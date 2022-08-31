Тот, кто помнит себя в детстве, знает это чувство: я уже взрослый! Я уже гуляю без родителей! Давать определенную степень свободы действительно нужно, но здорово, когда есть возможность и ненавязчиво приглядывать за ребенком. И в этом смысле современным технологиям есть что предложить: интеллектуальную цифровую систему inHOME. Она не только помогает дистанционно управлять пространством внутри квартиры, но и позволяет контролировать ситуацию во вне. Для этого нужно лишь скачать специальное приложение на мобильный телефон. Место, где находится ваш ребенок, вы увидите благодаря подключенному к inHOME видеонаблюдению в ЖК.