Собери все сердечки и создай
собственный маршрут добра
собственный маршрут добра
Чтобы помогать людям, совсем не обязательно иметь миллионы, несколько высших образований или команду амбициозных единомышленников. Доброта и эмпатия начинаются с первой пластиковой бутылки, отданной на переработку, с первого отклика на поиск пропавшего человека или с первой открытки, купленной в поддержку тяжелобольных детей. С Почтой России мы расскажем, как легко делать добро вместе.
В нашем квесте вы найдете несколько простых способов помочь тем, кто больше всех нуждается в заботе и внимании. Отвечая на вопросы и выполняя задания, вы познакомитесь с проектами Почты России и узнаете, как спасают амурских тигров, кто дает надежду тяжелобольным пациентам и почему, заходя в отделение Почты, люди ищут батарейки с жирафом. В каждой точке маршрута спрятаны сердечки доброты, соберите их все и зажгите голубые сердца на нашей карте. Делать добро легче, чем кажется. Просто попробуйте!
Стать донором
костного мозга
костного мозга
Вступить в регистр доноров костного мозга теперь можно дистанционно, без визита в лабораторию для сдачи крови. Каждая новая анкета в регистре — это дополнительный шанс спасти жизнь человека с диагнозом «рак крови».
Подарить подписку на газеты и журналы
Детям-сиротам, инвалидам и пенсионерам важно внимание. Проявить заботу и сделать им полезный подарок можно в несколько кликов.
Отправить добрую
открытку
открытку
Узнайте, кто создает благотворительные открытки и как они помогают тяжелобольным детям.
Приклеить виньетку
и помочь ребенку
и помочь ребенку
Маленькая почтовая виньетка может подарить надежду ребенку с серьезным заболеванием. Как это работает?
Помочь
амурским тиграм
амурским тиграм
Хищник занесен в Красную книгу. В 1930-х амурские тигры оказались на грани вымирания, но сейчас их популяция восстанавливается. Узнайте, как вы можете позаботиться об этих животных.
Зарядиться
добром
добром
Одна купленная батарейка — это маленький вклад в спасение чьей-то жизни. Найдите батарейку с жирафом на Почте. Ее придумали для маленьких пациентов российских больниц.
Помочь найти потерявшегося
Дети и пожилые люди пропадают ежедневно. Помочь им может любой неравнодушный прохожий.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
А вот и нет! Это клетка спинного мозга. К сожалению, костный мозг часто с ним путают. Из-за этого распространен миф, что забор донорского трансплантата делают из позвоночника. На самом деле нужные стволовые клетки извлекают из тазовой кости или периферической крови — это безопасная для здорового человека процедура.
забрать сердечко и продолжить
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Верно! Это клетка костного мозга или, точнее, гемопоэтическая стволовая клетка, из которой формируются все клетки крови. Костный мозг отвечает в нашем организме за кроветворение и иммунитет. Только представьте, за день он производит около 500 миллиардов клеток крови. Часто костный мозг путают со спинным, который относится к центральной нервной системе.
забрать сердечко и продолжить
Ежегодно в России свыше 5 000 человек нуждаются в пересадке костного мозга. Для многих это единственный шанс победить рак крови. Но найти своего идеального донора — генетического близнеца — получается в одном случае из 10 000. Вот почему так важно пополнять донорскую базу данными новых добровольцев.
Сегодня в России насчитывается до 200 000 потенциальных доноров костного мозга. Вроде бы цифра внушительная, но этого пока мало. Чтобы упростить процедуру вступления в регистр, Почта России совместно с Национальным РДКМ* и Русфондом запустила проект дистанционного рекрутинга доноров костного мозга. Кстати, для этого даже не надо идти в лабораторию и сдавать кровь.
Сегодня в России насчитывается до 200 000 потенциальных доноров костного мозга. Вроде бы цифра внушительная, но этого пока мало. Чтобы упростить процедуру вступления в регистр, Почта России совместно с Национальным РДКМ* и Русфондом запустила проект дистанционного рекрутинга доноров костного мозга. Кстати, для этого даже не надо идти в лабораторию и сдавать кровь.
