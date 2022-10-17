Выбор горожан
«Строитель года» — крупнейший ежегодный отраслевой конкурс Петербурга. Это знак качества в профессиональной среде. В 2022 году конкурс проводится в восьми номинациях. В трех из них победителей назовут жители города: ведь именно для них трудятся девелоперы. Голосуйте за проект года, ожидание года и лучший проект благоустройства! Сделать выбор можно до 31 октября.
Концепт, изменивший жизнь Петербурга к лучшему
Проект, к которому приковано внимание города
Самая современная городская среда
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Проект года
Концепт, изменивший жизнь Петербурга к лучшему
Институтский, 16
(LEGENDA Intelligent Development)
Первый и единственный высотный проект в стиле ар-деко на севере Петербурга. Дом украшают панно с изображениями представителей местной фауны: сов, лисиц, рыб, лягушек и пчел. Анималистика добавляет зданию дополнительную пластичность и выразительность.
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Парадный вестибюль дома будет выделяться декоративным интерьерным панно. Оно состоит из 50 000 элементов смальты различных оттенков, в том числе золотой, которая придает дополнительное сияние и роскошь парадному холлу. В течение нескольких месяцев панно кропотливо собиралось вручную художниками станковой живописи Мастерской Андрея Журавлева.
ЖК «Цивилизация на Неве»
(ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»)
Семейный жилой комплекс бизнес-класса, предлагающий горожанам просторные квартиры с прямым видом на Неву. Преимущества проекта — развитая инфраструктура района и закрытая благоустроенная территория. В пешей доступности школы и детские сады, построенные Группой ЛСР.
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Проект «Цивилизация на Неве» представляет собой ансамбль из домов бизнес-класса, которые расположены вдоль Октябрьской набережной.
Введен в эксплуатацию дом 1. Его технические характеристики: от 13 до 23 этажей, около 700 квартир с акцентом на европланировки. Потолки от 2,82 до 3,14 метра. Подземный паркинг, закрытый двор без машин, система охранного видеонаблюдения и записи: по периметру здания, на входах, въездах, холлах, этажных площадках и лифтах. Консьерж в каждой парадной.
Введен в эксплуатацию дом 1. Его технические характеристики: от 13 до 23 этажей, около 700 квартир с акцентом на европланировки. Потолки от 2,82 до 3,14 метра. Подземный паркинг, закрытый двор без машин, система охранного видеонаблюдения и записи: по периметру здания, на входах, въездах, холлах, этажных площадках и лифтах. Консьерж в каждой парадной.
Гребной клуб «Причал'Ю»
(«Главстрой Санкт-Петербург»)
Гребная база — первый городской объект, реализованный застройщиком внутри жилого комплекса. «Причал'Ю» открыт для всех желающих и уже стал точкой притяжения для гребцов и любителей сапсерфинга в Юнтолово. На водном участке площадью 1500 кв. м петербуржцы могут попробовать силы на байдарках, каноэ, лодках-драконах, SUP-бордах, а также изучить академическую греблю или позаниматься йогой на воде.
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Клуб подходит как для тренировки спортсменов, так и для занятий любителей и новичков. Практиковать навыки в различных видах гребли помогут опытные тренеры. Занятия проводятся для взрослых и детей. «Причал'Ю» располагает: просторной зоной для тренировок, занятий йогой и пилатесом; площадками для разминки и отдыха; разнопрофильным лодочным парком.
Клуб уже стал местом проведения городских мероприятий. Летом 2022 года здесь прошли 10 событий, среди которых акция по очистке реки Юнтоловки, SUP Day «Причала'Ю», SUP Polo U Champ и Юнтоловская регата.
Клуб уже стал местом проведения городских мероприятий. Летом 2022 года здесь прошли 10 событий, среди которых акция по очистке реки Юнтоловки, SUP Day «Причала'Ю», SUP Polo U Champ и Юнтоловская регата.
ЖК «Солнечный город. Резиденции»
(Setl Group)
(Setl Group)
Малоэтажный квартал в скандинавском стиле в Красносельском районе. Обладатель серебряного сертификата Green Zoom за экологичность и энергоэффективность — один из немногих в Петербурге, кто получил его уже после сдачи домов. Во дворах — ландшафтный дизайн с местными растениями, взрослые ели, экологичные деревянные детские площадки, сады камней, холмы и насыпные газоны. В домах — светодиодные лампы, энергоэффективное остекление, автоматический сбор и передача показаний приборов учета.
