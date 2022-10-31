0,1% на весь срок. Почему квартиру на Московском нужно брать прямо сейчас
Если вы мечтали переехать в престижный Московский район, но сомневались, то эта новость для вас. Покупателям квартир в проекте бизнес-класса «е.волюция» доступна ставка 0,1% на весь срок. Кредит предоставляет банк ДОМ.рф, который обеспечивает проектное финансирование строительства.
Благодаря сниженной ставке ежемесячный платеж будет комфортным для семейного бюджета. В кредит можно взять до 12 млн рублей. Первый взнос — 15% от стоимости жилья.
Квартал «е.волюция» строится в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота». Он находится на пересечении Московского и Лиговского проспектов, однако в закрытом для транспорта дворе планируется обустроить тихие и зеленые зоны для прогулок и отдыха.
Главное преимущество проекта — в его расположении. С больших балконов части квартир будет открываться вид на Московский проспект и на одну из главных достопримечательностей района — Московские триумфальные ворота.
В квартирографии проекта больше всего семейных планировок с несколькими комнатами и просторными кухнями-гостиными. В таких лотах обязательно есть мастер-спальня с ванной, удобные гардеробные и постирочные. Бюджет покупки начинается от 7,9 млн рублей. Выдача ключей запланирована на декабрь 2024 года.
Квартал «е.волюция» строится в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота». Он находится на пересечении Московского и Лиговского проспектов, однако в закрытом для транспорта дворе планируется обустроить тихие и зеленые зоны для прогулок и отдыха.
Главное преимущество проекта — в его расположении. С больших балконов части квартир будет открываться вид на Московский проспект и на одну из главных достопримечательностей района — Московские триумфальные ворота.
В квартирографии проекта больше всего семейных планировок с несколькими комнатами и просторными кухнями-гостиными. В таких лотах обязательно есть мастер-спальня с ванной, удобные гардеробные и постирочные. Бюджет покупки начинается от 7,9 млн рублей. Выдача ключей запланирована на декабрь 2024 года.
5 причин купить квартиру в квартале «е.волюция»:
Транспортная доступность
Рядом выезды на КАД и ЗСД, для пешеходов — шесть станций метро, автобусные и троллейбусные маршруты. Прямая дорога в международный аэропорт «Пулково».
Парки и общественные пространства
На выходных можно прогуляться в парке Победы или отправиться в Пушкин. А еще рядом — самый большой в мире планетарий в здании газгольдера и модный гастромаркет на месте бывшего рынка.
Современное образование
В Московском районе работают частные детские сады и престижные школы. Здесь даже есть три университета. Впрочем, до центра города с его вузами тоже рукой подать.
Востребованное жилье
В Московском районе предложений немного, поэтому новые проекты всегда привлекают внимание.
Эксклюзивные лоты
Видовые квартиры; семейные с тихими личными комнатами подальше от гостиных; вариант с двумя высокими окнами в гостиной-столовой.
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* ЖК «е.волюция» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Структура-2», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
* ЖК «е.волюция» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Структура-2», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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