Стать донором костного мозга
Всё, что нужно, — заполнить заявку на участие и получить по почте набор со специальными палочками для взятия мазка с внутренней стороны щеки. Вместе с собранным биообразцом их нужно отправить заказным письмом в лабораторию. Там проведут исследование полученного материала и определят генотип, после этого данные добровольца попадут в базу потенциальных доноров. Все расходы по пересылке наборов и образцов берет на себя Почта России, определение генотипа и включение данных в регистр финансирует Русфонд.
Если вам от 18 до 45 лет, вы здоровы и тоже хотите стать донором, подать заявку можно прямо сейчас.
Если вам от 18 до 45 лет, вы здоровы и тоже хотите стать донором, подать заявку можно прямо сейчас.
Сможете угадать, на какой картинке клетка костного мозга?
Знаете ли вы, что в России болеее 494 000 детей-сирот? Это статистика* Института развития семейного устройства за 2021 год.
А сколько пенсионеров проводят свои дни в домах престарелых, интернатах и хосписах? По некоторым данным, количество пожилых людей, нуждающихся в уходе и сопровождении, может превышать два миллиона человек.
Специально для этих людей Почта России еще в 2015 году запустила проект «Дерево добра». Эта благотворительная акция позволяет подарить подписку на периодические издания разным социальным учреждениям. Только в этом году клиенты Почты оформили свыше 6 000 благотворительных подписок.
А сколько пенсионеров проводят свои дни в домах престарелых, интернатах и хосписах? По некоторым данным, количество пожилых людей, нуждающихся в уходе и сопровождении, может превышать два миллиона человек.
Специально для этих людей Почта России еще в 2015 году запустила проект «Дерево добра». Эта благотворительная акция позволяет подарить подписку на периодические издания разным социальным учреждениям. Только в этом году клиенты Почты оформили свыше 6 000 благотворительных подписок.
подарить подписку на газеты и журналы
Поучаствовать в акции можно онлайн: для этого нужно выбрать регион, учреждение, куда будут доставлять подписку, и само издание.
В какой точке мира вы бы ни находились, вы можете в несколько кликов сделать полезный подарок людям, которым так важны любое внимание и забота.
В какой точке мира вы бы ни находились, вы можете в несколько кликов сделать полезный подарок людям, которым так важны любое внимание и забота.
забрать сердечко и продолжить
Попробуйте угадать, сколько наименований газет, журналов и других печатных изданий представлено в подписном каталоге Почты России?
Всем нам, конечно, не хочется, чтобы болели дети. Это как минимум несправедливо. Однако реальность такова, что даже малышей не обходят стороной тяжелые недуги. По данным Росстата*, 2020 год стал рекордным в России по числу онкологических заболеваний среди детей. Одним нужна операция, другим — дорогостоящие медикаменты или реабилитационные процедуры. Эта проблема может коснуться любой семьи, и без поддержки с ней тяжело справиться.
Почта России совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» запустила добрую акцию — «Благотворительная открытка». Сегодня, отправляя такую открытку друзьям или родственникам, вы можете помогать тяжелобольным детям.
Почта России совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» запустила добрую акцию — «Благотворительная открытка». Сегодня, отправляя такую открытку друзьям или родственникам, вы можете помогать тяжелобольным детям.
Отправить добрую открытку
В некоторых отделениях Почты в регионах России можно приобрести открытки, часть средств от продажи которых идет в фонд «Линия жизни». Также купить дизайнерскую открытку можно и онлайн. Авторы рисунков на этих открытках — сами подопечные фонда и дети сотрудников почтовых отделений.
Благодаря такой инициативе Почта России помогает привлечь дополнительное внимание к проблемам и потребностям детей, которые остро нуждаются в нашей помощи.
Благодаря такой инициативе Почта России помогает привлечь дополнительное внимание к проблемам и потребностям детей, которые остро нуждаются в нашей помощи.