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В домах — всего 4 этажа. Отделка фасадов в спокойных тонах, как в Скандинавии. В оформлении дворов используется пейзажный стиль: свободная планировка, извилистые дорожки, асимметрия, рельефные холмы из геопластики с тоннелями. Высажены шиповник, бирючина — кустарник с кремово-белыми цветами весной и глянцевыми черными ягодами в конце лета, — альпийская смородина, березы, липы, ели и остролистные клены.
Детские площадки — целые игровые городки с горками-трубами, каруселями, качелями-гнездами, развивающими тренажерами и бизи-бордами для малышей. Жители смогут отдохнуть в Солнечном сквере с елями и кленами, беседками, лежаками и перголами с качелями. Рядом — фитнес-станция для силовых тренировок со специальным оборудованием. Также готовы поле для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки. До конца года будет сдан детский садик с бассейном на 250 малышей.
Детские площадки — целые игровые городки с горками-трубами, каруселями, качелями-гнездами, развивающими тренажерами и бизи-бордами для малышей. Жители смогут отдохнуть в Солнечном сквере с елями и кленами, беседками, лежаками и перголами с качелями. Рядом — фитнес-станция для силовых тренировок со специальным оборудованием. Также готовы поле для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки. До конца года будет сдан детский садик с бассейном на 250 малышей.
Центр современного строительства
(Группа компаний «КВС»)
Это уникальное выставочное пространство площадью 800 кв. м, посвященное проектированию, возведению и эксплуатации жилого дома. Центр располагается в главном офисе его создателя — строительной компании «КВС». Здесь расположены десятки экспонатов: от геодезических инструментов и кульмана до кабины лифта и примера полностью готовой квартиры.
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Центр современного строительства — просветительский проект. Его миссия — популяризировать профессию строителя и повышать ее престиж. Здесь проводятся образовательные мероприятия и экскурсии для школьников, а также для студентов профильных вузов и колледжей. Компания «КВС» принимает в Центре партнеров и клиентов, которым интересна тема строительства.
ЖК «Новое Горелово»
(СК «ЛенРусСтрой»)
Район «Новое Горелово» рассчитан на 12 тысяч человек. Чтобы жители проводили в квартале больше времени, застройщик предусмотрел в проекте много зелени, бульвар, дворы с лавочками и местами для отдыха, детские игровые комплексы и многое другое. Вся инфраструктура строится одновременно со вводом домов.
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В ЖК работают две школы почти на 1200 человек и два государственных детских сада, рассчитанные свыше чем на 500 малышей. Также в районе есть два частных детских сада, пожарное депо, медицинский центр, магазины известных брендов, пекарни, детские центры и площадки, развивающие пространства для занятий спортом. Заканчивается строительство торгового центра, где среди прочего будут расположены кинотеатр и спорткомплекс с бассейном.
Места притяжения «Нового Горелово» — экобульвар и плейхаб площадью 4,5 га с зонами для активного и спокойного отдыха, включая беговые дорожки, спортивные и игровые тренажёры, зелёные зоны.
Места притяжения «Нового Горелово» — экобульвар и плейхаб площадью 4,5 га с зонами для активного и спокойного отдыха, включая беговые дорожки, спортивные и игровые тренажёры, зелёные зоны.
Школа в жилом квартале «Юттери»
(ГК «Ленстройтрест»)
Школа на 375 учеников возводилась на средства застройщика в Колпинском районе и была сдана на полгода раньше срока. Помимо 33 классов в здании есть два спортивных зала, лингафонный кабинет, спальная и игровые зоны для начальной школы, актовый зал с гримерками и пультом звукорежиссера, столовая с буфетом, современная библиотека, мастерские. На прилегающей территории — стадион, легкоатлетические дорожки и места для отдыха учащихся.
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Школьное пространство спроектировано так, что может трансформироваться под нужды учеников. Например, библиотека совмещает несколько функций: и коворкинг, и читальный зал, и книгохранилище, и зал для публичной защиты учебных работ — с проектором и шумопоглощающими панелями. Это модное, интересное пространство.
