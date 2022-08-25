Нет зубов
все сложно
Что делать?
Об этой проблеме неудобно говорить вслух, но волнует она многих — восстановление зубов. Предложений немало — какое предпочесть? Реально ли вернуть эстетичную улыбку за один день, как обещает реклама? И сколько должна стоить имплантация на самом деле? Разбираемся с экспертом — главным врачом и основателем SDS Clinic Денисом Сучковым. Уже 25 лет он и его команда помогают пациентам даже в самых сложных случаях.
Если у человека нет руки, он инвалид. Если нет зубов, он таковым не считается. Хотя по сути у него отсутствует жевательный аппарат, что напрямую влияет на качество жизни и здоровье других систем — прежде всего, пищеварительной.
Страдают дикция и внешность: нижняя часть лица обвисает, человек кажется старше. И, уж конечно, каждый, кто сталкивался с потерей зубов, знает, какие трудности часто приходится преодолевать. Сложно улыбаться, знакомиться, общаться, получать удовольствие от вкусной еды.
Что такое дентальная имплантация?
Это современный способ восстановления зубов. В челюсть устанавливается титановый «корень», который фиксируется в нужном положении и со временем срастается с костной тканью. При этом не травмируются соседние зубы, а челюсть получает нагрузку, позволяющую предотвратить потерю костной ткани и объема нижней трети лица.
Конструкция имплантата максимально приближена к естественной анатомии зуба, его внешняя часть — коронка — на глаз не отличима от родных зубов.При этом он выдерживает большую нагрузку, чем настоящий корень, так что для восстановления трех утраченных зубов можно обойтись двумя дентальными имплантатами. Существует и способ восстановить всю челюсть, используя всего четыре титановых стержня.
Конструкция имплантата максимально приближена к естественной анатомии зуба, его внешняя часть — коронка — на глаз не отличима от родных зубов.При этом он выдерживает большую нагрузку, чем настоящий корень, так что для восстановления трех утраченных зубов можно обойтись двумя дентальными имплантатами. Существует и способ восстановить всю челюсть, используя всего четыре титановых стержня.
Почему это сложно?
Установка имплантатов — непростой и очень важный процесс, результат которого в значительной степени зависит от мастерства доктора. Операцию нередко усложняет нехватка костной ткани, которая подвергается убыли при долгом отсутствии зубов и ношении съемных протезов. К тому же, кость верхней челюсти анатомически более тонкая и пористая. Плюс во время имплантации необходимо учитывать расположение лицевых нервов, тканей слизистой и нижнечелюстного сустава, контролировать общее состояние пациента, а также использовать методики, подходящие именно для этой модели имплантата и конструкции коронки.
Факторов и медицинских нюансов так много, что при неверном выборе тактики результат может сильно разочаровать. При этом пациент — не врач, оценить самостоятельно все «за» и «против» он не сумеет. Да и не должен: это задача профессионала. Именно поэтому так важно правильно выбрать клинику и врача, которому можно довериться.
Денис Сучков, хирург-имплантолог-ортопед, главный врач и основатель центра стоматологии SDS Clinic
— Я бы советовал пациентам задавать как можно больше вопросов. Если доктор на них отвечает, то человеку легче сделать выбор. При этом имеет значение, как специалист объясняет — популярно или нет, доступно или нет, аргументировано или нет, основывается ли его ответ на проведенных исследованиях и диагностике. Большего доверия заслуживают аргументированные ответы, а не «поверьте мне». Почему я должен тебе верить? Только потому, что ты в белом халате?
Денис признается, что ему нравится работать с пациентами, которые подробно расспрашивают о методиках и рассказывают о своих опасениях. Чем глубже человек погружен в процесс, тем более предсказуем и успешен результат. К тому же, зная, что с ними будет происходить, люди меньше тревожатся во время лечения.
Кому доверить восстановление зубов?
Прежде чем принимать решение о лечении, познакомьтесь с этим чек-листом и убедитесь, что можете поставить галочку рядом с каждым пунктом:
Вам комфортно находиться в клинике и общаться с врачом
Вам показали примеры проведенных имплантаций и клинических случаев
Вам все понятно и доступно объяснили
Врач собрал анамнез — информацию о вашем состоянии и заболеваниях
Врач отвечал на вопросы аргументировано
Вам провели тщательную диагностику
Сбор анамнеза — действительно, признак грамотного подхода. Заболевания сердца могут стать противопоказанием для проведения операции. Эндокринные нарушения, ЛОР-патологии повлияют на то, как приживется имплантат, как пройдет период реабилитации и каким будет срок службы конструкции.
Денис Сучков
— Например, щитовидная железа регулирует минеральный обмен. Я поставлю имплантат в кость, которой сейчас нужны минералы. А щитовидка их туда не «направляет», так как пациент не получает компенсирующую терапию. Что будет с установленной конструкцией? Правильно — она выпадет!
