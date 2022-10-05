Заниматься с именитыми спортсменами, глядя на морскую гладь и современную архитектуру, — такой шанс получили горожане, принявшие участие в трех открытых тренировках вблизи «Лахта Центра». Серия мероприятий прошла при поддержке «Газпрома». Рассказываем, как это было.
в Петербурге прошли звёздные тренировки с чемпионами
Спорт с удовольствием:
Открыла новый проект тренировка по бегу, состоявшаяся на набережной у самой высокой башни Европы 28 августа. Звездным наставником первых участников стала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. Кстати, она впервые бегала в Петербурге.
Бег с Анной Богалий
«Уверена, что скоро на набережной у «Лахта Центра» будет кипеть жизнь: будет много молодежи, люди будут приходить семьями, гулять, бегать по утрам и по вечерам, пространство будет использоваться для тренировок и активного образа жизни», — поделилась впечатлениями Анна.
Группа «первопроходцев» набралась очень быстро. В комментариях под постом-приглашением одна из жительниц написала: «Это не мероприятие, а мечта! Обожаем с мужем бегать, а тут еще и возможность позаниматься в таком красивом месте с двукратной олимпийский чемпионкой!»
На тренировке сторонники ЗОЖ пробежали километр, а потом соревновались в скорости на дистанции 462 метра, символически преодолевая высоту небоскреба.
На тренировке сторонники ЗОЖ пробежали километр, а потом соревновались в скорости на дистанции 462 метра, символически преодолевая высоту небоскреба.
11 сентября группа счастливчиков крутила педали на велотренировке с олимпийцем, чемпионом мира и Европы Денисом Дмитриевым. Разминку перед заездом провела чемпионка России конькобежка Татьяна Дмитриева.
Участникам снова повезло с погодой. Многие приезжали семьями: ведь велотренировка может легко переходить в совместную велопрогулку или велоэкскурсию.
Участникам снова повезло с погодой. Многие приезжали семьями: ведь велотренировка может легко переходить в совместную велопрогулку или велоэкскурсию.
Велотренировка с Денисом Дмитриевым
«Велосипед — это уникальная кардионагрузка. Она безопасна: если вы правильно сидите, работают только ноги, — отметил Денис Дмитриев. — Я люблю велоспорт за то, что это скорость и адреналин, чувство гонки и соперничества! А в условиях города велосипед — прекрасный способ даже за час посмотреть главные достопримечательности. Поэтому на соревнованиях, пока другие спортсмены готовятся в зале, велосипедисты успевают посмотреть мир.
Сегодня мы тренировались вблизи «Лахта Центра», вместе с «Газпром Ареной», ЗСД, парком 300-летия, новым морским фасадом и видом на Финский залив. Безумно красиво все сделали! Я люблю эти места: часто тут бываю, потому что на Крестовском острове находится велотрек, где уже много лет проходит чемпионат России. Мне очень нравится кататься здесь на велосипеде, потому что есть велодорожки, можно остановиться, выпить кофе и полюбоваться красивейшими видами».
Сегодня мы тренировались вблизи «Лахта Центра», вместе с «Газпром Ареной», ЗСД, парком 300-летия, новым морским фасадом и видом на Финский залив. Безумно красиво все сделали! Я люблю эти места: часто тут бываю, потому что на Крестовском острове находится велотрек, где уже много лет проходит чемпионат России. Мне очень нравится кататься здесь на велосипеде, потому что есть велодорожки, можно остановиться, выпить кофе и полюбоваться красивейшими видами».
Завершил серию звездных тренировок мастер-класс Николая Валуева — чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. В новом пространстве «Флагшток» у «Газпром Арены» собрались более 40 взрослых и детей.
Мастер-класс Николая Валуева
«Стоять рядом, на расстоянии вытянутой руки, с легендой бокса — это невероятно! — рассказала участница Ольга. — Я удивлена, что Николай Валуев прост в общении: на тренировке он доступно и понятно рассказывает, что и как делать. Место проведения тоже шикарное: потрясающие виды города, красивый закат!»
«У нас петербуржцы крепкие: сегодня тренировались, несмотря на дождливую погоду, — подвел итоги Николай Валуев. — Пришли и те, кто с боксом незнаком, и те, кто профессионально занимается, — в том числе дети. Удивить всех сразу было сложно, поэтому я провел общую разминку, показал постановку рук, приемы с боксерской грушей. Участники научились рассчитывать силу удара и уходить от прямых и боковых ударов. В целом полезно провели время: активно, интересно, весело. Хорошо, что при поддержке «Газпрома» проводятся такие мероприятия».
«У нас петербуржцы крепкие: сегодня тренировались, несмотря на дождливую погоду, — подвел итоги Николай Валуев. — Пришли и те, кто с боксом незнаком, и те, кто профессионально занимается, — в том числе дети. Удивить всех сразу было сложно, поэтому я провел общую разминку, показал постановку рук, приемы с боксерской грушей. Участники научились рассчитывать силу удара и уходить от прямых и боковых ударов. В целом полезно провели время: активно, интересно, весело. Хорошо, что при поддержке «Газпрома» проводятся такие мероприятия».
Тем, кто после такого активного начала осени не собирается сидеть на диване, предлагаем интересные варианты маршрутов для бега и контакты клубов.
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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