В нашей стране живет — сложно представить! — 145 миллионов человек. И каждый мечтает получить на Новый год уникальный подарок. И каждый год люди отправляются на поиски самого лучшего варианта, а влюбленные в свое дело мастера вздыхают в поисках заказчиков. Но, как известно, перед праздниками чудеса нередко случаются: желания исполняются, а те, кто ищут друг друга, — встречаются.

Так и произошло с нашими героями: они нашли друг друга в предновогодней суете. Вместе с ними мы узнаем историю одного подарка, который в канун праздников отправился за 2000 километров из Уфы в Санкт-Петербург. Вместе с Юлией и подарком для ее мужа пройдем весь путь от заказа до получения. А параллельно с Николаем — посмотрим на путь посылки от лица отправителя.