Может ли качественная имплантация быть дешевой?
Если набрать в поисковике запросы про восстановление зубов, то самыми популярными будут такие: «Имплантация зубов цена», «Имплантация зубов сравнить цену под ключ», «Имплантация зубов дешево и качественно».
Стремление сэкономить понятно, особенно в наше время. Но иная экономия выйдет боком. По опыту команды SDS Clinic, стоимость услуги складывается из нескольких факторов: применяемого оборудования, вида обезболивания, расходного материала и, самое главное, квалификации врача.И тут нужно четко понимать: зависимость качества от цены прямая.
Денис Сучков
— Допустим, вы нашли клинику, где цены ниже, чем средние по городу. И тут неизбежно возникают вопросы: на чем они экономят? Озвучили ли вам полную стоимость? Есть ли здесь правильное оборудование и сертификат? Имеется ли у врачей опыт, который позволит успешно справиться с вашим случаем? Последнее особенно важно, так как при грамотной установке дентального имплантата вся конструкция будет лучше приживаться, дольше служить и выглядеть эстетичнее. Представьте себе титановый винт 4 мм на 12 мм, который должен простоять всю жизнь, находясь в агрессивной среде, в постоянном контакте с кислотой и микробами ротовой полости, ежедневно выдерживая давление жевательных мышц, которое достигает 390 кг!
— Важно понимать и такой момент: неквалифицированное лечение может привести к ряду осложнений — повреждению соседних зубов, нервов, сосудов. И не все проблемы потом реально устранить. Для пациента это может обернуться длительным периодом реабилитации и крушением всех планов — на отпуск, на красивую здоровую улыбку…
В большинстве случаев неграмотное лечение — следствие не какой-то злонамеренности, а элементарного незнания. Сегодня много технологий восстановления зубов, но важно, чтобы врач осваивал их на практике, в обучающем центре, а не методом проб и ошибок.
И следовал разработанным протоколам, а не действовал как-то иначе. Тогда не будет ситуации, когда в пяти клиниках пациенту предложат пять разных вариантов лечения.
Пациенту на заметку
Диагностика
Имплантаты
Стоимость
Операционный блок
Главный врач
Команда
В SDS Clinic проводят тщательную диагностику с помощью современного оборудования.
Здесь работают только с производителями имплантатов, которые давно на рынке. У всех расходных материалов есть сертификаты соответствия, а у методик — научно-клиническое подтверждение.
SDS Clinic поддерживает комфортную для пациентов стоимость имплантатов и расходных материалов благодаря политике крупных закупок, которая позволяет получать скидки у производителей. В наличии — более 1000 имплантатов разных размеров.
В клинике есть полноценный операционный блок с реанимационным оборудованием и запасом лекарств для интенсивной терапии.
Денис Сучков, главный врач клиники, широко известен профессиональном сообществе как лектор по сложным методикам. Более 10 лет он преподавал в стоматологическом колледже.
В SDS Clinic работает команда опытных стоматологов разных специализаций: имплантологи, хирурги, ортопеды, ортодонты, терапевты и т.д. Один из ключевых специалистов клиники — стоматолог-хирург Илья Макарьевский, профессор кафедры новых медицинских технологий Национального Института Здоровья.
Диагностика
В SDS Clinic проводят тщательную диагностику с помощью современного оборудования.
Имплантаты
Здесь работают только с производителями имплантатов, которые давно на рынке. У всех расходных материалов есть сертификаты соответствия, а у методик — научно-клиническое подтверждение.
Стоимость
SDS Clinic поддерживает комфортную для пациентов стоимость имплантатов и расходных материалов благодаря политике крупных закупок, которая позволяет получать скидки у производителей. В наличии — более 1000 имплантатов разных размеров.
Операционный блок
В клинике есть полноценный операционный блок с реанимационным оборудованием и запасом лекарств для интенсивной терапии.
Главный врач
Денис Сучков, главный врач клиники, широко известен профессиональном сообществе как лектор по сложным методикам. Более 10 лет он преподавал в стоматологическом колледже.
Команда
В SDS Clinic работает команда опытных стоматологов разных специализаций: имплантологи, хирурги, ортопеды, ортодонты, терапевты и т.д. Один из ключевых специалистов клиники — стоматолог-хирург Илья Макарьевский, профессор кафедры новых медицинских технологий Национального Института Здоровья.
Сколько имплантатов нужно на самом деле?
За последние 15–20 лет медицина шагнула вперед. Она пересмотрела ряд подходов и от некоторых даже отказалась. Например, раньше бытовало мнение, что вместо каждого отсутствующего зуба необходимо устанавливать имплантат. Скажем, на верхней челюсти 16 зубов — значит, нужно 16 имплантатов. Но практика показала: не всегда возможно вживить такое количество. А если и получается, то страдает кость, находящаяся между винтами. Она не получает питания и становится нежизнеспособной.
