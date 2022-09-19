Новая жизнь старого фонда
Почему на рынке недвижимости квартиры в «сталинках» успешно соперничают с современными? Ответ прост: у них есть важные преимущества, которые делают жизнь комфортнее. А чтобы достоинства стали весомее, стоит выбирать дома после качественного капитального ремонта. Рассмотрим плюсы обновленных зданий такого типа на примере клубного дома «Аура» от девелопера Hansa Group.
Как «сталинские» дома омолаживаются
Образ «сталинки» для петербуржцев — это высокие потолки, большие окна и полуметровые стены. Квартиры в таких домах светлые, по-настоящему просторные и с отличной звукоизоляцией. Фасады из качественного кирпича сохраняют тепло зимой и прохладу летом, а продуманная естественная вентиляция зачастую позволяет обходиться без кондиционера.
В доме бизнес-класса «Аура» есть еще одна впечатляющая архитектурная особенность — арочные окна с французскими балконами, наполняющие квартиру дневным светом. Потолки высотой от 2,85 м делают пространство помещений объемным и свободным.
В доме бизнес-класса «Аура» есть еще одна впечатляющая архитектурная особенность — арочные окна с французскими балконами, наполняющие квартиру дневным светом. Потолки высотой от 2,85 м делают пространство помещений объемным и свободным.
Свет и тепло круглый год
На последнем этаже — мансарды. Старт их продаж был объявлен на днях. В этих квартирах высота потолков варьируется от 3 до 4,5 метров, так что владельцы смогут обустроить второй уровень. Акцентом в интерьере станут большие мансардные окна.
Архитекторы середины прошлого века на площади квартир если экономили, то с умом. Поэтому при капитальном ремонте клубного дома «Аура» у компании Hansa Group получилось изменить квартирографию так, чтобы учесть актуальные требования эргономики и потребности современных жителей. Как результат — высокий уровень комфорта и функциональность всех помещений.
В доме больше половины квартир — семейные варианты с двумя спальнями, а студий нет вовсе. В планировках появились просторные кухни-гостиные, родительские мастер-спальни с отдельным санузлом, а также гардеробные и помещения для кабинета или хобби-рума.
Все квартиры сдаются с отделкой white box (предчистовые работы), поэтому в них можно придумать и реализовать любые варианты дизайна.
В доме больше половины квартир — семейные варианты с двумя спальнями, а студий нет вовсе. В планировках появились просторные кухни-гостиные, родительские мастер-спальни с отдельным санузлом, а также гардеробные и помещения для кабинета или хобби-рума.
Все квартиры сдаются с отделкой white box (предчистовые работы), поэтому в них можно придумать и реализовать любые варианты дизайна.
Комфортная семейная жизнь
Чем еще хороши «сталинские» дома — так это подъездами с просторными холлами на первом этаже. В «Ауре» этот плюс постарались сделать еще весомее: входные группы будут в современном дизайне — с почтовыми ящиками в специальных нишах, просторными колясочными и местами, где можно помыть лапы домашним животным.
Отдельно отметим, что первый этаж в «сталинках» всегда высокий — есть еще цокольный этаж. Поэтому для каждой парадной в «Ауре» предусмотрены удобные лестницы и пандусы.
А в подвалах разместятся индивидуальный тепловой узел и станция очистки воды до состояния питьевой. И все инженерные системы и коммуникации в доме заменят на новые — современные и энергоэффективные.
Отдельно отметим, что первый этаж в «сталинках» всегда высокий — есть еще цокольный этаж. Поэтому для каждой парадной в «Ауре» предусмотрены удобные лестницы и пандусы.
А в подвалах разместятся индивидуальный тепловой узел и станция очистки воды до состояния питьевой. И все инженерные системы и коммуникации в доме заменят на новые — современные и энергоэффективные.
Просторные ПАРАДНЫЕ
В середине прошлого века дома строили обычно малоэтажными — по сравнению с более поздними вариантами. Так что плотность заселения была небольшой, все друг друга знали. А хорошая звукоизоляция только улучшала отношения между соседями.
На примере «Ауры» можно убедиться, что и это преимущество остается после восстановления: в этом доме всего 97 квартир в трех отдельных секциях, по 4-6 на этаже.
