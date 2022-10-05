«Велосипед — это уникальная кардионагрузка. Она безопасна: если вы правильно сидите, работают только ноги, — отметил Денис Дмитриев. — Я люблю велоспорт за то, что это скорость и адреналин, чувство гонки и соперничества! А в условиях города велосипед — прекрасный способ даже за час посмотреть главные достопримечательности. Поэтому на соревнованиях, пока другие спортсмены готовятся в зале, велосипедисты успевают посмотреть мир.



Сегодня мы тренировались вблизи «Лахта Центра», вместе с «Газпром Ареной», ЗСД, парком 300-летия, новым морским фасадом и видом на Финский залив. Безумно красиво все сделали! Я люблю эти места: часто тут бываю, потому что на Крестовском острове находится велотрек, где уже много лет проходит чемпионат России. Мне очень нравится кататься здесь на велосипеде, потому что есть велодорожки, можно остановиться, выпить кофе и полюбоваться красивейшими видами».