В интерьере образовательного учреждения использовано много дерева, выполнена уникальная система навигации — на английском и русском языках. Цветовое оформление подобрано так, чтобы создавать хорошее настроение у детей и подростков.
В интерьере образовательного учреждения использовано много дерева, выполнена уникальная система навигации — на английском и русском языках. Цветовое оформление подобрано так, чтобы создавать хорошее настроение у детей и подростков.
ЖК «Петровская Доминанта»
(Группа «Эталон»)
Жилой комплекс бизнес-класса расположен на Петровской косе, на берегу Малой Невки. Его выбирают те, кто мечает об атмосфере уединения в самом центре мегаполиса. «Петровскую Доминанту» отличает элегантное архитектурное решение в голландском стиле, разработанное бюро Intercolumnium.
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Прагматики оценили уникальные планировочные решения для максимального комфорта. Романтики — террасы, зимние сады и панорамные окна с видом на закат. Эстеты — закрытый двор, индивидуальный ландшафтный проект и променад.
В ЖК «Петровская Доминанта» применены современные инженерные решения. В комплексе построен детский сад с бассейном на 90 мест.
В ЖК «Петровская Доминанта» применены современные инженерные решения. В комплексе построен детский сад с бассейном на 90 мест.
ЖК «Эталон на Неве»
(Группа «Эталон»)
Новый проект Группы «Эталон» расположен на береговой линии Невы в 4 км от центра Петербурга. Его отличает яркая архитектура, созданная в мастерской А. Р. Шендеровича. На территории есть встроенный детский сад с отдельной площадкой для прогулок и кабинет врача общей практики.
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В проекте представлены редкие форматы: квартиры с видовыми террасами, с панорамным остеклением эркеров, с террасами (патио). Также в квартирографии есть городские виллы: двухуровневое жилье с отдельным входом, квартиры с отдельным входом в один уровень.
Ожидание года
Проект, к которому приковано внимание города
ЖК «ЛСР. Большая Охта»
(ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»)
Это первый проект в Петербурге, строящийся в рамках философии well-being. Концепция основывается на идее комплексного благополучия человека. В апарт-отеле будет пространство ментального и физического здоровья от известного курорта, циркадное освещение, фильтрация воды, акустический и температурный комфорт, увлажнение воздуха в номерах и общественных пространствах, biophilic-дизайн — внедрение элементов живой природы в интерьеры.
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«ЛСР. Большая Охта» строится в 10 минутах от центра города. Его преимущества — развитая инфраструктура района и закрытая благоустроенная территория. В пешей доступности — торговый центр, на территории ЖК будут коворкинг и школа-детский сад, а также большой кабинет педиатра, построенные Группой ЛСР. Корпуса 10-12 этажей, высота потолков от 2,7 до 3 метров. Черновая отделка и сплит-лоджии для внешних блоков кондицинеров.
Коллекционный дом 1919
(Element Development)
Проект сочетает 72 современных девелоперских решения, 8 из них эксклюзивны для Петербурга. Например, это инновации в инженерии: система поддержания атмосферы в доме; центральный бойлер здания; усилитель сотовой связи, в том числе в паркинге и лифте; интернет 1Гбит/сек; возможность выключения света во всей квартире одной клавишей; розетка для электромобиля в каждом машино-месте.
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«Коллекционный дом 1919» уникален и общественными пространствами. К услугам жителей: просторное лобби с камином и библиотекой, детский клуб Kids Club, зона коворкинга и две тихие комнаты с повышенной звукоизоляцией и рабочими столами, комната отдыха для личных водителей, круглосуточные стойка ресепшн и консьерж-служба. У покупателей будет возможность выбрать недвижимость с одним из пяти типов отделки: от чернового варианта до индивидуального дизайн-проекта.
Миссия девелопера — создать точку объединения лучших практик для жизни и философии «премиум», подчеркивающую историческое наследие Московского района, и по-новому презентовать его эксклюзивный потенциал.
Миссия девелопера — создать точку объединения лучших практик для жизни и философии «премиум», подчеркивающую историческое наследие Московского района, и по-новому презентовать его эксклюзивный потенциал.