Такой небольшой дом — большая редкость на рынке современного жилья. А он еще и расположен уединенно, в зеленом районе, вдали от шумных проспектов. Клубный формат дополнительно гарантирует камерный и спокойный стиль жизни.
На примере «Ауры» можно убедиться, что и это преимущество остается после восстановления: в этом доме всего 97 квартир в трех отдельных секциях, по 4-6 на этаже.
Такой небольшой дом — большая редкость на рынке современного жилья. А он еще и расположен уединенно, в зеленом районе, вдали от шумных проспектов. Клубный формат дополнительно гарантирует камерный и спокойный стиль жизни.
Соседей немного и отношения с ними хорошие
Дома 1930-50-х годов — не типовые, как в более поздние эпохи. Они возводились по индивидуальным проектам. Многие из них объединены общими архитектурными решениями, но у каждого — свое лицо.
«Аура», как и весь ансамбль пр. Энгельса и Светлановской площади, выполнена в неоклассическом стиле. Дом построен в 1955 году по проекту главного зодчего Выборгской стороны Виктора Белова.
Фасад дома рустованный, с арочными окнами, французскими балконами и индивидуальным декором. После капитального ремонта компания Hansa Group воспроизвела все детали архитектурного убранства, восстановила карнизы и декоративные обрамления окон.
«Аура», как и весь ансамбль пр. Энгельса и Светлановской площади, выполнена в неоклассическом стиле. Дом построен в 1955 году по проекту главного зодчего Выборгской стороны Виктора Белова.
Фасад дома рустованный, с арочными окнами, французскими балконами и индивидуальным декором. После капитального ремонта компания Hansa Group воспроизвела все детали архитектурного убранства, восстановила карнизы и декоративные обрамления окон.
Интересные дома с историей
Кварталы середины XX века, пожалуй, самые зеленые в городе. От городского шума и пыли дворы защищают взрослые деревья и разросшиеся кусты. Здесь много детских площадок, мест отдыха.
В «Ауре» придомовая территория будет полностью закрытой и свободной от машин. Для автомобилей выделены гостевая парковка и охраняемый паркинг.
Проект ландшафтного дизайна разработала известная в городе студия: здесь сохранят взрослые деревья, посадят и новые — клены, яблони, каштаны, горные сосны. Украсят двор и разнообразные кустарники: сирень, гортензия, спирея. Пространство для отдыха с перголами отделят от современной игровой площадки — с качелями и горкой на холме.
Войти на закрытую территорию можно будет только по электронному ключу. У каждой парадной установлены видеодомофоны.
Вокруг дома уже полностью сложилась инфраструктура — в том числе и дополнительные возможности для релаксации, прогулок и занятий спортом: в пяти минутах неспешной ходьбы — Ланской сад и Удельный парк.
В «Ауре» придомовая территория будет полностью закрытой и свободной от машин. Для автомобилей выделены гостевая парковка и охраняемый паркинг.
Проект ландшафтного дизайна разработала известная в городе студия: здесь сохранят взрослые деревья, посадят и новые — клены, яблони, каштаны, горные сосны. Украсят двор и разнообразные кустарники: сирень, гортензия, спирея. Пространство для отдыха с перголами отделят от современной игровой площадки — с качелями и горкой на холме.
Войти на закрытую территорию можно будет только по электронному ключу. У каждой парадной установлены видеодомофоны.
Вокруг дома уже полностью сложилась инфраструктура — в том числе и дополнительные возможности для релаксации, прогулок и занятий спортом: в пяти минутах неспешной ходьбы — Ланской сад и Удельный парк.
Сложившаяся инфраструктура
До центра города можно добраться на автомобиле всего за 20 минут. Рядом с домом проходит много маршрутов общественного транспорта, в радиусе полутора километров — четыре станции метро. В квартале есть все необходимое: клиники, детские сады и школы, торговые центры, популярные рестораны. Недалеко — Политехнический университет.
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: ГК «Hansa Group»
Фотографии: citywalls.ru, Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: ГК «Hansa Group»
Фотографии: citywalls.ru, Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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