФП откроет перед врачами новые возможности по борьбе с болезнями, которые пока считаются неизлечимыми.
Сотрудничество наших организаций берёт начало с момента образования Радиевого института, когда одно из отделений тогда ещё Государственного рентгенологического и радиологического института вместе с руководителем отделения Л.С. Коловратом-Червинским вошло в состав образованного в 1922 году Радиевого института.
Сегодня наши совместные усилия направлены на создание новых радиофармпрепаратов, позволяющих лечить распространенные формы онкологических заболеваний. Для выполнения этой задачи Радиевый институт создаёт новые источники ионизирующего излучения на основе радионуклидов и вместе с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова обеспечивает разработку и исследование инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов. В настоящее время наши организации совместно работают над созданием радиофармпрепаратов, меченных радием-223 и торием-227. Кроме того, ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» является заказчиком продукции на основе йода-123 Радиевого института.
Сегодня наши совместные усилия направлены на создание новых радиофармпрепаратов, позволяющих лечить распространенные формы онкологических заболеваний. Для выполнения этой задачи Радиевый институт создаёт новые источники ионизирующего излучения на основе радионуклидов и вместе с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова обеспечивает разработку и исследование инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов. В настоящее время наши организации совместно работают над созданием радиофармпрепаратов, меченных радием-223 и торием-227. Кроме того, ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» является заказчиком продукции на основе йода-123 Радиевого института.
Дмитрий Николаевич Майстренко, д.м.н., директор ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России.
Как радиофармпрепараты из Петербурга используют в медицине
Производятся сейчас
йод-123
галлий-67
технеций-99m
Препараты на основе изотопов
Для диагностики патологии практически всех органов и тканей, щитовидной железы, почек, катехоламиновых опухолей, для оценки состояния симпатической нервной системы сердца, визуализации опухолей, метаболизма жирных кислот в миокарде.
Готовятся к запуску производства
радий-223
йод-131
актиний-225
Препараты на основе изотопов
Для терапии злокачественных опухолей, в том числе метастатического рака предстательной железы, рака щитовидной железы, печени, нейробластом.
рений-188 и 186
торий-227
Какими радиофармпрепаратами обеспечивает медучреждения Радиевый институт
Диагностика
Терапия
Для промышленности, метрологии и безопасности
Источники ионизирующего излучения используются в составе разнообразных установок радиационной техники и являются объектом и средством национальной и международной стандартизации. В связи с этим часть из них используется в радиоизотопном приборостроении как метрологический инструмент, эталон и средство измерения.
Способность источников ионизирующего излучения «просвечивать» предметы позволила активно применять их в сфере безопасности — в самом широком смысле слова «безопасность».
Способность источников ионизирующего излучения «просвечивать» предметы позволила активно применять их в сфере безопасности — в самом широком смысле слова «безопасность».
Современное использование источников излучения
досмотровые системы контроля
обеззараживание воды и продуктов питания
нейтрализация статического электричества
стерилизация медицинского инструмента
контроль и автоматизация технологических процессов
определение качества в строительстве
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Сегодня продукция Института насчитывает более 100 наименований закрытых источников различной геометрии, активности и типов излучения.
Оборудование с продукцией Радиевого института используется во многих аэропортах, вокзалах, метро, таможенных пунктах. А еще созданные в институте источники становятся элементами систем космических аппаратов, отвечающих за мягкую посадку. Без них не смогут работать высокоточная поверочная аппаратура и приборы, обнаруживающие взрывчатые вещества.
Даже инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые следят за нераспространением ядерного оружия, используют источники из Петербурга в качестве эталонов сравнения и для калибровки аппаратуры.
Кстати, сегодня ученые работают над созданием установки для измерения активности аргона-37. Она сможет обнаружить увеличение содержания аргона37 над уровнем фона. Это служит ключевым доказательством проведения ядерного испытания.
Радиевый институт — единственный, кто изготавливает радионуклидные источники по индивидуальным заказам. Если в ассортименте не нашлось продукта с заданными характеристиками, петербургский производитель выпустит его под конкретного клиента.
Оборудование с продукцией Радиевого института используется во многих аэропортах, вокзалах, метро, таможенных пунктах. А еще созданные в институте источники становятся элементами систем космических аппаратов, отвечающих за мягкую посадку. Без них не смогут работать высокоточная поверочная аппаратура и приборы, обнаруживающие взрывчатые вещества.
Даже инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые следят за нераспространением ядерного оружия, используют источники из Петербурга в качестве эталонов сравнения и для калибровки аппаратуры.
Кстати, сегодня ученые работают над созданием установки для измерения активности аргона-37. Она сможет обнаружить увеличение содержания аргона37 над уровнем фона. Это служит ключевым доказательством проведения ядерного испытания.
Радиевый институт — единственный, кто изготавливает радионуклидные источники по индивидуальным заказам. Если в ассортименте не нашлось продукта с заданными характеристиками, петербургский производитель выпустит его под конкретного клиента.