Апарт-отель Well
(Formula City)
Это первый проект в Петербурге, строящийся в рамках философии well-being. Концепция основывается на идее комплексного благополучия человека. В апарт-отеле будет пространство ментального и физического здоровья от известного курорта, циркадное освещение, фильтрация воды, акустический и температурный комфорт, увлажнение воздуха в номерах и общественных пространствах, biophilic-дизайн — внедрение элементов живой природы в интерьеры.
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Апарт-отель Well станет проводником и хедлайнером концепции well-being-недвижимости не только в городе, но и в стране. Это будет апарт-отель нового формата в сегменте сервисных апартаментов. Инновации коснутся и принципов работы управляющей компании с резидентами и инвесторами. В перспективе бренд Well объединит сеть апарт-отелей в городах-миллионниках РФ.
ЖК Imperial Club
(Setl Group)
Видовой проект премиум-класса прямо на берегу Невы: на Васильевском острове у ледокола «Красин». Архитекторы — «Студия 44» Никиты Явейна. При подготовке эскизов создатели опирались на исторические планы «островной» архитектурной традиции. Застройка будет ступенчатой, разновысотной. Дома в проекте внешне отличаются друг от друга, но созданы в стиле образцовых зданий времен Петра I. Также будет воссоздана утраченная улица в створе 24-25-х линий В.O.
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В комплексе 3 дома. В отделке фасадов использован клинкерный кирпич. Вантовые «парящие» балконы в сочетании с элементами «под латунь» и натуральным камнем холодного белого оттенка создадут легкие и наполненные светом силуэты зданий. Дома будут визуально делится горизонтально — за счет отодвинутых верхних этажей и выдвинутых вперед нижних. И вертикально — за счет оконных проемов и отделки. Прием использовали при строительстве доходных домов в XIX веке.
Возле набережной Большой Невы разместятся зоны для отдыха и прогулок с видом на реку и идущие по ней суда, на Адмиралтейство и Исаакиевский собор. В домах — двухуровневые входные группы: внизу — стойки ресепшен и зоны ожидания с дизайнерской мебелью, а на втором этаже — просторные лобби. Во дворах — лаунж-зоны с шезлонгами, сады камней и «зеркало воды» — маленькие пруды в обрамлении цветущих и зеленых растений.
Возле набережной Большой Невы разместятся зоны для отдыха и прогулок с видом на реку и идущие по ней суда, на Адмиралтейство и Исаакиевский собор. В домах — двухуровневые входные группы: внизу — стойки ресепшен и зоны ожидания с дизайнерской мебелью, а на втором этаже — просторные лобби. Во дворах — лаунж-зоны с шезлонгами, сады камней и «зеркало воды» — маленькие пруды в обрамлении цветущих и зеленых растений.
ЖК «БелАрт»
(холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Жилой комплекс комфорт-класса строится на Полюстровском проспекте. Это часть международного проекта по созданию симметричных кварталов в Петербурге и Минске, разработанного институтом «Минскгражданпроект». Его адаптацией к российским реалиям занималась архитектурная мастерская «АМЦ-ПРОЕКТ», возглавляемая Сергеем Цыциным. Название жилого комплекса вдохновлено художественной галереей в столице Белоруссии.
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Несмотря на то, что «БелАрт» относится к классу «комфорт», в нем есть опции, характерные для более высоких сегментов. Среди них — подземный паркинг со станциями пит-стоп для ремонта автомобилей, цифровые технологии системы «умный дом», очистка воды, двусторонние входные группы на уровне земли, без ступеней и пандусов, колясочные и велосипедные, бесшумные лифты, теплые полы в тамбурах, дизайнерская отделка мест общего пользования, вывод воды в места общего пользования, чтобы можно было помыть колеса коляски или лапы собаки после прогулки.
В квартирографии представлены варианты с европланировками, с мастер-спальнями, террасами, с окном в ванной комнате и в гардеробной. У квартир на последних этажах
(17–23-й) уникальные видовые характеристики, увеличенная площадь остекления и высокие потолки (от 3 м).
В квартирографии представлены варианты с европланировками, с мастер-спальнями, террасами, с окном в ванной комнате и в гардеробной. У квартир на последних этажах
(17–23-й) уникальные видовые характеристики, увеличенная площадь остекления и высокие потолки (от 3 м).