Как вы думаете, какую сумму удалось собрать от продажи благотворительных открыток в помощь детям?
Диагноз «нейробластома» может прозвучать для родителей как приговор. Но сегодня во многих случаях это онкозаболевание излечимо. Главное — диагностировать его как можно раньше. В России есть благотворительный фонд «Энби», созданный родителями, чтобы помогать семьям, которые так же, как они, столкнулись с нейробластомой.
Совместно с этой организацией Почта России запустила проект «Благотворительная виньетка». Виньетками называются декоративные элементы на письмах и открытках, которые еще сто лет назад использовались для благотворительных целей. Почта России в XXI веке возродила эту добрую традицию.
Сегодня в некоторых почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Екатеринбурга тоже можно приобрести благотворительную виньетку, наклеить ее на письмо, посылку или оставить себе на память. Участие в этой акции доступно и онлайн: любой житель России может купить открытку с благотворительной виньеткой.
Совместно с этой организацией Почта России запустила проект «Благотворительная виньетка». Виньетками называются декоративные элементы на письмах и открытках, которые еще сто лет назад использовались для благотворительных целей. Почта России в XXI веке возродила эту добрую традицию.
Сегодня в некоторых почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и Екатеринбурга тоже можно приобрести благотворительную виньетку, наклеить ее на письмо, посылку или оставить себе на память. Участие в этой акции доступно и онлайн: любой житель России может купить открытку с благотворительной виньеткой.
Приклеить виньетку
и помочь ребЕнку
и помочь ребЕнку
Часть вырученных средств получает фонд «Энби». Но миссия проекта еще и просветительская. Цель — дать родителям больше информации о нейробластоме и повысить онконастороженность среди врачей.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВИНЬЕТКА ЗНАКОМ ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ?
Да, конечно, это ведь то же, что и марка
Нет, это другое
Прекрасные полосатые кошки — амурские тигры — представляют не только национальную, но и общемировую ценность. Ирония судьбы такова, что в дикой природе у этих зверей нет естественных врагов, кроме человека. В 1930-е годы охотники едва ли не полностью истребили популяцию амурских тигров. В настоящее время они обитают в Приморье, Хабаровском крае, в Амурской и Еврейской автономных областях, а также в Китае. Сохранить этих краснокнижных хищников в России помогает Центр «Амурский тигр».
В некоторых почтовых отделениях Дальнего Востока можно купить открытки с изображениями амурских тигров. Часть вырученных средств получают тигриные заповедники. В прошлом году, например, на эти деньги приобрели фотооборудование, которое позволяет наблюдать за жизнью животных в их естественной среде обитания.
В некоторых почтовых отделениях Дальнего Востока можно купить открытки с изображениями амурских тигров. Часть вырученных средств получают тигриные заповедники. В прошлом году, например, на эти деньги приобрели фотооборудование, которое позволяет наблюдать за жизнью животных в их естественной среде обитания.
Помочь
АМУРСКИМ ТИГРАМ
АМУРСКИМ ТИГРАМ
Кроме того, в почтовых отделениях Дальнего Востока, Сибири, в поволжских регионах и на Урале продаются коробки с тигриным дизайном, которые также служат напоминанием о том, что только совместными усилиями мы можем спасти от вымирания этих редких и прекрасных животных.
Попробуйте угадать, сколько амурских тигров живет в России
Согласно исследованию компании Nielsen Holdings PLC*, россияне охотнее приобретают товары, если часть средств от их продажи идет на благотворительность. Дополнительный социальный смысл добавляет покупкам ценности, даже если речь идет об обычных батарейках.
С 2020 года во всех регионах страны действует проект «Заряд добра» — это еще одна акция Почты России в поддержку тяжелобольных детей и фонда «Линия жизни». Компания GP Batteries выпустила для него специальную серию батареек, которые теперь продаются в почтовых отделениях. С каждой проданной упаковки 1 рубль идёт в благотворительный фонд.
Узнать батарейки с добрым зарядом легко по яркому жирафу на упаковке — его нарисовала одна из подопечных фонда «Линия жизни» Полина Иванова.
