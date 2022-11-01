Петербургский меценат Юрий Берестов привез Дни Эрмитажа в Чечню

— Как ваша деятельность связана с Эрмитажем и как родилась идея проведения Дней Эрмитажа в Чечне?



— С Государственным Эрмитажем мы дружим и реализуем различные программы уже 10 лет. Один из таких примеров — ежегодный международный конкурс елочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа». За время проведения в нем приняло участие больше 10 000 человек из разных стран, а его география простирается от Малайзии до Канады. Каждый желающий может создать работу, у которой есть шанс стать настоящим экспонатом одного из лучших художественных музеев мира, получить ценный приз, а также посмотреть особенный балетный спектакль в Эрмитажном театре. Раньше этот театр исполнял функцию Императорского и был открыт только для членов царской семьи и их гостей.



Еще один проект — работа над восстановлением исторических балетных постановок, каждая из которых готовится в среднем около года. Мы воссоздаем утраченную хореографию, ищем ноты, шьем декорации и костюмы по старинным фотографиям или картинам, привлекаем в проект солистов и артистов из Мариинского, Михайловского и других театров Санкт-Петербурга.



В процессе восстановления одного из спектаклей к созданию костюма для финальной сцены был привлечен модный дом Firdaws, возглавляемый нынешним министром по культуре Чеченской Республики Айшат Кадыровой. В том же году она входила в число судей конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа». Тогда у нас и возникла идея объединить всемирно известный петербургский музей и Чечню в отдельном проекте. Первая программа «Дни Эрмитажа в Чеченской Республике» была запланировала на октябрь 2021 года, но всего за несколько дней до открытия ее пришлось отменить из-за введенных в республике ковидных ограничений. Поэтому мы очень рады, что в нынешнем году удалось реализовать этот проект — вопреки происходящему в мире.