Реконструкция Левашовского хлебозавода
(Группа RBI)
Реконструкция памятника конструктивизма — часть создания жилого комплекса Futurist. Проект предполагает, что в помещениях здания — объекта культурного наследия будет работать культурно-деловой центр площадью более 7 000 кв. метров. Внутри запланированы: многофункциональный зал-амфитеатр, выставочная ротонда, учебные помещения для мастер-классов, а также «блокадная комната» — мемориальный зал, посвященный жизни этого квартала Ленинграда в годы блокады.
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Со стороны Большой Зелениной улицы будет разбит новый общедоступный городской сквер, со стороны Левашовского проспекта — пешеходная площадь. Важная составляющая благоустройства этих открытых зон, как и всего проекта, — большой объем архитектурно-художественной и ландшафтной подсветки и малые архитектурные формы индивидуального изготовления.
Глухие заборы и позднейшие пристройки вокруг здания Левашовского хлебозавода уже демонтированы. Памятник эпохи конструктивизма после завершения реконструкции будет открыт для горожан со всех главных видовых точек.
Глухие заборы и позднейшие пристройки вокруг здания Левашовского хлебозавода уже демонтированы. Памятник эпохи конструктивизма после завершения реконструкции будет открыт для горожан со всех главных видовых точек.
Проект «МИРЪ»
(Группа RBI)
Жилой комплекс завершит сложившийся ансамбль площади у исторического Феодоровского собора. Архитектурная концепция проекта создана Евгением Герасимовым — одним из самых известных и востребованных архитекторов России. Она связана как с обликом новой застройки квартала, так и со сложившимся историческим окружением. Цветовое сочетание краснокирпичных стен и светлых деталей из архитектурного бетона, а также декоративные элементы отсылают к мотивам традиционной русской архитектуры.
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Проект состоит из двух корпусов. Квартирография — от одно- до пятикомнатных, площадью от 28 до 146 кв. метров, включая квартиры с видовыми террасами и панорамными окнами на верхних этажах. У жителей комплекса на первом этаже будет собственный фитнес-зал площадью 100 кв. метров, полностью оборудованный тренажерами и спортивными снарядами.
Также на первом этаже расположится встроенный муниципальный детский сад на 60 мест, который после сдачи комплекса будет передан городу. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 156 машино-мест. Прямо в него можно спуститься на лифте с любого этажа. Там также предусмотрено усиление сигнала мобильной связи. Важной частью пространства внутреннего двора станут амфитеатр и «зеленая комната» с уличными обогревателями и розетками для подзарядки электронных устройств.
Также на первом этаже расположится встроенный муниципальный детский сад на 60 мест, который после сдачи комплекса будет передан городу. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 156 машино-мест. Прямо в него можно спуститься на лифте с любого этажа. Там также предусмотрено усиление сигнала мобильной связи. Важной частью пространства внутреннего двора станут амфитеатр и «зеленая комната» с уличными обогревателями и розетками для подзарядки электронных устройств.
Квартал «Греция»
(Группа компаний «КВС»)
Это первая очередь Олимпийских кварталов «ЮгТаун», масштабного проекта комплексного освоения территорий. Объект строится в Пушкинском районе и включает девять очередей. Каждая из них названа в честь страны, которая когда-либо принимала Олимпийские игры. «Греция» состоит из 8 пятиэтажных домов. Первые из них будут сданы уже в конце 2023 года. В квартале также возводится детский сад на 190 малышей.
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На территории «Греции» также находится парк отдыха «Олимпийские надежды». Это зеленая зона площадью 4200 кв. м, оформленная в греческой тематике. Центральный пешеходный бульвар, украшенный аллеями из туй, ведет к большой площади, где будут проходить праздники и массовые гуляния. Рядом расположатся павильон в античном стиле и амфитеатр с многоярусными скамейками, откуда можно будет любоваться парком и всем кварталом. Неподалеку обустроят площадки для спокойного отдыха с качелями, украшенные малыми архитектурными формами — фрагментами древних колонн.
Жилой экорайон «Юнтолово Comfort»
(«Главстрой Санкт-Петербург»)
Территория спроектирована по европейским принципам организации пространства, где все основные объекты находятся в шаговой доступности. Здесь появятся поликлиника для взрослых и детей, детский сад, многоэтажный паркинг и семь жилых домов с коммерческой инфраструктурой на первых этажах, предлагающей широкий ассортимент товаров и услуг.
