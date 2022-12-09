Не в самом сердце города, но и не на окраине — у такого расположения есть свои преимущества. С одной стороны, не придется совершать длинных и неудобных путешествий, если возникнет желание прогуляться по Невскому или заглянуть в Эрмитаж. С другой — волне доступными остаются и загородные поездки выходного дня: зеленая или заснеженная Ленобласть тоже недалеко. Ну и работу можно искать в обоих направлениях — в зависимости от того, где скорее всего будет трудиться человек вашей профессии. Калининский район, к примеру, непосредственно граничит с Центральным и расположен недалеко от Петроградского, а на его противоположной северной стороне Петербург уже и заканчивается.

