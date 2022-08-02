— В первый раз все начинающие SUP-серферы встают на широкие базовые доски длиной от 10 футов 6 дюймов до 10 футов 8 дюймов, — рассказывает Олег Беломутский, основатель WantSUP_spb. — Они максимально удобны, устойчивы и неторопливы. А для первой личной доски я рекомендую взять что-то более активное, чтобы закрепить интерес. Например, борды длиной 11 футов или 12 футов 6 дюймов категории туринг/спорт. Они, как правило, чуть уже и более вытянутой формы — и отлично подходят для активной гребли и участия в соревнованиях.