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Концепция квартала была вдохновлена североевропейским зодчеством. Автором архитектурного облика квартала выступило Архитектурное бюро «А.Лен», портфолио которого насчитывает более 500 проектов в 30 городах России. Фасады зданий отличает контрастная цветовая гамма, динамичная композиция и декоративные вставки из кирпича.
Квартал «Юнтолово Comfort» привлекает внимание продуманными планировками квартир, закрытыми дворами без машин, велопарковками во дворе, дизайнерскими холлами в парадных, колясочными и современными инженерными решениями. Из больших окон будут открываться живописные виды на будущий Центральный парк, а также новый символ Петербурга — «Лахта-Центр».
Квартал «Юнтолово Comfort» привлекает внимание продуманными планировками квартир, закрытыми дворами без машин, велопарковками во дворе, дизайнерскими холлами в парадных, колясочными и современными инженерными решениями. Из больших окон будут открываться живописные виды на будущий Центральный парк, а также новый символ Петербурга — «Лахта-Центр».
Лучший проект благоустройства
Самая современная городская среда
ЖК «LEGENDA Героев»
(LEGENDA Intelligent Development)
Во дворе smart-квартала создан первый в Петербурге городской огород рядом с домом, в котором жители выращивают ароматные травы и сезонные растения. Мода пришла к нам из Европы и Америки. Там создаются naturgarden — натуральные сады, в которых используются типичные для местности растения. Посадкам придают максимально естественный, «дикий» вид.
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Планировка «LEGENDA Героев» предусматривает три просторных внутренних двора. Западный — место для уединенного отдыха и игр с детьми разного возраста. Центральный предназначен для активного досуга и общения. Здесь расположены спортивное поле и скамейки для болельщиков, теннисные столы и тренажеры, городской огород, детские площадки и беседки. Восточный — это полноценный парк: в нем растет более 6600 лиственных и 1200 хвойных кустарников, 2000 многолетних растений, более 100 крупноформатных деревьев.
Продуманное благоустройство двора в полной мере отражает семейную философию smart‐подхода: «умное» пространство для жизни человека.
Продуманное благоустройство двора в полной мере отражает семейную философию smart‐подхода: «умное» пространство для жизни человека.
ЖК Ultra City II
(Группа RBI)
Важной частью дворового пространства в 2022 году стала выставочная зона, где могут размещаться работы как профессионалов, так и любителей — взрослых и юных жителей Ultra City. Во дворе установлены 22 двусторонних выставочных стенда. Как часто будет меняться экспозиция — зависит от самих жителей. Выставить свои работы на всеобщее обозрение можно свободно, обратившись в управляющую компанию.
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В новом жилом комплексе на Комендантском проспекте Группа RBI продолжает реализовывать концепцию двора как большого общественного пространства для развлечений, прогулок и самовыражения. Здесь представлены детские игровые пространства, созданные с учетом рекомендаций психологов и ландшафтных дизайнеров (сделано в составе 1-2 этапов строительства), «креативная» зона в виде амфитеатра и выставочного пространства под открытым небом (сделано в составе 2-го этапа строительства). К 2023 году, в составе 3-го этапа, планируется открыть городской огород и спортивную зону с профессиональными уличными тренажерами, столами для шахмат, тенниса, кикера.
ЖК «ЦДС Чёрная Речка»
(Группа ЦДС)
Отличительная черта проекта — закрытые авторские дворы с современным наполнением: разноуровневое освещение, геопластика, выделенные функциональные зоны, теневые навесы-перголы. Въезд в подземный паркинг будет служить амфитеатром для жителей. Они смогут собираться здесь для соседских мероприятий, детских концертов или просто отдыхать на свежем воздухе.
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На детских площадках построены интересные объекты: комплекс с монорельсом, безопасная тарзанка, игровые кубы, качели-гнездо. Также в каждом дворе есть площадка для занятий спортом с тренажерами, теннисные столы, скамейки для отжимания, батуты. Много внимания уделено озеленению: большие газоны засажены специально подобранными злаковыми культурами и дикими травами, которые создают впечатление постоянно цветущего поля. Высажены деревья и кустарники, которые дополняют пространство яркими зелеными акцентами. Предусмотрены велопарковки, контейнеры для раздельного сбора мусора.