Для экологии
Экология в Радиевом институте — это почти 100 лет исследований поведения радионуклидов в различных природных системах.
Это — годы изучения накопления техногенных радионуклидов в окружающей среде в результате своих и чужих ядерных испытаний. Данные института использовались для подготовки и заключения в 1963 г. в Москве «Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой» между СССР, США и Великобританией.
Это — морские экспедиции и результаты тысяч анализов, взятых в разное время и в разных точках Мирового океана. Они повлияли на запрет глубоководных захоронений радиоактивных отходов. Исследовались и речные системы, где находятся объекты, являвшиеся в прошлом серьезными факторами радиоактивного загрязнения речных вод.
Для отбора проб различных компонентов окружающей среды, особенно для донных отложений на морской глубине и для радиоактивных газов в атмосферном воздухе, разрабатывалась и разрабатывается специальная техника. Изготовленную в Радиевом институте аппаратуру для анализа радиоактивных благородных газов с целью контроля возможных подземных ядерных испытаний можно встретить не только в отдаленных уголках нашей страны, но и, например, в Буэнос-Айресе.
В разные годы радиоэкологи Радиевого института принимали участие в изучении Восточно-Уральского радиоактивного следа (последствия «Кыштымской» аварии 1957 г.) и миграции техногенных радионуклидов в геологической среде в результате подземных ядерных испытаний и ядерных взрывов в мирных целях. В 1986 году и в последующие годы 160 сотрудников Радиевого института участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС. Они проводили радиоэкологические исследования от стен четвертого блока по всем направлениям: и на суше, и в водах Припяти и Днепра, в Черном и Балтийском морях, в Брянской, Ленинградской и других областях России.
В последние десятилетия специалисты института обследовали территории бывших ядерных полигонов, районы размещения или строительства АЭС (в том числе и за рубежом), места гибели атомных подводных лодок, районы старых подводных захоронений у архипелага Новая Земля, дальневосточные моря и побережье после аварии на АЭС «Фукусима-1». Сотрудники участвовали в радиационно-экологических изысканиях при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии, а также в решении задач радиационного контроля на газовых и нефтяных промыслах. В настоящее время Лаборатория радиоэкологического мониторинга Радиевого института принимает активное участие в развитии отраслевой системы мониторинга радиационной обстановки Госкорпорации «Росатом».
Это — годы изучения накопления техногенных радионуклидов в окружающей среде в результате своих и чужих ядерных испытаний. Данные института использовались для подготовки и заключения в 1963 г. в Москве «Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой» между СССР, США и Великобританией.
Это — морские экспедиции и результаты тысяч анализов, взятых в разное время и в разных точках Мирового океана. Они повлияли на запрет глубоководных захоронений радиоактивных отходов. Исследовались и речные системы, где находятся объекты, являвшиеся в прошлом серьезными факторами радиоактивного загрязнения речных вод.
Для отбора проб различных компонентов окружающей среды, особенно для донных отложений на морской глубине и для радиоактивных газов в атмосферном воздухе, разрабатывалась и разрабатывается специальная техника. Изготовленную в Радиевом институте аппаратуру для анализа радиоактивных благородных газов с целью контроля возможных подземных ядерных испытаний можно встретить не только в отдаленных уголках нашей страны, но и, например, в Буэнос-Айресе.
В разные годы радиоэкологи Радиевого института принимали участие в изучении Восточно-Уральского радиоактивного следа (последствия «Кыштымской» аварии 1957 г.) и миграции техногенных радионуклидов в геологической среде в результате подземных ядерных испытаний и ядерных взрывов в мирных целях. В 1986 году и в последующие годы 160 сотрудников Радиевого института участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС. Они проводили радиоэкологические исследования от стен четвертого блока по всем направлениям: и на суше, и в водах Припяти и Днепра, в Черном и Балтийском морях, в Брянской, Ленинградской и других областях России.
В последние десятилетия специалисты института обследовали территории бывших ядерных полигонов, районы размещения или строительства АЭС (в том числе и за рубежом), места гибели атомных подводных лодок, районы старых подводных захоронений у архипелага Новая Земля, дальневосточные моря и побережье после аварии на АЭС «Фукусима-1». Сотрудники участвовали в радиационно-экологических изысканиях при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии, а также в решении задач радиационного контроля на газовых и нефтяных промыслах. В настоящее время Лаборатория радиоэкологического мониторинга Радиевого института принимает активное участие в развитии отраслевой системы мониторинга радиационной обстановки Госкорпорации «Росатом».
Радиевому институту есть чем гордиться. Как и век назад, он опережает время, работая над задачами завтрашнего дня.
Реклама, АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации»), khlopin.ru
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Радиевого института
Дизайнер: Заира Гамисония
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Радиевого института
Дизайнер: Заира Гамисония
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