В состав квартала войдут общеобразовательная школа на 1500 мест и три детских сада на 460 мест — один из них уже построен. Во дворах — современные игровые площадки с горками, лазилками и канатными дорожками, качелями и батутами. Есть спортивные площадки и комфортные места для отдыха с садовыми диванами и навесами. Между домами высажены тысячи деревьев и кустарников, а въезд автотранспорта на территорию ограничен.



Важная деталь: новый 31-й корпус введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года, ключи дольщикам вручат до новогодних праздников — с опережением планового срока почти на год. Такой высокий темп от очереди к очереди демонстрирует объединенный застройщик «Мегалит-Охта Групп». Так что долго ждать новоселья не придется.