Экотропа в Московском районе
(Setl Group)
Экотропа на месте бывшего дендропитомника длиной 2,5 км открыта для всех желающих. Она проходит по настоящему лесу между ЖК «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль». Тут есть целые рощи дубов, вязов, кленов, каштанов, акации и спиреи, летом цветут луговые травы, летают иволги и бегают трясогузки. Ландшафт не нарушен, а птицы не потревожены — дорожки просто отсыпаны сосновой мульчей, а через ручей установлены деревянные мостики.
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Вдоль экотропы появились необычные скамьи из цельных кусков дерева, а также кормушки для пернатых. Установлены деревянные фигуры животных и птиц, выпиленные мастерами: совы, косолапые мишки и другие. Информационные стенды на всем пути рассказывают о местных деревьях, кустарниках и травах, а также птицах, которых можно встретить на маршруте.
Экотропы — один из трендов последних лет. Не человек меняет природу в угоду себе — наоборот, он должен подстраиваться под нее, создавая условия для развития и охраны растений и животных.
Экотропы — один из трендов последних лет. Не человек меняет природу в угоду себе — наоборот, он должен подстраиваться под нее, создавая условия для развития и охраны растений и животных.
Благоустройство для жилого комплекса «Юттери»
(«Партнер СПб»)
В состав работ входили вертикальная планировка территории, устройство покрытий (проезды, тротуары, отмостка, щебеночно-набивные дорожки, площадки, спортивные площадки, проезды для пожарных машин), установка бортовых камней, разметка парковок.
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Компания «Партнер СПб» создана в 2018 году. Среди основных направлений деятельности — этапы нулевого цикла: земляные работы, разработка котлованов, подготовка площадки строительства, планировка территории, прокладка временных дорог. Также предприятие занимается комплексным квартальным благоустройством, созданием улично-дорожной сети.
Генподрядчиком благоустройства для жилого комплекса «Юттери» выступило ООО «ЛСТ Генподряд».
Генподрядчиком благоустройства для жилого комплекса «Юттери» выступило ООО «ЛСТ Генподряд».
Гринфингер с многофункциональной площадкой PlayHub в жилом экорайоне «Юнтолово»
(«Главстрой Санкт-Петербург»)
(«Главстрой Санкт-Петербург»)
Летом 2022 года на территории 13 000 кв. м в жилом экорайоне «Юнтолово» открылось общественное пространство с большой игровой площадкой формата PlayHub. В разработке концепции принимали участие детские психологи. Для маленьких исследователей предусмотрены несколько сценариев: полосы препятствий, мини-скалодром и т. д. Главным объектом площадки стала деревянная пирамида высотой 10 м с канатами и извилистой горкой.
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Общественное пространство — первый этап создания прогулочных аллей в «Юнтолово», которые свяжут между собой жилые кварталы, Центральный парк площадью 20 га и лесопарковое пространство. Гринфингер, действующий как важный экологический коридор, обеспечит правильное функционирование природных систем заказника.
В проекте учтены все составляющие комфортного и безопасного отдыха. Гринфингеры спроектированы так, что по ним, не пересекая проезжую часть, жители смогут обойти или объехать на велосипеде большую часть экорайона.
В проекте учтены все составляющие комфортного и безопасного отдыха. Гринфингеры спроектированы так, что по ним, не пересекая проезжую часть, жители смогут обойти или объехать на велосипеде большую часть экорайона.
Квартал «Атмосфера»
(Группа компаний «КВС»)
Изюминка двора «Атмосферы» — площадки для мини-гольфа. Также территорию украшают изящные садовые мостики и декоративные валуны.
В квартале также находится одна из скульптурных композиций «Нового Сертолово». Это «КВСик» — символ компании-застройщика с собачкой по кличке Чопик.
В квартале также находится одна из скульптурных композиций «Нового Сертолово». Это «КВСик» — символ компании-застройщика с собачкой по кличке Чопик.
