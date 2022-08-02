Предлагаем небольшую пошаговую инструкцию для тех, кто начинает заниматься этим видом спорта с нуля.
1
SUP-серфинг реально освоить самостоятельно
Это как скандинавская ходьба, только на воде: научиться может каждый. Еще один полюс такого активного отдыха — безопасность и низкий уровень травматизма.
2
Начните с выбора экипировки
Она должна быть удобной и уместной, соответствовать погоде. Стоит взять с собой ветровку в гермомешке и по желанию — сменную одежду.
3
Всегда смотрите на прогноз погоды
Ветер — лучший друг яхтсмена, но не начинающего SUP-серфера: комфортной считается скорость до 7 метров в секунду. В грозу выходить на воду запрещено. И помните: Финский залив, Ладога и Вуокса бывают очень изменчивыми.
4
Правильно выбирайте место
Каменный остров и Лахтинский разлив — лучшие места для тренировки новичков в городе: там спокойная вода, хорошие участки для замера скорости и удобные маршруты. В Ленобласти также много живописных рек и озер.
5
Попросите друзей записать на видео свой заплыв
Со стороны многие ошибки виднее, и от них будет легко избавиться. Правильная техника экономит силы, делает SUP-серфинг полезнее и приятнее.
6
Лучше заниматься в SUP-школе с инструктором
Например, с новичками давно работает проект WantSUP_spb. Большинство гостей на его мероприятиях катаются впервые. Встать на SUP-борд им помогает постоянная поддержка профессионалов, которые всегда готовы научить, объяснить и показать на своем примере.
— В первый раз все начинающие SUP-серферы встают на широкие базовые доски длиной от 10 футов 6 дюймов до 10 футов 8 дюймов, — рассказывает Олег Беломутский, основатель WantSUP_spb. — Они максимально удобны, устойчивы и неторопливы. А для первой личной доски я рекомендую взять что-то более активное, чтобы закрепить интерес. Например, борды длиной 11 футов или 12 футов 6 дюймов категории туринг/спорт. Они, как правило, чуть уже и более вытянутой формы — и отлично подходят для активной гребли и участия в соревнованиях.