С 2020 года во всех регионах страны действует проект «Заряд добра» — это еще одна акция Почты России в поддержку тяжелобольных детей и фонда «Линия жизни». Компания GP Batteries выпустила для него специальную серию батареек, которые теперь продаются в почтовых отделениях. С каждой проданной упаковки 1 рубль идёт в благотворительный фонд.
Узнать батарейки с добрым зарядом легко по яркому жирафу на упаковке — его нарисовала одна из подопечных фонда «Линия жизни» Полина Иванова.
Зарядиться добром
Вырученные средства идут на покупку медицинского оборудования, оплату операций и процедур по реабилитации и восстановлению детей.
Своим проектом Почта России в очередной раз подчеркивает, что помогать легко и каждый может поучаствовать в этом. Маленьких пожертвований не бывает, убеждены здесь. Даже простая покупка батарейки может принести пользу. И цифры это подтверждают: благодаря проекту фонд уже получил более 1 600 000 рублей. Этих средств хватило, чтобы профинансировать лечение 17 детей.
Своим проектом Почта России в очередной раз подчеркивает, что помогать легко и каждый может поучаствовать в этом. Маленьких пожертвований не бывает, убеждены здесь. Даже простая покупка батарейки может принести пользу. И цифры это подтверждают: благодаря проекту фонд уже получил более 1 600 000 рублей. Этих средств хватило, чтобы профинансировать лечение 17 детей.
забрать сердечко и продолжить
Ежегодно в России пропадает свыше 200 000 человек — в основном это дети и пожилые люди. К счастью, большинство из них удается найти. И в том числе благодаря поисковым организациям и волонтерам, которые оперативно откликаются на призыв о помощи.
Чтобы люди, которые потерялись, могли быстрее вернуться домой, Почта России присоединилась к проекту
«Островок безопасности». Его запустили АНО «Центр поиска пропавших людей» и поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Сейчас инициатива действует на территории Москвы. Потерявшийся человек или неравнодушный прохожий может обратиться в любое из 508 почтовых отделений города. Сотрудники компании прошли обучение и знают, что делать в таких случаях.
Чтобы люди, которые потерялись, могли быстрее вернуться домой, Почта России присоединилась к проекту
«Островок безопасности». Его запустили АНО «Центр поиска пропавших людей» и поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Сейчас инициатива действует на территории Москвы. Потерявшийся человек или неравнодушный прохожий может обратиться в любое из 508 почтовых отделений города. Сотрудники компании прошли обучение и знают, что делать в таких случаях.
помочь найти потерявшегося
Узнать «Островок безопасности» можно по специальному знаку. Это ярко-оранжевая наклейка на дверях всех московских почтовых отделений в виде геолокационного пина с телефоном горячей линии «Центра поиска пропавших людей».
Чтобы получить более подробную информацию о том, как вести себя с потерявшимся человеком и уберечь детей и пожилых родственников от попадания в подобные ситуации, вы можете позвонить на круглосуточную горячую линию «Островка безопасности»: 8 800 700-09-34.
Чтобы получить более подробную информацию о том, как вести себя с потерявшимся человеком и уберечь детей и пожилых родственников от попадания в подобные ситуации, вы можете позвонить на круглосуточную горячую линию «Островка безопасности»: 8 800 700-09-34.
Как вы поступите, встретив на улице растерянного пожилого человека?
Посажу его на нужный автобус и оплачу проезд.
Позвоню по телефону экстренной службы 112 или на горячую линию «Островка безопасности» 8 800 700-09-34
Пройду мимо, меня это не касается
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Вы ошиблись! Для детей в подписном каталоге Почты России можно выбрать книжки, раскраски, журналы с любимыми мультипликационными героями и развивающие пособия, для взрослых — газеты и журналы со сканвордами, издания о здоровье, науке или на тему кулинарии. Всего более 5 000 различных вариантов.