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В квартале сразу были высажены взрослые деревья — рябины и ели. Благодаря этому двор остается зеленым и уютным в любое время года. Малыши могут играть в стильных городках, раскрашенных «под дерево». Для детей постарше обустроены спортивные комплексы. Любителей фитнеса приглашает зона с уличными тренажерами. Все пространства разделены — это делает прогулки комфортными и безопасными для всех. На детских площадках уложено специальное антитравматическое покрытие.
Благоустройство III очереди «Приморского квартала»
(объединенный застройщик «Мегалит – Охта Групп»)
(объединенный застройщик «Мегалит – Охта Групп»)
Вокруг нового 32-го корпуса высадили 270 взрослых деревьев и свыше 6500 кустарников — это больше установленных форм. Для детей обустроили безопасную площадку с горками, интересным игровым комплексом для лазания, канатными дорожками, каруселями, качелями, развивающими досками и батутами. Отдельная площадка — для воркаута: здесь есть перекладины, кольца, брусья и другие снаряды для занятий спортом на свежем воздухе. На территории предусмотрены три беседки, деревянные скамьи и садовые диваны.
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На придомовой территории посадили айву и вишню, дерен с кизильником, черноплодку и розу, горную сосну и алтайскую смородину, спирей и спифандру. У большинства из этих растений зрелищное цветение — яркие цветы и листья, красочные ягоды. Озеленение подобрано так, чтобы радовать жителей круглый год — и в зимнем пейзаже, и с приходом весны.
При устройстве котлованов III очереди строители нашли природные валуны. Их сохранили и теперь создадут из них композицию возле новых домов. Камни, которые пролежали тысячи лет в земле на месте будущего «Приморского квартала», теперь его украсят.
При устройстве котлованов III очереди строители нашли природные валуны. Их сохранили и теперь создадут из них композицию возле новых домов. Камни, которые пролежали тысячи лет в земле на месте будущего «Приморского квартала», теперь его украсят.
ЖК BOTANICA
(Группа «Эталон»)
Индивидуальный ландшафтный проект озеленения включает в себя закрытый двор за корпусами — с кленами, горными соснами, кустарниками барбариса и спиреи. Между домами расположен бульвар с доступом со стороны Аптекарского проспекта — с зеленью и скамейками для отдыха. На территории есть уникальный арт-объект: граффити с видами природы.
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В комплексе два закрытых внутренних двора, детская и спортивная площадки, а также несколько зон отдыха.
Все покрытия на территории выполнены из качественных материалов: гранитное мощение, тротуарная брусчатка, резиновые покрытия, гравийные набивные дорожки.
Все покрытия на территории выполнены из качественных материалов: гранитное мощение, тротуарная брусчатка, резиновые покрытия, гравийные набивные дорожки.
Ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года» проводится с 2003 года. Он стал доброй традицией Петербурга, получив статус одной из престижнейших премий в строительной сфере. Проводит конкурс СРО А «Объединение строителей СПб».
Цель соревнования: привлечь внимание властей и жителей города к самым актуальным и современным проектам на строительном рынке. Номинации соответствуют духу времени. В 2022 году петербуржцы выберут лучший проект, в том числе в сфере благоустройства, а также самый ожидаемый проект следующего года. В свою очередь, представители экспертного жюри назовут лучшую строительную компанию, лидера импортозамещения и лучшую компанию в сфере исполнения госзаказа. Также награды получат самый эффективный менеджер отрасли и руководитель, внесший значительный вклад в развитие строительного сектора Северной столицы.
Победителей назовут на торжественной церемонии награждения в ноябре.
Реклама, СРО А «Объединение строителей СПб», https://sros.spb.ru/
Цель соревнования: привлечь внимание властей и жителей города к самым актуальным и современным проектам на строительном рынке. Номинации соответствуют духу времени. В 2022 году петербуржцы выберут лучший проект, в том числе в сфере благоустройства, а также самый ожидаемый проект следующего года. В свою очередь, представители экспертного жюри назовут лучшую строительную компанию, лидера импортозамещения и лучшую компанию в сфере исполнения госзаказа. Также награды получат самый эффективный менеджер отрасли и руководитель, внесший значительный вклад в развитие строительного сектора Северной столицы.
Победителей назовут на торжественной церемонии награждения в ноябре.
Реклама, СРО А «Объединение строителей СПб», https://sros.spb.ru/
О конкурсе
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