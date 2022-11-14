Наша жизнь постоянно меняется — должны преображаться и условия вокруг. Как выбрать квартиру, которая гибко подстроится под будущие потребности? Рассмотрим на примере ЖК «Приморский квартал» у метро «Пионерская».
Как изменить квартиру, если в жизни перемены
Есть план.
квартира ГОСТЕПРИИМНОЙ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ
СТУДИЯ ХОЛОСТЯКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СЕМЕЙНУЮ ОДНУШКУ
ДВУХКОМНАТНАЯ ДЛЯ ДВУХ, ТРЕХ, ЧЕТЫРЕХ...
Трехкомнатная для дружной семьи
Сейчас вы не обременённый заботами молодой человек — студент или начинающий специалист. Удобная кровать, обеденный стол, горячая ванна — список того, что действительно нужно вам в квартире, пока короткий. Но завтра вы, возможно, встретите вторую половинку — встречать рассветы и ужинать при свечах будете вместе. Чтобы в компактной квартире комфортно было и одному, и вдвоем, нужна планировка, которая сможет легко трансформироваться. Мы нашли такую: студию в 31-м корпусе ЖК «Приморский квартал».
Студия холостяка превращается в семейную однушку
32 кв. м
Большая площадь
Установив перегородку, можно превратить студию в однокомнатную квартиру
Зона спальни уютно обособлена
31-й корпус удачно расположен: он ближе всех к метро «Пионерская» в комплексе, дойти можно за пять минут. А еще в пешей доступности железнодорожная станция «Новая Деревня»: 40 минут — и вы уже в Сестрорецке.
Мы не поленились и посчитали количество маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев, которые ходят вокруг дома. Получилось 15. С такой транспортной доступностью вы успеете везде.
Мы не поленились и посчитали количество маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев, которые ходят вокруг дома. Получилось 15. С такой транспортной доступностью вы успеете везде.
Активная, молодая, успешная — к своим 35 вы достигли многого: ответственная работа, широкий круг общения, разносторонние интересы. Настало время обзавестись собственным жильем в Петербурге. Студии, пожалуй, уже маловато: хочется и рабочее место для удаленки обустроить, и гардероб разместить. И гостей с комфортом принять — например, раз в полгода приезжают родители, или друзья ночуют после посиделок. Советуем присмотреться к однокомнатной квартире с большой кухней-гостиной (квартиры с такими кухнями-трансформерами часто называют евродвушками):
Однушка гостеприимной петербурженки
В спальне удобно поставить большую кровать, а у окна оборудовать рабочее место
Столовая, зона для отдыха или гостевая комната? – выбирать только вам
Кухонную зону можно отделить от столовой
ОДНУШКА ГОСТЕПРИИМНОЙ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ
Проекту «Приморский квартал» уже 5 лет: сданы 10 из 13 жилых корпусов, а это значит, что жильцам заселяемых домов не придется ждать, когда рядом откроются магазины и салоны красоты. Все уже работает: аптеки, продуктовые магазины, пункты доставки интернет-магазинов и сервисы для жителей, кафе, кабинеты косметологии и даже языковой центр. У метро «Пионерская» есть большой торгово-развлекательный центр, строится еще один.
Люди, привыкшие к динамичному образу жизни, оценят и зеленые зоны в пешей доступности: Удельный парк и сквер на месте последней дуэли Пушкина.
Люди, привыкшие к динамичному образу жизни, оценят и зеленые зоны в пешей доступности: Удельный парк и сквер на месте последней дуэли Пушкина.
Отгремела свадьба, впереди — долгая семейная жизнь, в которой наверняка будут дети. Чтобы впоследствии не искать срочно новое жилье, лучше сразу купить квартиру, которая будет удобна с одним, а то и двумя малышами. Среди вариантов, еще доступных в построенном вдоль Богатырского проспекта 31-м корпусе, есть двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров. У нее интересная планировка: сразу два эркера в комнатах. Один вместит письменный стол в полтора раза больше обычного. Второй станет уютным уголком для чтения возле окна: можно поставить стеллаж с книгами, кресло и журнальный столик. Это «взрослый» сценарий. Пространство можно творчески обыграть, если его будут использовать и дети.
двухкомнатная для двух, трех, четырех...
