Петербургский меценат Юрий Берестов привез Дни Эрмитажа в Чечню
Рассказываем — зачем
Петербургский меценат Юрий Берестов привез Дни Эрмитажа в Чечню
Рассказываем — зачем
В главном Музее Чеченской Республики завершилось одно из самых значимых в области культуры мероприятий — Дни Эрмитажа. Впервые в истории Государственный Эрмитаж представил экспонаты из своей коллекции в республике. Целую неделю для жителей и гостей Грозного были открыты сразу две выставки: «Фарфоровая Россия» скульптора Павла Каменского» и «Незримое искусство: расширяя границы возможного». О том, почему в Грозный привезли именно эти выставки, мы поговорили с генеральным спонсором проекта, международным, общественным деятелем, председателем совета директоров технопарка «Айра» Юрием Берестовым.
— Как ваша деятельность связана с Эрмитажем и как родилась идея проведения Дней Эрмитажа в Чечне?
— С Государственным Эрмитажем мы дружим и реализуем различные программы уже 10 лет. Один из таких примеров — ежегодный международный конкурс елочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа». За время проведения в нем приняло участие больше 10 000 человек из разных стран, а его география простирается от Малайзии до Канады. Каждый желающий может создать работу, у которой есть шанс стать настоящим экспонатом одного из лучших художественных музеев мира, получить ценный приз, а также посмотреть особенный балетный спектакль в Эрмитажном театре. Раньше этот театр исполнял функцию Императорского и был открыт только для членов царской семьи и их гостей.
Еще один проект — работа над восстановлением исторических балетных постановок, каждая из которых готовится в среднем около года. Мы воссоздаем утраченную хореографию, ищем ноты, шьем декорации и костюмы по старинным фотографиям или картинам, привлекаем в проект солистов и артистов из Мариинского, Михайловского и других театров Санкт-Петербурга.
В процессе восстановления одного из спектаклей к созданию костюма для финальной сцены был привлечен модный дом Firdaws, возглавляемый нынешним министром по культуре Чеченской Республики Айшат Кадыровой. В том же году она входила в число судей конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа». Тогда у нас и возникла идея объединить всемирно известный петербургский музей и Чечню в отдельном проекте. Первая программа «Дни Эрмитажа в Чеченской Республике» была запланировала на октябрь 2021 года, но всего за несколько дней до открытия ее пришлось отменить из-за введенных в республике ковидных ограничений. Поэтому мы очень рады, что в нынешнем году удалось реализовать этот проект — вопреки происходящему в мире.
Еще один проект — работа над восстановлением исторических балетных постановок, каждая из которых готовится в среднем около года. Мы воссоздаем утраченную хореографию, ищем ноты, шьем декорации и костюмы по старинным фотографиям или картинам, привлекаем в проект солистов и артистов из Мариинского, Михайловского и других театров Санкт-Петербурга.
В процессе восстановления одного из спектаклей к созданию костюма для финальной сцены был привлечен модный дом Firdaws, возглавляемый нынешним министром по культуре Чеченской Республики Айшат Кадыровой. В том же году она входила в число судей конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа». Тогда у нас и возникла идея объединить всемирно известный петербургский музей и Чечню в отдельном проекте. Первая программа «Дни Эрмитажа в Чеченской Республике» была запланировала на октябрь 2021 года, но всего за несколько дней до открытия ее пришлось отменить из-за введенных в республике ковидных ограничений. Поэтому мы очень рады, что в нынешнем году удалось реализовать этот проект — вопреки происходящему в мире.
Александр Прохоренко, Юрий Берестов, Айшат Кадырова
— Почему выбраны именно эти две выставки?
— «Фарфоровую Россию» предложил привезти Эрмитаж. Выставка представляет собой 24 фарфоровых статуэтки — образы представителей народностей, которые населяли Россию в начале XX века. Демонстрируя их, мы показываем людям, что в нашей многонациональной стране важен каждый ее житель. Интересный факт: заказ на исполнение этой серии на Императорском Фарфоровом Заводе был инициирован лично Николаем II в 1907 году.
Выбрать вторую экспозицию выпала честь мне. «Незримое искусство» — выставка, направленная в первую очередь на незрячих и слабовидящих людей. И это не случайно. Два филиала технопарка «Айра» расположены в Чечне, на них работают в том числе люди с ограниченными возможностями по зрению (инвалиды I и II группы). Эти филиалы — отчасти мои социальные проекты. К сожалению, у нас по всей стране немного рабочих мест, подходящих для людей с особенностями здоровья. Поэтому я хотел, чтобы у них и всех других слабовидящих в регионе была возможность соприкоснуться с искусством.
Выбрать вторую экспозицию выпала честь мне. «Незримое искусство» — выставка, направленная в первую очередь на незрячих и слабовидящих людей. И это не случайно. Два филиала технопарка «Айра» расположены в Чечне, на них работают в том числе люди с ограниченными возможностями по зрению (инвалиды I и II группы). Эти филиалы — отчасти мои социальные проекты. К сожалению, у нас по всей стране немного рабочих мест, подходящих для людей с особенностями здоровья. Поэтому я хотел, чтобы у них и всех других слабовидящих в регионе была возможность соприкоснуться с искусством.
