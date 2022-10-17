Несмотря на то, что «БелАрт» относится к классу «комфорт», в нем есть опции, характерные для более высоких сегментов. Среди них — подземный паркинг со станциями пит-стоп для ремонта автомобилей, цифровые технологии системы «умный дом», очистка воды, двусторонние входные группы на уровне земли, без ступеней и пандусов, колясочные и велосипедные, бесшумные лифты, теплые полы в тамбурах, дизайнерская отделка мест общего пользования, вывод воды в места общего пользования, чтобы можно было помыть колеса коляски или лапы собаки после прогулки.



В квартирографии представлены варианты с европланировками, с мастер-спальнями, террасами, с окном в ванной комнате и в гардеробной. У квартир на последних этажах

(17–23-й) уникальные видовые характеристики, увеличенная площадь остекления и высокие потолки (от 3 м).

