Ребенок смотрит на мир другими глазами. Родители должны помнить об этом, выбирая будущее жилье для семьи. Что точно порадует вашего сына или дочку в новом доме, мы расскажем в этом тексте. А эксперты федерального девелопера, Группы Аквилон, перечислят примеры современной инфраструктуры для подрастающего поколения в Петербурге.
Двор, где интересно в любом возрасте
Дети помладше любят интерактивные площадки: «лазилки», песочницы с экскаваторами, горки и качели — вот то пространство, где можно выбросить неуемную детскую энергию. Чтобы активные игры были безопасными, лучше выбирать плей-хабы с антитравматическим покрытием — песком, деревянным «газоном» или резиновой крошкой.
Подросткам нужны места, где можно «потусить» с друзьями: с беседками, уютными лавочками, прогулочными зонами.
Подросткам нужны места, где можно «потусить» с друзьями: с беседками, уютными лавочками, прогулочными зонами.
«Аквилон ZALIVE»
«Аквилон Stories»
«Аквилон Leaves»
Именно такие пространства — где есть зоны для отдыха детей разных возрастных групп — запланированы во всех восьми жилых комплексах, которые Группа Аквилон строит в Петербурге. Все необходимое будет рядом с домом. Кстати, дизайном и благоустройством дворов в новых проектах девелопера, «Аквилон Leaves», «Аквилон Stories», «Аквилон ZALIVE», занимаются профессиональные ландшафтные студии.
«Аквилон ZALIVE»
«Аквилон Stories»
«Аквилон Leaves»
Именно такие пространства — где есть зоны для отдыха детей разных возрастных групп — запланированы во всех восьми жилых комплексах, которые Группа Аквилон строит в Петербурге. Все необходимое будет рядом с домом. Кстати, дизайном и благоустройством дворов в новых проектах девелопера, «Аквилон Leaves», «Аквилон Stories», «Аквилон ZALIVE», занимаются профессиональные ландшафтные студии.
В ЖК «Аквилон Stories» и Promenade предусмотрены сразу по две детских площадки: для возрастных групп 3-6 лет и 6-12 лет. Они будут организованы так, чтобы дать юному пользователю как можно больше сценариев игры на улице. Сегодня ты научился держать равновесие, завтра «покорил высоту» и поймал ощущение полета на качелях. Все игровое оборудование выполнено из натуральных, близких к природным цветам материалов.
ЖК «Аквилон Stories»
Promenade
А в ЖК «Аквилон SKY» будет отдельная площадка для тинейджеров — со спортивным и канатным комплексами, перголой с гамаком и качелью-гнездом.
Место, где можно погонять мяч
Спорт для тинейджера — и здоровье, и отдых, и социализация. Это повод отвлечься от гаджетов, возможность размяться после школы, в конце концов, — отличный способ закалки. Хорошо, если рядом с домом будет площадка, где удобно играть в волейбол, футбол, баскетбол, теннис.
Современный тренд — зоны Street Workout во дворах. Это пространства для любителей уличной гимнастики с тренажерами и турниками. Когда такая инфраструктура буквально под окнами, можно делать зарядку на свежем воздухе или проводить легкие семейные тренировки хоть каждое утро.
Благодаря современным спортивным площадкам у жителей домов Группы Аквилон появятся дополнительные возможности для совместного отдыха. Например, они смогут устроить семейный или соседский турнир в настольный теннис в ЖК «Аквилон Stories» или отточить мастерство во французской игре петанк в ЖК Promenade.
ЖК «Аквилон Stories»
Promenade
Не расставаться с друзьями ни в детском саду, ни в школе
Он достижим, если детский сад и школа находятся на территории вашего жилого комплекса. Для родителей это тоже очевидный плюс: не нужно будить чадо рано-рано утром и везти его, сонного, на занятия. Удобно и то, что окружение в группе или классе окажется знакомым — это будут ваши соседи.
Команда Группы Аквилон учитывает интересы покупателей с детьми. Компания уже строит 5 детских садов в проектах «Аквилон Leaves», «Аквилон Stories», «Аквилон ZALIVE», «Аквилон SKY», «FoRest Аквилон». Также девелопер выступает соинвестором строительства трех школ в жилых комплексах «Аквилон Leaves», «Аквилон Stories», «Аквилон ZALIVE».
«Аквилон Leaves»
«Аквилон Stories»
«Аквилон ZALIVE»
«Аквилон SKY»
«FoRest Аквилон»
Команда Группы Аквилон учитывает интересы покупателей с детьми. Компания уже строит 5 детских садов в проектах «Аквилон Leaves», «Аквилон Stories», «Аквилон ZALIVE», «Аквилон SKY», «FoRest Аквилон». Также девелопер выступает соинвестором строительства трех школ в жилых комплексах «Аквилон Leaves», «Аквилон Stories», «Аквилон ZALIVE».
«Аквилон Leaves»
«Аквилон Stories»
«Аквилон ZALIVE»
«Аквилон SKY»
«FoRest Аквилон»
Веселые дни рождения, где много гостей
Многие родители и не прочь бы устроить шумный праздник для ребенка, но останавливает одно но — в обычной квартире детворе не разгуляться. Да и ликвидировать последствия веселья потом пришлось бы долго.
