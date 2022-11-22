В нашей стране живет — сложно представить! — 145 миллионов человек. И каждый мечтает получить на Новый год уникальный подарок. И каждый год люди отправляются на поиски самого лучшего варианта, а влюбленные в свое дело мастера вздыхают в поисках заказчиков. Но, как известно, перед праздниками чудеса нередко случаются: желания исполняются, а те, кто ищут друг друга, — встречаются.
Кто привезет новогодние подарки?
Так и произошло с нашими героями: они нашли друг друга в предновогодней суете. Вместе с ними мы узнаем историю одного подарка, который в канун праздников отправился за 2000 километров из Уфы в Санкт-Петербург. Вместе с Юлией и подарком для ее мужа пройдем весь путь от заказа до получения. А параллельно с Николаем — посмотрим на путь посылки от лица отправителя.
Встречая далекий 2018-й, Юлия загадала желание: найти настоящую любовь. Так и написала на листочке бумаги, который сожгла и размешала в шампанском под бой курантов. А вскоре познакомилась с будущим мужем. Свой союз они в шутку прозвали новогодним чудом и даже свадьбу сыграли в канун праздника. Так что в конце декабря у пары сразу два повода для поздравлений.
Юлия оформляет и оплачивает заказ. Вводит адрес и выбирает способ доставки:
в отделение — забрать самостоятельно по дороге домой. У Юлии будет на это целых 2 недели;
курьером — можно вызвать курьера в офис или заказать домой к подруге, чтобы муж не увидел подарок до праздника;
в почтомат — не нужно заходить в отделение, можно забрать посылку в продуктовом магазине у дома или по дороге на работу за 5 минут.
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Есть ли у нее мобильное приложение Почты?
Да
Нет
В мобильном приложении Почты (6+) собрано много полезных и удобных сервисов: оно умеет оформлять и отслеживать посылку, присылает уведомления о ее перемещении и сразу сообщит, когда заветная коробочка приедет в место вручения. Там же будет написан адрес почтового отделения и часы работы. Скачать приложение можно в App Store, Google Play или AppGallery.
Content Oriented Web
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В ожидании заказа наша героиня скачала мобильное приложение Почты (6+). После регистрации она ввела трек-номер. Теперь каждый раз, когда посылка меняет свое положение, Юля получает уведомление. Так она может отследить весь путь заказа от продавца до места вручения.
Content Oriented Web
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При оформлении заказа Юлия оставила электронную почту. Теперь она получает сообщение, как только посылка меняет местоположение. Посылку легко отследить на всем пути следования.
Content Oriented Web
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Утром, когда посылка прибыла в Санкт-Петербург, курьер позвонил Юлии, чтобы договориться о времени доставки. Они решили встретиться в обед. По дороге из кафе в офис Юля забрала заказ и готовит сюрприз для мужа.
Content Oriented Web
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Юлии позвонил курьер, готовый вручить ей посылку. Но ее срочно отправили по работе в другой город. Попросить мужа встретить курьера вместо нее она, конечно, не может — это испортит весь сюрприз! Поэтому в приложении она оформила электронную доверенность и указала адрес подруги. Посылка дождется возвращения нашей героини в гостях.
Content Oriented Web
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Юлия ждет заказ и регулярно проверяет почтовый ящик. Очень скоро там появится извещение, что посылку можно получить в отделении.
Есть ли у нее мобильное приложение Почты?
Да
Нет
В мобильном приложении Почты (6+) собрано много полезных и удобных сервисов: оно умеет оформлять и отслеживать посылку, присылает уведомления о ее перемещении и сразу сообщит, когда заветная коробочка приедет в место вручения. Там же будет написан адрес почтового отделения и часы работы. Скачать приложение можно в App Store, Google Play или AppGallery.
Content Oriented Web
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В ожидании заказа наша героиня скачала мобильное приложение Почты (6+). После регистрации она ввела трек-номер. Теперь каждый раз, когда посылка меняет свое положение, Юлия получает уведомление. Так она может отследить весь путь заказа: от продавца до места вручения.
Content Oriented Web
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При оформлении заказа Юлия указала свою электронную почту. Теперь она получает сообщение, как только посылка меняет местоположение. Заказ легко отследить на всем пути следования.
Content Oriented Web
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Утром, собираясь на работу, Юля увидела уведомление, что посылка уже в отделении. По дороге зашла туда, показала сотруднику штрихкод из приложения и получила посылку.