Или обустроить два независимых пространства: вместительная кухня и родительская спальня
Ниша в коридоре: гардеробная или место для детских вещей и игрушек
Легко организовать просторную и функциональную кухню-гостиную
ДВУХКОМНАТНАЯ ДЛЯ ДВУХ, ТРЕХ, ЧЕТЫРЕХ...
В состав квартала войдут общеобразовательная школа на 1500 мест и три детских сада на 460 мест — один из них уже построен. Во дворах — современные игровые площадки с горками, лазилками и канатными дорожками, качелями и батутами. Есть спортивные площадки и комфортные места для отдыха с садовыми диванами и навесами. Между домами высажены тысячи деревьев и кустарников, а въезд автотранспорта на территорию ограничен.
Важная деталь: новый 31-й корпус введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года, ключи дольщикам вручат до новогодних праздников — с опережением планового срока почти на год. Такой высокий темп от очереди к очереди демонстрирует объединенный застройщик «Мегалит-Охта Групп». Так что долго ждать новоселья не придется.
Важная деталь: новый 31-й корпус введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года, ключи дольщикам вручат до новогодних праздников — с опережением планового срока почти на год. Такой высокий темп от очереди к очереди демонстрирует объединенный застройщик «Мегалит-Охта Групп». Так что долго ждать новоселья не придется.
Бывает, что семья живет несколькими поколениями в одной квартире. В таком случае у каждого должно оставаться личное пространство. И в современной квартирографии можно найти подходящие варианты: например, трехкомнатные в 31-м корпусе ЖК «Приморский квартал». Есть где разгуляться и молодым, и маленьким, и активным пенсионерам.
Трехкомнатная
для дружной семьи
для дружной семьи
Два санузла
Просторный угловой балкон с панорамным видом на 180 градусов как дополнительная зона для уединения
Окна квартиры — на три стороны
Вместительная кухня
Трехкомнатная для дружной семьи
Ко всем перечисленным преимуществам стоит добавить еще одно: вместе с 31-м корпусом сданы три очереди из четырех в проекте, более половины квартала уже заселено и обжито. Полностью проект завершат в 2025 году.
Во дворе будет тихо благодаря продуманной застройке: жилой комплекс устроен так, чтобы закрыть внутреннее пространство от шума города. Дополнительной аудиозащитой служит линия из шести многоэтажных паркингов, выстроенных вдоль железной дороги и улицы Матроса Железняка. Так что прогулки рядом с домом будут комфортными, а детский сон безмятежным.
Во дворе будет тихо благодаря продуманной застройке: жилой комплекс устроен так, чтобы закрыть внутреннее пространство от шума города. Дополнительной аудиозащитой служит линия из шести многоэтажных паркингов, выстроенных вдоль железной дороги и улицы Матроса Железняка. Так что прогулки рядом с домом будут комфортными, а детский сон безмятежным.
До 30 ноября все квартиры в 31-м корпусе можно купить по специальной ставке Сбербанка* для всех категорий клиентов — 4,5% без удорожания жилья. Первый взнос — от 15%. Процентная ставка действительна на весь срок кредитования.
Сейчас оптимальное время для покупки квартиры в новом доме «Приморского квартала»: скоро владельцам выдадут ключи, при этом в продаже есть большой пул квартир — есть из чего выбрать. В этом можно убедиться, заглянув для изучения планировок в отдел продаж на объекте в 400 метрах от метро «Пионерская».
Сейчас оптимальное время для покупки квартиры в новом доме «Приморского квартала»: скоро владельцам выдадут ключи, при этом в продаже есть большой пул квартир — есть из чего выбрать. В этом можно убедиться, заглянув для изучения планировок в отдел продаж на объекте в 400 метрах от метро «Пионерская».
Как купить?
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*Организатор акции «Ипотека от 4,5% годовых» в рамках программы «Господдержка 2020 от Сбербанка» — ООО «Мегалит – Охта Групп» совместно со ПАО «Сбербанк».
ЖК «Приморский квартал» (корпус 31, Богатырский пр., 2А) — застройщик ООО «Мегалит – Охта Групп». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией
Иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
*Организатор акции «Ипотека от 4,5% годовых» в рамках программы «Господдержка 2020 от Сбербанка» — ООО «Мегалит – Охта Групп» совместно со ПАО «Сбербанк».
ЖК «Приморский квартал» (корпус 31, Богатырский пр., 2А) — застройщик ООО «Мегалит – Охта Групп». Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией
Иллюстрации Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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