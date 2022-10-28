Ежегодно в России свыше 5 000 человек нуждаются в пересадке костного мозга. Для многих это единственный шанс победить рак крови. Но найти своего идеального донора — генетического близнеца — получается в одном случае из 10 000. Вот почему так важно пополнять донорскую базу данными новых добровольцев. Сегодня в России насчитывается до 200 000 потенциальных доноров костного мозга. Вроде бы цифра внушительная, но этого пока мало. Чтобы упростить процедуру вступления в регистр, Почта России совместно с Национальным РДКМ* и Русфондом запустила проект дистанционного рекрутинга доноров костного мозга. Кстати, для этого даже не надо идти в лабораторию и сдавать кровь.

Всё, что нужно, — заполнить заявку на участие и получить по почте набор со специальными палочками для взятия мазка с внутренней стороны щеки. Вместе с собранным биообразцом их нужно отправить заказным письмом в лабораторию. Там проведут исследование полученного материала и определят генотип, после этого данные добровольца попадут в базу потенциальных доноров. Все расходы по пересылке наборов и образцов берет на себя Почта России, определение генотипа и включение данных в регистр финансирует Русфонд.



Если вам от 18 до 45 лет, вы здоровы и тоже хотите стать донором, подать заявку можно прямо сейчас.

