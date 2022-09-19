Кварталы середины XX века, пожалуй, самые зеленые в городе. От городского шума и пыли дворы защищают взрослые деревья и разросшиеся кусты. Здесь много детских площадок, мест отдыха.



В «Ауре» придомовая территория будет полностью закрытой и свободной от машин. Для автомобилей выделены гостевая парковка и охраняемый паркинг.



Проект ландшафтного дизайна разработала известная в городе студия: здесь сохранят взрослые деревья, посадят и новые — клены, яблони, каштаны, горные сосны. Украсят двор и разнообразные кустарники: сирень, гортензия, спирея. Пространство для отдыха с перголами отделят от современной игровой площадки — с качелями и горкой на холме.



Войти на закрытую территорию можно будет только по электронному ключу. У каждой парадной установлены видеодомофоны.



Вокруг дома уже полностью сложилась инфраструктура — в том числе и дополнительные возможности для релаксации, прогулок и занятий спортом: в пяти минутах неспешной ходьбы — Ланской сад и Удельный парк.

