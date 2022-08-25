Иногда у пациента полностью отсутствует костная ткань на верхней челюсти, в которую необходимо установить титановый корень. Такое случается, если человек уже давно утратил зубы, много лет пользовался съемным протезом, а также при наличии некоторых патологий. Можно попробовать нарастить ткань, что при большом объеме потери кости не всегда осуществимо, или использовать не дентальные, а скуловые имплантаты. Однако далеко не каждый доктор решится на такое вмешательство: рядом глаза, нос, гайморова пазуха, подглазничный нерв, сплетения других сосудов и нервов — цена ошибки может быть очень высока.



Денис Сучков был одним из пионеров скуловой имплантации в Петербурге. Его первым пациентом стал фронтмен известной музыкальной группы, профессия которого плохо сочеталась с ношением съемного протеза. По словам артиста, он с ужасом вспоминает время, когда был вынужден в кармане каждого сценического костюма держать специальный клей и выбегать за кулисы между песнями, заново закрепить искусственные зубы. С момента установки скуловых имплантатов прошло десять лет, и 13 августа 2022 года врач и пациент смогут отметить юбилей этой операции.