На запрос родителей современные застройщики предлагают простое, но интересное решение — детские общественные пространства прямо в домах. В Петербурге примером таких площадок являются клубы «Аквилон Kids». Девелопер полностью готовит помещение: выполняет отделку, закупает мебель и игрушки, а потом передает его в общедомовую собственность жителям. Вместе с управляющей компанией люди решают, как пользоваться инфраструктурой: играть с детьми в непогоду, проводить развивающие занятия или устраивать дни рождения, которые запомнятся на всю жизнь.
Гулять «без присмотра» родителей
Тот, кто помнит себя в детстве, знает это чувство: я уже взрослый! Я уже гуляю без родителей! Давать определенную степень свободы действительно нужно, но здорово, когда есть возможность и ненавязчиво приглядывать за ребенком. И в этом смысле современным технологиям есть что предложить: интеллектуальную цифровую систему inHOME. Она не только помогает дистанционно управлять пространством внутри квартиры, но и позволяет контролировать ситуацию во вне. Для этого нужно лишь скачать специальное приложение на мобильный телефон. Место, где находится ваш ребенок, вы увидите благодаря подключенному к inHOME видеонаблюдению в ЖК.
Еще одна полезная система, SmartKey, сможет запрограммировать ключ ребенка так, чтобы он не имел доступа к небезопасным для него пространствам. Например, паркингу или территории вне закрытого двора.
Обе системы будут доступны жильцам в домах Группы Аквилон. Заботится застройщик и о безопасности внутри квартиры: на каждом окне установлен детский замок, который защитит от несчастных случаев.
Найти ваш будущий дом, где будут счастливы и дети, и взрослые, поможет интерактивная карта
Кликните на значок и посмотрите, какая инфраструктура есть для юных жителей:
«Аквилон Leaves»
Пулковское шоссе, дом 30
- Школа на 1250 мест
- Детский сад на 250 мест
- Детский клуб «Аквилон Kids»
- Закрытый двор без машин
- Площадки для активного и спокойного отдыха
- Умная система inHOME 3.0
- Система Smart key
«Аквилон ZALIVE»
Невская губа, участок 24
- Школа на 400 мест
- Детский сад на 160 мест
- Детский клуб «Аквилон Kids»
- Спортивная workout зона
- Умная детская площадка
- Закрытый двор без машин
- Умная система inHOME 2.0
- Система Smart key
«Аквилон Stories»
Кудрово, проспект Строителей
- Школа на 825 мест
- Детский сад на 220 мест
- Детский клуб «Аквилон Kids»
- Детская площадка 3-6 лет
- Детская площадка 6-12 лет
- Спортивная площадка
- Закрытый зеленый двор с дендропарком
- Умная система inHOME 2.0
- Система Smart key
«Аквилон SKY»
Русановская улица
- Детский сад на 180 мест
- Детский клуб «Аквилон Kids»
- Закрытый двор без машин
- Детская площадка
- Площадка для тинейджеров
- Спортивная площадка
- Умная система inHOME 1.0
FoRest Аквилон
Глухарская улица
- Детский сад на 215 мест
- Детский клуб «Аквилон Kids»
- Закрытый двор без машин
- Песочница-амфитеатр
- Chillоut-зона с лежаками
- Площадка с навесом для малышей
- Площадка для тинейджеров
- Шалаши для пряток и веревочный парк
- Умная система inHOME 1.0
ЖК «All Incluisve» — 2 очередь
пос. Шушары, ул. Школьная
- Внутренний двор с озеленением на 30% больше обычного
- Пруд с беседкой
- Ландшафтный зоопарк
- Детские площадки для разного возраста
- Спортивная workout зона
- Беговая дорожка
- Детский клуб «Аквилон Kids»
- Двор в видеонаблюдением
Tesoro
ул. Лодейнопольская, д. 7, стр. 1
- Детский клуб «Аквилон Kids»
- Закрытый двор без машин
- Живописные прогулочные зоны
- Всепогодная детская площадка с навесом
- Дизайнерские скамейки
- Умная система inHOME 3.0
- Система Smart key
Promenade
Московский проспект д. 71 корпус 3
- Детский клуб «Аквилон Kids»
- Закрытый двор без машин
- Прогулочный променад
- Детская площадка для младшего возраста
- Детская площадка для среднего возраста
- Спортивная workout зона
- Площадка для игры в петанк
- Умная система inHOME 1.0
Материал подготовлен специально для Группы Аквилон.
ЖК «Аквилон Leaves», застройщик ООО СЗ СТРОЙПРОЕКТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Аквилон ZALIVE», застройщик ООО СЗ АКВИЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК Аквилон Stories, ООО СЗНОВАЯ ЛИНИЯ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Аквилон SKY», застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «FoRest Аквилон», застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф.
ЖК «All Inclusive», 2 очередь, застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Авторский дом премиум-класса TESORO, застройщик ООО СТАТУС ЭР, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК Promenade, застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock
Рендеры предоставлены Группой Аквилон
Дизайнер: Екатерина Елизарова
ЖК «Аквилон Leaves», застройщик ООО СЗ СТРОЙПРОЕКТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Аквилон ZALIVE», застройщик ООО СЗ АКВИЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕРО-ЗАПАД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК Аквилон Stories, ООО СЗНОВАЯ ЛИНИЯ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Аквилон SKY», застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «FoRest Аквилон», застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф.
ЖК «All Inclusive», 2 очередь, застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Авторский дом премиум-класса TESORO, застройщик ООО СТАТУС ЭР, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК Promenade, застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock
Рендеры предоставлены Группой Аквилон
Дизайнер: Екатерина Елизарова
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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