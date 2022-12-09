Где эта улица, где этот дом?
6 признаков района, в котором стоит поселиться
Прежде чем выбирать квартиру в новостройке, мы обязательно спрашиваем себя: а в какой части Петербурга мне хотелось бы жить? Конечно, существенную роль играют личные предпочтения, но есть и объективные факторы, которые делают городское пространство привлекательным. Мы составили чек-лист, который поможет будущему новоселу принять решение.
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Создавая описание места, подходящего для комфортной жизни, мы нашли неожиданного фаворита — Калининский район. Строят здесь немного, в 2022 году введенных в эксплуатацию квадратных метров и вовсе не было. И тем ценнее становится возможность приобрести квартиру в новом доме, когда она все-таки возникает. Почему? Давайте разберемся.
Не в самом сердце города, но и не на окраине — у такого расположения есть свои преимущества. С одной стороны, не придется совершать длинных и неудобных путешествий, если возникнет желание прогуляться по Невскому или заглянуть в Эрмитаж. С другой — волне доступными остаются и загородные поездки выходного дня: зеленая или заснеженная Ленобласть тоже недалеко. Ну и работу можно искать в обоих направлениях — в зависимости от того, где скорее всего будет трудиться человек вашей профессии. Калининский район, к примеру, непосредственно граничит с Центральным и расположен недалеко от Петроградского, а на его противоположной северной стороне Петербург уже и заканчивается.
Близость к центру
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Жителям молодых микрорайонов часто приходится ждать, пока те обрастут разветвленной сетью автодорог, автобусными маршрутами и столь насущными для повседневной жизни станциями метро. В обжитых частях города с этим проще. В Калининском районе можно спуститься в подземку на «Гражданском проспекте», «Академической», «Политехнической», «Площади Мужества» и «Площади Ленина». Станция «Лесная» формально находится за его пределами, но в действительности также работает на транспортную доступность. Автомобилистам легко выехать на КАД с северной стороны района, а двигаясь на юг через центр, можно попасть на ЗСД. И занимает это не так много времени: для некоторых стартовых точек — всего 15 минут.
Удобная транспортная система
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Калининский район в этом отношении — уникальное место. В нулевых годах он избежал хаотичного точечного уплотнения, а позже здесь стартовал редевелопмент территорий, принадлежавших промышленным предприятиям. Большинство новых проектов — среднеэтажные и высотные, в классах «комфорт» и «комфорт плюс». То, что пока планируется или уже строится, можно, если честно, пересчитать по пальцам. Однако есть в Петербурге и компании, которые ценят скрытые от широкого внимания возможности района. Так, холдинг «РСТИ» уже возвел тут четыре жилых комплекса, а в ноябре запустил продажи пятого — ЖК Master Place* на проспекте Маршала Блюхера.
Умеренная плотность застройки
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Зеленое пространство поблизости от дома — уже не роскошь, а непременное требование будущих новоселов. Благоустроенных дворов никто не отменял, но для прогулок с домашним любимцем пригодится сквер неподалеку, а для утренних пробежек, семейных променадов по вечерам и катания на велосипедах в выходные — просторный парк.
Обилие парков и садов
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Кстати, согласно закону «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», в каждом районе города на одного жителя должна приходиться определенная площадь этих самых насаждений. В центре норматив составляет 6 кв. м на человека, для Кронштадтского, Курортного, Петродворцового и Пушкинского районов норма увеличена до 18 кв. м, а Калининский находится в средней категории: здесь каждому петербуржцу полагается не менее 12 кв.м.
Местным жителям есть из чего выбирать. Можно отправиться в обширные Пискаревский и Муринский парки или в более компактные Пионерский и Академика Сахарова, благоустройство которого, кстати, планируют завершить в 2023 году. Есть и многочисленные сады: Бестужевский, Любашинский, Кондратьевский, Бенуа и т. д.
В обжитых частях города к новым домам прилагается полезное окружение. В Калининском районе, к примеру, уже есть немало образовательных и медицинских учреждений, магазинов, кафе, фитнес-клубов — при этом инфраструктура продолжает развиваться. Так, осенью этого года на проспекте Маршала Блюхера началось строительство общеобразовательной школы на 1375 мест, которую планируют сдать в эксплуатацию к августу 2024 года. Также разрабатывается проект детской поликлиники на 500 посещений в смену, которая будет находиться на Полюстровском проспекте.
Разнообразная инфраструктура
Определившись с районом, можно посмотреть, есть ли тут качественные проекты. В Калининском районе, к примеру, сейчас идет строительство первой очереди ЖК Master Place — корпуса из четырех секций высотой от 6 до 7 этажей. В доме будет 190 квартир и подземный отапливаемый паркинг на 60 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2025 года. В рамках второй очереди возведут 19-этажный корпус, а всего в жилом комплексе будет 417 квартир общей площадью 16 тысяч кв.м.
Наличие современного жилья
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В ЖК Master Place, проекте холдинга «РСТИ», забота о комфорте жителей начинается за пределами квартир — с безопасного закрытого двора, где обустроят зоны для отдыха, детские и спортивные площадки. Попасть в дом можно будет, не преодолевая ступени или пандус, — через порог на уровне земли. В светлых входных группах установят теплые полы, в подъездах оборудуют просторные холлы с дизайнерской отделкой. На первых этажах предусмотрены велосипедные, колясочные, а также короба для детских уличных игрушек.
Квартиры в жилом комплексе — на любой вкус: от студий до трехкомнатных, в том числе евро — с кухней-гостиной. Все планировки тщательно продуманы: комнаты правильной формы, лоджии в 90% квартир, места для хранения, гардеробные, разделение детской и родительской зон при большом метраже. Представлены и уникальные предложения: в некоторых студиях — два или даже три окна, есть квартиры с окном в ванной.
Что еще стоит знать о ЖК Master Place
Расположен на участке, ограниченном проспектом Маршала Блюхера, Полюстровским проспектом и Лабораторной улицей
Проект разработан российским архитектурным бюро «АМЦ-Проект», фасады отличаются цветными акцентами и большой площадью остекления
До станции метро «Лесная» — 20 минут пешком, 10 на машине или три остановки на общественном транспорте
Автомобилисты доберутся до КАД за 10 минут, а до въезда на ЗСД — за 15
В ближайшем окружении ЖК Master Place — 5 детских садов, 5 школ, 3 медицинских учреждения
В планах развития территории — строительство поблизости еще 3 садиков, школы и амбулаторно-поликлинического учреждения
Недалеко от комплекса — 5 супермаркетов и гипермаркет. Рядом с «Лесной» — крупный ТРК с семейным парком, кинотеатром, ресторанами и кафе
Квартиры предлагаются как с чистовой отделкой, так и без нее
В паркинге предусмотрены пит-стоп станции с пылесосом и компрессором, а также возможность зарядить электромобиль
На открытых автостоянках будет 26 мест, в том числе 10 — для инвалидов
СПРАВКА
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) — одна из ведущих российских строительных компаний. За более чем 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области она возвела свыше 1,5 млн кв.м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок.
* ЖК Master Place — застройщик ООО «РСТИ (СЗ)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Реклама, холдинг «РСТИ»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой «РСТИ», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Реклама, холдинг «РСТИ»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой «РСТИ», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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