В итоге результат прямо противоположен ожидаемому: конструкция быстро выходит из строя. Поэтому протоколы изменились: например, появился подход «Всё на четырех» (All-on-4), когда несъемный протез фиксируется всего на четырех опорах. Врач получает возможность обойти важные анатомические структуры — нижнечелюстной нерв и гайморовы пазухи. При этом операция по установке наклонных дентальных имплантатов длится всего 1,5–3 часа, а фиксация несъемного мостовидного протеза — около 15 минут.
Денис Сучков стоял у истоков развития концепта All-on-4 в России. Еще в 2010 году он проходил обучение на базе научного института в Португалии у доктора Пало Мало, разработчика данного подхода, а в дальнейшем продолжил регулярно сотрудничать с ним и обмениваться опытом.
И даже сейчас, работая по методике не один десяток лет, доктор пять-шесть раз в год ездит на конференции и семинары, где узнает что-то новое или выступает в качестве спикера.
И даже сейчас, работая по методике не один десяток лет, доктор пять-шесть раз в год ездит на конференции и семинары, где узнает что-то новое или выступает в качестве спикера.
Денис Сучков
— Меня многие коллеги спрашивают: «Зачем ты ездишь на конференции? Ты уже и так все знаешь». А я уже езжу за «фишками». Чем больше я знаю, тем проще и легче мне помочь пациенту, минимизировать его временные и финансовые затраты. Как можно быстрее его реабилитировать.
Что делать, если имплантаты ставить некуда?
Иногда у пациента полностью отсутствует костная ткань на верхней челюсти, в которую необходимо установить титановый корень. Такое случается, если человек уже давно утратил зубы, много лет пользовался съемным протезом, а также при наличии некоторых патологий. Можно попробовать нарастить ткань, что при большом объеме потери кости не всегда осуществимо, или использовать не дентальные, а скуловые имплантаты. Однако далеко не каждый доктор решится на такое вмешательство: рядом глаза, нос, гайморова пазуха, подглазничный нерв, сплетения других сосудов и нервов — цена ошибки может быть очень высока.
Денис Сучков был одним из пионеров скуловой имплантации в Петербурге. Его первым пациентом стал фронтмен известной музыкальной группы, профессия которого плохо сочеталась с ношением съемного протеза. По словам артиста, он с ужасом вспоминает время, когда был вынужден в кармане каждого сценического костюма держать специальный клей и выбегать за кулисы между песнями, заново закрепить искусственные зубы. С момента установки скуловых имплантатов прошло десять лет, и 13 августа 2022 года врач и пациент смогут отметить юбилей этой операции.
Денис Сучков уже давно не только проводит лечение, но и преподает. На сегодня он единственный российский специалист, проводящий сертифицированное обучение по протоколу скуловой имплантации. Также у него есть несколько патентов и научных работ, посвященных усовершенствованию этого подхода.
Почему пациенты записываются на сложные операции к Денису Сучкову?
Основатель SDS Cinic посвятил стоматологической практике более 25 лет. Он владеет несколькими специальностями и использует в лечении знания и навыки, для аккумуляции которых обычно нужна целая команда врачей.
Денис окончил Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова. Интернатуру проходил в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
А кроме того — учился в American Dental Academy (США), Бостонском институте эстетической стоматологии (США) и Институте Бранемарка (Франция). У него более 60 сертификатов о дополнительном образовании, он регулярно участвует в симпозиумах, лекциях, конференциях.
Денис — автор двух патентов на изобретение: модификации скулового имплантата и фрезы для начальной обработки костного канала.
Его часто приглашают в качестве эксперта во время проведения операций, в том числе за рубежом. Например, под его руководством проводились сложные дентальные имплантации в Кувейте, Арабских Эмиратах, Китае, Англии, США, Германии, Италии, Финляндии, Португалии.
В 2012 году Денис первым в России установил скуловые имплантаты пациенту, которому из-за отсутствия костной ткани не подходили классические методы лечения.
Его работа отмечена профессиональными наградами: медалью Гиппократа «За оказание помощи больным» и медалью «За заслуги в медицине» им. Н.И. Пирогова.
Научные статьи главного врача SDS Clinic публикуются в медицинских журналах: Dental Magazine, «Институт стоматологии» и других.
С чего начать восстановление зубов?
Запишитесь на прием к специалисту SDS Clinic, чтобы узнать о разных подходах к лечению и выбрать тот, который будет оптимальным для вас. Современные медицинские технологии в руках опытных врачей помогут вам вернуть улыбку, стать уверенней, сделать жизнь полнее и ярче.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
Необходима консультация специалиста
Материал подготовлен специально для SDS Clinic.
ООО «СДС Клиник», лицензия ЛО-78-01-011067 от 26 августа 2020 года
ООО «СДС Клиник», лицензия ЛО-78-01-011067 от 26 августа 2020 года