забрать сердечко и продолжить
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Это неверный ответ. В подписном каталоге Почты России более 5 000 вариантов печатных изданий. Для детей это книжки, раскраски, журналы с любимыми мультипликационными героями и развивающие пособия, для взрослых — газеты и журналы со сканвордами, издания о здоровье, науке или на тему кулинарии.
забрать сердечко и продолжить
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Столько амурских тигров сейчас насчитывают в Китае, в России же к 2022 году популяцию этих прекрасных зверей удалось довести до 750. Это безусловный успех, ведь в 1930-х годах их оставалось в природе как раз около 30.
Открытка проекта «Почта для тигра». Художник: Виктор Миллер-Гауса
забрать сердечко и продолжить
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Нет, больше: за последние годы удалось достичь успехов в сохранении и приумножении популяции амурских тигров. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало как раз не более 390 взрослых амурских тигров. Сегодня в России насчитывается примерно 750 кошек, включая тигрят. Некоторые из них даже начинают миграцию в Китай.
Открытка проекта «Почта для тигра». Художник: Виктор Миллер-Гауса
забрать сердечко и продолжить
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Если пожилой человек дезориентирован, он может не помнить или перепутать свой адрес. Никогда не покупайте билеты и не оплачивайте таким людям такси. Когда вы поняли, что человек затрудняется назвать свое имя или не помнит, как здесь оказался, позвоните по номеру 112 или на горячую линию «Островка безопасности»: 8 800 700-09-34. Также потерявшегося можно проводить в ближайшее отделение Почты, если вы находитесь в Москве.
забрать сердечко и продолжить
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Правильно. Когда вы заметили растерянного пожилого человека, то в первую очередь необходимо убедиться, что он не дезориентирован. Поинтересуйтесь, нужна ли ему помощь. Не торопитесь прекращать разговор, если вам ответили отказом. Попробуйте спросить, знает ли он, где находится или как пройти до любого места неподалеку — дезориентированный человек не сможет вам ответить. Тогда нужно позвонить по номеру 112 или на горячую линию «Островка безопасности»: 8 800 700-09-34. В Москве вы можете проводить потерявшегося до ближайшего отделения Почты, где точно знают, как действовать в такой ситуации.
забрать сердечко и продолжить
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
К сожалению, подобная ситуация может коснуться каждого из нас. Не оставайтесь равнодушными, вам и вашим близким однажды тоже может потребоваться чье-то доброе участие.
Когда вы заметили растерянного пожилого человека, то в первую очередь необходимо убедиться, что он не дезориентирован. Поинтересуйтесь, нужна ли ему помощь. Не торопитесь прекращать разговор, если вам ответили отказом. Попробуйте спросить, знает ли он, где находится или как пройти до любого места неподалеку — дезориентированный человек не сможет вам ответить. Тогда нужно позвонить по номеру 112 или на горячую линию «Островка безопасности»: 8 800 700-09-34. В Москве вы можете проводить потерявшегося до ближайшего отделения Почты, где точно знают, как действовать в такой ситуации.
Когда вы заметили растерянного пожилого человека, то в первую очередь необходимо убедиться, что он не дезориентирован. Поинтересуйтесь, нужна ли ему помощь. Не торопитесь прекращать разговор, если вам ответили отказом. Попробуйте спросить, знает ли он, где находится или как пройти до любого места неподалеку — дезориентированный человек не сможет вам ответить. Тогда нужно позвонить по номеру 112 или на горячую линию «Островка безопасности»: 8 800 700-09-34. В Москве вы можете проводить потерявшегося до ближайшего отделения Почты, где точно знают, как действовать в такой ситуации.
забрать сердечко и продолжить
И теперь только вам решать, какой маршрут доброты выбрать для себя. Почта России делает всё возможное, чтобы поддержать тех, кому нужна помощь здесь и сейчас: будь то взрослый, ребенок или тигр, который просто хочет жить.
Супер! Вы собрали
все голубые сердечки!
все голубые сердечки!
Акционерное общество «Почта России», Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а, ОГРН 1197746000000.
Просмотров: 912