Content Oriented Web
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Утром, собираясь на работу, Юлия увидела уведомление, что посылка уже в отделении. Она оформила в приложении срочную доставку домой, и уже через 30 минут курьер передал посылку нашей героине.
Content Oriented Web
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Юлию неожиданно отправили в командировку, и она никак не может забрать подарок сама. Решение нашлось быстро: в приложении она в несколько кликов оформила доверенность на подругу, и та забрала подарок с Почты.
Есть ли у нее мобильное приложение Почты?
Да
Нет
В мобильном приложении Почты (6+) собрано много полезных и удобных сервисов: оно умеет оформлять и отслеживать посылку, присылает уведомления о ее перемещении и сразу сообщит, когда заветная коробочка приедет в место вручения. Там же будет написан адрес почтового отделения и часы работы. Скачать приложение можно в App Store, Google Play или AppGallery.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
В ожидании своего заказа наша героиня скачала мобильное приложение Почты (6+). После регистрации она ввела трек-номер. Теперь каждый раз, когда посылка меняет положение, Юля получает уведомление. Так она может отследить весь путь заказа от продавца до места вручения.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
При оформлении заказа Юлия указала свою электронную почту. Теперь она получает сообщение, как только посылка меняет свое местоположение. Заказ легко отследить на всем пути следования.
Content Oriented Web
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Юлии пришло СМС с кодом для получения посылки. Завтра по дороге на работу она заберет подарок для мужа в почтомате рядом с офисом.
Content Oriented Web
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Заказ Юлии уже в почтомате, но она срочно уехала в командировку и не успеет забрать ее сама. Девушка отправила СМС с кодом подруге, которая без проблем получила посылку.
Юлия счастлива: подарок очень понравился мужу и оказался превосходного качества. Но когда реальность не совпадает с ожиданиями, вернуть покупку можно без проблем, если у интернет-магазина подключен сервис «Легкий возврат».
Оформить возврат можно в любом из 38 000 отделений Почты по всей стране.
Трек-номер продавец может вложить в коробку с заказом или сообщить покупателю самостоятельно. Его нужно будет назвать, передавая товар оператору в отделении.
Отправитель сможет забрать посылку в ближайшем отделении. Так Почта помогает покупателям не бояться интернет-покупок, а продавцам — радовать клиентов удобным сервисом.
Николай создает сумки, ремни и кошельки. Чаще всего у него заказывают простые вещи без особого декора, но молодой человек мечтает, чтобы покупатели оценили его дизайнерские аксессуары. Под Новый год мастер решил испытать удачу и создал несколько эксклюзивных сумок.
Content Oriented Web
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У Николая есть свой сайт, где он принимает заказы. Когда клиент оформляет заказ, мастер в личном кабинете Почты готовит ее к отправке. Вбивает адрес получателя и распечатывает бланки. Тут же в системе отображается трек-номер заказа, который он сообщает покупателю.
Content Oriented Web
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Пока у Николая нет постоянных заказов, он по привычке отправляет их самостоятельно через почтовые отделения, где упаковывает и отдает заказы оператору.
Content Oriented Web
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Николай оформляет посылку через мобильное приложение (6+), сразу оплачивает доставку и получает трек-номер отправления.
Content Oriented Web
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Николай получает оплату за заказ — идет в ближайшее отделение, берет талончик и ждет очереди — упаковывает и оформляет посылку — получает трек-номер, который отправляет покупателю.
Content Oriented Web
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Николай идет в отделение и называет трек-номер посылки. Упаковывает заказ и отдает его оператору.
Content Oriented Web
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Нужно успеть развезти подарки по всей России — даже в самые удаленные и труднодоступные уголки страны. Чтобы дар успел к бою курантов, лучше не откладывать его отправку на последний момент.
Почта России связывает тысячи продавцов и миллионы покупателей по всей стране. Больше 300 млн посылок получатели каждый год забирают в отделениях, почтоматах или у курьеров. Чтобы доставить все отправления, Почта регулярно расширяет и обновляет автопарк, запускает фирменные поезда и собственные авиаборты. Кроме того, компания постоянно работает над сокращением сроков доставки и придумывает новые сервисы. И всё это для того, чтобы момент получения посылки был по-настоящему волшебным.
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