В нашей стране живет — сложно представить! — 145 миллионов человек. И каждый мечтает получить на Новый год уникальный подарок. И каждый год люди отправляются на поиски самого лучшего варианта, а влюбленные в свое дело мастера вздыхают в поисках заказчиков. Но, как известно, перед праздниками чудеса нередко случаются: желания исполняются, а те, кто ищут друг друга, — встречаются.
Кто привезет новогодние подарки?
Работают вместе с Дедом Морозом
Так и произошло с нашими героями: они нашли друг друга в предновогодней суете. Вместе с ними мы узнаем историю одного подарка, который в канун праздников отправился за 2000 километров из Уфы в Санкт-Петербург. Вместе с Юлией и подарком для ее мужа пройдем весь путь от заказа до получения. А параллельно с Николаем — посмотрим на путь посылки от лица отправителя.
Встречая далекий 2018-й, Юлия загадала желание: найти настоящую любовь. Так и написала на листочке бумаги, который сожгла и размешала в шампанском под бой курантов. А вскоре познакомилась с будущим мужем. Свой союз они в шутку прозвали новогодним чудом и даже свадьбу сыграли в канун праздника. Так что в конце декабря у пары сразу два повода для поздравлений.
Пройти путь посылки с Юлией
Юлия оформляет и оплачивает заказ. Вводит адрес и выбирает способ доставки:
в отделение — забрать самостоятельно по дороге домой. У Юлии будет на это целых 2 недели;
курьером — можно вызвать курьера в офис или заказать домой к подруге, чтобы муж не увидел подарок до праздника;
в почтомат — не нужно заходить в отделение, можно забрать посылку в продуктовом магазине у дома или по дороге на работу за 5 минут.
Хочет ли Юлия следить
за перемещением посылки?
Да
Нет
Утром, когда посылка приехала в Санкт-Петербург, курьер позвонил Юлии, чтобы договориться о времени доставки. Они решили встретиться в обед. По дороге из кафе в офис Юля забрала заказ и готовит сюрприз для мужа.
Закрыть
Есть ли у нее мобильное приложение Почты?
Да
Нет
В мобильном приложении Почты (6+) собрано много полезных и удобных сервисов: оно умеет оформлять и отслеживать посылку, присылает уведомления о ее перемещении и сразу сообщит, когда заветная коробочка приедет в место вручения. Там же будет написан адрес почтового отделения и часы работы. Скачать приложение можно в App Store, Google Play или AppGallery.
В ожидании заказа наша героиня скачала мобильное приложение Почты (6+). После регистрации она ввела трек-номер. Теперь каждый раз, когда посылка меняет свое положение, Юля получает уведомление. Так она может отследить весь путь заказа от продавца до места вручения.
Закрыть
При оформлении заказа Юлия оставила электронную почту. Теперь она получает сообщение, как только посылка меняет местоположение. Посылку легко отследить на всем пути следования.
Закрыть
Она сама получает посылку?
Да
Нет
Утром, когда посылка прибыла в Санкт-Петербург, курьер позвонил Юлии, чтобы договориться о времени доставки. Они решили встретиться в обед. По дороге из кафе в офис Юля забрала заказ и готовит сюрприз для мужа.
Закрыть
Юлии позвонил курьер, готовый вручить ей посылку. Но ее срочно отправили по работе в другой город. Попросить мужа встретить курьера вместо нее она, конечно, не может — это испортит весь сюрприз! Поэтому в приложении она оформила электронную доверенность и указала адрес подруги. Посылка дождется возвращения нашей героини в гостях.
Закрыть
Хочет ли Юлия следить
за перемещением посылки?
Да
Нет
Юлия ждет заказ и регулярно проверяет почтовый ящик. Очень скоро там появится извещение, что посылку можно получить в отделении.
Закрыть
Есть ли у нее мобильное приложение Почты?
Да
Нет
В мобильном приложении Почты (6+) собрано много полезных и удобных сервисов: оно умеет оформлять и отслеживать посылку, присылает уведомления о ее перемещении и сразу сообщит, когда заветная коробочка приедет в место вручения. Там же будет написан адрес почтового отделения и часы работы. Скачать приложение можно в App Store, Google Play или AppGallery.
В ожидании заказа наша героиня скачала мобильное приложение Почты (6+). После регистрации она ввела трек-номер. Теперь каждый раз, когда посылка меняет свое положение, Юлия получает уведомление. Так она может отследить весь путь заказа: от продавца до места вручения.
Закрыть
При оформлении заказа Юлия указала свою электронную почту. Теперь она получает сообщение, как только посылка меняет местоположение. Заказ легко отследить на всем пути следования.
Закрыть
Она сама получает посылку?
Да
Нет
Пока неясно
Утром, собираясь на работу, Юля увидела уведомление, что посылка уже в отделении. По дороге зашла туда, показала сотруднику штрихкод из приложения и получила посылку.
