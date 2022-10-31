0,1% на весь срок. Почему квартиру на Московском нужно брать прямо сейчас

Если вы мечтали переехать в престижный Московский район, но сомневались, то эта новость для вас. Покупателям квартир в проекте бизнес-класса «е.волюция» доступна ставка 0,1% на весь срок. Кредит предоставляет банк ДОМ.рф, который обеспечивает проектное финансирование строительства.