Рамзан Кадыров и Юрий Берестов
Директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
“
«Первый раз в Чечне проходят Дни Эрмитажа — это придуманный нами формат события, когда мы рассказываем об Эрмитаже и его различных чертах через вещи. Мы представили замечательную выставку «Фарфоровая Россия» — знаменитую серию статуэток, изображающую разные народы России и сопровождающуюся историей её создания. Другая наша выставка об инклюзии. Эта выставка включает ковры и изображения, которые можно трогать, чтобы слабовидящие люди могли их «увидеть». У нас большая программа инклюзии — мы не только о ней рассказываем, но и делимся своим опытом. Я уверен, что и дальше мы будем сотрудничать и можем уже сейчас планировать следующие Дни Эрмитажа в Грозном».
— Как выглядела эта инклюзивная выставка?
— На экспозиции посетителям представили барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их «ожившие» анимированные сюжеты, тактильные копии фрагментов Пазырыкского ковра, древнейшего из ныне известных ворсовых ковров, и многое другое. Все это можно пощупать, почувствовать. Инклюзивные выставки дают людям с особенными потребностями возможность познакомиться с коллекциями музея. Это технологии, которые на данный момент есть только у Эрмитажа. Ранее они нигде не были представлены — Чеченский Музей принял их первым.
Выставка, кстати, была продлена до 3 ноября, и вход на нее свободный.
Выставка, кстати, была продлена до 3 ноября, и вход на нее свободный.
Торжественная церемония открытия программы «Дней Эрмитажа в Чеченской Республике — 2022»
— Что еще, кроме экспозиций, было доступно посетителям во время мероприятия?
— Конечно, двумя выставками программа «Дни Эрмитажа в Чеченской Республике» не ограничилась. Кроме них в Национальной библиотеке прошла серия просветительских лекций и обмен опытом волонтеров из республики и Эрмитажа. В кинотеатре «Эрмитаж VR» показали виртуальную модель Галереи истории древней живописи и зала Юпитера, фильм в формате 360 «Эрмитаж. Погружение в историю» с Константином Хабенским в главной роли. Используя новейшие технологии — шлемы виртуальной реальности и джойстики — зрители прогулялись по залам и историческим эпохам.
Также состоялась виртуальная экскурсия по крупнейшему музею России. Это важная часть программы, потому что для посещения выставок жителям других городов необходимо было приехать в Грозный, а виртуальная экскурсия была доступна всем желающим в онлайн-формате.
В рамках нынешнего сотрудничества Эрмитаж передал Музею Чеченской Республики 3D-модель скульптуры императрицы Александры Федоровны. Та скульптура, которая находится в Чечне, к сожалению, разрушена и восстановлению не подлежит. Но в Эрмитаже сохранилась аналогичная, и это дало возможность создать модель и разместить ее в Грозном.
Также состоялась виртуальная экскурсия по крупнейшему музею России. Это важная часть программы, потому что для посещения выставок жителям других городов необходимо было приехать в Грозный, а виртуальная экскурсия была доступна всем желающим в онлайн-формате.
В рамках нынешнего сотрудничества Эрмитаж передал Музею Чеченской Республики 3D-модель скульптуры императрицы Александры Федоровны. Та скульптура, которая находится в Чечне, к сожалению, разрушена и восстановлению не подлежит. Но в Эрмитаже сохранилась аналогичная, и это дало возможность создать модель и разместить ее в Грозном.
Экспонаты выставки «"Фарфоровая Россия“ скульптора Павла Каменского»
— Дни Эрмитажа в Чечне прошли впервые. Будут ли они повторяться?
— Я на это надеюсь. Недавно президент России Владимир Путин отметил, что в запасниках музеев хранится огромное количество различных предметов искусства и надо сделать так, чтобы они стали доступны для населения страны. Эрмитаж над этим работает. Есть программа, которая называется «Спутники Эрмитажа»: в ее рамках музей проводит в разных регионах программу «Дни Эрмитажа». Иногда это становится преддверием появления такого «музея-спутника».
Экспонаты выставки «"Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского»
— Вы — человек действия, ваше сотрудничество выражается в работе. За какие проекты вы получили награду «За развитие культуры» от правительства Чечни?
— Наша компания реализовала в регионе несколько инновационных проектов. В том числе в 2017 году мы подарили Грозному умные велодорожки Smart Track на проспекте Кадырова. Это полноценный инфраструктурный проект с велокафе, велосчетчиками и станциями ремонта. Аналогов ему в мире нет, это наша разработка. Кроме того, мы создали архитектурную подсветку башен в горах и исторического поселения Хой, сделали там музей под открытым небом. А скульптуру «Лайк» провезли через всю страну и подарили Грозному на 200-летие.
Помимо этого, как я уже говорил, технопарк «Айра» открыл два филиала в Чечне, среди сотрудников — люди с ограниченными возможностями. Они работают на производстве, которое выпускает уличные светильники на базе реабилитационного центра Общества слепых, а также на производстве быстровозводимых модульных домов. Они заняты полезным делом и получают достойную оплату за труд.
Помимо этого, как я уже говорил, технопарк «Айра» открыл два филиала в Чечне, среди сотрудников — люди с ограниченными возможностями. Они работают на производстве, которое выпускает уличные светильники на базе реабилитационного центра Общества слепых, а также на производстве быстровозводимых модульных домов. Они заняты полезным делом и получают достойную оплату за труд.
Экспонат выставки «Незримое искусство: расширяя границы возможного»
— Над какими проектами вы работаете сейчас с Государственным Эрмитажем?
На этот год у нас запланировано еще два проекта — конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» и воссоздание исторического балета с ведущими солистами и артистами театров Санкт-Петербурга. Также впервые мы установим Ёлку Мира в Главном штабе Эрмитажа. Ее украсят игрушками, вручную созданными семьями консулов, дипломатических представителей из Санкт-Петербурга и присланными на конкурс участниками из других стран.
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