Закрыть
Утром, собираясь на работу, Юлия увидела уведомление, что посылка уже в отделении. Она оформила в приложении срочную доставку домой, и уже через 30 минут курьер передал посылку нашей героине.
Закрыть
Юлию неожиданно отправили в командировку, и она никак не может забрать подарок сама. Решение нашлось быстро: в приложении она в несколько кликов оформила доверенность на подругу, и та забрала подарок с Почты.
Закрыть
Хочет ли Юлия следить
за перемещением посылки?
Да
Нет
Есть ли у нее мобильное приложение Почты?
Да
Нет
В мобильном приложении Почты (6+) собрано много полезных и удобных сервисов: оно умеет оформлять и отслеживать посылку, присылает уведомления о ее перемещении и сразу сообщит, когда заветная коробочка приедет в место вручения. Там же будет написан адрес почтового отделения и часы работы. Скачать приложение можно в App Store, Google Play или AppGallery.
В ожидании своего заказа наша героиня скачала мобильное приложение Почты (6+). После регистрации она ввела трек-номер. Теперь каждый раз, когда посылка меняет положение, Юля получает уведомление. Так она может отследить весь путь заказа от продавца до места вручения.
Закрыть
При оформлении заказа Юлия указала свою электронную почту. Теперь она получает сообщение, как только посылка меняет свое местоположение. Заказ легко отследить на всем пути следования.
Закрыть
Она сама получает посылку?
Да
Нет
Почтоматы установлены в торговых центрах, на остановках и в шаговой доступности от жилых домов. Не надо стоять в очереди или подстраивать график под работу отделения. А забрать посылку за вас могут родные или знакомые по коду доступа к ячейке.
Юлии пришло СМС с кодом для получения посылки. Завтра по дороге на работу она заберет подарок для мужа в почтомате рядом с офисом.
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Заказ Юлии уже в почтомате, но она срочно уехала в командировку и не успеет забрать ее сама. Девушка отправила СМС с кодом подруге, которая без проблем получила посылку.
Закрыть
Юлия счастлива: подарок очень понравился мужу и оказался превосходного качества. Но когда реальность не совпадает с ожиданиями, вернуть покупку можно без проблем, если у интернет-магазина подключен сервис «Легкий возврат».
Оформить возврат можно в любом из 38 000 отделений Почты по всей стране.
Трек-номер продавец может вложить в коробку с заказом или сообщить покупателю самостоятельно. Его нужно будет назвать, передавая товар оператору в отделении.
Отправитель сможет забрать посылку в ближайшем отделении. Так Почта помогает покупателям не бояться интернет-покупок, а продавцам — радовать клиентов удобным сервисом.
Николай создает сумки, ремни и кошельки. Чаще всего у него заказывают простые вещи без особого декора, но молодой человек мечтает, чтобы покупатели оценили его дизайнерские аксессуары. Под Новый год мастер решил испытать удачу и создал несколько эксклюзивных сумок.
Отправить посылку с Николаем
Николай работает с Почтой по договору?
Да
Нет
У Николая есть свой сайт, где он принимает заказы. Когда клиент оформляет заказ, мастер в личном кабинете Почты готовит ее к отправке. Вбивает адрес получателя и распечатывает бланки. Тут же в системе отображается трек-номер заказа, который он сообщает покупателю.
Закрыть
Пока у Николая нет постоянных заказов, он по привычке отправляет их самостоятельно через почтовые отделения, где упаковывает и отдает заказы оператору.
Закрыть
У него есть мобильное приложение?
Да
Нет
Николай оформляет посылку через мобильное приложение (6+), сразу оплачивает доставку и получает трек-номер отправления.
Закрыть
Николай получает оплату за заказ — идет в ближайшее отделение, берет талончик и ждет очереди — упаковывает и оформляет посылку — получает трек-номер, который отправляет покупателю.
Закрыть
Он хочет сам сдать посылки в отделении?
Да
Нет
Николай идет в отделение и называет трек-номер посылки. Упаковывает заказ и отдает его оператору.
Закрыть
Николай в личном кабинете или мобильном приложении Почты (6+) вызывает курьера, который заберет заказ у дверей его мастерской. Остальное сделает Почта.
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Нужно успеть развезти подарки по всей России — даже в самые удаленные и труднодоступные уголки страны. Чтобы дар успел к бою курантов, лучше не откладывать его отправку на последний момент.
Почта России связывает тысячи продавцов и миллионы покупателей по всей стране. Больше 300 млн посылок получатели каждый год забирают в отделениях, почтоматах или у курьеров. Чтобы доставить все отправления, Почта регулярно расширяет и обновляет автопарк, запускает фирменные поезда и собственные авиаборты. Кроме того, компания постоянно работает над сокращением сроков доставки и придумывает новые сервисы. И всё это для того, чтобы момент получения посылки был по-настоящему волшебным.
Реклама АО «Почта России», pochta.ru

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